Diretta Real Sociedad - Manchester United in Champions League

22.42: Il risultato della partita di Champions League gruppo A tra Real Sociedad e Manchester United è stato di 0-0 (foto Reuters/Vincent West). Il video degli highlights:

22.39: Un primo tempo inguardabile, una ripresa più vivace, che non ha però portato a sbloccare il risultato. Anche perché, oggi, ha fatto un po' tutto lo United. Attacco evanescente nel primo tempo, frizzante nell'ultima mezz'ora con gli ingressi di Young e van Persie. Il primo procura un rigore (dubbio), il secondo lo calcia sul palo, dopo aver colpito un altro legno pochi minuti prima. Espulso Fellaini, palesemente ed inutilmente nervoso. 0-0 anche tra Shakhtar Donetsk e Bayer Leverkusen: la Real Sociedad non è fuori solo per la matematica. A breve tutti i risultati e i video dei gol. Da Francesco Guarino, per VAVEL Italia, grazie a tutti. REAL SOCIEDAD - MANCHESTER UNITED 0-0

93': Finisce qui: REAL SOCIEDAD - MANCHESTER UNITED 0-0

93': Tiro della disperazione di Castro, ampiamente sul fondo.

91': Moyes corre subito ai ripari e mette Jones per Kagawa. Tre minuti complessivi il recupero segnalato.

90': Espulso Fellaini. Seconda ammonizione, cartellino rosso inevitabile. E sciocco, perché il fallo su Zurutuza era evitabilissimo...

82': Corner per la Real, colpo di testa di Inigo Martinez alto sulla traversa.

80': Salvataggio di Mikel sulla linea! Conclusione tesa col destro di Valencia

80': Ultimo cambio nella Real: Seferovic per Griezmann.

75': Deviazione di petto di Vela sul tiro di Xabi Prieto. Palla che sfiora l'incrocio!

73': Al replay si vede che il rigore di van Persie ha colpito in pieno il palo e dopo è stato toccato da Bravo.

72': Xabi Prieto prende il posto di Pardo nella Real Sociedad.

70': Sinistro ad incrociare di van Persie, forte ed anche abbastanza angolato, ma Bravo si tuffa bene alla sua sinistra e tocca la palla di sicuro dopo che questa incoccia sul palo, forse anche prima. Bergara è stato anche ammonito in occasione del rigore procurato.

70': VAN PERSIE SBAGLIA! PALO!

69': RIGORE PER LO UNITED! FALLO DI BERGARA SU YOUNG! Discutibile...

68': Si segna su tutti i campi tranne che su quelli del gruppo A.

67': Uscita con i piedi di Bravo, a sventare un retropassaggio suicida.

65': PALO DI VAN PERSIE! Cross basso di Young, van Persie va col destro e, a Bravo battuto, centra il palo! Ok, Rooney e Hernandez bocciati.

63': Si cambia. Arrasate mette Castro per Agirretxe, mentre Moyes sfodera il pezzo da novanta. Dentro Robin van Persie, fuori Rooney. Fuori anche Hernandez e dentro Young. Diciamo che il tecnico scozzese ha messo a riposo l'attacco. E un po' l'ha anche bocciato, per quello che si è visto in campo.

63': Fellaini nervoso. Molti falli ed è già ammonito.

59': Partita spigolosa ora, molti falli a centrocampo.

55': Inizio di frazione promettente, ora il Manchester ha riabbassato i ritmi. E la Real attende. Non si sa cosa, ma attende.

52': Tentativo di Griezmann di tacco su cross dalla trequarti. Voleva fare una cosa del genere, più o meno. Tralasciamo l'esito finale.

51': Cartellino giallo per Evra.

50': HERNANDEZ SPARA IN CURVA LO 0-1 A 5 METRI DALLA PORTA VUOTA! Cross basso di Kagawa e ciabattata oscena di Hernandez dal limite dell'area piccola!

46': Subito destro al volo di Pardo, un metro fuori alla destra di De Gea. Chi ben comincia...

21.48: Ripartiti. Facciamo il tifo per il calcio, nel secondo tempo.

21.47: Le squadre rientrano in campo, nessuna sostituzione.

21.44: Apprezzabile (ma di dubbia derivazione, considerato quello che si sta vedendo in campo) l'entusiasmo dell'account Twitter ufficiale della Real Sociedad. Questi i dati sul numero di spettatori presenti stasera all'Anoeta. Record per la Champions, secondo dato di sempre dopo la partita della promozione contro il Celta.

Esta noche tenemos 30.998 espectadores! Sólo el día del ascenso ante el Celta acudieron más realistas al Estadio de Anoeta (31.058).

21.32: Quaranta minuti di sonno, un finale di frazione vivace dei padroni di casa. Un primo tempo a ritmi bassi, col Manchester United in controllo e la Real ad attendere l'occasione buona lavorando ai fianchi. L'occasione migliore arriva al 45' sul destro di De la Bella. Confidiamo in un secondo tempo migliore. Peggio, onestamente, sarebbe difficile (in foto Rooney e Mikel. Foto Reuters/Vincent West)

45': Senza recupero: tutti negli spogliatoi. REAL SOCIEDAD - MANCHESTER UNITED 0-0

45': De la Bella!!! Questa sì che è un'occasione: destro dal limitecon palla che manca il palo per questione di centimetri. E De Gea non era propriamente in controllo.

44': Provvidenziale chiusura di Vidic sull'incursione dalla destra di Vela. Cresce la Real nel finale di tempo.

41': Uscita di De Gea su cross di Vela, ma palla appena sfiorata! Il pericolo più grosso del match arriva da un quasi-errore del portiere del Manchester United...

39': Intervento sicuro di De Gea su cross di Martinez.

38': Bel cross basso di Kagawa per Hernandez, Inigo Martinez chiude in corner.

33': Possesso palla sterile dello United, pressing sterile della Real Sociedad. Come la definireste voi la partita finora?

31': Ammonito Fellaini per fallo su Bergara.

28': Occasione per Agirretxe, sinistro strozzato sul cross di Zurutuza.

26': Calcione di Rooney a Inigo Martinez. Ci poteva stare il giallo.

24': I pericoli per adesso arrivano dalla fascia in cui si trovano Kagawa ed Evra per lo United e Martinez e Bergara per la Real.

23': Altra incursione sulla destra di Martinez, che guadagna un angolo. Sugli sviluppi nulla di fatto.

19': Destro teso dal limite di Kagawa, Bravo non si fa sorprendere.

16': Uscita di De Gea su cross teso dalla sinistra di Martinez.

15': Pressing alto della Real, che sta iniziando ad alzare il baricentro. Speriamo si alzino anche i ritmi...

11': Sinistro di Fellaini deviato, prima occasione del match. Il belga con passaporto marocchino era stato servito da un bel colpo di tacco di Rooney.

10': Più spettacolo sulle tribune che in campo, per ora.

Espectacular ambiente en las gradas de Anoeta. La afición del @ManUtd, ubicada en su zona. #RealSociedad

5': Uscita rischiosa di Bravo, che perde il pallone sul cross da fermo di Giggs e lo recupera in seconda battuta.

5': Inizio in sordina, squadre molto chiuse a centrocampo.

2': Divise di gioco standard per le due squadre in campo: maglia rossa per lo United, casacca a strisce bianche e blu per la Real.

20.47: Calcio d'inizio del Manchester United, partiti!

20.45: Stretta di mano tra i capitani a centrocampo, tutto pronto.

20.44: L'urlo "The Champions" arriva anche dagli spalti dell'Anoeta. Speriamo che i tifosi del Napoli non la prendano a male...

20.43: Squadre in campo: su VAVEL in diretta Real Sociedad - Manchester United!

20.42: Squadre nel tunnel degli spogliatoi. Sarà l'arbitro italiano Nicola Rizzoli a dirigere il match.

20.40: Sale l'urlo dell'Anoeta, mentre le casse dello stadio mandano a volume altissimo l'inno della Real Sociedad.

20.32: Ryan Giggs compirà 40 anni il prossimo 25 novembre. Oggi festeggia la sua 137esima presenza in Champions League e la 950esima in maglia dei Red Devils: un monumento calcistico.

20.28: Pochi minuti e sarà diretta Real Sociedad - Manchester United! Un grande match del gruppo A di Champions League, aggiornamenti live in tempo reale su VAVEL Italia.

20.13: Sarà un 4-4-2 un po' a sorpresa quello del Manchester United, con van Persie inizialmente in panchina e l'eterno Giggs titolare a quasi 40 anni al posto dell'attesissimo Januzaj. La Real proverà a rispondere con un 4-3-3 apparentemente molto offensivo. D'altronde gli spagnoli non hanno nulla da perdere.

19.50: La Real Sociedad sarà fuori dalla Champions League stasera se, in caso di mancata vittoria contro lo United, contemporaneamente il Bayer Leverkusen batte lo Shakhtar a Donetsk.

19.42: FORMAZIONI UFFICIALI, MANCHESTER UNITED. Questa invece la risposta di David Moyes: gli 11 Red Devils

Once Manchester United: De Gea; Smalling, Ferdinand, Vidic (c), Evra; Fellaini, Giggs; Valencia, Kagawa; Rooney y Hernández. #RealSociedad

19.39: FORMAZIONI UFFICIALI, REAL SOCIEDAD. Iniziamo dai padroni di casa. Questi gli 11 con cui scenderà in campo la Real Sociedad:

Once #RealSociedad: Bravo; C. Martínez, Mikel (c), Iñigo, De la Bella; M. Bergara, Pardo, Zurutuza; Vela, Agirretxe y Griezmann. #UCL

19.24: I giocatori della Real Sociedad sono già sul terreno di gioco. Al momento non piove, ma a San Sebastiàn la giornata è stata uggiosa ed il terreno di gioco è umido. Foto cortesia dell'account ufficiale Twitter @RealSociedad

Los jugadores de la #RealSociedad ya están en Anoeta. Bonito recibimiento de sus aficionados al bajar del autobus.

19.22: L'arrivo dei giocatori del Manchester United all'Anoeta

Manchester United taldea Anoetara iritsi berri da #RealSociedad #UCL

Per la Real Sociedad potrebbe essere il prematuro addio alla Champions League 2013/2014, per il Manchester United il passo quasi definitivo a coronamento di un girone non entusiasmante, ma concreto. Dall'Estadio Municipal de Anoeta, per VAVEL Italia Francesco Guarino vi racconterà in diretta Real Sociedad - Manchester United, match valido per il quarto turno del gruppo A di Champions League. Buon divertimento a tutti.

I padroni di casa ospitano i Red Devils dal basso della desolazione dei loro zero punti in tre partite. Tre sconfitte non pesanti (tutte di misura: 0-2 interno con lo Shakhtar, 2-1 ed 1-0 esterni con Leverkusen e United), ma tutte con una costante: la povertà offensiva degli uomini di Arrasate. Un solo gol all'attivo, messo a segno dal talento messicano Carlos Vela. Le cose vanno un po' meglio in campionato, lì dove la Real veleggia ai margini della zona europea ed è reduce da una strscia positiva di 3 vittorie ed 1 pareggio nelle ultime 4 giornate. E nella Liga sta ben figurando il classe '91 transalpino Antoine Griezmann: per lui già 7 reti, in serie positiva anch'egli da 4 match (qui in basso al centro, impegnato contro lo Shakhtar).

Il Manchester United sembra invece essersi destato. La classifica di Premier non sorride ancora (ottava posizione ad 8 punti dall'Arsenal capolista), ma in Champions League gli uomini di Moyes, seppur senza strabiliare, sono in testa al girone. L'erede di Ferguson dovrà però fare bene i conti con la scaramanzia: nei Paesi Baschi il Manchester United è passato due volte ed in entrambe le occasioni non ha avuto fortuna. Un precedente è molto antico e si torna addirittura al 1956: fu un pirotecnico 5-3 per l'Athletic Bilbao all'epoca. Il più recente, invece, nel 2012, quando sempre l'Athletic Bilbao eliminò i Red Devils negli ottavi di finale di Europa League con un 2-1 interno firmato Llorente e De Marcos, dopo essere uscito dall'Old Trafford con un 3-2 al passivo.





PROBABILI FORMAZIONI: REAL SOCIEDAD - La Real Sociedad avrà la possibilità di schierare la formazione tipo, dopo la rotazione effettuata nell’ultimo turno di campionato contro l’Osasuna (5-0 il risultato per i baschi). Un 4-2-3-1 con Bravo in porta, in difesa da destra a sinistra Martinez, Gonzalez, Martinez e de la Bella, Bergara e Zurutuza a centrocampo e il terzetto Vela, Priesto, Griezmann dietro alla punta Seferovic, che proprio sabato si è sbloccato in campionato, dopo l’entusiasmante inizio di stagione. Indisponibili gli infortunati Esteban Granero e Diego Ifran.

PROBABILI FORMAZIONI: MANCHESTER UNITED - Moyes ha annunciato che il Manchester United farà di sicuro a meno di Rafael ed Evans, assenti all’allenamento dopo essere usciti malconci dalla sfida col Fulham, così come non sarà della gara Carrick, fuori dai giochi anche a Craven Cottage. Recuperato Wellbek, Moyes ha potuto avere a disposizione ieri anche Cleverley ed Evra, reduci da piccoli infortuni nella sfida di Londra. Il francese potrebbe riposare in vista del campionato e di un miglior recupero fisico, mentre il centrocampista, uscito perché vedeva doppio, sembra recuperato al 100%. La probabile formazione dovrebbe dunque prevedere un 4-2-3-1 con De Gea in porta, Evra e Smalling terzini, e Jones e Vidic al centro a completare la difesa. In mediana Fellaini e Cleverley, Valencia a destra, Januzaj (alla prima in Champions League) a sinistra e Rooney dietro a Van Persie. In caso di turnover potrebbe riposare uno dei due attaccanti, che d’altronde in Champions hanno giocato insieme solo alla prima giornata del girone.

Il match d'andata di 15 giorni fa è stato sostanzialmente equilibrato. A decidere la posta in palio ci ha pensato, dopo solo due minuti di gioco, una sciagurata autorete di Inigo Martinez. Sospinta da 6000 tifosi in trasferta, la Real è andata vicina al pari con una punizione di Griezmann (palo) ed un altro legno colpito da un tiro-cross di de la Bella. Ma alla fine i Red Devils hanno portato a casa il massimo risultato col minimo sforzo.