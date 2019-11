Diretta Chelsea - Manchester City in Premier League

19.05 - Amici ed appassionati di calcio inglese, grazie di essere stati in nostra compagnia, Vavel Italia e Giuseppe Lippiello vi augurano un buon proseguimento di serata.





18.57 - Chelsea batte Manchester City 2 a 1 nel big match del nono turno di Premier League. Schurrle nel primo tempo insacca a porta vuota dopo la bella sgroppata di Torres. Ad inizio ripresa il City agguanta il pareggio con un'altra magia di Aguero che fulmina Cech sul primo palo, ben imbeccato dal filtrante di Nasri. Il Chelsea però non ci sta e dopo venti minuti di sofferenza rialza la testa chiudendo gli ospiti nella loro metà campo, con un possesso di palla però spesso sterile. Quando tutto sembrano portare ad un pareggio inglorioso per entrambe, Nastasic fa la frittata anticipando l'uscita di Hart e spalancando la via della porta a Torres che segna e fa impazzire lo Stamford Bridge. In classifica i Mourinho Boys balzano a quota 20 punti, agganciando il Liverpool. Rimane a 16 punti il City, che precipita in settima posizione alle spalle anche del Tottenham che vince di rigore con l'Hull. A breve il video con i gol della partita!

90'+5 - ESPLODE LONDRA!!! ESPLODE NELL'URLO DEI TIFOSI DEL CHELSEA!!! CHE PARTITA, CHE SQUADRE!!! IL CALCIO INGLESE RACCHIUSO IN 90 MINUTI!!!! FINISCE CON IL TRIPLICE FISCHIO DI HOWARD WEBB!

90'+2 - I minuti di recupero sono quattro, ma la mazzata psicologica si è abbattuta sul City!

90'+1 - Errore clamoroso di Nastasic che anticipa di testa l'uscita sul pallone di Hart, porta spalancata a Torres che brucia il recupero in extremis di Demichelis e insacca per il tripudio dello Stamford Bridge!!!

90' - TORRES!!!!!!!!!!!!!!!!TORRES!!!!!!!!!!TORRES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 A 1 CHELSEA!!!!!!!! ESPLODE IL BRIDGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

87' - WILLIAN!!!! PUNIZIONE INSIDIOSA A RIENTRARE!!!! PALLA A LATO MA SEMBRAVA ESSERCI HART!

86' - Ultimo cambio per il City, fuori El Kun Aguero, partita da supereroe per lui, dentro il numero 9 Negredo, chiamato a tener palla in attacco.

83' - Si gioca la carta Samuel Eto'o il Chelsea, fuori Hazard, non una delle sue migliori partite.

82' - HART IN QUALCHE MODO ANTICIPA TORRES!!! INTERVENTO POCO ORTODOSSO DEL NAZIONALE INGLESE CHE SALVA TUTTO!!!

80' - Siamo entrati intanto negli ultimi dieci minuti di gioco. Il Chelsea prova a gestire il pallone alla ricerca del nuovo vantaggio, occhio però al City che là davanti ha un ispiratissimo Aguero.

79' - RAMIRES!!!!!!! BOTTA IMPROVVISA DEL BRASILIANO, PALLA ALTA!!!! Cambio intanto per il City, fuori Gracia, dentro l'ex Lazio Kolarov.

76' - FURIOSO CON I SUOI HART! CHIEDE MAGGIOR ATTENZIONE IN BARRIERA! Fischi per la troppa foga dagli spalti del Bridge!

75' - EL KUN!!! SI SALVA QUESTA VOLTA CECH SUL TENTATIVO A GIRO DELL'ARGENTINO, PALLA ALTA DI POCO!!

73' - Slalom speciale di Aguero, gran intervento difensivo di Ivanovic che poi rilancia l'azione dei suoi.

72' - Prova a costruire al limite dell'area il Chelsea con la tecnica di Hazard e Oscar, una muraglia la difesa del City.

70' - Primo cambio anche per il Manchester City, fuori Nasri, dentro Jesus Navas.

69' - Parte Oscar..... pallone fuori dallo Stamford Bridge, che occasione sprecata dal brasiliano!

68' - Ancora uno scatto fulminante di Torres!!! Lo abbattono come possono Garcia e Fernandinho!! Punizione interessante per i Blues e per il piede di Oscar.

65' - Primi cambi per Mourinho, fuori l'autore del gol Schurrle, dentro il fantasista Willian, dentro anche Mikel , fuori Frank Lampard.

64' - SILVA!!!! PROPRIO LUI!!! SI TROVA UN PALLONE SPORCO IN AREA, TIRO DI PRIMA, RISPONDE CON I PIEDONI CEH!!!!!!! SI SALVA IL CHELSEA!!

63' - Numero di David Silva!! Giravolta ad evitare l'intervento di Lampard!

61' - E' tornato a spingere il Chelsea dopo il rigore non concesso da Webb. Lo Stamford adesso può fare la differenza.

59' - Pessimo intervento di Garcia che non guarda il pallone ma cerca Torres e lo abbatte. Giallo per lui.

57' - Punizione tagliata dalla destra di Lampard, svetta Torres, tutto facile per Hart.

55' - ESPLODE LO STAMFORD BRIDGE CHE CHIEDEVA IL RIGORE PER IL FALLO DI ZABALETA SU HAZARD!!!! Dice di No Howard Webb. E allora perchè non ammonire il belga per simulazione???. Il contatto pareva esserci eccome.

51' - Ci crede adesso il City che si porta in avanti con maggiore fiducia. Punizione da posizione invitante per Silva che mette in mezzo dalla sinistra, colpisce indisturbato Garcia, blocca Cech!

49' AGUEROOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!PAREGGIO CITY!!!!!!!!!!!!!! Era nell'aria!!!!! Gran filtrante di Nasri, ma è perfetto a scappare via ai due centrali del Chelsea il Kun che brucia Cech sul suo palo!!

47' - Prova subito a farsi vedere il City alla ricerca del gol del pareggio.

45' - Si riparte allo Stamford Bridge!!!! Secondo tempo da non perdere quello tra Chelsea e City.

17.48 - Finisce con Il Chelsea avanti 1-0 sul Manchester City il primo tempo dello Stamford Bridge. Dopo un paio di buone occasioni con Cahill e Torres, il Chelsea trova la rete del vantaggio con una bellissima azione di Torres che supera Clichy prima di servire a Schurrle il pallone facile facile dell'1-0. Qualche buona iniziativa del City ispirato dal solito Aguero che impegna Cech alla parata d'istinto al 41'. Manca qualcosa la davanti ai Citizens che sembrano però soffrire soprattuto le ripartenze degli uomini di Mourinho, devastanti in campo aperto. Secondo tempo aperto a qualsiasi risultato. Da non perdere!!!

45'+2 - Ultimo sussulto del primo tempo la conclusione di Yaya Touré. Nulla di fatto, Webb manda tutti negli spogliatoi!

45' - Saranno due i minuti di recupero allo Stamford Bridge. Ci prova il City dopo l'occasione di Aguero, si difende bene il Chelsea.

41' - AGUERO!!! RISPONDE CON I PUGNI CECH!!! Gran palla da destra di Zabaleta, Aguero salta netto Cahill e libera il suo destro, fa buona guardia l'estremo difensore di casa. Ben oltra la traversa il seguente tentativo da fuori di Fernandinho.

40' - Il gioco riprende dopo le cure mediche a Nasri.

38' - Che giocatore lo spagnolo, quando ha campo sa essere incontenibile per qualsiasi avversario.

37' - DEVASTANTE TORRES!!!!! TIRO A GIRO DI DESTRO, PALLA CHE SBATTE SULLA TRAVERSA!!! CHE OCCASIONE PER IL RADDOPPIO DEL CHELSEA!

33' - SCHURRLE!!!!!!!!!!!!!!!!VANTAGGIO CHELSEA ALLO STAMFORD BRIDGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Azione pazzesca di Torres a destra che supera un paio di avversari, lascia sul posto il non perfetto Clichy e pennella in area un cioccolatino per Schurrle che insacca a portaa vuota!!!

32' - A metà tra un cross e un tiro la soluzione di Clichy. Rimessa dal fondo per il Chelsea.

31' - Giallo anche per Nastasic che ferma con le cattive Fernando Torres pronto a scappare in campo aperto.

29' -COSA SI DIVORA TORRES!!!! Ancora una palla con il contagiri di Ramires, scatta sul filo del fuorigioco ancora una volta lo spagnolo. Stop coi tempi giusti, le gambe però tremano e ne esce un tiro alle stelle davanti al portiere Hart.

27' - Grandissimo anticipo di Ramires che alza la testa e mette dentro l'area un cross perfetto. Tutto inutile, fuorigioco di Torres.

26' - Ennesimo intervento scomposto di Zabaleta su Hazard, questa volta poche scuse. Giallo per l'esterno destro di pellegrini.

24' - Fase non bellissima della partita, le squadre si aspettano a metà campo.

21' - In tribuna ad assistere al match un certo Franz Beckenbauer. Intanto arriva il primo giallo della partita, Lampard per un intervento da dietro su Fernandinho.

20'- Yaya Touré lascia sul posto Ivanovic, cross basso deviato, ancora angolo per i Citizens!

19' - PROVA LA MAGIA IN AREA AGUERO! Pallone debole bloccato a terra da Cech.

17' - Intercetta palla Clichy, posizione perfetta quella del francese che nega un contropiede agli avversari.

14' - Gioca bene adesso il Manchester City che gira palla in mezzo al campo con maggiore facilità. Attende pronto alla ripartenza il Chelsea.

13' - Primo angolo anche per gli ospiti, libera la difesa del Chelsea. Sta uscendo bene il City in questi ultimi minuti.

12' - NASRI!!!! PALLA DI POCO A LATO! Gioco fermo però fallo in attacco dei giocatori di Pellegrini.

11' - Sventagliata in area di Ivanovic, fa buona guardia Hart che riavvia subito l'azione del City.

9' - Tanto movimento in mezzo al campo di David Silva che si sposta da una parte all'altra del terreno di gioco per trovare palloni gestibili.

7' - Si porta in avanti il Manchester City, palla lunga di Fernandinho che voleva servire in area l'inserimento di Silva.

6' - Avvio convincente del Chelsea che prova a chiudere all'angolo il City.

3' - CAHILL!!! COSA SI DIVORA IL DIFENSORE DEL CHELSEA!!!!! Sugli sviluppi del corner, libera l'area Toure, palla ancora in mezzo di Oscar, Cahill stoppa in area e colpisce, palla alta da ottima posizione!! Era assolutamente in gioco.

2' - Possesso palla dei Blues in questi primi secondi, primo angolo per il Chelsea,

1' - Si parte, primo pallone giocato dal Chelsea!

16.58 - Atmosfera da urlo a Londra, partita attesissima quella tra Chelsea e Manchester City!! Sono assolutamente due delle pretendenti al titolo di Premier.

16.56 - SQUADRE IN CAMPO!

16.54 - Sale l'attesa allo Stamford Bridge!!! Pochi minuti al calcio d'inizio dell'arbitro Webb!!!

16.44 - Da sottolineare la prima di Demichelis nel cuore della difesa dei Citizens. Ritorna dal primo minuto Ashley Cole.

16.40 - Chiaro nel pre partita Pellegrini si gioca per vincere! Nonostante la scelta di scendere in campo con una sola punta di ruolo, il tecnico cileno non vuole perdere contatto con le prime.

16.29 - Live l'intervista a Fabio Borini match winner con un bellissimo destro imprendibile per Krul, nella partita tra il Sunderland e il Newcastle! 2-1 il finale allo Stadium of Light. Contento per la prestazione e per aver segnato una rete importante per rilanciare i Black Cats dopo un inizio nero. Prima vittoria per Gus Poyet dopo aver sostituito Di Canio.

16.15 - Partono tutti dalla panchina Eto'o, Dzeko e Negredo. La doppietta allo Schalke ha convinto Mourinho a dare fiducia al Nino Fernando Torres.

16.13 - Risponde il Manchester City con Hart, Zabaleta, Demichelis, Nastasic, Clichy, Javi Garcia, Fernandinho, Nasri, Yaya Toure, Silva, Aguero!

16.11 - CI SIAMO ECCO GLI STARTING ELEVEN! CHELSEA in campo con: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, A. Cole, Lampard, Ramires, Schurrle, Oscar, Hazard e Torres.

16.09 - Manca poco all'ufficializzazione degli undici titolari di Chelsea e Manchester City, non sono attese grandi sorprese o ribaltoni clamorosi.

Dallo Stamford Bridge è tutto pronto per l'attesissima diretta della partita tra Chelsea e Manchester City. Vavel Italia e Giuseppe Lippiello vi danno il benvenuto al match di cartello di questa nona giornata di Premier League. Dopo le vittorie sudate di Arsenale e Manchester United e il 4 a 1 del Liverpool ad Anfield con il West Bromwich grazie ad una tripletta di Luis Suarez. Blues e Citizens sono chiamati alla vittoria per non perdere contatto con la vetta della classifica. I Gunners sono infatti primi a 22 punti, secondi i Reds di Brendan Rodgers a 20 punti. Terza posizione per un Everton inarrestabile, corsaro ieri 2-0 sul campo dell'Aston Villa, che sale a quota 18.

Chelsea e Manchester City arrivano all'appuntamento londinese con le importanti vittorie in campo europeo che confermano la forza delle compagini d'oltremanica impegnate in Champions. Se si pensa al fatto che i tre punti sono arrivati in trasferta, in Germania con lo Schalke per Lampard e compagni, e in Russia con il Cska Mosca per gli uomini di Pellegrini, allora si intuisce che quest'oggi si giocherà solo per vincere. Sarà Torres - Aguero autori di due doppiette nelle notti magiche di Champions.

La squadra di Pellegrini arriva a Londra senza Vincent Kompany, elemento di indiscusso valore e determinante per la difesa degli Sky Blues. Da valutare la possibilità di concedere un turno di riposo a Negredo con Dzeko e Jovetic pronti ad lazarsi dalla panchina. Buone notizie invece per Mourinho che recupera Ashley Cole. Unico assente nel Chelsea Marko Van Ginkel fuori per l'infortunio al ginocchio.

I padroni di casa sono reduci da un filotto di sette risultati utili consecutivi, frutto di sei vittorie e un pareggio sul campo del Tottenham. Dopo l'inizio balbettante e le sconfitte con Everton e Basilea, il Chelsea non si è più fermato mettendo a tacere chi metteva in dubbio il nuovo corso dello Special One. La risposta invece è sotto gli occhi di tutti con una serie aperta in cui sono stati messi a segno ben 19 gol contro i soli tre subiti. Il Manchester City dal canto suo viene da tre vittorie consecutive, ma il dato preoccupante è che la difesa ha sempre subito gol nelle ultime cinque uscite, arrivando a 9 reti incassate da Hart.

Nelle ultime due sfide allo Stamford Bridge il Chelsea non è mai riuscito a batter il City, perdendo in Fa Cup lo sorso aprile per 2-1 con reti Aguero e Nasri a rendere vano il gol di di Demba Ba. Scialbo 0-0 nel testa a testa del novemnre 2012. Per trovare un sorriso interno, il Chelsea deve tornare indietro al 2011 quando a dicembre il Chelsea vinse 2-1. Eppure la storia recente ci dice che i Citizen sono tornati al successo in terra londinese per la prima volta nel 2010, rompendo un digiuno che durava da più di dieci anni. Un dato che fa capire gli enormi passi avanti farri dalla squadra di Manchester culminata poi la vittoria del campionato due anni fa con Roberto Mancini in panca.

Fernando Torres spera di aver impressionato Mourinho nella sfida di Champions e scalpita per strappare il ruolo da titolare a Samuel Eto'o anche in campionato. Sergio Aguero invece sembra il vero elemento imprenscindibile dell'undici di Pellegrini che si affiderà al Kun per allungare la serie positiva del City al Bridge. Tanti tantissimi spunti per una partita che vale ben oltre i tre punti in palio.

Arbitrerà l'uomo dei big match, Howard Webb. Assistenti i signori Cann e Ledger, quarto uomo sarà Foy.