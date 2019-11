Diretta Arsenal - Liverpool in Premier League

20.29 - E' tutto per questa serata di "football", Vavel Italia e Giuseppe Lippiello vi ringraziano di essere stati con noi e vi danno appuntamento ai prossimi appuntamenti live su Vavel! A breve i gol della partita tra Arsenal e Liverpool.





20.20 - Full Time a Londra, vince la squadra più cinica, vince l'Arsenal che con un gol per tempo, archivia la pratica Liverpool e vola a 25 punti, più 5 su Liverpool e Chelsea. Cazorla mette la firma nel primo tempo con un tiro a porta vuota dopo aver colpito il palo di testa. I Reds hanno la grande occasione sullo 0-0 con Henderson che spreca tutto con un tiro debole e telefonato. Il Liverpool segna con lo stesso Henderson ma Atkinson ferma il gioco per il fallo di Sagna su Suarez. I Gunners sfiorano il raddoppio in un paio di occasioni ma i primi 45' si chiudono 1-0. Nella ripresa Rodgers si gioca subito la carta Coutinho al posto di Cissokho. Il brasiliano in campo prova a dare la scossa con qualche giocata delle sue. L'Arsenal resiste concedendo poco o nulla a Suarez e Sturridge. Giroud sfiora il raddoppio con un bel pallonetto che termina fuori di poco. Al 59' Ramsey si inventa il 2-0 con un bellissimo destro al volo che brucia Mingolet. Suarez prova a suonare la carica ma Szczesny c'è e risponde presente in almeno tre occasioni. Succede poco o nulla nei minuti finali. L'Arsenal dimostra di essere la squadra da battere in questo avvio di stagione. Ruolino di marcia impressionante per gli uomini di Wenger. Il Liverpool cade nel tranello della prova di maturità e rinvia i sogni di primato. Positivo il rientro di Coutinho che potrà solo migliorare e tornare ai livelli che gli competono dopo l'infortunio.

90'+3 - Succede che Giroud guadagna un fallo a metà campo e poco più. Finisce qui all'Emirates! L'Arsenal batte 2-0 il Liverpool e vola intesta alla classifica!!

90' - Tre minuti di recupero, partita in cassaforte per i Gunners che con questi tre punti salirebbero a 25 punti, primo posto solitario.

89' - OZIL ANCORA DAVANTI A MIGNOLET!!!! CHIUDE IN QUALCHE MODO IL BELGA!! LIBERA LA DIFESA DEI REDS CON SKRTEL!

87' - SUAREZ!!!!!!!!! SI DIVORA IL GOL CHE AVREBBE RIAPERTO LA PARTITA!!!!!!!!!!!!! SOLO DAVANTI A SZCZESNY SPEDISCE A LATO CON STURRIGDE LIBERA DI COLPIRE IN AREA!!! NON SEMBRA ESSERE SERATA PER I REDS!

86' - Cross di Henderson a cercare la torre di qualche compagno in area, esce bene Szczesny.

83' - Ultimo cambio per l'Arsenal con Jenkinson che rileva l'autore del primo gol Cazorla.

82' - Bell'azione del Liverpool che porta Coutinho a tu per tu con Szczesny, gran chiusura del polacco!

81' - Ancora Coutinho da lontanissimo! Tiro che non inquadra lo specchio... Si è disunito il Liverpool, gestisce adesso l'Arsenal.

77' - COUTINHO CI PROVA DA FUORI!!! FACILE PER SZCZESNY! Crampi intanto per Gibbs al suo posto entra Vermaelen.

75' - OZIL COL SINISTRO!!! BLOCCA MIGNOLET!

73' - SUAREZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SFIORA IL GOL DEL 2-1!!!!!!! GRAN CONCLUSIONE DA POSIZIONE DEFILATISSIMA!!!!!!!!!

71' - Primo cambio per Wenger, fuori Rosicky, dentro Monreal.

70' - Cross di Henderson, impatta Sturridge di testa, palla alta.

68' - Coutinho vede il movimento di Suarez, palla troppo lunga, esce bene Szczesny.

67' - Secondo cambio per il Liverpool, fuori il positivo Flanagan, dentro l'ex Chelsea Moses.

66' - Grande intervento difensivo di Koscielny che nega a Suarez la conclusione.

65' - Grande squadra l'Arsenal di quest'anno....

63' - Prova a sfondare a sinistra Gibbs, tiro deviato da Skrtel in angolo.

59' - RAMSEY CHE SVENTOLA!!!!!!!!!!!! RADDOPPIO ARSENAL!!!!!!!!!!!! UN'INVENZIONE DEL GALLESE IL SECONDO GOL CHE FULMINA MIGNOLET CON UN DESTRO AL VOLO DI RARA PERFEZIONE!!! CALA LA NOTTE SUL LIVERPOOL.

57' - ANCORA GIROUD!!! PALLA DI CAZORLA PER L'ATTACCANTE CHE LA SFIORA APPENA! SI ACCARTOCCIA SUL PALLONE MIGNOLET!!

55' - GIROUD CON IL PALLONETTO!!!!!!!!! SI SALVA IL LIVERPOOL!!!!!!! ERRORE DI TOURE' CHE SERVE A SKRTEL UN PALLONE PERICOLOSISSIMO, IL FRANCESE ANTICIPA LO SLOVACCO E PROVA IL TOCCO MORBIDO SOTTO!!! VICINO AL RADDOPPIO L'ARSENAL!

52' - Altra palla illuminante di Coutinho, non riesce a controllarla Suarez.

50' - HENDERSON!!!!!!!!! CHE OCCASIONE PER IL LIVERPOOL!!!! INVENTA COUTINHO CHE SERVE SULLA CORSA SUAREZ, PALLA IN MEZZO DEL NUMERO 7, HENDERSON STOPPA E TIRA ALTO SOPRA LA TRAVERSA!

49' - Suarez scappa via a Koscielny, solo in area alza un campanile, riparte l'Arsenal con Rosicky.

48' - Subito nel vivo dell'azione Coutinho, è lui il playmaker, l'uomo scelto da Rodgers per cambiare la partita.

46' - Via alla ripresa, primo pallone ovviamente gestito dai Gunners.

19.30 - Come avevamo anticipato, Coutinho subito in campo dal primo minuto della ripresa! Fuori Cissokho ammonito e non perfetto in diverse occasioni.

19.17 - L'Arsenal è avanti 1-0 con il Liverpool grazie al gol segnato da Santi Cazorla al 19'. Azione di Sagna a destra che pesca l'incornata del folletto spagnoloche sbatte sul palo. Il pallone però torna in campo e lo stesso Cazorla è bravo ad anticipare tutti e segnare a porta vuota. La reazione del Liverpool è tutta nelle folate offensive di Suarez e Sturridge, ma di veri pericoli per la difesa di casa non se ne sono visti. I Gunners hanno anzi sfiorato il raddoppio in un paio di occasioni. I Reds hanno dimostrato di soffrire il possesso palla dell'Arsenal che sa nascondere bene il pallone al pressing forsennato degli ospiti. Grande occasione nei primi minuti per Henderson che, dopo una buona azione palla al piede, ha tirato male e debolmente verso la porta difesa da Szczesny. Manca qualcosa li davanti alla squadra di Rodgers. Coutinho è la risposta? Non perdete il secondo tempo!!

45'+1 - Finisce qui il primo tempo tra Arsenal e Liverpool.

45' - Un minuto di recupero.

45' - CAZORLA!!!! AZIONE AVVOLGENTE DEI PADRONI DI CASA, SINISTRO DELLO SPAGNOLO CHE SIBILA A LATO DI POCO!!!!

43' - Buon pressing a tutto campo del Liverpool, l'Arsenal però gioca a memoria e non la perde.

41' - Azione insistita del Liverpool che prova ad accerchiare la difesa dei Gunners, manca però lucidità negli ultimi metri.

39'- Bruttissima palla persa in mezzo al campo di Lucas, recupera Ramsey ma l'Arsenal non riesce a concetizzare.

35' - Magnifico Sturridge, grande serpentina sulla destra, si allunga la palla, rimessa Arsenal. Da sottolineare il bellissimo lancio di Suarez.

33' - Bella palla in profondità di Suarez a servire Sturridge, fuorigioco dice il guardalinee.

30' - STURRIDGE!! BELLA GIOCATA DELL'ATTACCANTE INGLESE, TIRO CHE NON PUO' IMPENSIERIRE SZCZESNY!

28' - Arriva intanto il primo giallo anche per il Liverpool, Aly Cissokho sul taccuino di Atkinson.

27' - Non ci sono soste in questa partita!! Ci prova Ramsey, risponde presente Mignolet in presa bassa!!!

26' - Parte Gerrard, colpisce Tourè, gran parata di Szczesny!!!! Kolo Tourè era comunque in fuorigioco.

25' - Fallo di Sagna su Suarez, l'uruguayano prova a giocare veloce, Sturridge serve in area Henderson che segna. Tutto fermo fischia Atkinson che aveva interrotto il gioco. Giallo per Sagna.

22' - Cerca la ripartenza il Liverpool, Sturridge si libera bene di Arteta, palla in profondità per Flanagan, cross sbilenco questa volta.

21' - LIVERPOOL IN BAMBOLA CI PROVA ANCORA CAZORLA DA FUORI AREA, PRESA PLASTICA DI MIGNOLET!

19' - CAZORLAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! ARSENAL IN VANTAGGIO!!! GRAN CROSS SI SAGNA, CAZORLA DI TESTA COLPISCE IL PALO, SULLA RIBATTUTA E' LESTO LO SPAGNOLO AD INFILARE A PORTA VUOTA!! ARSENAL 1 LIVERPOOL 0!!!

17' - Prova a sfondare sulla destra Sagna, palla in mezzo, libera l'area Lucas. Dall'altra palla azione dirompente di Flanagan.

16' - Che battaglia in mezzo al campo, partita intensa all'Emirates!

15' - Carambola pericolosa in area, libera in qualche modo l'Arsenal!

14' - Punizione di Gerrard, chiude in angolo Szczesny!

12' - Prova a rispondere il Liverpool cercando di alzare il baricentro con una serie di passaggi ravvicinati.

11' - Gran possesso palla dell'Arsenal che sta chiudendo il Liverpool nella propria metà campo in questo avvio.

9' - HENDERSON!!!!!!! GRAN CORSA DELL'INGLESE, SI APRE INSPIEGABILMENTE LA DIFESA DEI GUNNERS, TIRO DEBOLE E SENZA SENSO DI JORDAN!!!! CHE OCCASIONE PER IL LIVERPOOL!

7' - Ancora un brutto rinvio di Mignolet, guadagna campo l'Arsenal con una rimessa sulla destra.

6' - Ottimo inserimento in area di Rosicky e ottimo tentativo con il suo piede, grandissima parata del belga Mignolet.

5' - ROSICKY!!!!!! GRAN DESTRO IN AREA, RISPOSTA PERFETTA DI MIGNOLET CHE CI METTE LA MANONA E CHIUDE IN ANGOLO!!

4' - Non uno dei migliori rinvii per Mignolet, riesce a conquistare una rimessa laterale il Liverpool.

2' - Punizione per il Liverpool dalla trequarti. Fallo di mano di Ramsey e Gerrard che si appresta a battere.

1' - Si parte! E' Arsenal-Liverpool!!

18.30 - Calcio d'inizio affidato ai Reds.

18.29 - Liverpool in campo con la seconda maglia, classica tenuta rossa per i Gunners.

18.28 - Atmosfera come sempre straordinaria da queste parti!

18.26 - Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno dell'Emirates! Adrenalina ai massimi storici!

18.20 - Queste le parole di Arsene Wenger nel tunnel:" E' una partita importante certo, ma noi siamo abituati a queste sfide. In Premier ci sono tanti attaccanti di ottimo livello, questa sera giochiamo contro due grandi giocatori. Noi abbiamo un gioco ben colladato con tanti elementi di qualità".

18.16 - Quindici minuti al calcio d'inizio della partita che vale il primo posto di Premier. Arsenal e Liverpool sono in campo per l'ultimo riscaldamento!

18.05 - Immagine sugestiva dell'Emirates, sta per succedere qualcosa di magico a Londra! C'è Arsenal-Liverpool!

PHOTO As the sun sets, the temperature rises around the Emirates Stadium. 25 minutes to kick-off #ARSLIV

17.56 - Dall'Emirates...

Today's team sheet #LFC

17.52 - Full time all'Etihad con il City che ha cancellato sotto 7 reti la resistenza del Norwich, 1-1 tra Stoke e Southampton, con l'incredibile gol di Begovic. Pareggio a reti bianche tra Aston Villa e Hammers. Finita anche al Craven Cottage. Lo United ha vinto 3-1 con il Fulham. West Bromwich batte Crystal Palace 2-0 e l'Hull ottiene tre punti pesanti nella sfida con il Sunderland. Espulsi in pieno recupero del primo Cattermole e Dossena per i Black Cats.

17.42 - Nell'Arsenal fuori Wilshere, escluso per un presunto infortunio nella rifinitura, al suo posto Rosicky. In panchina per Wenger ci sono il secondo portiere Fabianski, Vermaelen, Monreal, Jenkinson, Hayden, Akpom, Bendtner.

#Arsenal team to play Liverpool: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs, Rosicky, Arteta, Ramsey, Cazorla, Ozil, Giroud #AFCvLFC

17.37 - In panchina per Rodgers ci sono Jones, Moses, Kelly, Allen, Agger, Sterling e il brasiliano Coutinho. Parte dalla partita l'ex Inter come già anticipato.

17.34 - Grave defezione in casa Liverpoool, out Glen Johnson influenzato, al suo posto a destra spazio al giovane classe '93 Jon Flanagan. Prima da titolare per lui da circa un anno.

Confirmed #LFC team v Arsenal: Mignolet, Flanagan, Cissokho, Toure, Skrtel, Sakho, Lucas, Gerrard, Henderson, Suarez, Sturridge

17.30 - Se regolarmente in campo, Simon Mignolet toccherà quota 100 presenze in Premier League, decima ovviamente con la maglia del Liverpool, 90 con il Sunderland.

17.28 - Manca pochissimo all'ufficialità delle formazioni, per gli amanti dei numeri va ricordato che il Liverpool ha vinto solo una volta nelle ultime 16 trasferte londinesi, nonostante ciò i Reds hanno mancato l'appuntamento con il gol in sole due occasioni nelle ultime 12 partite. Capitan Gerrard non ha mai segnato all'Emirates, l'ultimo gol all'Arsenal in trasferta è datato maggio 2005 all'Highbury

17.22 - Se Sturridge segnerà oggi diventerà il secondo giocatore dopo English nel 1933, a realizzare gol fuori casa in sette partite consecutive. Inoltre l'attaccante inglese è anche il secondo dopo Aldridge ad aver segnato in otto delle prime nove uscite stagionali. Luis Suarez dal canto suo vuole fare dell'Arsenal la sua vittima sacrificale. Un gol oggi allungherebbe a tre la serie di marcature consecutive contro i Gunners. Altro dato statistico, all'Emirates andrà in scena la sfida tra gli attacchi più prolifici del 2013, primo il Liverpool con 57 reti, alle sue spalle proprio l'Arsenal con 53.

17.00 - Sugli altri campi intanto i primi tempi vedono le due di Manchester aver vita facile. Lo United è avanti 3-0 a Londra con il Fulham, poker dei Citizens che stanno affondando i Canaries di Hughton. Incredibile al Britannia dove un rinvio dalla propria area di Begovic ha scavalcato Boruc portando in vantaggio lo Stoke. Pareggio del Southampton con Rodriguez. West Bromwiche e Hull avanti entrambe 1-0, con i Tigers sopra di un gol e di due uomini con il Sunderland di Borini, dopo le espulsioni di Cattermole e Dossena. Ancora 0-0 tra Aston Villa e West Ham.

Amici di Vavel Italia ed appassionati di calcio inglese benvenuti alla diretta della partita tra Arsenal e Liverpool. Dall’Emirates Giuseppe Lippiello vi racconterà la magia della sfida che vale il primato tra due delle migliori squadre in patria. Ghiotta occasione per entrambe le squadre di approfittare del passo falso del Chelsea battuto 2-0 sul campo del Newcastle, gol decisi di Gouffran e Remy.

I Gunners sono reduci dall’ingloriosa sconfitta interna in Capital One Cup con il Chelsea di Mourinho. I ragazzi di Wenger però avevano perso in casa anche con il Borussia Dortmund in Champions, aprendo di fatto una mini crisi davanti al pubblico amico. I Reds dal canto loro, hanno conquistato dieci punti in quattro partite dopo la sconfitta di Anfield con il Southampton. Nella passata stagione il Liverpool uscì indenne dalla trasferta londinese, giocando una delle migliori partite della stagione. Dopo un’ora di gioco i Reds sembravano poter gestire il doppio vantaggio firmato da Suarez e Henderson. I Gunners invece, riuscirono a riacciuffare il pareggio grazie alle marcature di Giroud e Walcott, quest’ultimo ancora assente dopo l'operazione all’addome.

In casa Arsenal Wenger dovrà dare una scossa all’ambiente tornando alla formazione tipo con i rientri dal primo minuto del portiere Szczesny, di Mertesacker in difesa, e di Ozil e Giroud nel reparto offensivo. Il tecnico francese inoltre può sorridere per il rientro dopo la squalifica del metronomo del centrocampo Arteta, espulso nella vittoria per 2-0 con il Crystal Palace. Salterà il big match Flamini, il francese potrebbe rientrare con lo United la prossima settimana. Soddisfazione che per Brendan Rodgers che può riabbracciare il “maghetto” Coutinho dopo l’infortunio alla spalla. Il brasiliano sembra pronto per essere schierato nel nuovo modulo del Liverpool con Suarez e Sturridge coppia d’attacco, e il numero 10 ex Inter alle loro spalle. Ancora fuori Enrique per il problema al ginocchio, al suo posto verso la riconferma a sinistra il francese Cissokho.

Non ci dovrebbero quindi essere particolari sorpese salvo defezioni dell'ultimo minuto. L'Arsenal potrbbe scendere in campo con Szczesny, Gibbs, Mertsesacker, Koscielny, Sagna, Arteta, Ramsey, Wilshere, Ozil, Cazorla e Giroud. Il Liverpool con Mignolet tra i pali, difesa a tre con Skrtel Tourè e Sakho, Johnson e Cissokho esterni, Lucas, Henderson e Gerrard a centrocampo, Suarez e Sturridge davanti. Coutinho dovrebbe partire dalla panchina.

Alla vigilia Wenger esprime ottimismo per il tour de force che vedrà i Gunners affrontare Liverpool, Dortmund e Manchester United in sette giorni:” Sarà un periodo importante, questo è ovvio, ma sono fiducioso e molto sereno. I ragazzi sapranno gestire la pressione”. Il tecnico francese inoltre ha parole importanti per un suo ex pupillo Kolo Tourè, oggi al Liverpool:” E’ un ragazzo fantastico e sono felice per lui. Arrivò qui come uno sconosciuto e ha fatto una carriera straordinaria. Kolo ama tutto quello che fa e la sua voglia di giocare a calcio mi ha convinto a portarlo qui. Ha sfruttato al massimo le occasioni che la vita gli ha dato”.

Dal fronte Mersey,Rodgers ha sottolineato il buon momento della sua squadra, ribadendo però la voglia di tutti di migliorare giorno dopo giorno:” Siamo in un buon momento questo è ovvio, abbiamo iniziato la stagione facendo quello che dovevamo, però credo che si possa ancora migliorare tanto, soprattutto i ragazzi più giovani che abbiamo in gruppo e che stanno cercando di adattarsi al nostro calcio. Arriviamo alla partita con l’Arsenal con grande spirito”. Rodgers esprime tutto il suo apprezzamento per i Gunners, il grande lavoro di Wenger e le potenzialità di un giocatore come Ozil ed è sicuro che la partita non deluderà i tifosi:” La partita dell’Emirates vedrà in campo due squadre con dei talenti assoluti in campo, sarà un match fantastico”. La battuta in sala stampa è stata poi riservata alla vittoria del titolo di MLB dei Boston Red Sox, squadra di cui è proprietaria la presidenza del Liverpool:” Sono molto felice per loro, questo dimostra la bontà del gruppo americano nella ricerca del successo. Il Liverpool sta andando nella stessa direzione e l’obiettivo di tutti è diventare competitivi e vincere trofei”.

Dato statistico, l’Arsenal non vince all’Emirates con il Liverpool dal 10 febbraio 2010, in quell’occasioni fin’ 1-0 per i Gunners grazie al gol di Diaby. Da allora i padroni di casa hanno pareggiato in due occasioni, con il Liverpool capace di fare il colpaccio all’inizio della stagione 2011, espugnando Londra dopo 10 anni con un secco 2-0 con gentile concessione dell’autogol di Ramsey e della rete di Suarez.

Arbitro della maxi sfida dell’Emirates sarà il fischietto Martin Atkinson assistito dai singori Burt e McDonough, quarto uomo Jones.