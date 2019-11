Diretta Crystal Palace - Arsenal in Premier League

L'Arsenal vince ma non senza soffrire in casa del Crystal Palace e continua a mettere il vuoto dietro di sé. A Selhurst Park parte bene ma si spegne e subisce la veemenza del Crystal Palace nella seconda metà del primo tempo. Nel secondo tempo immediato vantaggio su rigore (che c'era, guadagnato da Gnabry) di Mikel Arteta che, dopo poco, si farà espellere per aver fermato Chamakh diretto a rete in contropiede. L'assalto del Palace produce varie occasioni ben sventate da Szczesny (su tutte quelle di Jedinak e Ward) e un contrpiede letale che basta a Giroud per infilare lo 0-2 finale. Aspettando Chelsea e Liverpool, fra loro e l'Arsenal ci sono cinque punti.

94° - Finisce qui. Crystal Palace 0 - Arsenal 2.

93° - Per Giroud è il quinto gol stagionale

90° - Quattro minuti di recupero

89° - Il Crystal Palace non merita di stare sotto per 0-2, poco ma sicuro. Ma l'Arsenal sembra aver acquisito anche il carattere delle grandi che fa vincere anche le partite giocato non eccezionalmente

86° - Ozil al volo non trova la combinazione giusta e spreca un occasione per chiudere qui il discorso. RETEEEEEEEEEEEEEEEE GIROUDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD, meritatissimo gol del francese!!! Grande cross dalla sinistra da parte di Ramsey e rete facilissima

81° - Una partita difensivamente sublime di Bacary Sagna sulla destra. Mai in apprensione nonostante il cambio di registro portato da Bolasie.

80° - Monreal quasi trova il gol della vita scartando praticamente tutti sull'out di sinistra e facendosi parare il tiro dalla difesa avversaria. Mamma mia

76° - Ultima sostituzione per il Palace. Dentro il tanto aspettato Gayle e fuori Bannan. 4-2-4 per le Eagles! Da ricordare come lo stesso Gayle fu scartato dai Gunners quando aveva 12 anni. Seconda punta piccola ma col fiuto del gol

74° - Ancora brividi per Szczesny che controlla solo in un secondo tempo la palla sull'uscita da calcio d'angolo.

73° - PODEROSA TRAVERSA DI WARD!!!!!! JEDINAK AL VOLOOOOOOOOO, Szcesny mette fuori! Palace in volo!

71° - Esce Santi Cazorla per l'Arsenal ed entra il più difensivo Nacho Monreal, pronto a fare l'esterno sinistro di centrocampo con compiti prettamente di ripiegamento. L'Arsenal non ha altre sostituzione disponibili.

70° - Si ferma e si accascia in mezzo al campo Guedioura. Palla in fallo laterale e gioco fermo. Crampi per lui e sostituzione: dentro Kebé

68° - Esce Gnabry ed entra Wilshere. Ricordiamo che l'inglese non è affatto al 100% ed è stato recuperato in extremis dopo l'uscita malconcia con il Dortmund. Ora Ozil esterno destro e Wilshere-Ramsey davanti alla difesa

66° - L'Arsenal si ridisegna con un 4-4-1 adesso.Ozil e Ramsey mediani, Cazorla e Gnabry esterni. Giroud solo lì davanti

63° - Incredibile!!!! Arteta ha appena fermato Chamakh in contropiede quando il marocchino era ultimo uomo....ROSSO! L'Arsenal non ha più l'ombra di un mediano in campo! Foy ha giudicato l'azio come chiara occasione da rete ed ha cacciato lo spagnolo finora decisivo con il suo rigore

58° - Il nuovo entrato Bolasie (al posto di Thomas) porta brio e tanto entusiasmo a Selhurst Park. Il C.Palace si sbilancia seguendo le traversate della sua ala dribblomane franco-congolese e quasi non prende lo 0-2 in contropiede.

47° - ARTETAAAAAAAAAA RETEEEEEEEEEEE, ARSENAL 1-0. Il calcio di rigore di Mikel lo spagnolo viene intuito da Speroni ma è troppo preciso per essere parato. Quattordicesima gara consecutiva in cui i Gunners vanno in rete

46° - CALCIO DI RIGOREEEEEEEE! Gnabry si procura il tiro dal discheto rientrando sul sinistro e facendo cadere nel trabocchetto Guedioura.

46° - Si torna in campo! Arsenal e Crystal Palace tornano in campo pronte a darsi battaglia senza avvicendamenti in campo.

Un Arsenal svuotato psicologicamente parlando parte con il suo solito fraseggio corto ma, dopo quindici minuti di dominio, subisce le prime sortite offensive di un C.Palace molto propositivo nella seconda metà del primo tempo. Vanno al tiro più volte le Eagles, con Chamakh ed un Thomas volenteroso. L'Arsenal va vicino al gol prima con Giroud e poi con Cazorla ma rimane bloccato sullo 0-0

45° - L'arbitro fischia la fine del primo tempo. Intervallo a Selhurst Park!

44° - Tiro al volo ma tiro strozzato per Giroud nel bel mezzo dell'area di rigore avversaria dopo il cross dalla sinistra.

43° - Un Arsenal completamente senza verve può trarre solo vantaggio da quindici minuti di intervallo in cui ricariche le energie sopratutto psicologiche e nervose

40° - Uhhhhhhhhhhhhh! Chamakh lasciato colpevolmente libero (evidentemente si ricordano del gemello scarso del marocchino all'Emirates) sul cross dal'out dalla sinistra. L'attaccante sfiora solamente

39° - Rischia la clamoros autorete il Palace con Ward su punizione dal limite estremo e da destra per l'Arsenal (protesta, si chiedeva il rigore) : auto-traversa

37° - Parata importantissima di Speroni su Ramsey!

36° - Szczesny esce male su un calcio d'angolo e rischia la frittata su Dikgacoi.

34° - Gran bella giocata di Cazorla che da posizione defilata rientra sul sinistro e mette in mezzo un cross basso e teso che sfiora sia il palo che una qualunque parte del corpo di Giroud che sarebbe bastata a segnare il gol del vantaggio

32° - Fuori di millimetri il tiro di Bannan, non incrociato - peraltro - per pochissimo da un altro giocatore accorrente che avrebbe fatto 1-0

29° - Spiiiiiiiinge il Palaaace! Altra conclusione da fuori. Buona presa di Szczesny!

26° - CHAMAKHHHH! Bel tiro del marocchino dal limite dell'area. Davvero buona coordinazione ma Szczesny è pronto!

24° - Tiro dalla distanza di Thomas sul primo palo e rasoterra. Nulla di fatto ma le Eagles provano a mettere il naso fuori

15° - Uno spettacolare uno-due di Ozil con Gnabry! Il tedesco si fa anticipare poi il debole cross di esterno da un difensore del Palace.

13° - Si fa avanti il Palace con un colpo di testa dell'accorrente Bannan sul cross di Bannan

12° - Episodio moooolto dubbio in area Palace. Cross di Sagna e Delaney, che già era per terra, blocca la palla con il petto. L'Arsenal accenna qualche protesta: voleva il rigore

8° - Piuttosto che un 4-3-3 è chiaramente un 4-4-2, seppur schiacciato, quello del Palace. Chamakh fa coppia con Guedioura lì davanti.

7° - Attenzione! Sostituzione prematura per l'Arsenal! Flamini non ce la fa e sente dolore al'interno coscia sollecitato evidentemente troppo nel cercare di recuperarlo. Dentro Gnabry che va a fare l'esterno sinistro con Ramsey a scendere a centrocampo

5° - Possesso palla praticamente sempre dell'Arsenal. Il Palace si chiude come se fossimo al 90°

3° - Prima occasione dell'Arsenal: cross dalla destra semplicissimo di Sagna, palla in mezzo e colpo di testa alto per Giroud. Palla alta

2° - Comincia a giocare nello stretto con tocchi di prima l'Arsenal sulla trequarti avversaria!

13.45 - Ed eccoli partire! Calcio d'inizio affidato ad i Gunners

13.39 - Squadre nel tunnel. Classica maglia rosso-blu per il Palace, gialla con riporti azzurri per i Gunners.

13.31 - L'arrivo allo stadio di Ozil con il giovane Gnabry :

13.01 - Formazione del Crystal Palace appena sfornata. Ben quattro novità: in mezzo alla difesa ecco Gabbidon e fuori Mariappa. Bannan, Guedioura e Thomas (altro ex) , più davanti, sfilano la maglia a Bolasie, Puncheon e Campana. Eccola nel dettaglio : Speroni; Ward, Gabbidon, Delaney, Moxey; Dikgacoi, Jedinak, Bannan; Guedioura, Chamakh, Thomas. Panchina : Price, Mariappa, O'Keefe, Puncheon, Kebe, Bolasie, Gayle. Nemmeno panchina per Campana

13.00 - Ecco le formazioni ufficiali. Tutto come preannunciato nell'Arsenal, solo Mertesacker scalza Vermaelen e diventa titolare. Quindi 4-2-3-1 con Szcesny; Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs; Arteta, Flamini; Santi Cazorla, Ozil, Ramsey; Giroud. In panchina : Fabianski, Nacho Monreal, Veramelen, Wilshere (recuperato in extremis, dunque), Rosicky, Gnabry e Bendtner

12.39 - Selhurst Park è pronto a riempirsi di calcio giocato. Manca solo un'ora :

Benvenuti alla diretta di un altro, entusiasmante, anticipo di Premier League! Oggi a dare il via al nono turno del campionato inglese sono Crystal Palace ed Arsenal. Un testacoda fra una capolista in salute (Arsenal) e la penultima in classifica (C.Palace) . E' un derby di Londra innanzitutto, uno dei tanti, e si giocherà a Selhurst Park, motivo in più per non dare nulla per scontato. Le Eagles hanno disperato bisogno di un cambio di marcia per porre fine al deludentissimo ruolino di marcia messo insieme finora : 7 sconfitte ed una vittoria, in casa, con il messo peggio Sunderland edizione Di Canio.

In settimana l'allenatore Ian Holloway ha dato praticamente le dimissioni ammettendo che qualcosa si fosse rotto. Anche se la dirigenza sarebbe stata pronta a tutto per trattenerlo (anche retrocedere) il tecnico ha avuto il buon senso di farsi da parte per dare una scossa. Lascia quindi il Palace un allenatore che ha portato alla promozione le Eagles e un uomo d'onore. Alla decisione, presa dopo l'1-4 preso dal Fulham nel Monday Night, i dirigenti non hanno ancora posto rimedio e quindi oggi sulla panchina dei padroni di casa ci sarà un allenatore ad interim: Keith Millen, precedentemente assistente di Holloway.

L'Arsenal è in tutt'altra situazione. Dopo l'iniziale sconfitta nella prima di campionato ha imboccato la curva ed ha svoltato: 6 vittorie nelle restanti 7 giornate, con il solo pareggio contro il WBA a fare da pozzanghera in un percorso spettacolare, indicato da quel mago di Ozil che sembra proprio esser diventato la faccia di questo rinato Arsenal. Stona un po' quindi la sconfitta infrasettimanale in casa, in Champions, contro il Borussia, che ha rimesso in discussione la qualificazione agli ottavi della Coppa dalle grandi orecchie. Wenger spera che sia stato solo una fossa a far traballare la sua Ferrari e non una serie di ciottoli insidiosi.

In più i Gunners stanno recuperando pedine più che importanti: risale infatti ad ormai una settimana fa il rientor a pieno regime di Santi Cazorla su cui i tifosi londinesi sognano di costruire una coppia d'assi assieme ad Ozil. Partiranno titolari entrambi, insieme all'altro jolly della trequarti: quell'Aaron Ramsey che sembra implacabile negli ultimi mesi. Non ci sarà Wilshere, uscito malconcio dalla partita di metà settimana. Quindi in mezzo si giocano due maglie Rosicky, Flamini (recuperato velocemente dopo aver saltato la partita col Dortmund) ed Arteta, con gli ultimi due favoriti. Davanti il solito Giroud. In difesa potrebbe tornare titolare Vermaelen ("Il suo tempo arriverà" le parole di Wenger), relegato in panchina quest'anno a discapito della coppia Koscielny - Mertesacker. Oggi il belga avrà una chance di far ricredere Wenger prendendo il posto del tedesco. Terzini Sagna e Gibbs e Szczesny in porta. Sono ancora out pezzi da novanta come Walcott e Podolski più gente di supporto come Diaby, Oxlade-Chamberlain e Yaya Sanogo.

Il Crystal Palace dovrà ancora fare a meno di McCarthy (ma occhio che potrebbe essere recuperato in extremis e portato in panchina), Hunt, Williams e Murray. L'assenza che più si sta facendo sentire è senz'altro quella di Murray, viste le difficoltà delle Eagles nel segnare: appena 6 gol in 8 giornate di cui appena due nelle ultime cinque. L'Arsenal ha segnato il triplo dei gol. Due i probabili avvicendamenti in campo rispetto alla disfatta col Fulham: in mezzo dovrebbe tornare Dikgacoi che manderebbe in panchina O'Keefe mentre davanti Gayle potrebbe essere molto probabilmente sostituito dall'ex col dente avvelenato Marouane Chamakh che non ha di certo passato anni splendidi in quel dell'Emirates. La chiave starà a centrocampo, dove Jedinak, Campana ed appunto Dikgacoi saranno chiamati a mettere un importante argine al palleggio dei Gunners. Importante sarà anche il ruolo delle ali, Bolasie a sinistra e Puncheon a destra, che avranno il compito di coprire tutta la fascia. In difesa, in linea, molto probabilmente ci saranno Ward, Mariappa, Delaney e Moxey.

Ed ora le statistiche. Ci dà un quadro generale della situazione in casa Palace sapere come nelle altre quattro apparizioni in Premier League, nonostante tutte siano finite con la retrocessione, mai si era raccolto un bottino così esiguo nelle prime otto giornate (3 punti), mentre due di tre stagioni da titolo per l'Arsenal raccontano come al nono giro di boa i Gunners avessero addirittura meno punti degli attuali. I Gunners e le Eagles, tuttavia, qualcosa in comune ce l'hanno: nessun'altra squadra in PL ha schierato in campo più giocatori di queste due, ben 24. L'Arsenal é imbattuto da 13 gare in trasferta (11 vittorie e 2 pareggi) ed ha il maggior numero di marcatori diversi in campionato durante questo inizio di stagione (8).

Una sconfitta, in casa Palace, significherebbe depressione. L'ultima volta in cui sono state perse 6 gare di fila, tuttavia, non è così lontano: Marzo 2001. Nei 44 derby di Londra il C.P. ha guadagnato la miseria di 40 punti. Gli ultimi tre precedenti sono datati 2005, 2004 e 1998 con l'Arsenal capace di vincere il match più recente e quello più datato, pareggiando quello del 2004. Oltre a dover senz'altro segnare di più, il C.Palace deve anche stare attento alla difesa: solo la propria retroguardia e quella del Sunderland non hanno ancora giocato una partita nella quale il portiere sia uscito imbattuto. L'Arsenal segna consecutivamente da 13 partite: la striscia più lunga in vita nel campionato d'Oltremanica.

Ad arbitrare la partita ci sarà Chris Foy, accompagnato dagli assistenti Kirkup e Wilkes. Quarto uomo Oliver.