Diretta Arsenal - Chelsea in Capital One Cup

22.45 - A breve i gol della partita, intanto Vavel Italia e Giuseppe Lippiello vi ringraziano di essere stati in nostra compagnia anche in questo martedi di coppa. Buona proseguimento di serata.



Arsenal 0-2 Chelsea (All Goals) 29.10 ourmatch.net

22.37 - Finisce 2-0 per i Blues la sfida dell'Emirates tra Arsenal e Chelsea. Prestazione da grande squadra per gli uomini di Mourinho che con un gol per tempo conquistano il pass per i quarti di finale di Capital One Cup. Nel primo tempo Azpilicueta è lesto ad approfittare del retropassaggio suicida di Jenkinson che beffa l'uscita di Fabianski. La reazione dell'Arsenal non è veemente, nella ripresa dopo un avvio incoraggiante, i Gunners subiscono il raddoppio chirurgico di Mata che lascia partire un destro bellissimo che si insacca alle spalle dell'incolpevole Fabianski. L'Arsenal prova con qualche conclusione dalla distanza, ma neanche gli ingressi di Ozil e Giroud servono a sbloccare il punteggio dei padroni di casa. Al triplice fischio di Dowd c'è gloria solo per l'imbattibile Mourinho che lancia un segnale forte alla Premier e alla Champions League dopo i successi con il City prima, e questa sera con l'Arsenal. Il Chelsea c'è, gli avversari sono avvertiti!

90'+4 - Esplodono i tifosi del Chelsea! Ancora uno scalpo prestigioso per i Blues di Mourinho! Espugnato l'Emirates!!

90'+3 - DAVID LUIZ DA QUASI 35 METRI SFIORA ANCORA UNA VOLTA LA RETE! MERITEREBBE IL TERZO GOL IL CHELSEA.

90'+2 - STANDING OVATION PER MATA CHE LASCIA IL CAMPO AL GIOVANE TOMAS KALAS!

90'+1 - RAMIRES SFIORA IL 3-0!!! GRAN DESTRO CHE SCENDE IMPROVVISAMENTE FORSE COMPLICE UNA DEVIAZIONE!

90' - Ci prova stoicamente Cazorla, nulla da fare però la porta difesa das Schwarzer è stregata.

89' - Dovrebbero essere 4 i minuti di recupero. La sensazione comunque è che si attenda solo il triplice fischio.

88' - Tenta gli ultimi assalti l'Arsenal, ancora un errore di Jenkinson al cross.

87' - Partita tatticamente perfetta quella del Chelsea di Mourinho che non ha concesso praticamente nulla all'Arsenal, sfruttando alla perfezioni le disattenzioni dei padroni di casa.

85' - 5 minuti al 90', cantano i tifosi del Chelsea che sentono profumo di impresa! I Gunners iniziano intanto ad abbandonare l'Emirates...

83' - Vuole fare tutto da solo Ba, steso da Vermaelen, tutto regolare per Dowd, si lamenta l'ex Newcastle.

81' - Cambio anche per Wenger che inizia a pensare al match di sabato con il Liverpool, fuori Ramsey, dentro il giovane Park.

79' - Scuote la testa Ozil, non contento dei palloni fin'ora giocati. Demba Ba intanto entra al posto di Eto'o, non una gran prestazione per il camerunense.

78' - Altro cross innocuo di Ramsey nel cuore della difesa del Chelsea. Comodo l'intervento dell'estremo difensore di Mourinho.

76' - Manca la lucidità negli ultimi metri all'Arsenal che ci prova ancora da fuori con Wilshere, nessun pericolo per l'attento Schwarzer.

74' - Ammonizione intanto per Essien, fallo ai danni del francese Koscielny.

73' - Prova a sfondare sulla destra Jenkinson, cross telefonato per Schwarzer!

71' - Può diventare terrificante il passivo se si concedono certe ripartenze al Chelsea, Ramires mette in mezzo cercando Et'o, si salva l'Arsenal grazie alla chiusura tempestiva di Koscielny!

69' - GIROUD SI GIRA IN AREA, TIRO POTENTE, SI SALVA D'ISTINTO SCHWARZER!!!

68' - Primo cambio anche per Mourinho, fuori De Bruyne, dentro Ramires.

66' - Corre immediatamente ai ripari Wenger, subito in campo Giroud, fuori Bendtner.

65' - GAME OVER ALL'EMIRATES!!!!!!!! JUAN MATAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! GRANDISSIMO GOL DELLO SPAGNOLO CHE METTE ATTERRA IL PALLONE DI SINISTRO E LASCIA PARTIRE UN DESTRO TERRIFICANTE CHE NON LASCIA SCAMPO A FABIANSKI!!! 2-0 CHELSEA!!!!!!!!!!!

63' - Intanto arriva il momento di Ozil, fuori Miyaichi.

63' - RAMSEY!!!!!!!!! GRAN BOTTA DA FUORI AREA DEL GALLESE!!!! SI DISTENDE E CONTROLLA LA TRAIETTORIA SCHWARZER!

61' - Brutta palla persa da Wilshere, può ripartire il Chelsea con Eto'o.

60' - Bellissima serie di passaggi palla a terra del Chelsea. Pare già sopita la verve offensiva dei Gunners.

58' - Un guerriero in mezzo al campo Willian, lotta su ogni pallone, questa volta però commette fallo su Ramsey. Punizione Arsenal.

55' - Chiede calma ai suoi Mourinho, capisce il momento difficile dei Blues ma vuole maggiore attenzione soprattutto in mezzo al campo.

53' - In affanno adesso in Chelsea che rischia sui tentativi di Cazorla e Ramsey!

51' - Pronto intanto a bordo campo Ivanovic.

49' - ETO'O!!!!!!!!!LASCIA SUL POSTO KOSCIELNY E LIBERA IL SUO DESTRO, PALLA DI POCO A LATO! SI SALVA FABIANSKI.

48' - Baricentro alzo quello dei padroni di casa, occhio però a non concedere il fianco alle ripartenze fulminante del Chelsea. Mourinho è un maestro in questo.

47' - Chiede maggiore velocità di manovra ai suoi Rosicky!

46' - Pronti via!

21.46 - Squadre in campo per i secondi 45' di gioco! Wenger deve assolutamente cambiare qualcosa. Giroud e Ozil scalpitano in panchina.

21.32 - Partita non bellissima quella dell'Emirates. Il Chelsea però è avanti grazie al regalo di Jenkinson che imita Nastasic del City, regalando il pallone dell'1-0 ad Azpilicueta. Mourinho ringrazia e chiude avanti il primo tempo. La reazione dell'Arsenal è tutto in un tiro di Monreal e qualche folata offensiva mai concretizzata. Tanta intensità in mezzo al campo, ma gli errori hanno pesato molto sulla spettacolarità del match.

#CFCLive pic.twitter.com/REqPOxcawK

— Chelsea FC (@chelseafc) October 29, 2013

45'+1 - Guarda l'orologio l'arbitro Dowd, può bastare per ora!

45' - Intervento in chiusura non perfetto di Luiz, ci pensano Cahill prima e Bertrand poi a confezionare il recupero.

44' - Tanta forse troppa intensità in questo frangente. Gli errori superano di gran lunga le emozioni.

41' - Nulla da fare per Eto'o che non riesce a liberarsi della marcatura di Vermaelen.

40' - Osserva dalla panchina la partita Fernando Torres, decisivo nel match del Bridge con il Manchester City.

38' - Fatica immane per l'Arsenal nel trovare spazi giocabili. Sono vicinissime le linee di centrocampo e difesa del Chelsea.

36' - Grande chiusura di Ramsey che chiude la strada a Mata. Buon fin'ora la prova dello spagnolo, sempre nel vivo dell'azione.

35' - Vuole il gol Eto'o, classica azione personale del camerunense, tentativo sballato, pallone che finisce addirittura il fallo laterale.

33' - Cross di Monreal, libera l'area in qualche modo Essien. Angolo per i Gunners. Batte Cazorla, esce in presa sicura Schwarzer.

31' - Apertura perfetta di Rosicky per l'inserimento di Jenkinson, cross sballato per l'esterno destro.

29' - MONREAL! SINISTRO IMPROVVISO DA POSIZIONE DEFILATA, IL PALLONE SFIORA IL PALO LUNGO ALLA SINISTRA DI SCHWARZER! Prova a reagire l'Arsenal dopo lo svantaggio.

24' - AZPILICUETA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CHELSEA IN VANTAGGIO ALL'EMIRATES!!!!!!!!!!!! STESSA IDENTICA AZIONE CHE HA REGALATO I TRE PUNTI CON IL CITY. QUESTA VOLTA E' SCONSIDERATO IL RETROPASSAGGIO DI JENKINSON CHE LIBERA LA STRADA ALL'INSERIMENTO DECISIVO DI AZPILICUETA CHE BRUCIA FABIANSKI!!! CHELSEA 1-ARSENAL 0!!

22' - COSA SI DIVORA MIYAICHI!!! PASSAGGIO ILLUMINANTE DI WILSHERE, IL GIAPPONESE SALTA NETTO SCHWARZER, ATTENTO CAHILL AD EVITARE IL GOL!

21' - CROSS DALLA SINISTRA DI BERTRAND, NON RIESCE AD IMPATTARE ETO'O!! Rimessa dal fondo per l'Arsenal.

18' - DE BRUYNE!!! CI PROVA CON IL DESTRO A GIRO IL BELGA! SICURO IN PRESA BASSA FABIANSKI!

17' - Sta uscendo con maggiore facilità adesso l'Arsenal che si distende trovando maggiore spazio sulle fasce.

15' - E' una bolgia l'Emirates!

13' - Quanta intensità in mezzo al campo! Prova la penetrazione centrale Essien, si chiude la difesa di casa.

10' - Vuole piazzarla Willian, si oppone Vermaelen!

9' - Ci prova Bendtner a creare qualcosa in area, il suo colpo di testa però è troppo debole.

8' - Continua a muovere bene il pallone il Chelsea, corre a vuoto l'Arsenal di Wenger. Nessun pericolo però per Fabianski.

6' - Prova a guadagnare campo l'Arsenal con Jenkinson, fa buona guardia Luiz.

4' - Solo Chelsea in questo avvio, possesso di palla intelligente e movimento senza palla. Si chiude con ordine l'Arsenal.

2' - Parte forte il Chelsea, due calci d'angolo in trenta secondi. Nessun pericolo per la difesa dei Gunners.

1' - Primo pallone giocato dal Chelsea! Si parte!!!

20.44 - Bella la stretta di mano tra Mourinho e Wenger.

20.43 - Terreno di gioco come sempre da queste parti in perfette condizioni.

20.42 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo all'Emirates!! Tutto pronto per Arsenal-Chelsea!!

20.33 - Formazione di tutto rispetto per l'Arsenal quella che scenderà in campo con la grande occasione per Bendtner di impressionare e provare ad insidiare l'assoluta titolarità di Olivier Giroud, perfetto e decisivo con reti pesanti in questo avvio straordinario di stagione. Ozil partirà dalla panchina, un asso nella manica per Wenger da utilizzare a partita in corso.

20.32 - Meno di 15 minuti al fischio d'inizio dell'arbitro Dowd! Sale l'attesa per l'attesissimo Arsenal-.Chelsea!!

20.27 -Questo il tweet dalla pagina ufficiale del Chelsea! L'Emirates inizia a riempirsi!. #CFC pic.twitter.com/JbrRxtEDwi

— Chelsea FC (@chelseafc) October 29, 2013

20.04 - Partono dunque dalla panchina sia Gnabry che il giovanissimo classe '95 Hayden. Mourinho sceglie Samuel Eto'o, ancora out Demba Ba.

20.01 - RISPONDE IL CHELSEA con Schwarzer, Azpilicueta, Cahill, Luiz, Bertrand, Essien, Mikel, De Bruyne, Mata, Willian, Eto'o!

20.00 - FORMAZIONI UFFICIALI!! ARSENAL in campo con Fabianski, Jenkinson, Vermaelen, Koscielny, Monreal, Wilshere, Ramsey, Cazorla, Rosicky, Miyaichi, Bendtner!

Non conosce sosta il calcio inglese. Non conoscono la fatica le squadre di sua Maestà. Spazio agli ottavi della Capital One Cup. All'Emirates non una partita qualunque. C'è Arsenal-Chelsea, c'è Wenger contro Mourinho. Amici di Vavel Italia benvenuti alla diretta di quello che sarà lo scontro tra le regine della capitale. L'Arsenal è al comando della Premier League con 22 punti, alle sue spalle insegue il Liverpool e proprio il Chelsea, entrambe staccate di soli due punti. Il meglio del "football" britannico in un'altra notte di passione. Giuseppe Lippiello vi accompagnerà nel racconto di questa grande rivalità di quartiere.

All'Emirates sono attesi ben 9000 tifosi Blues, il numero più elevato di sostenitori in "trasferta" per il Chelsea dal lontano 1991 quando al White Hart Lane, venne battuto il Tottenham per 3-0. Tifosi chiamati a sostenere i propri colori e a celebrare le 200 panchine di Josè Mourinho con i Blues. Con la partita di questa sera, lo Special One diventerà l'ottavo allenatore per numero di presenze, staccando Claudio Ranieri, e portandosi a soli tre match da John Neal. Impossibile non ricordare chi comanda questa speciale classifica. A quora 966 regna incontrastato lo scozzese David Calderhead, allenatore del Chelsea dal 1907 al 1933. Mourinho però rimane quello più vincente di sempre con una percentuale di vittorie che sfiora il 67%. Per gli amanti delle statistiche sono otto gli scontri diretti con il francese Arsene Wenger, 4 i successi del portoghese, 4 i pareggi. Negli ultimi 23 faccia a faccia a cavallo tra la doppia sfida di Champions del 2004, anno in cui Mourinho vinse la coppa con il Porto, e il 2013, l'Arsenal ha vinto solo quattro volte, due davanti al proprio pubblico.

Arsenal e Chelsea arrivano all'appuntamento sulla crescente onda di entusiasmo dopo le buone vittorie con Crystal Palace e Manchester City. Il pericolo però è schierare giocatori affaticati dall'impegno ravvicinato. Per questo Wenger punterà forte sui giovani Gunners per provare a raggiungere i quarti della competizione. Il tedesco Gnabry, fresco di rinnovo contrattuale, sembra certo di un posto in mezzo al campo viste le contemporanee assenze di Falmini, infortunato, e Arteta, espulso con il Palace. Fabiansky, Hayden, Monreal, Akpom e Bendtner sono pronti a dare battaglia ai Blues e scalare posizioni nelle gerarchie dell'Arsenal. Nel Chelsea Van Ginkel unico indisponibile di lungo corso. Mata, Azpilicueta, Bertrand, De Bruyne, lo stesso David Luiz, assente nelle ultime uscite per scelta tecnica, e l'attaccante Demba Ba, chiedono una chance a Mourinho.

PROBABILI FORMAZIONI - ARSENAL: Fabiansky, Jenkinson, Vermaelen, Koscielny, Monreal, Wilshere, Hayden, Gnarby, Miyaichi, Bendtner

CHELSEA: Schwarzer, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Bertrand, Essien, Mikel, De Bruyne, Mata, Willian, Demba Ba.

Sarà la sfida numero 180 tra le due londinesi con un bilancio che sorride all'Arsenal capace di spuntalra in 71 occasioni. Chelsea fermo a 56 vittorie. Sono 52 i pareggi. L'ultimo incontro in Coppa risale alla finale del 2007 al Millenium Stadium, quando una doppietta di Drogba regalò il trofeo ai suoi. Inutile il gol del vantaggio al 12' firmato da Theo Walcott, che questa sera sarà ancora out. Prima assoluta in Capital One Cup all'Emirates tra Arsenal e Chelsea. L'ultimo ottavo di finale datato 11 novembre 1998, si giocò infatti nel vecchio Highbury. In quella serata maledetta per i Gunners, finì 5-0 con doppiette Blues di Vialli e l'attuale tecnico del Sunderland Gus Poyet.

Il Chelsea ha vinto quattro volte questa competizione, nel '65, '98, '05 e nel 2007 appunto. Due le gioie per l'Arsenal nel 1987 e nel 1993. Altro dato interessante, il Chelsea non perde fuori casa in Coppa di Lega da 3604 giorni. L'ultima sconfitta risale al 2003, quarti di finale con l'Aston Villa, allora erano presenti sia John Terry che Frank Lampar

Arbitro della sfida sarà Phil Dowd, assistenti Bankes e Bryan, quarto uomo Andre Mariner.