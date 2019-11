Capital One Cup: Arsenal - Chelsea 0-2, Mourinho fa fuori Wenger; United forza 4

Martedì di Capital One Cup con grandi sfide. All'Emirates il faccia a faccia Wenger-Mourinho finisce appannaggio dello SpecialOne, mentre Moyes riconquista i tifosi con un rotondo 4-0 al Norwich a Old Trafford. West Ham avanti con due rigori, rocambolesco 4-3 del Leicester al Fulham: la seconda in classifica di Championship elimina i Cottagers. Eroico Birmingham, ma passa lo Stoke City ai rigori.

ARSENAL - CHELSEA 0-2: 26' Azpilicueta (C), 66' Mata (C) - RIVIVI IL LIVE

Tra Wenger e Mourinho la spunta lo SpecialOne. I due tecnici scelgono di partire col freno a mano tirato e lasciano molti titolari in panchina (vedi il 41enne Schwarzer a difendere i pali del Chelsea al posto di Cech). La differenza più grossa è che lì davanti per il Blues c'è Eto'o, mentre i Gunners fanno affidamento su Bendtner. Partita non bellissima nel primo tempo, che si sblocca grazie ad un errore di Jenkinson, fotocopia di quello di Nastasic di due giorni fa: incomprensione con Fabianski in uscita ed Azpilicueta è lesto ad approfittarne. Nella ripresa più vicino il Chelsea al raddoppio che l'Arsenal al pareggio. Al 66' un destro terrificante di Mata stende i titoli di coda in anticipo. GUARDA I GOL





MANCHESTER UNITED - NORWICH CITY 4-0: 21' rig. e 56' Hernandez (M), 87' Jones (M), 95' Fabio (M)

Vittoria in scioltezza per il Manchester United, dopo la sofferenza del weekend contro lo Stoke. Il Norwich non impensierisce mai i Red Devils e se ne torna a Carrow Road con 3 gol sul groppone. Mattatore di serata il Chicharito Hernandez, doppietta per lui dopo il gol-vittoria di sabato. Jones a 3 minuti dallo scadere sigla il 3-0, Fabio marca il poker che riconcilia l'Old Trafford con David Moyes almeno per una notte. GUARDA I GOL





BIRMINGHAM - STOKE CITY 6-10 dcr (3-3 al 90'; 4-4 dts; 2-4 dcr): 10' Assaidi (S), 28' Adeyemy (B), 55' Crouch (S), 71' Arnautovic (S), 85' e 93' Lowenkrands (B), 94' pts Jones (S), 118' sts Lee (B).

I Potters si complicano la vita a dismisura a Birmingham e rischiano un altro tracollo sul finale, dopo quello dell'Old Trafford di sabato. Agli uomini di Mark Hughes servono i calci di rigore per eliminare il Birmingham, che galleggia a fatica nella zona retrocessione di Championship. Apre le marcature Assaidi con un gran destro dal limite, impatta Adeyemy a metà frazione su assist di Novak. La svolta è la sciocca espulsione di Elliot a fine primo tempo, o almeno così potrebbe essere. Perchè il colpo di testa di Crouch e la marcatura dell'ex Inter Arnautovic sembrerebbero aver chiuso la partita, ed invece Lowenkrands entra al 79' ed in poco più di 10 minuti fa il miracolo, con la doppietta che vale il 3-3. Nei supplementari ancora Stoke City avanti con Jones ed ancora pari dello straordinario Birmingham con Lee, a due minuti dal fischio finale. Dai rigori decisivi gli errori di Reilly ed Hancox per i Bluenoses. Potters infallibili dagli 11 metri, ma che sofferenza...

BURNLEY - WEST HAM 0-2: 76' rig. Taylor (W), 94' rig. Collison (W)

Gran sofferenza per il West Ham sul campo della capolista di Championship. Partita bloccata che fa pensare ad un inevitabile esito oltre oltre i 90 minuti regolamentari. Invece il Burnley si suicida due volte: prima Shackell (ammonito) e poi Treacy (espulso) a tempo scaduto mandano dal dischetto rispettivamente Taylor e Collinson. Che non sbagliano e regalano il passaggio del turno agli Hammers. GUARDA I GOL





LEICESTER - FULHAM 4-3: 18' e 52' Rodallega (F), 40' Morgan (L), 45' Wood (L), 51' Miquel (L), 87' Karagounis (F), 89' Dyer (L)

La partita più folle del quarto turno di Capital One Cup è di scenda al King Power Stadium di Leicester. le volpi di Nigel Pearson eliminano a sorpresa il Fulham di Martin Jol in una partita che era vinta a 3 minuti dalla fine, che ha ceduto poi il passo allo spettro dei supplementari e che infine ha regalato il successo ai padroni di casa con l'incredibile gol di Dyer ad un minuto dallo scadere. Il Fulham parte bene cob Rodallega, poi 10 minuti di blackout a cavallo dell'intervallo e i biancoblu si trovano avanti per 3-1. Ancora Rodallega suona la sveglia, Karagounis regala l'insperato pareggio a 3 minuti dal termine, poi il destro di Kenwyne Jones che fa impazzire tutta Leicester.