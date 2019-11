Diretta PSG - Anderlecht in Champions League

Il risultato tra Paris Saint Germain e Anderlecht è stato di 1-1. Nel video i gol della partita.







La corrazzata del PSG non va l'oltre 1-1 contro il fanalino di coda del Gruppo C. L'Anderlecht gioca una partita coraggiosa fino addirittura ad arrivare a sbloccare il risultato e andare in vantaggio, vantaggio poi durato poco meno di 120 secondi, ma i parigini avrebbero sicuramente potuto vincerla se fossero stati più precisi sotto porta. E' mancata la cattiveria. Serata un po' sottotono per gli uomini di Blanc. Qualificazione rimandata al prossimo turno.



90+5' L'arbitro croato fischia la fine della partita. L'Anderlecht evita alla grande di subire una goleada come successo all'andata. Al Parco dei Principi finisce 1-1.



90+4' Colpo di testa di Maxwell bloccato dall'estremo difensore Kiminski.



90+4' Ultima occasione per i parigini. Calcio di punizione che batterà Menez. Tutti in mezzo.



90+2' Ultimi scorci di partita. PSG sempre in attacco ma l'Anderlecht si chiude benissimo.



90+1' Ammonito il portiere dell'Anderlecht per perdita di tempo.



90' Esce l'autore del primo gol De Zeeuw. Entra Nyuthinck. Saranno quattro i minuti di recupero.



88' Il PSG prova a spingere in cerca del gol della vittoria ma non è facile trovare spazi. Lucas ci prova dai 25 metri ma il suo tiro è altissimo.



85' L'Anderlecht adesso è tutto dietro per provare a difendere l'1-1.



84' Pallone sporcato in calcio d'angolo.



83' Calcio di punizione dal limite per i parigini. Menez ostacolato al tiro.



82' Adesso il PSG giocherà questi dieci minuti conclusivi del match con l'uomo in più.



81' CARTELLINO ROSSO!! Kjestan era già ammonito. Stupidissimo fallo di mano a centrocampo!



78' Cambio tra le fila dell'Anderlecht. Esce Praet, al suo posto Acheampong.



75' Doppio cambio per il PSG. Fuori Lavezzi e Verratti dentro Pastore e Menez .



73' In meno di quattro minuti è successo di tutto. Il sogno dell'Anderlecht è durato giusto il tempo di sbattere le sopracciglia. Belgi però che ci credono e si riportano in avanti.



70' CI PENSA IBRAAAAA!!! Gol del pareggio! Dura meno di due minuti il vantaggio dell'Anderlecht. Lo svedese calcia in porta. Il suo tiro viene sporcato dall'estremo difesore Kaminski e finisce sul palo. Sulla ribattuta Ibra è perfetto. 1-1



68' INCREDIBILE! GOOOOOOL DELL'ANDERLECHT! Blanc in panchina è incredulo! DE ZEEUW! Assist di Kljestan per De Zeeuw che tira a botta sicura di piatto destro dal centro dell'area di rigore. Belgi in vantaggio!



66' L'Anderlecht adesso sta concedendo tanto. Soprattutto tanti calci piazzati dai venti metri. Fare fallo sembra l'unico modo per fermare l'attacco del PSG.



65' CHE PALLA DI IBRAHIMOVIC PER LUCAS! Un pallonetto geniale che Lucas calcia al volo! Peccato che il suo tiro è del tutto sballato! Poteva essere il gol dell'1-0.



64' Lavezzi è proprio ispirato stasera. Dopo un dribbling ad uscire calcia in porta ma il suo tiro è deviato in angolo.



62' Primo cambio per Blanc. Esce Marquinhos ed entra Thiago Silva.



61' Scintille tra Mitrovic e Ibrahimovic che ferma il giocatore serbo con un fallo a centrocampo.



60' Il PSG non riesce proprio a sfondare. L'Anderlecht adesso si sta chiudendo di più affidandosi quasi totalmente alle poche ripartenze concesse dai parigini.



57' Gioco fermo. Milivojevic rimane a terra dopo uno scontro con Maxwell. Brutto fallo del brasiliano.



55' IBRAAA!!! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo il suo colpo di testa esce al lato di pochissimo!



52' Che azione per il PSG! Contropiede vicino a trasformarsi in gol. Ibra serve Lucas allargando a sinistra. Il tiro di Lucas però è ribattuto dalla difesa belga.



49' Punizione battuta rasoterra che si stampa sui piedi della barriera.



48' Lavezzi se ne va in campo aperto. Fermato da dietro da un fallaccio di Milivojevic. Giallo anche per lui. Ibrahimovic si incarica della battuta del calcio di punizione.



47' Pallone subito buttato via dai giocatori in maglia bianca. Sirigu fa partire l'azione del PSG.



46' L'Anderlecht batte il calcio d'inizio del secondo tempo. Stessi ventidue in campo.



Squadre che rientrano in campo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo.



Il PSG partito fortissimo in cerca del gol nei primi venti minuti è calato visibilmente nell'intesità nei restanti venticinque minuti di gioco. Ma la squadra di Blanc è comunque andata vicinissima a sbloccare il risultato in più occasioni. Buona la prova dell'Anderlecht che sta giocando a viso aperto cercando in tutti i modi anche di rendersi pericoloso. Sarà sicuramente un secondo tempo divertente.



45' L'arbitro non concede recupero. Il primo tempo si chiude zero a zero.



43' Calcio di punizione dai 28 metri per l'Anderlecht. Il cross in mezzo però viene respinto con i pugni da Sirigu.



40' Lucas fermato fallosamente da Kljestan che si prende il giallo. Il giocatore del PSG era lanciato in contropiede.



38' Più Anderlecht che PSG adesso. Ai belgi però manca quel tocco in più in attacco per rendersi davvero pericolosi.



34' Primo corner del match per i belgi. Ci prova di testa Koyraté ma il cross è troppo alto per la testa di tutti. Sirigu rinvierà dal fondo.



31' L'Anderlecht sta dimostrando coraggio. Bella la rete di passaggi che porta Mitrovic alla conclusione rasoterra che impegna Sirigu.



29' Bella discesa sulla fascia di Lavezzi chiuso in scivolata in corner.



27' Prima conclusione nella porta di Sirigu da parte dell'Anderlecht. Ci prova Mitrovic. Bello e potente il suo destro di poco alto sopra la traversa.



24' Altro contropiede della squadra belga che si spegne a causa di un passaggio errato. Riparte il PSG.



20' Anderlecht troppo disordinato in fase d'attacco. Nessun problema per la retroguardia parigina.



17' IBRAAAA!!!! Tiro violentissimo nella porta difesa da Kaminski, pallone però troppo potente che si alza troppo! PSG ancora vicino al gol!



15' Fuorigioco millimetrico di Lavezzi. Era buona l'idea di Motta di servirlo.



13' Ibrahimovic è in una forma strepitosa! Distribuisce assist da manuale del calcio ai compagni. PSG padrone del campo.



12' Corner per gli uomini di Blanc. La sensazione è che il primo gol sia vicinissimo!



11' Ancora Lavezzi che intercetta un tiro-cross di Ibra ma la sua conclusione si stampa sul muro difensivo dell'Anderlecht.



9' I belgi provano a farsi vedere in attacco ma i troppi errori in fase di scarico del pallone non fanno altro che aiutare il PSG a ripartire in contropiede.



6' LAVEZZI!!!!! CHE GOL SI E' MANGIATO! Da un calcio di punizione battuta da Motta l'ex Napoli di testa scavalca il portiere della squadra belga uscito a vuoto ma il pallone si alza troppo sopra la traversa!



5' Ritmo forsennato del PSG che da subito prova ad imporre il suo gioco agli avversari.



4' L'Anderlecht ci prove per vie centrali ma la difesa parigina è impeccabile in questo avvio.



2' Primo corner per la squadra di Blanc che, inutile dirlo, è partita fortissimo.



1' L'arbitro croato fischia l'inizio della partita. Palla al PSG.



I due capitani Ibrahimovic e Deschacht si stringono la mano a centrocampo.



Quasi tutto pronto per l'inizio della partita. Le squadre si apprestano ad uscire dal tunnel. Poi l'inno della Champions risuonerà al Parco dei Principi.



20.04 Questi i ventidue che scenderanno in campo stasera. Per Il PSG: Sirigu, Van der Wiel, Alex, Marquinhos, Maxwell, Mota, Matuidi, Verratti, Moura, Lavezzi, Ibrahimovic. Per i belgi dell'Anderlecht: Kaminski, Deschacht, Kouyraté, Mbemba, Kijestan, Milibojevic, Praet, de Zeeuw, N'Sakala, Mitrovic.



Buonasera a tutti e ben ritrovati per questa serata di Champions League. Siete in compagnia di Alessandro Mancinelli e VAVEL Italia.



La fase a gironi della Champions League 2013-14 entra nel vivo. Per la quarta giornata del Gruppo C si affrontano PSG e Anderlecht. La formazione di Lauren Blanc cerca il quarto successo consecutivo per compiere così da chiudere con due giornate di anicipo il discorso qualificazione. Il calcio d’inizio del match è fissato stasera alle 20.45. Potrete seguire la diretta PSG - Anderlecht qui su VAVEL.



Manca solo il timbro sul visto per gli ottavi al Psg. Una formalità che con tutta probabilità verrà sbrigata stasera quando al Parco dei Principi i parigini scenderanno in campo contro l'Anderlecht. La differenza tra le due squadre è abissale, ingigantita ancor di più dopo il 5-0 dell'andata. I francesi hanno fin qui compiuto percorso netto dominando il proprio girone e preparandosi come meglio non si potrebbe alle sfide che da febbraio varranno la conquista della Champions.



Blanc ha qualche problema con gli acciacchi delle sue due star. Ibrahimovic e Cavani, infatti, potrebbero rimanere a vedere i propri compagni. Lo svedese non ha giocato venerdì scorso in campionato e il suo recupero non è dato per certo, mentre il Matador non prenderà parte alla serata europea per via di un problema al polpaccio. Poco male, perché la rosa dei transalpini è zeppa di sostituti all'altezza.

Anche i belgi, già inguaiati di loro con zero punti e pochissime possibilità di centrare il terzo posto, devono fare a meno del loro leader offensivo. A Matias Suarez è saltato il legamento del ginocchio e ne avrà per parecchi mesi. Anche Gillet - altro attaccante - è in forse. Insomma problemi su problemi per i biancomalava che sperano di uscire con un passivo accettabile dalla trasferta in casa del Psg.



Queste le probabili formazioni: PSG (4-3-3) Sirigu; Maxwell, Marquinhos, Alex, Van Der Wiel; Verratti, Thiago Motta, Matuidi; Lucas, Rabiot, Lavezzi.

ANDERLECHT (4-2-3-1): Kaminski; N'Sakala, Nuytinck, Kouyaté, Mbemba; Kljestan, Milibojevic, Praet; Bruno, Mitrovic, Gillet.



La prefettura di Parigi, intanto, ha allestito un imponente dispositivo di sicurezza per la partita, ritenuta ad alto rischio per la forte rivalità tra le due tifoserie, che risale ai primi anni '90. "Nessun trasferimento di tifosi tra il Belgio e Parigi, a parte quello organizzato dal club, sarà autorizzato", spiega la prefettura sottolineando che il numero di tifosi belgi autorizzati ad assistere alla partita sarà limitato a 600.