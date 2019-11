Real Sociedad - Manchester United: verdetti in ballo, con un occhio all'Arsenal

I gironi di Champions League entrano nel vivo, e martedì può essere già giornata di verdetti nel gruppo A. Real Sociedad - Manchester United non può ancora sancire il passaggio del turno per i Red Devils, ma può mettere fine alle speranze dei baschi. Gli spagnoli hanno sei punti di distacco dal Leverkusen secondo nel girone, e quindi in caso di mancata vittoria rischiano seriamente non solo di uscire dalla Champions, ma anche di compromettere il raggiungimento del terzo posto e del salvagente Europa League. A San Sebastian i padroni di casa sono una squadra ostica, che ha perso solo una partita in campionato contro l’Atletico Madrid e una in Champions contro lo Shakhtar, ma nella massima competizione europea per ora la squadra ha deluso, con zero punti conquistati.

Il Manchester United dal canto suo ha vinto le ultime tre gare lontano dall’Old Trafford ed è imbattuto in Champions League. Sebbene Rooney e compagni non possano ancora mettere la parola fine al discorso qualificazione, una vittoria metterebbe gli inglesi in posizione decisamente favorevole in vista degli ultimi due impegni. Attenzione però anche alla variabile turnover: domenica a Manchester arriva l’Arsenal capolista, e, davanti alla possibilità di riaprire le Premier League, Moyes potrebbe anche decidere di lasciare a riposo qualche giocatore in vista della sfida con Wenger. Non sarebbe comunque una grande novità, visto che spesso e volentieri il Manchester ha cambiato diversi uomini, ma comunque il tecnico scozzese non dà niente per scontato: “Rispettiamo la Real Sociedad – ha detto in conferenza stampa - ma vogliamo mantenere la nostra posizione in classifica e faremo tutto per arrivare a 10 punti”.

Sempre Moyes annuncia che il Manchester United farà di sicuro a meno di Rafael ed Evans, assenti all’allenamento dopo essere usciti malconci dalla sfida col Fulham, così come non sarà della gara Carrick, fuori dai giochi anche a Craven Cottage. Recuperato Wellbek, Moyes ha potuto avere a disposizione ieri anche Cleverley ed Evra, reduci da piccoli infortuni nella sfida di Londra. Il francese potrebbe riposare in vista del campionato e di un miglior recupero fisico, mentre il centrocampista, uscito perché vedeva doppio, sembra recuperato al 100%. La probabile formazione dovrebbe dunque prevedere un 4-2-3-1 con De Gea in porta, Evra e Smalling terzini, e Jones e Vidic al centro a completare la difesa. In mediana Fellaini e Cleverley, Valencia a destra, Januzaj (alla prima in Champions League) a sinistra e Rooney dietro a Van Persie. In caso di turnover potrebbe riposare uno dei due attaccanti, che d’altronde in Champions hanno giocato insieme solo alla prima giornata del girone.

La Real Sociedad risponderà con un modulo speculare e la possibilità di schierare la formazione tipo, dopo la rotazione effettuata nell’ultimo turno di campionato contro l’Osasuna (5-0 il risultato per i baschi). Bravo in porta, in difesa da destra a sinistra Martinez, Gonzalez, Martinez e de la Bella, Bergara e Zurutuza a centrocampo e il terzetto Vela, Priesto, Griezmann dietro alla punta Seferovic, che proprio sabato si è sbloccato in campionato, dopo l’entusiasmante inizio di stagione. Indisponibili gli infortunati Esteban Granero e Diego Ifran.

Entrambe le formazioni arrivano da un inizio di stagione deludente. Il Manchester United, campione in carica in Premier, è ora ottavo in campionato, mentre la Real Sociedad, quarta nella scorsa Liga, è settima, anche se paga il lungo infortunio di Granero, chiamato a non far rimpiangere Illarramendi, ma rimasto fuori dai giochi praticamente tutta la stagione. Malgrado ciò l’ultimo incontro è stato un successo per entrambe, a coronamento di un momento di ripresa anche nei rispettivi campionati. I Red Devils hanno battuto il Fulham 1-3 a Londra, i baschi hanno asfaltato 5-0 l’Osasuna.

Il Manchester United prova a sfatare la maledizione dei Paesi Baschi, dove ha perso nelle due occasioni in cui vi ha giocato, sempre contro l’Atletico Bilbao. Anche la statistiche in casa spagnola non è entusiasmante, con i Red Devils battuti 10 volte su 21 incontri, con sole 2 vittorie. La Real Sociedad in compenso deve evitare il record di quattro sconfitte consecutive in Europa. L’unica volta che i padroni di casa hanno ospitato una squadra inglese fu il Liverpool a trionfare, con un 3-1 poi arrotondato nel ritorno, vinto 6-0. Nell’unico precedente fra le due squadra il Manchester ha vinto all’Old Trafford 1-0, giusto due settimane fa.