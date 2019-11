FA Cup, si inizia a fare sul serio: i sorteggi del primo turno

La FA Cup 2013-2014 scalda i motori. Dopo aver disputato già ben 6 turni preliminari (il primo il 16 agosto, l'ultimo il 12 ottobre), la 133ª edizione della più importante coppa nel calcio inglese accende i riflettori con il sorteggio del primo turno. Sono infatti entrate in gioco oggi le squadre di Football League One e Two, rispettivamente terza e quarta serie d'oltremanica. Le partite si giocheranno il 9 e 10 novembre e a scendere in campo saranno complessivamente 80 squadre in 40 incontri: 32 provenienti dal turno precedente e 48 (24 dalla League One ed altrettante dalla League Two) che a partire da questo primo turno.

La competizione ad eliminazione diretta più antica del mondo sarà sponsorizzata per la 3ª stagione consecutiva da Budweiser. Complessivamente vi partecipano 737 squadre inglesi e gallesi, a partire dal turno extra preliminare del 16 agosto. Per la prima volta nella storia ha partecipato una squadra di Guernsey, isola del canale della Manica: il Guernsey FC. I Green Lions sono stati eliminati in casa per 2-3 dal Dover Athletic nel secondo turno preliminare del 28 settembre.

Campione in carica è il Wigan Athletic, attualmente in cattive acque in Championship, che ha battuto nella finale della scorsa edizione il Manchester City per 1-0. La vincitrice della FA Cup guadagnerà il diritto di giocare nella fase a gironi della Europa League edizione 2014-2015, a meno che non si sia già qualificata grazie alla posizione in classifica nel campionato. In tal caso si qualificherà al suo posto la finalista della corrente edizione, ma se anch'essa sarà già qualificata grazie alla posizione in classifica nel campionato, allora si scalerà fino alla 6ª classificata nella Premier League.

Per le squadre di Premier League c'è ancora tempo per tenere la testa sgombra (e magari concentrarsi invece sulla Capital One Cup, che scenderà in campo tra martedì e mercoledì, eccezion fatta per Sunderland - Southampton che si giocherà il 6 novembre): i 20 team della massima divisione inglese entreranno in gioco nel terzo turno (i 32esimi di finale) che si giocherà solo a gennaio 2014.

FA CUP, PRIMO TURNO: GLI ACCOPPIAMENTI DEI SORTEGGI