Diretta Viktoria Plzen - Bayern Monaco in Champions League

22.45: A breve il video con le azioni salienti della partita, compreso il gol di Mandzukic. Intanto un saluto e un arrivederci alle prossime dirette scritte qui su Vavel Italia. Un grazie da Alessandro Gennari.

22.38: A Manchester il City ha vinto 4-2 contro il CSKA. Bayern matematicamente agli ottavi, quasi fatta anche per gli inglesi.

22.36: Una partita molto bella questa di Plzen. Grandi ritmi, molte occasioni, grandi ribaltamenti di fronte. E chi pensava a un'altra goleada del Bayern, è rimasto deluso. Anzi, il Viktoria Plzen ha tenuto egregiamente il campo ed è stato piegato al primo vero errore di una partita comunque di alto livello.

90'+3: FINISCE QUI!!! VIKTORIA PLZEN - BAYERN MONACO 0-1

90'+2: Batti e ribatti in area del Bayern, alla fine Horvath controlla di braccio prima di sparare malamente fuori. Lo grazia l'arbitro, anche per lui niente secondo giallo.

90': Lahm! Botta da fuori area di destro, Kozacik para. Intanto sono 3 i minuti di recupero decretati da Mateu Lahoz.

89': Ci crede ancora il Viktoria Plzen. Dapprima il cross di Pospisil viene spazzata da Van Buyten, quindi Horvath tenta il tiro al volo ma la palla finisce fuori.

87': Ultimo cambio per il Viktoria. Entra Bakos, esce Tecl, cambia poco o nulla a livello tattico per la squadra di casa. Nel Bayern entra Weiser, gli lascia il posto Gotze. Cambi finiti anche per Guardiola.

84': Cambio nel Plzen. Entra Pospisil, esce Duris.

81': Troppo lezioso il Bayern, che si specchia nella sua bellezza quando avrebbe potut oe dovuto concretizzare meglio questa occasione: Gotize dribbla il portiere, poi cerca un apssaggio per Mandzukic anzichè cercare la concluisione a rete!

80': Si torna a giocare a ritmi forsennati! Prima è Mandukic a mettere fuori da posizione favorevole. Sul ribaltamento di fronte, Dursi si invola verso Neuer, Contento lo disinnesca con mestiere, fra le proteste dei tifosi e dei giocatori di casa che invocavano il fallo.

77': Ribery!!! Che azione del francese, ancora costretto al miracolo Kozacik, angolo per il Bayern.

76': Tecl!! Botta di sinistro, para Neuer in qualche modo! Sul proseguo dell'azione, ancora pericoloso il Viktoria, con una palla messa dentro da Petrzela a cercare ancora Tecl che non ci arriva per un pelo!

75': un quarto d'ora alla fine del match e partita ancora in bilico.

73': Non molla il Viktoria, che guadagna due corner di fila, senza però spaventare troppo il Bayern. Grande cuore da parte dei cechi, che non vogliono arrendersi alla sconfitta.

71': Esce Hubnik, entra Reznik nel Viktoria Plzen. Vedremo dove verrà dirottato da Vrba il numero 14. Intanto nello stadio di Plzen si sentono solo i tifosi del bayern che cantano sulle note di "We're not gonna take it" dei Twisted Sisters...

66': Vicino all'immedaito raddoppio il Bayern, ancora con Madzukic, che viene bloccato i nagolo da Kozacik nel tentativo di dribblarlo.

65': GOOOOOOL DEL BAYERN!! MANDZUKIC! Bel cross di Lahm dalla destra, perfetto per la testa di super Mario che costringe il fin qui ottimo Kozacik alla resa. Inspiegabile la reazione del bomber croato, che non esulta al gol.

62': Giallo per il numero 26 del Viktoria, Kolar, per un'entrata a gamba tesa su Contento. E' il secondo ammonito della partita.

60': Ennesima ripartenza del Viktoria Plzen, con Tecl che mette in mezzo senza trovare nessuno pronto all'appuntamento con il gol. Preme ma rischia davvero tanto il Bayern!

58': Doppio cambio nel Bayern Monaco. Dentro Javi Martinez e Mario Manduzkic, fuori Bastian Schweinsteiger e Thomas Muller. Cerca più peso là davanti Pep Guardiola.

57': Che rischio per Hubnik! Il difensore del Viktoria, già ammonito, stende da dietro Gotze rischiando forte il secondo giallo. Mateu Lahoz lo richiama ma non gli sventola in faccia il secondo giallo, che avrebbe significato doccia anticipata.

56': Ancora un ribaltamento di fronte e ancora occasione per il Bayern Monaco! Stavolta è Ribery ad arrivare a tu per tu con Kozacik, il francese prova a piazzarla di precisione ma il portiere riesce a parare! Partita che non conosce tregua!

55': Cross di Muller dalla sinistra, para Kozacik. Sul ribaltamento di fronte, i cechi guadagnano un angolo da cui però non scaturisce nulla se non una carica di Duris ai danni di Neuer.

53': Assedio Bayern ora! Ribery prova a botta sicura, Prochazka ribatte provvidenzialmente. Partita che vive di fiammata, micidiale il Bayern ogni volta che riparte.

51': Occasionissima per il Bayern!! Van Buyten svetta più in alto di tutti su angolo di Ribery, palla che sibila a lato del palo. Che brivido per i tifosi del Viktoria, che ora tornano a far sentire la loro voce.

46': Tecl si invola verso la porta, ben marcato da Van Buyten che lo disinnesca prima che l'attaccante cada vittima dell'ennesimo sgambetto portato dall'infido terreno di gioco. Ennesimo scivolone della partita, l'idea è che ne vedremi altri...

45': VIA ALLA RIPRESA!! Confermate le formazioni di partenza.

Ancora pochi istanti prima della ripresa del match. Ne approfittano i tifosi tedeschi per addentare un panino. Venendo ai temi di questo secondo tempo, vien da chiedersi cosa avrà detto Gaurdiola ai suoi per provare a dare la giusta scossa. Diffiicile che Pep sia contento di come la sua squadra ha interpretato i primi 45 minuti. Vrba invece ha di che essere contento, i suoi ragazzi dovranno resistere altri 45 minuti per provare a strappare un pareggio che sarebbe prestigioso e molto importante!

A Torino, la Juventus conduce 1-0 sul Real Madrid, grazie al rigore trasformato da Vidal. Avanti anche il Copenaghen sul Galatasaray. Ricordo che questa, come tutte le partite di questa giornata di Champions, le potete seguire grazie alle dirette curate da Vavel Italia.

Intanto all'Etihad, il punteggio di Manchester City - CSKA Mosca è 3-1 per i padroni di casa. Un risultato che qualificherebbe aritemticamente i bavaresi anche con un semplice pareggio. La classifica infatti, stando così le cose, vedrebbe il Bayern in testa a 10 punti, il City a 9, CSKA a quota 3 e infine il Viktoria a 1 . Un pareggio farebbe quindi comodo anche ai cechi, che vedrebbero aumentate le possibilità di giocarsi l'accesso all'Europa League.

Ottimo primo tempo da parte di entrambe le squadre. Il Bayern Monaco, come prevedibile, fa la partita, mettendo in pratica alla perfezione il credo tattico di Guardiola. Il Viktoria Plzen tuttavia non sta a guardare e ogni tanto prova a pungere i bavaresi, che qualche spiraglio lo concedono.

45': FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! 0-0 fra Viktoria Plzen e Bayern Monaco.

44': Avrà di che arrabbairsi anche Guardiola, moltissimi i rischi corsi dal suo Bayern Monaco. Distrazioni che possono essere fatali: nell'ultimo caso è Neuer a rimediare con un'acrobatica uscita di testa a ridosso del centrocampo.

43': Duris tenta il tiro da lontanissimo, ma l'idea non è delle migliori: palla a lato. Non soddisfatto Vrba

40': Campo decisamente scivoloso, molti i calciatori che finiscono per le terre in maniera assai goffa.

36': Doppia occasione per il Viktoria Plzen! Prima è Petrzela a provare il tiro da fuori, ma la conclusione è alta e sballata. Successivamente è Kolar a mancare il bersaglio grosso con un bel colpo di testa. Che bella partita amici!!

35': Kroos con il sinistro da fuori area! Neutralizza in due tempo Kozacik, di gran lunga il migliore dei suoi

32': Giallo per Hubnik. Perfetto placcaggio rugbsitico da parte del difensore del Viktoria Plzen ai danni di Muller. Inevitabile l'ammonizione da parte di Mateu Lahoz.

30': Corrono come dannati i giocatori delle due squadre, si vede che il freddo di Plzen invita al moto perpetuo. Ribaltamenti di fronte repentini e gran ritmo, ecco gli ingredienti di questa prima mezz'ora di partita. Ma il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Sicuramente Guardiola avrà di che catechizzare i suoi nell'intervallo...

28': Punizione pericolosa per il Bayern Monaco, steso Ribery sulla zona sinistra del campo a ridosso dell'area di rigore. Niente da segnalare sugli sviluppi.

25': Non c'è un momento di respiro, partita molto bella. Ancora un pericolo creato dal Bayern Monaco, con Schweinsteiger che cerca un cross in mezzo, Kozacik aspira il pallone e lo blocca prima di rilanciare l'azione dei suoi.

24': Toni Kroos prova il destro di distanza siderale, siderale è anche la distanza che separa il pallone dal bersaglio. Palla in tribuna, ringraziano gli spettatori assiepati dietro la porta.

20': Momento Plzen ora, che cerca di imbastire un'azione dalle parti di Neuer spinto dal pubblico locale. Alla fine Hubnik porva un cross, ciabattando. Ma dall'errore a momenti nasceva il gol, palla alta di non molto. Bella fiammata del Viktoria Plzen.

18': Schweinsteiger cerca in ogni modo di bucare la muraglia rosso-azzurra con dribbling assortiti, ma alla fine i cechi hanno la meglio sull'insistente tedesco.

16': Palo di Schweinsteiger!!! Tiki taka ubriacante del Bayern, colpo di biliardo dad parte del tedesco che però centra in pieno il palo! Ancora pericolossissimo il Bayern Monaco!

14': Ancora Alaba!! Sinistro da fuori del terzino austriaco, se la cava in qualche modo il portiere prima che un compagno spazzi senza troppi complimenti in calcio d'angolo. Nulla di fatto sulla seguente azione d'angolo.

13': Ottimo possesso palla del Bayern, in pieno Guardiola-style! Viktoria chiuso all'angolo. Prove tecniche di assedio a Plzen!

11': Bella conclusione di Alaba su punizione da fuori area. Kozacik neutralizza con volo plastico, si rimane sullo 0-0.

8': Muller dribbla il dribblabile in area, poi tira. Anche nel suo caso però la conclusione è debole e si spegne docile nelle mani del portiere avversario. Ad ogni modo, anche il Bayern Monaco mette a referto il primo tiro verso la porta del Viktoria Plzen.

7': Gotze prova il cross ma viene contrato. Co sarà angolo per il Bayern Monaco.

5': Tecl prova da fuori area con il sinistro, ma il tiro è fiacco e quindi facile preda di Neuer. Buon ritmo in questo avvio di partita.

4': Le immagini la rallenty dell'episodio incriminato dimostrano che l'arbitro ha avuto ragione nel non dare rigore ai padroni di casa. Contento e Tecl infatti fanno a sportellate, poi l'attaccante ceco enfatizza troppo la caduta. Niente di irregolare, bravissimo Mateu Lahoz.

3': Episodio sospetto in area bavarese: Tecl, lanciato verso la porta, viene stese in area da Diego Contento. Tutto regolare per l'arbitro, un po' meno convinti i giocatori e il pubblico di Plzen. Che rischio però corso dai Campioni d'Europa in carica.

0': PARTITI!! Prima palla al Bayern Monaco.

20.44: I due capitani si scambiano i gagliardetti a centrocampo. Maglia rossa con motivi blu per i padroni di casa del Viktoria Plzen, completo bianco per il Bayern Monaco.

20.42: Squadre in campo, mentre parte l'inconfondibile e sempre emozionante inno della Champions League. Tutto esaurito lo stadio da 12mila posti, grande entusiasmo sugli spalti.

20.39: Questo invece l'undici scelto da Guardiola: Neuer, Van Buyten, Rafinha, Lahm, Contento, Ribery, Gotze, Muller, Alaba, Schweinsteiger, Kroos

20.38: Cominciamo dalla squadra di Pavel Vrba, che si schiera con il seguente undici: Kozacik, Hubnik Prochazka, Rajtoral, Cisovski, Horava, Horvath, Petrzela, Kolar, Teci, Duris

20.31: A breve daremo le formazioni ufficiali delle due sqaudre; come detto in fase di presentazione, non c'è Robben nel Bayern Monaco. L'ala olandese è stata precauzionalmente tenuta a riposo a causa di un fastidio muscolare rimediato un paio di partite fa.

20.26: Cielo parzialmente nuvoloso e temepratura fredda (2 gradi) questa sera a Plzen

20.25: Mancano poco meno di venti minuti al calcio di inizio di questa partita. Il direttore di gara è lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz

20.20: Buonasera da Alessandro Gennari e dalla redazione di Vavel Italia! Benvenuti alla diretta scritta della sfida Viktoria Plzen - Bayern Monaco

Benvenuti alla diretta Viktoria Plzen - Bayern Monaco, partita valevola per la quarta giornata del Gruppo D della Champions League 2013/2014.

Obiettivo qualificazione per il Bayern Monaco: vincendo stasera, la formazione di Pep Guardiola potrebbe già approdare ai quarti nel caso il CSKA Mosca non battesse il Manchester City all'Etihad. Qualora gli inglesi poi si imponessero sui russi, alla banda Pep basterebbe anche solo un pareggio. Ma, conoscendo la mentalità che il tecnico catalano imprime alle sue squadre, il Bayern di stasera scenderà in campo con il solo e unico obiettivo di portare a casa la posta massima.

"L'unica cosa che ci importa, è tornare da Plzen con i tre punti" ha dichiarato Philipp Lahm prima della partenza verso la Repubblica Ceca. Gli ha poi fatto eco Guardiola, non prima di aver messo in guardia i suoi sull'avversario di questa sera: "Ogni partita di Champions è pericolosa[...] Il Plzen ha vinto 6-1 in campionato ed è in ottima forma, ma vedo comunque una possibilità per noi di centrare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta". Nell'ultima gara di campionato il Bayern ha battuto 2-1 in rimonta l'Hoffenheim, passato in vantaggio con Süle e poi raggiunto e superato dalle reti di Mandzukic e Muller.

Per quanto riguarda la formazione, non è partito verso la Cechia Arjen Robben: l'ala olandese, già a riposo contro l'Hoffenheim per i postumi di un fastidio muscolare rimediato contro l'Hertha Berlino, è infatti rimasto a Monaco per continuare con calma il programma di allenamento personalizzato e poter essere al meglio in vista dei più probanti test a cui è attesa la squadra bavarese. Tornano disponibili Jerome Boateng (dopo aver scontato la squalifica) e Javi Martinez.

La trasferta in terra ceca del Bayern Monaco è cominciata con un piccolo contrattempo con il volo verso Praga, partito con una mezz'ora di ritardo causa necessità di cambiare la gomma all'aereo. Per il resto poi i ragazzi di Guardiola sono approdati tranquillamente a Plzen e hanno già effettuato l'allenamento sul prato dello Štruncovy Sady Stadión.

In casa del Viktoria Plzen invece c'è comunque un clima positivo, malgrado la situazione in classifica sia disperata, avendo sin qui rimediato la squadra ceca solo sconfitte. Tuttavia il tecnico Pavel Vrba spiega come giocare contro queste grandi squadre sia una grande occasione per il suo Viktoria: "Quando vengono qui squadre come il Bayern Monaco o il manchester City, è una festa per noi, ma anche per i tifosi, la città ed il calcio ceco in generale. E' la ricompensa per le nostre vittorie nei turni preliminari".

L'obiettivo sarà quello di evitare un'altra goleada come quella presa a Monaco nel match d'andata. Per questo Vrba ha apportato qualche correzione tattica, tenendo però conto del fatto che giocheranno in casa e che quindi non dovranno limitarsi a subire passivamente le azioni bavaresi con l'obiettivo di contenerle: "Ci piacerebbe cambiare ogni cosa rispeto a Monaco, ma rimane da vedere se ne abbiamo la qualità. Noi faremo di tutto per rendere loro la vita dura. Potremmo cambiare schieramento tattico, giocare un po' più offensivi dato che siamo in casa, far girare un po' più la palla. Ma mi chiedo se ciò sarà sufficiente".