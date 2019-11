Diretta Manchester United - Stoke City in Premier League

18.00: PREMIER LEAGUE, I RISULTATI DEL POMERIGGIO:

CRYSTAL PALACE 0-2 ARSENAL

ASTON VILLA 0- EVERTON

LIVERPOOL 4-1 WEST BROM

MAN UTD 3-2 STOKE

NORWICH 0-0 CARDIFF

17.57: Moyes esulta, ma c'è tanto da lavorare su questo Manchester United. Lo Stoke City ha giocato meglio per oltre 70 minuti, meritando il vantaggio. I Red Devils hanno ottenuto pareggio e vantaggio solo nel momento del massimo sforzo e con una formazione totalmente sbilanciata in avanti. C'è ancora da lavorare per imprimere un nuovo marchio di fabbrica alla ex squadra di sir Alex Ferguson.

95': Il Manchester United resiste, è finita! MANCHESTER UNITED - STOKE CITY 3-2: Crouch, van Persie, Arnautovic, Rooney, Hernandez.

92': Massima pressione dello Stoke City, i Potters ci credono.

90': 5 minuti di recupero.

89': Retropassaggio di Rooney a De Gea, pericolosissimo. Walters rifila una spallata al portiere dei Red Devils, Mason sorvola.

87': Tentativo di conclusione di Januzaj, male indirizzato.

86': I Potters non meritano questa sconfitta. Lo United riesce a tenere gli avversari lontani dalla propria area di rigore.

84': Huth stende Hernandez in contropiede, ammonito anche lui.

80': Accelerazione di Evra sulla sinistra, cross millimetrico per la testa di Hernandez e vantaggio, immeritato, del Manchester United. This is Premier League. MANCHESTER UNITED - STOKE CITY 3-2.

80': HERNANDEEEEEEEEEEEZ! 3-2 MANCHESTER UNITED! CLAMOROSO ALL'OLD TRAFFORD!!!

78': Calcio d'angolo battuto arretrato da van Persie, Rooney si tuffa all'indietro e trova una torsione di testa fantastica. Palla all'incrocio dei pali, imprendibile per Begovic. MANCHESTER UNITED - STOKE CITY 2-2.

78': WAAAAAAAAAAAAAYNE ROOOOOOONEY!!! INVENZIONE DI TESTA DI ROONALDO, GOL INCREDIBILE DEL MANCHESTER UNITED!

75': Hernandez svirgola e mette sul fondo un buon pallone in area dello Stoke. Ultimo Cambio per i Red Devils, Valencia per Smalling: Moyes prova il tutto per tutto, un'ala per un terzino.

73': Grande azione dello Stoke City, finalizzata male da Walters. Sul contropiede tentativo ribattuto di Januzaj dal limite dell'area.

71': Dal suo ingresso in campo Januzaj ha sfornato cross e pericoli.

70': Hughes fa una mossa intelligente e toglie il nervoso palacios per mettere dentro Whelan.

68': Hernandez si fa ammonire dopo 10 secondi dal suo ingresso in campo. Pazzesco.

67': Ammonito anche Wilson. Entra Hernandez per Cleverley.

64': Retropassaggio-suicidio di Cleverley, De Gea salva tutto. Sulla ripartenza Januzaj fa ammonire anche Palacios.

63': Intervento di Ireland su Januzaj in stile old school, per dare il benvenuto al classe '95 dello United. Ammonito.

61': Possesso palla 68% Manchester United, 32% Stoke City. Ma definire sterile il palleggio dei Red Devils è un complimento.

58': Esce Nani (bombardato di fischi) ed entra Januzaj, accompagnato da un boato. L'Old Trafford ha parlato.

57': Calcia van Persie e centra la barriera, che era decisamente troppo vicina.

56': Cleverley falciato netto da Palacios a pochi centimetri dal limite dell'area di rigore. Punizione pericolosa per lo United, Rooney e van Persie affilano i tacchetti.

54': Lo United è senza idee. Davvero brutta da vedere la squadra di Moyes.

52': Rooney pericoloso, sinistro deviato in corner dopo una bella palla dalla sinistra di Evra.

49': Problema per Arnautovic, sostituito da Wilson. L'ex Inter ha messo a segno oggi il suo primo gol in Premier League con una splendida punizione. (Foto Alex Livesey/Getty Images)

17.03: Si riparte, calcio d'inizio dello Stoke City.

17.01: I risultati dei match delle 15 di Premier League dopo il primo tempo:

16.53: Il Manchester United in 45 minuti ha preso la metà dei gol che l'attacco dello Stoke City era riuscito a realizzare in 8 partite. Il riassunto del primo tempo sta tutto qui: Red Devils confusionari, che ci provano troppo per vie centrali e rimangono imbrigliati. Stoke City arrembante e coraggioso: sono arrivati 2 gol (uno in mischia, uno splendido), ma almeno altrettanti sono stati salvati da De Gea. Nani inguardabile, Kagawa non da meno. Moyes dovrà cambiare molto nel secondo tempo, tanto.

47': Si va al riposo con tanto nervosismo in campo dopo un corner per i padroni di casa. Manchester United inguardabile, Stoke meritatamente in vantaggio.

45': Neanche il tempo di esultare per lo United, che arriva il nuovo vantaggio dei Potters: punizione magistrale di Arnautovic dal vertice sinistro dell'area di rigore, palla all'incrocio dei pali appena accarezzata da De Gea. MANCHESTER UNITED - STOKE CITY 1-2.

45': ARNAUTOVIIIIIIIIIIIIIIIIC!!! PUNIZIONE PAZZESCA, STOKE CITY DI NUOVO AVANTI!

43': Cross di Nani, grande stacco di testa di Rooney e superlativa parata di Begovic. van Persie è fulmineo sulla ribattuta ed insacca di prepotenza: MANCHESTER UNITED - STOKE CITY 1-1

43': R-V-P! MAI PAREGGIO FU PIU' IMMERITATO, MA I RED DEVILS IMPATTANO IL RISULTATO!

40': Nani si addormenta e perde palla, Evans in scivolata salva su Arnautovic.

38': L'account ufficiale Twitter dello Stoke City giudica così la partita finora: "Dovremmo essere sopra di due o tre gol".

It's no exaggeration to say that #SCFC could have been two or three up — Stoke City FC (@stokecity) October 26, 2013

33': ROONEY DA FUORI, GRAN RISPOSTA DI BEGOVIC CHE ALZA SOPRA LA TRAVERSA! Fiammata del Manchester United.

32': Ancora De Gea blocca a terra sulla volée di Arnautovic. I Potters arrivano in area attaccando sempre dalle fasce. Ed hanno sempre strada libera.

31': Impietosa inquadratura di Alex Ferguson sugli spalti offerta da Sky. Questa è cattiveria...

30': Nani adesso tira anche dal giardino di casa sua, e non trova la porta nemmeno stavolta. Qualche fischio dalle tribune per lui.

28': Nani cerca la conclusione dalla distanza, brivido per Begovic.

27': MIRACOLO DE GEA SU WALTERS! Ma la difesa dei Red Devils è allo sbando: ci vuole un miracolo del portiere spagnolo per opporsi al sinistro ravvicinato di Walters, ben liberato da una sponda di Crouch.

26': United costantemente nella metà campo avversaria, ma le idee degli uomini di Moyes appaiono confuse.

23': Rooney prova il tiro dai 20 metri, palla fuori alla sinistra di Begovic.

21': Accelerazione di Evra che fa fuori Walters e serve van Persie nel cuore dell'area. L'olandese calcia col destro, ma non inquadra la porta.

18': Evans spreca un'ottima occasione: liscio clamoroso a centro area avversaria, sugli sviluppi di un corner battuto da Rooney.

16': Ribaltamenti di fronte continui, squadre lunghe. Ci si diverte all'Old Trafford. Un po' meno i tifosi dei red Devils, questo è sicuro.

14': ANCORA CROUCH, VICINISSIMO AL RADDOPPIO LO STOKE! Girata dall'interno dell'area piccola, palla alta di un soffio!

11': Ancora Nani, traversone bloccato bene da Begovic.

8': Nani da buona posizione spedisce la palla in curva.

4': Fuga sulla fascia di Walters, cross e deviazione volante di Crouch, sulla quale De Gea è miracoloso. La palla resta lì, Jones ed Evans disimpegnano male e la palla, nel tentativo di rinvio, carambola sul ginocchio di Crouch, forse addosso ad Evra e poi in rete. MANCHESTER UNITED - STOKE CITY 0-1, al momento per la FA il gol è di Crouch! (Foto Alex Livesey/Getty Images)

4': STOKE CITY IN VANTAGGIO! PASTICCIO DELLO UNITED!

2': Tiro-cross di van Persie, Cameron salva a pochi passi dalla linea. Ritmi alti.

16.01: CALCIO D'INIZIO UNITED, PARTITI!

16.00: Squadre in campo, ci siamo.

15.52: Il Manchester United torna al 4-4-2, nello Stoke si rivede Crouch, che, da vecchio Reds, sa sempre esaltarsi quando vede lo United nell'altra metà campo.

15.42: Subito brutte notizie per lo United. Nel lunch match l'Arsenal ha avuto la meglio in trasferta sul Crystal Palace per 0-2, reti di Arteta su rigore e Giroud di testa. Adesso i Gunners hanno 11 punti di vantaggio sui Red Devils. Ecco i gol:

15.40: Pronti a tuffarci nell'emozione che solo il calcio inglese sa regalare! Su VAVEL in diretta Manchester United - Stoke City, live con aggiornamenti in tempo reale, marcatori, foto e video dei gol del match valido per la nona giornata di Premier League.

Il Manchester United di David Moyes è alla ricerca della sua identità. Lo Stoke City di Mark Hughes non lotterà per i posti che contano, ma non può lasciarsi cadere nel gorgo di fondo classifica. Dall'Old Trafford di Manchester, con Francesco Guarino per VAVEL Italia seguiremo assieme in diretta Manchester United - Stoke City, incontro valido per la nona giornata di Premier League: aggiornamenti in tempo reale, gol, marcatori e, a fine partita, video gol e highlights. Buon divertimento a tutti.

Lo United è reduce dalla risicata vittoria in Champions League contro la Real Sociedad, maturata dopo 2 minuti di gioco grazie ad un'autorete di Inigo Martinez. La classifica del gruppo A sorride decisamente di più di quella della Premier League: se nel raggruppamento del massimo trofeo UEFA I Red devils sono in testa con 2 vittorie e 1 pareggio, in campionato sono arrivate già 3 sconfitte nei primi 8 match. E gli 8 punti di distacco dei campioni in carica dall'Arsenal di Wenger (impegnati in questi minuti contro il Crystal Palace) iniziano a diventare davvero pesanti. Quella di Ferguson è un'eredità pesantissima da raccogliere per il tecnico scozzese.

I Potters di Stoke-on-Trent attraversano la prima grande stagionale. Dopo un avvio convincente (due vittorie in 3 giornate, un solo ko contro il Liverpool ad Anfield alla prima giornata), i biancorossi di Hughes hanno collezionato soltanto due pareggi in cinque partite. Incredibilmente lo Stoke ha una delle migliori difese della Premier League, con 7 reti subite in 8 giornate. Ma ha anche di gran lunga il peggiore attacco: soltanto 4 reti messe a segno dall'inizio della stagione.

SEGUI LA DIRETTA MANCHESTER UNITED - STOKE CITY

PROBABILI FORMAZIONI - In campo dovrebbero scendere due squadre a specchio. Il 4-2-3-1 di Moyes non dovrebbe presentare grosse novità: De Gea tra i pali, linea a 4 da destra a sinistra con Rafael, Vidic, Jones ed Evra; interdizione davanti alla difesa affidata a Cleverley e Carrick, carico offensivo affidato ai 3 "creatori" di gioco Nani-Rooney-Januzaj e van Persie terminale offensivo. Hughes dovrebbe rispondere con Begovic; Cameron, Shawcross, Huth, Pieters; Wilson N'Zonzi; Walters, Ireland, Eteringhton; Arnautovic.

STAGIONE 2012/2013: MANCHESTER UNITED - STOKE CITY 4-2 - Lo scorso anno i Potters uscirono dall'Old Trafford con le ossa rotte. Era l'ottava giornata e, dopo il vantaggio ottenuto con una sfortunata autorete di Rooney, fu proprio Roonaldo a prendere per mano i diavoli rossi e a traghettarli alla vittoria con le sue due prime reti stagionali: colpo di testa al 27', e tap-in vincente al 65'. Nel mezzo le firme del solito van Persie e di Welbeck. Gol della speranza di Kightly.

FORMAZIONI UFFICIALI - Moyes lascia il gioiellino Januzaj in panchina e sceglie l'esperienza di Kagawa. Ecco l'undici dei padroni di casa e quello degli ospiti, direttamente dagli account Twitter ufficiali di Red Devils e Potters

#mufc team v @stokecity: De Gea; Smalling, Jones, Evans, Evra; Nani, Carrick, Cleverley, Kagawa; Rooney, van Persie. — Manchester United (@ManUtd) October 26, 2013

#mufc subs to face @stokecity: Lindegaard, Rafael, Fellaini, Januzaj, Young, Valencia, Hernandez. — Manchester United (@ManUtd) October 26, 2013

Starting XI - Man Utd: Begovic; Cameron, Shawcross (c), Huth, Pieters; Walters, Palacios, Ireland, Nzonzi, Arnautovic; Crouch — Stoke City FC (@stokecity) October 26, 2013