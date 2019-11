Premier League, preview decimo turno

La Premier League giunge alla decima giornata di questa stagione e tra le gare in programma spicca ovviamente la gara dell'Emirates Stadium, nella quale si fronteggiano Arsenal e Liverpool. Ma il calendario ci ha riservato una giornata importante con altre belle partite e un sentitissimo derby. Vediamo insieme il programma.

Le gare dal sabato - Decima giornata che viene aperta nel classico lunch match da José Mourinho e il suo Chelsea che è ospite del Newcastle United di Davide Santon. Non sarà una gara facile per i Blues contro le Magpies che soprattutto sul campo del St. James Park mettono sempre l'anima in campo per non deludere la Toon Army, e quindi il divario tecnico potrebbe venire annullato dall'agonismo dei padroni di casa. Nel pomeriggio si disputano altre 6 gare tutte interessanti: il Manchester United di Moyes è chiamato alla vittoria esterna contro il Fulham per non vedere la vetta della classifica allontanarsi ancora di più. Non dovrebbero esserci, almeno sulla carta, problemi per il Manchester City di Pellegrini che sarà nuovamente privo di Jovetic infortunatosi nel match di Capital One Cup di mercoledì contro il Newcastle. L'avversario dei Citizens è infatti il pericolante Norwich City, che non sembra essere la squadra in grado di spezzare il cammino fin qui perfetto tra le mura dell'Etihad Stadium della squadra blu di Manchester. Nell'ultimo precedente però, furono proprio i Canaries a spuntarla per 2-3. Da quando il Norwich è tornato in Premier inoltre, la gara è sempre stata ricca di reti e tanto spettacolo è previsto all'Etihad Stadium.

Trasferta difficile anche per il fin qui straordinario Southampton di Pochettino, che, forte di una classifica che fomenta sogni europei e della miglior difesa del torneo, viaggia verso Stoke-on-Trent per affrontare la squadra allenata da Mark Hughes, altra pericolante. Una nuova vittoria aprirebbe scenari interessanti per i Saints che potrebbero arrivare alla pausa in programma tra 2 settimane in zona Champions League. Gli altri 3 match sono tutti importanti per la parte bassa della classifica: nel derby Claret & Blue tra West Ham ed Aston Villa infatti si affrontano due squadre che avevano iniziato bene il campionato ma che poi sono letteralmente crollate finendo per inguaiarsi ed ora entrambe sono chiamate ad una reazione; Hull City-Sunderland è un match che la formazione ospite non deve sbagliare per dare ancora più valore alla grande vittoria ottenuta nel derby del nord contro il Newcastle di settimana scorsa e credere nella rimonta salvezza che sembrava già impossibile appena 7 giorni fa. Con un Borini in gran forma espugnare il campo delle Tigers non è impossibile. Infine il West Bromwich Albion riceve il fanalino di coda Crystal Palace, squadra disperata e senza allenatore che necessita di punti per restare aggrappata alla fievole speranza di rimanere in Premier League.

Il big match - Ma il piatto forte arriva all'ora dell'aperitivo quando all'Emirates Stadium scenderanno in campo Arsenal e Liverpool. I Gunners sono in vetta alla classifica e dopo tanto tempo si respira aria di grande entusiasmo, sia tra i tifosi che tra i giocatori. Ozil e compagni hanno una buona occasione per lanciare un chiaro segnale al resto della compagnia e urlare a tutti che per la vittoria del campionato, che ormai manca dal 2004, ci sono anche loro. Non è da meno l'entusiasmo in casa dei Reds di Brendan Rodgers che vengono dal bel 4-1 rifilato al WBA con un Suarez in stato di grazia autore di una fenomenale tripletta. Anche il Liverpool da tempo non era così competitivo. Se l'obiettivo primario resta quello di ritrovare a fine stagione una posizione in grado di consentire la qualificazione alla Champions League, è chiaro lo scenario che si aprirebbe davanti ai tifosi Reds in caso di colpo esterno all'Emirates, visto lo zoppicare delle avversarie principali nella corsa al titolo.

Una Domenica di fuoco - Le altre 2 gare più interessanti della giornata si svolgono entrambe Domenica. Alle 14.30 crocevia importante per la stagione dell'Everton che ospita il Tottenham Hotspur di Villas-Boas. Dopo anni di piazzamenti onorevoli ma con poche gioie se non quelle di arrivare davanti al Liverpool in graduatoria, i Toffees possono lottare per un posto in Europa e trascinati da Lukaku proveranno a sfaldare la coriacea difesa degli Spurs che dal canto loro nella corsa alla Champions League devono assolutamente rispondere in modo positivo ai risultati che saranno pervenuti nella giornata di Sabato e per farlo non c'è miglior modo che affidarsi al bomber Soldado. Chiude la giornata l'infuocato South Wales Derby tra Cardiff City e Swansea City: è il derby gallese più importante di sempre, il primo in massima serie, e siamo sicuri che lo spettacolo in campo così come sugli spalti non mancherà di certo.