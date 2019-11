Begovic da record: il video del gol lampo da 95 metri del portiere dello Stoke City contro il Southampton

Al Britannia Stadium le cose meglio di così non potevamo cominciare. Quantomeno per i tifosi dello Stoke City: dopo solo tredici secondi di gioco di Stoke City - Southampton, valida per la decima giornata di Premier League, la squadra di casa è passata in vantaggio con un gol dell'estremo difensore Asmir Begovic. Che dovrà sentitamente ringraziare il collega del Southampton ed ex Fiorentina Boruc, il quale ha agevolato - e non poco - la rocambolesca rete del vantaggio dei Potters.

Il portiere dei padroni di casa non fa altro che ricevere un retropassaggio e rinviare di prima, per liberare il pallone dalla propria area di rigore ed alleggerire il pressing iniziale del Southampton. Il rinvio è lungo e finisce direttamente nella trequarti avversaria, rimbalzando a circa 25 metri dalla porta difeda da Boruc. Difesa, però, è una parola grossa: il numero 31 polacco dei Saints è infatti a metà strada tra il pallone e la porta, non arretra tempestivamente e combina la frittata.

Il pallone rimbalza alto, lo scavalca e si insacca incredibilmente in porta, facendo esplodere di gioia e stupore i tifosi del Britannia Stadium. Begovic festeggia quasi impassibile, dissetandosi immediatamente dalla borraccia e rivolgendo solo un cenno di saluto ai suoi tifosi. Quasi a non voler sottolineare la figuraccia del collega avversario. Un inizio di partita da dimenticare per King Arthur, che quest'anno stava difendendo egregiamente la porta della squadra di Mark Hughes: prima del match di oggi, erano infatti solo 4 i gol al passivo per i Potters.

Un piacevole ricordo per Begovic, invece, che, a suo modo, è entrato oggi nella storia della Premier League. Portieri che segnano se ne vedono pochi. Su rinvio, forse qualcosa del genere si era già vista oltremanica. ma di sicuro nessuno ci era riuscito tredici secondi dopo il fischio iniziale.