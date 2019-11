Diretta Newcastle - Chelsea in Premier League

NEWCASTLE - CHELSEA 2-0: VIDEO GOL E HIGHLIGHTS





15.38: Abbraccio tra Mourinho e Pardew: lo Special One riconosce la superiorità dell'allenatore avversario. Il portoghese avrà di che recriminare (rigore netto sull'1-0 non visto da Mason), ma il verdetto del campo è giusto. Bene il Chelsea nel primo tempo, molto meglio il Newcastle nella ripresa. Colpo di testa di Gouffran e gran sinistro di Remy per sigillare il risultato. Vittoria importante per il Newcastle che vola a quota 14, il Chelsea abbandona i sogni di vetta in solitaria e resta fermo a quota 20. NEWCASTLE - CHELSEA 2-0: per VAVEL Italia, da Francesco Guarino, è tutto. A BREVE I GOL DEL MATCH.

95': Nel recupero non succede nulla: fischia Mason, il Newcastle batte il Chelsea!

93': Il St. James Park canta, e ne ha ben donde. Mourinho non ha mai vinto qui. Non vincerà nemmeno oggi.

92': Sinistro di Eto'o dal limite, palla alta.

90': 5 minuti di recupero.

89': Game, set, match Newcastle: lunga percussione dei bianconeri sulla sinistra, gran lavoro di Anita e cross basso verso remy. Il francese è bravissimo a girare di sinistro di prima: palo e gol. NEWCASTLE - CHELSEA 2-0.

89': RRRRRRRRRRRRRRREMYYYYYYYYYYY!!! IL NEWCASTLE CHIUDE IL MATCH!!!

86': HAZARD ANCORA VICINISSIMO AL PARI! Cross di Ramires, stop e conclusione del belga dal cuore dell'area di rigore, palla di mezzo metro a lato alla sinistra di Krul, che non ci sarebbe mai arrivato.

85': Cross di Sissoko per Remy, la schiena di Luiz devia in corner.

84': Ultimo cambio per le Magpies: esce il momentaneo match-winner Gouffran, applauditissimo, entra Obertan (in foto contrastato da Torres. Foto Nigel Roddis/REUTERS).

81': Colpo di testa di Schurrle di nuovo sul fondo. Ha ripreso a piovere con insistenza: campo bagnato e finale incandescente.

80': KRUL SU LUIZ E DEBUCHY SU ETO'O, IL NEWCASTLE SI SALVA SU DUE CONCLUSIONI RAVVICINATE!

79': Per l'appunto, contropiede Newcastle. Il tiro di Remy è fiacco ed egoista.

77': Il Chelsea spinge, il Newcastle prova la ripartenza in contropiede. Ritmi altissimi. Ramires ammonito per fallo su Remy.

73': "PARATA" DA TERRA DI YANGA-MBIWA SU CONCLUSIONE RAVVICINATA DI ETO'O: l'arbitro non vede e dà corner. C'era rigore per il Chelsea. Eto'o protesta e quasi non ci crede che la terna non abbia visto... primo giallo del match per il Chelsea, prima era stato ammonito Sissoko.

72': UNO-DUE DA CIRCO REMY-SISSOKO, TERRY SALVA TUTTO A POCHI PASSI DA CECH! Spettacolo Newcastle!

70': Mourinho si gioca l'ultimo cambio, Schurrle per Lampard-

68': Punizione di Cabaye dalla trequarti, traiettoria a scavalcare la difesa e Gouffran sbuca nella mischia, rubando il tempo a Ivanovic per infilare di testa: NEWCASTLE - CHELSEA 1-0.

68': GOL DEL NEWCASTLE! YOAN GOUFFRAN!!!

67': Il St. James Park è una bolgia ora.

65': GRAN GIOCATA DI GOUFFRAN, CHE FA FUORI IVANOVIC ED IMPEGNA CECH IN CORNER! Monologo Newcastle ora.

61': Ancora Remy da fuori, Newcastle on fire! A seguire triplo cambio: due nel Chelsea (Eto'o per Torres, Willian per Mata) uno nel Newcastle (Cissè per Amehobi).

60': REMY AL VOLO DAL LIMITE DELL'AREA PICCOLA, PALLA TRA LE BRACCIA DI CECH! Si infiamma il match, il Newcastle ci crede!

59':SISSOKO SFIORA IL VANTAGGIO!!! Destro ad incrociare da posizione defilatissima, la mano di Cech dice no al gol dei Magpies!

58': Hazard ha ripreso regolarmente. Si prepara Samuel Eto'o a bordo campo. Oggi Torres spettatore non pagente. Uscirà lui o Mourinho rischierà con le due punte opassando al 4-4-2?

54': Problema muscolare per Hazard, che ha perso un pallone nella trequarti avversaria e poi si è accasciato.

53': Cambio nel Newcastle: fuori Tiotè, probabilmente non in buone condizioni. Dentro Anita.

52': Toni agonistici alti ad inizio ripresa. La pioggia sta scemando.

14.47: Calcio d'inizio Newcastle, si ricomincia. NEWCASTLE - CHELSEA 0-0.

14.36: Curiosità di fine primo tempo: John Terry ha completato 41 passaggi su 41 e vinto 3 duelli di testa su 3. Dati di Squawka Football.

14.33: Un primo tempo vivace, ma non indimenticabile. Il gioco palla a terra è influenzato dalla pioggia, non violenta ma continua. Le grandi occasioni le ha avute il Chelsea tutte su corner: doppia traversa (Terry e Ivanovic) nella stessa azione, poi salvataggio sulla linea di Santon, sempre su colpo di testa di Terry.

46': FINE PRIMO TEMPO: NEWCASTLE - CHELSEA 0-0.

46': Debuchy ci prova dal limite. Un souvenir per i tifosi alle spalle di Cech.

45': Un minuto di recupero.

44': Meglio il Chelsea a centrocampo. I tre alle spalle di Torres scambiano a velocità funambolica, ma la finalizzazione finora è arrivata solo su palle da fermo.

38': Contropiede del Newcastle, Sissoko chiama Cech alla parata a terra.

37': ALTRA GRANDE OCCASIONE PER IL CHELSEA: ancora Terry di testa, Santon salva sulla linea!

30': Sinistro teso di Cabaye, palla che schizza sul terreno bagnato. Cech non si fa sorprendere.

29': Bel contropiede di Hazard che arriva sul fondo e crossa. Male.

28': Rimessa laterale per il Newcastle nei pressi della panchina del Chelsea. Pacca sulla spalla di Mourinho a Tioté.

24': Ancora Krul attento in uscita bassa su Ivanovic. La pioggia sta aumentando di intensità.

23': Tiro-cross teso di Ashley Cole dalla sinistra, Krul blocca a terra.

22': Punizione di Lampard a cercare un uomo a centro area. Palla direttamente in curva.

18': Forcing del Chelsea.

13': DOPPIA TRAVERSA DEL CHELSEA! Prima Terry con stacco di testa su corner, poi girata di Ivanovic deviata da Tioté, tutto nel giro di pochi secondi: grandissima occasione per i Blues!

9': Un buon Newcastle tiene il possesso palla ed imbriglia il Chelsea a centrocampo.

4': Punizione di David Luiz per fallo su Hazard, palla alta. Mason comunque fischia punizione contro il Chelsea per un fallo in barriera.

2': Primi scivoloni in campo. La pioggia di Newcastle è sottile, ma insidiosa.

13.46: CALCIO D'INIZIO CHELSEA, PARTITI!

13.44: Al St' James Park pioggia sottile ed un minuto di silenzio per la Remembrance Sunday inglese. Come sempre silenzio totale negli stadi inglesi, neanche un applauso. Grandissima emozione.

13.42: Saluti di rito a centrocampo. Su VAVEL Italia stiamo per seguire assieme in diretta Newcastle - Chelsea: buon divertimento a tutti!

13.40: Squadre nel tunnel del St. James' Park: ci siamo.

13.28: Giocatori in campo per il riscaldamento, ormai quasi ultimato. Questo il St. James' Park oggi, pochi minuti prima dell'ingresso dei tifosi. Che in Inghilterra, si sa, arrivano allo stadio con calma e tranquillità, grazie agli efficientissimi sistemi di filtraggio e sicurezza.

13.01: 4-2-3-1 per lo Special One. E nessuna sorpresa: Torres confermato al centro dell'attacco, Eto'o (autore di una prova non eccellente in capital One Cup) in panchina.

13.00: FORMAZIONI UFFICIALI: CHELSEA - Arriva anche l'undici di Josè Mourinho. Eccolo:

Team v @NUFCOfficial: Cech; Ivanovic, D Luiz, Terry (c), Cole; Ramires, Lampard; Mata, Oscar, Hazard; Torres. #CFC — Chelsea FC (@chelseafc) November 2, 2013

Substitutes v @NUFCOfficial: Schwarzer, Azpilicueta, Cahill, Mikel, Willian, Schurrle, Eto’o. #CFC — Chelsea FC (@chelseafc) November 2, 2013

12.56: E' quindi un più coperto 4-4-2 rispetto al 4-3-3 accreditato dal Guardian la formazione scelta da Pardew. Ben Arfa in panchina, Gouffran in campo.

12.52: FORMAZIONI UFFICIALI: NEWCASTLE - I primi ad ufficializzare l'undici in campo sono i padroni di casa del Newcastle. Ecco la formazione ed i giocatori a disposizione di Pardew in panchina, appena twittati e diffusi in tribuna stampa:

#NUFC (4-4-2): Krul; Debuchy, Williamson, Yanga-Mbiwa, Santon; Sissoko, Tiote (c), Cabaye, Gouffran; Shola Ameobi, Remy #cfc #bpl — Newcastle United FC (@NUFCOfficial) November 2, 2013

#NUFC subs: Elliot, Tavernier, Anita, Obertan, Sammy Ameobi, Ben Arfa, Cisse #cfc #bpl — Newcastle United FC (@NUFCOfficial) November 2, 2013

Al St. James' Park va di scena il lunch match della decima giornata di Premier League. Su VAVEL Italia, con la cronaca di Francesco Guarino, seguiremo assieme in diretta Newcastle - Chelsea. Una sfida storica della Premier League, che conta ben 124 precedenti nella massima serie inglese. Ed il cui risultato, cone insegna il 3-2 dello scorso anno a favore delle Magpies, non è mai scontato. Buon divertimento a tutti!

Il Chelsea di Josè Mourinho sta trovando la sua identità. Nel giro di 3 giorni ha fatto fuori, in sequenza, il Manchester City di Pellegrini in campionato e l'Arsenal capolista in Capital One Cup. Seppur con l'aiuto in fotocopia di Nastasic e di Jenkinson, che hanno regalato a Torres ed Azpilicueta i gol decisivi, i Blues ora marciano con la sicurezza e la fame agonistica tipiche del tecnico di Setùbal. E con l'Arsenal chiamato al big match di giornata contro il Liverpool alle ore 18.30, con una vittoria lo Special One potrebbe ritornare, anche se solo per qualche ora, da solo in testa alla classifica di Premier.

Per il Newcastle di Alan Pardew, invece, l'avvio di stagione non è di quelli da ricordare. A differenza del diretto avversario di oggi, reduce da 4 vittorie ed un solo pareggio negli ultimi 5 match di campionato, le Magpies hanno ottenuto un solo +3 in classifica da un mese a questa parte: quello sul campo del Cardiff City. Il problema più grosso dei bianconeri sembra essere quello della difesa: con 16 reti subìte, solo le ultime 2 in classifica (Sunderland e Crystal Palace) hanno fatto peggio degli uomini di Pardew.

SEGUI LA DIRETTA NEWCASTLE - CHELSEA

CLASSIFICA E PRECEDENTI - Una classifica che parla quindi decisamente lingue diverse per Blues e Magpies (2° posto e 20 punti in classifica per il Chelsea, 10° slot e 11 punti per il Newcastle) e lo strano dato che quest'anno vede i padroni di casa odierni conquistare più punti lontano dalle mura del St. James che in casa (6 contro 5). Ma i precedenti interni sorridono ugualmente al Newcastle: in 61 incontri di Premier League, i tifosi di casa hanno alzato le braccia al cielo al fischio finale per ben 31 volte, il 50% del totale. Solo 16 le vittorie del Chelsea e 15 i pareggi. Anche se la storia recente sovverte le statistiche: la rocambolesca vittoria per 3-2 dello scorso anno, strappata grazie ad un gol di Sissoko al 90', aveva interrotto una striscia negativa di 5 sfide al St. James' senza successi per i padroni di casa.

PROBABILI FORMAZIONI - La lista degli indisponibili del Newcastle è abbastanza lunga. Soprattutto, Pardew dovrà rinunciare alla sua miglior coppia di difensori centrali, entrambi ai box. Sono fuori per infortunio Coloccini, Ryan e Steven Taylor, Dummet, Haidara e Jonas. Per il Chelsea invece il solo van Ginkel è ko per l'infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dal campo fino alla prossima primavera. Queste le probabili formazioni secondo il Guardian

TORRES VS. RÉMY - Fernando Torres con Mourinho sembra essere un giocatore rinato. Anche domenica contro il City ha mancato un gol clamoroso, che avrebbe reso meno complicato il match ai Blues. Ma ha timbrato uguaente il gol della vittoria e servito a Schurrle l'assist dell'1-0. Il Newcastle, invece, non riesce a prescindere dalle giocate di Loic Rémy. Per il francese quest'anno già 5 reti in campionato. Non sarà un cliente facile per i centrali londinesi.

ARBITRO - L'arbitro del match sarà Lee Mason, uno dal cartellino facile. Il 42enne di Bolton ha arbitrato 6 match quest'anno ed ha sventolato ben 23 cartellini gialli ed 1 rosso, in media più di 4 provvedimenti disciplinari a match.

QUOTE - Sarà calcio inglese, ma a scommettere ci pensano anche gli italiani. Secondo SNAI non ci dovrebbe essere storia: Chelsea vincente quotato a 1,55, mentra la vittoria dei padroni di casa paga ben 5,75 volte la posta. Il pareggio è quotato 4 volte la posta. Sempre secondo i bookmakers, sarà una partita con tanti gol (UNDER a 2,05 e OVER a 1,70) che arriveranno da ambo le parti (NO GOAL 2,05, goal 1,70). Se lo dicono anche loro che ci sarà da divertirsi, ci si può davvero fidare.