Diretta Manchester City - CSKA Mosca in Champions League

RISULTATO FINALE DALL'ETIHAD STADIUM: MANCHESTER CITY-CSKA MOSCA 5-2. I gol della partita





E con il gol di Negredo giunto proprio all'ultimo secondo è proprio tutto per questa diretta live di Manchester City-CSKA Mosca. Marco Stacchiotti vi ringrazia per l'attenzione e vi rimanda ai prossimi appuntamenti su VAVEL Italia. Buonanotte!

92' Bravo Milner, imbeccato da Aguero a mettere il cross sulla testa di Negredo che trova l'angolo opposto. 5-2 e fischio finale, il City è agli Ottavi di Champions League.

92' GOOOOLLL!!!! CILIEGINA SULLA TORTA PER NEGREDO!!!!! 5-2 MANCHESTER CITY!!! E L'ARBITRO FISCHIA LA FINE IMMEDIATAMENTE DOPO IL GOL DELLO SQUALO!!!

92' Guizzo di Aguero respinto da Akinfeev.

91' Tiro di Kolarov respinto da Akinfeev.

87' Ci si trascina stanchi verso il finale di gara.

80' Occasione per il CSKA con Nababkin, bravo Milner a sporcare il tiro che finisce adagio tra le mani di Pantilimon.

79' Termina i suoi cambi anche Slutskiy: fuori Honda, dentro il brasiliano Vitinho.

78' Negredo approfitta di un rimpallo su Nababkin, bravissimo Akinfeev ad evitare il quinto gol.

77' Ultimo cambio nel City, fuori Nasri dentro Jesus Navas.

74' Giocata paurosa di Negredo che con un delizioso sombrero si libera di Ignashevich, tiro al volo, pallone di poco alto.

72' NON SBAGLIA DOUMBIA!!! 4-2 TRA MANCHESTER CITY E CSKA MOSCA!!! PARTITA ANCORA VIVA QUI A MANCHESTER.

71' Doumbia salta Clichy che lo stende in area. E' calcio di rigore.

66' Esce tra gli applausi Silva, al suo posto Kolarov.

65' Punizione di Elm, facile parata per Pantilimon. Intanto nell'altra partita del girone arriva il vantaggio del Bayern Monaco a Plzen.

63' Ritmi decisamente più blandi in questo secondo tempo. Fase spenta della gara con il City che fa possesso palla ed il CSKA che prova a ripartire senza però mettere paura alla retroguardia inglese.

58' Ammonito Yaya Touré per i troppi falli commessi.

51' Grande giocata di Negredo che mette il pallone in area; Ignashevich spazza ma sui piedi di Yaya Touré che rimette la sfera in mezzo all'area per Nasri che serve Negredo non appena Akinfeev abbozza l'uscita. Pratica nuovamente chiusa qui all'Etihad Stadium.

51' GOOOOLLLL!!!! GOOOOLLLL!!!! NEGREDO!!!! ANCORA LO SQUALO PER IL 4-1 MANCHESTER CITY!!!

46' 1 cambio per parte: nel City fuori Fernandinho e dentro James Milner, nel CSKA Mosca Elm sostituisce Milanov.

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Intanto a Plzen il risultato è bloccato sullo 0-0 tra Viktoria Plzen e Bayern Monaco. Con questa situazione la classifica del Girone D sarebbe: 10 Bayern Monaco, 9 Manchester City, 3 CSKA Mosca, 1 Viktoria Plzen. Bayern e City sarebbero qualificate già da stasera agli Ottavi di finale e si daranno battaglia per la vittoria del girone mentre CSKA Mosca e Viktoria Plzen si giocherebbero la qualificazione all'Europa League.

45' Squadre negli spogliatoi. Manchester City-CSKA Mosca 3-1 all'intervallo.

45' Bella penetrazione di Doumbia ottimamente servito da Wernbloom che scarta Pantilimon in uscita e appoggia in rete per il 3-1 che tiene ancora accesa una piccola fiammella di speranza per i russi.

45' GOOOOLLL!!! GOOOOLLLL!!! IL CSKA PROVA A TORNARE NEI GIOCHI. DOUMBIA PER IL 3-1.

44' Niente da fare per Musa, al suo posto entra Zuber.

44' Zabaleta svirgola da posizione favorevole, Negredo non arriva sul pallone, Aguero la rimette in mezzo per Silva favorito anche dal liscio di Ignashevich, ma il maiorchino non riesce a trovare l'impatto giusto col pallone. 4-0 solo sfiorato.

40' Cross di Zabaleta, Aguero in acrobazia prova l'eurogol ma svirgola la semirovesciata, Ignashevich allontana il pericolo.

36' A terra in area di rigore del City l'attacante moscovita Musa, ma il replay mostra come Nastasic vinca in modo pulito il contrasto. Entrano i medici per assicurarsi che il nigeriano possa proseguire la gara.

34' C'è solo il City: altra combinazione tra Aguero e Silva bloccata in calcio d'angolo. Etihad Stadium in delirio.

30' Tutto troppo facile per il City: pallone recuperato nella trequarti russa, Aguero serve al centro dell'area Negredo che non può sbagliare a porta praticamente vuota dopo il tentato intervento di Akinfeev.

30' GOOOOOLLLLL!!!!! GOOOOOLLLL!!!! SUPER CITY!!!! NEGREDO PER IL 3-0.

29' Tiro a girare di Yaya Tourè dal limite dell'area, Akinfeev controlla il pallone uscire a lato.

25' Punizione di Honda, bravo Pantilimon a bloccare nonostante la palla gli rimbalzi davanti.

23' Uscita a vuoto di Pantilimon su un calcio di punizione, sventa la minaccia un fin qui ottimo Nasri.

20' Nasri serve il Kun in area, l'argentino con un gran controllo si libera di Berezutski e non sbaglia davanti ad Akinfeev. Partita che sembra già in ghiaccio.

20' GOOOOOLLLLL!!!! GOOOOOLLLLL!!!! ANCORA AGUERO!!!!!! 2-0 MANCHESTER CITY.

17' Prodigiosa azione di Nasri che resiste a 2 avversari, fa lo stesso Silva che poi tira colpendo l'esterno della rete.

14' CSKA che ci prova: ancora una volta è Honda il pericolo maggiore per la porta di Pantilimon, altro calcio d'angolo per i russi.

12' Ammonito Tosic per fallo su Aguero. Punizione dal limite per il City, ghiotta opportunità per lo specialista Yaya Touré ma il tiro è largamente fuori dallo specchio della porta.

11' Grande giocata di Honda, liscio di Clichy in area e Doumbia sciupa una grande occasione per pareggiare i conti. Avvio di gara infuocato.

10' Tira Ignashevich, tiro deviato dalla barriera sul fondo. Sul calcio d'angolo Demichelis spazza senza problemi.

9' Fallo di Yaya Touré, punizione dai 30 metri per la formazione russa.

6' Incursione in area del CSKA con Honda, il pallone finisce a Musa che però controlla male ed il pallone termina sul fondo.

5' Un inizio di partita che ai più vecchi potrà senz'altro ricordare la finale dei mondiali 1974 tra Germania Ovest ed Olanda: come i tedeschi infatti anche il CSKA Mosca non ha neanche toccato 1 pallone prima di ritrovarsi sotto nel risultato.

3' GOOOOOOLLLL!!!! GOOOOOOLLLL!!! SERGIO AGUERO NON SBAGLIA!!! 1-0 MANCHESTER CITY.

2' Fallo di Tosic su David Silva in area di rigore ed è subito calcio di rigore per il City.

1' Fischio d'inizio dell'arbitro spagnolo Carlos Velasco Carballo. Il primo pallone è toccato dal Manchester City.

20.43 Ci siamo quasi, risuona la musica della Champions League all'Etihad Stadium di Manchester.

20.40 Ad attendere le squadre in campo ci sarà una temperatura abbastanza rigida di soli 7°.

20.34 Entrambi i tecnici mandano in campo le stesse identiche formazioni vincenti nell'ultimo turno del proprio campionato: il City ha travolto 7-0 il Norwich City mentre il CSKA Mosca ha vinto in trasferta per 1-2 sul campo del Volga.

20.14 Ed ecco anche la formazione del Manchester City: (4-2-3-1) Pantilimon; Zabaleta, Demichelis, Nastasic, Clichy; Touré, Fernandinho; Nasri, Silva, Aguero; Negredo. A disposizione: Hart, Richards, Lescott, Kolarov, Milner, Navas, Dzeko.

20.13 Ecco la formazione del CSKA Mosca: (4-2-3-1) Akinfeev; Shchennikov, Ignashevich, Berezutski, Nababkin; Wernbloom, Milanov; Tosic, Honda, Musa; Doumbia. A disposizione: Chepchugov, Vasin, Zuber, Elm, Rahimic, Vitinho, Bazelyuk.

Tra i locali sicuri spettatori della gara saranno Javi Garcia, il capitano Vincent Kompany e Stefan Jovetic tutti e 3 infortunati. Tanti gli indisponibili anche in casa moscovita: saranno infatti assenti il gioiellino Dzagoev, oltre ai vari Fernandes, Cauna, Gonzalez e Vassili Berezurski. Per i russi dunque sembra un'impresa proibitiva espugnare Manchester.



Il tecnico del CSKA Mosca Slutskiy invece, dovrebbe affidarsi all'estro del serbo Tosic autentico incubo per la difesa del City nella gara di andata e all'attaccante ivoriano Doumbia per provare a violare l'Etihad Stadium dove in questa stagione è passato solamente il Bayern Monaco nell'altra gara giocata in casa dal City in Champions League.



Nel Manchester City il manager Manuel Pellegrini sembra orientato a lasciare nuovamente in panchina Joe Hart, sulla graticola dopo l'errore che è costato la sconfitta nella gara di campionato contro il Chelsea. Fiducia dunque per il gigante romeno Pantilimon già tra i pali del City in occasione del roboante 7-0 di sabato scorso infilato al Norwich City in Premier League.





Ultima spiagga per il CSKA che in caso di nuova sconfitta contro il City dopo l' 1-2 di 15 giorni fa a Mosca sarebbe eliminato dalla competizione con 2 giornate di anticipo. D'altra parte per il City questo è il primo match point ed è anche l'occasione per riuscire finalmente ad ottenere l'agognato pass per gli ottavi di finale sfuggito nelle 2 passate edizioni giocate con Roberto Mancini in panchina. In caso di vittoria infatti gli uomini di Pellegrini non festeggierebbero solamente nel caso di un incredibile vittoria del Viktoria Plzen nei confronti del Bayern Monaco.



La classifica del Girone D di Champions League dopo 3 giornate è la seguente: 9 Bayern Monaco, 6 Manchester City, 3 CSKA Mosca, 0 Viktoria Plzen.



Buonasera, amici di VAVEL Italia, e benvenuti alla diretta live di Manchester City-CSKA Mosca, gara valida per la 4^ giornata del Girone D di Champions League. Io sono Marco Stacchiotti e sarò lieto di raccontarvi gli avvenimenti di questa partita che potrà rivelarsi decisiva per l'accesso agli Ottavi di Finale della massima competizione europea!