Diretta Olympiacos - Benfica in Champions League

Il risultato della partita di Champions League Olympiacos e Benfica è stato di 1-0 per la formazione di casa!

90' + 3 Triplice fischio! L'Olympiacos, dopo una gara difensiva, riesce a spuntarla sul Benfica ed è adesso secondo nel proprio girone, alle spalle del Paris Saint Germain che ha pareggiato in casa con l'Anderlecht.

90' + 2 Occasionissma per Leandro Salino che, parte in contropiede, ma arrivato davanti al portiere avversario incespica a terra.

90' L'arbitro decreta tre minuti di recupero.

85' Ci prova fino alla fine la squadra di Jorge Jesus. Su corner prova a pungere Luisao, ma il brasiliano non arriva sul pallone.

78' Altra chance per il Benfica; ci prova il neoentrato Djuricic, ma la sua conclusione viene respinta da un ottimo Roberto.

75' Le due squadre appaiono stanche. Il Benfica non ha più benzina per provare a colpire l'avversario; l'Olympiacos, dal canto suo, non ha mai attaccato nella seconda frazione.

63' Si riaffaccia dalle parti di Artur l'Olympiacos; i greci ci provano con Dominguez, ma la sua conclusione finisce alta senza impensierire l'estremo difensore avversario.

60' A mezz'ora dal termine l'Olympiacos è ancora in vantaggio, ma i dati sui tiri in porta parlano forte e chiaro: appena quattro conclusioni, di cui appena due nello specchio della porta, per la formazione ellenica; ben undici tiri, di cui sette nello specchio della porta, per il club ospite.

58' Ci prova ancora il Benfica con Enzo Perez ed è ancora brillante la risposta di Roberto, che respinge in corner. L'Olympiacos, se vuole salvaguardare il risultato deve darsi una scossa.

53' Straordinaria parata di Roberto! Il portiere spagnolo salva ancora una volta la sua squadra! Il numero 16 ha neutralizzato una conclusione di Silvio, lasciato colpevolmente libero dalla sua difesa sulla corsia di sinistra.

50' Gestisce il pallino del gioco il club lusitano. L'Olympiacos è rintanato in difesa per mantenere il risultato.

46' Le due squadre rientrano in campo con una sola sostituzione: entra Dominguez, autore del gol del pari nel match d'andata, al posto di uno spento Saviola. A gestire il primo pallone della ripresa è il Benfica.

45' + 1 Non succede nulla nell'additional time. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. 1-0 per un cinico Olympiacos che è riuscito ad arginare le avanzate di un Benfica attivo nei primi minuti, ma abulico dopo il gol avversario.

45' Il direttore di gara decreta un minuto di recupero.

42' Si becca il giallo anche Amorim: sono ben quattro gli ammoniti in questa prima frazione.

40' Tanto possesso di palla e poche occasioni da rete negli ultimi minuti. L'Olympiacos conserva il risultato, ma ci si aspetterebbe qualcosa in più dalla formazione portoghese.

36' Dopo alcuni minuti di stasi, si ripropone in avanti il Benfica con Markovic. Il serbo, imbeccato in area di rigore, si muove bene, ma si allunga la sfera dopo un controllo deficitario.

29' L'Olympiacos ci prova in contropiede con un'azione estemporanea di Luisao che serve Yatabaré che stoppa di petto e da quaranta metri prova a sorprendere Artur; il pallone termina di poco fuori il bersaglio.

26' Sfiora il gol Luisao! Il difensore brasiliano si è elevato più in alto di tutti su un corner, ma la sfera è terminata fuori, toccando la parte esterna della rete.

21' Prova a pungere la formazione lusitana, ma fanno ottima guarda gli uomini di Michel, molto attenti in fase di ripiegamento.

17' Il Benfica ha accusato il colpo. Dopo il gol subito, infatti, la formazione portoghese non è riuscita più a penetrare nella metà campo avversaria.

13' GOL DELL'OLYMPIACOS! Greci in vantaggio proprio nel miglior momento degli avversari. Manolas ha trasformato in rete di testa un cross sugli sviluppi di corner! 1-0 per gli uomini di Michel che, con questo risultato, ipotecherebbero la qualificazione agli ottavi di finale!

Ecco il video del gol del vantaggio degli ellenici:

10' I greci rispondono con Mitroglu, ma il suo sinistro dal limite dell'area viene bloccato senza problemi da Artur.

8' Altro brivido per l'Olympiacos! Markovic, in contropiede, si ritrova da solo davanti a Roberto che è bravo a neutralizzare la conclusione.

5' Miracolo di Roberto! Amorín serve Cardozo che prova la conclusione da quindici metri, trovando la pronta risposta del numero uno avversario.

4' Ancora nessuna occasione da gol, ma da queste prima battute sembra più in palla la formazione lusitana.

2' Subito Benfica in avanti con Gaitan che prova un cross dalla sinistra, ma la sfera termina tra le braccia di Roberto.

1' Inizia il match con l'Olympiacos in possesso palla.

20:40 Ecco le formazioni ufficiali:

Olympiacos: Roberto, Maniatis, Holebas, Manolas, Leandro Salino, Samaris, David Fuster, Siovas, Yatabaré, Mitroglou.

Benfica: Artur, Maxi, Garay, Luisao, Silvio, Amorin, Matic, Enzo Perez, Gaitán, Markovic, Cardozo.

20:10 Benvenuti alla diretta Olympiacos - Benfica, partita valevole per la quarta giornata del Gruppo C della Champions League 2013/2014.

La formazione più titolata di Grecia affronta il club più prestigioso di Portogallo in un match dalla posta altissima. Le due squadre si trovano appaiate al secondo posto, dietro il Paris Saint Germain. Il match d'andata, disputato due settimane fa, è finito in parità con vantaggio ellenico di Dominguez e pareggio portoghese di Cardozo: una vittoria, porterebbe una delle due formazioni a un passo dalla qualificazione, considerando che, oltre ai tre punti di vantaggio, vi sarebbe anche la supremazia negli scontri diretti.

Lo stadio Karaiskakis sarà una bolgia, pieno in ogni ordine di posto: vi saranno più di trentamila tifosi pronti a sostenere la formazione allenata dallo spagnolo Michel. L'Olympiacos, pertanto, sarà trascinato dal proprio pubblico e avrà il morale ai massimi livelli, dopo la vittoria al fotofinish nel sentitissimo derby di sabato scorso contro il Panathinaikos.

Per il Benfica il pari non sarebbe da buttare perché consentirebbe ai lusitani di giocarsi tutto nelle ultime due giornate, in trasferta contro l’Anderlecht e in casa contro il Paris Saint Germain che, a meno di sorprese, sarà già matematicamente qualificato come primo nel girone.

Diretta Olympiacos - Benfica

L'ultimo precedente giocato in Grecia tra le due squadre risale al 27 novembre 2008, in Coppa UEFA e fu stravinto dai padroni di casa per 5-1. Per gli uomini di Ernesto Valverde andarono in rete l'ex napoletano Galletti, Patsatzoglou, Belluschi e due volte Diogo. Il gol della bandiera, per la squadra allora allenata da Quique Sanchez Flores fu messo dentro da David Luiz, attuale difensore del Chelsea.

Ecco le probabili formazioni:

Olympiacos (4-3-3): Roberto, Maniatas, Holebas, Manilas, Leandro, Samaris, Ndinga, Siovas, Weiss, Saviola, Mitroglou. All: Michel

Benfica (4-4-2): Moraes, Luisao, Garay, Siqueira, Gaitan, Almeida, Matic, Cavaleiro, Perez, Cardozo, Lima. All: Jorge Jesus