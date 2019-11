Diretta Chelsea - Schalke in Champions League

22.40 - E' tutto per questa serata di Champions League, Vavel Italia e Giuseppe Lippiello vi ringraziano di essere statai con noi. Buona serata.

22.37 - Il Chelsea batte 3-0 lo Schalke in una partita a tratti entusiasmante, ma chiusa al 53' con il raddoppio di Eto'o. Nel primo tempo era partito forte lo Schalke con un paio di buone conclusioni da fuori di Draxler. Il Chelsea ha risposto con Schurrle, prima che Hildebrand regalasse il gol del vantaggio ad Eto'o, dopo un'esitazione letale al momento del rinvio. Nella ripresa il Chelsea ha raddoppiato nel momento in cui lo Schalke pareva poter rientrare in partita. Chirurgico il contropiede orchestrato da Willian e rifinito da Eto'o freddo ad infilare per la seconda volta Hildebrand. Nel finale il gol del 3-0 di Ba e poco più. Il Chelsea sale a quota 9 punti centrando la 100esima vittoria in europa. Rimane secondo lo Schalke che ringrazia il gol del Basilea che impatta sull'1-1 con la Steaua. Rivivi i gol della partita.

90'+4 - Preciso fino all'ultimo secondo Moen. Termina qui la partita dello Stamford Bridge tra Chelsea e Schalke, 3-0 il finale per i Blues che ringraziano la doppietta di Eto'o e volano in testa al girone E.

90'+3 - Si attende solo il triplice fischio di Moen ormai. Partita che non ha più nulla da dire.

90'+1 - Non affonda più il Chelsea che ha tirato i remi in barca già sul 2-0.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero a Londra.

87' - Rimangono a terra intanto sia Jones che Ramires, si sono messi ko praticamente da soli con un fallo contemporaneo.

86' - Azione improvvisa di Meyer che scappa via a sinistra, chiude in qualche modo Cahill!

85' - Mani al cielo dei tifosi Blues, entusiamo incontenibile nei pressi di Fulham Road!

83' - INCREDIBILE QUESTO CHELSEA!!!!!!!!!!! 3-0 ARRIVA IL GOL DI DEMBA BA APPENA ENTRATO IN CAMPO!! AZIONE CONFUSA AL LIMITE DELL'AREA, CI PENSA LAMPARD A METTERE ORDINE SERVENDO CON UN PALLONETTO BA CHE SI COORDINA E INFILA HILDEBRAND!!!!!! PUNIZIONE SEVERISSIMA PER LO SCHALKE!

82' - Sbadigli intanto a bordocampo, Luiz sembra annoiarsi.

80' - Prova in ripartenza la squadra di Mourinho, tiro debole di Demba Ba. Arriva il momento anche di Frank Lampard, fuori Oscar.

79' - Pochi secondi all'80', partita ormai in cassaforte per il Chelsea che si limita a gestire le trame offensive dello Schalke.

78' - Girandola di cambi allo Stamford Bridge, esce Schurrle, dentro il giovane De Bruyne.

76' - Fuori intanto Boateng, dentro Kolasinac. Esce anche il match winner Eto'o, minuti per Demba Ba.

75' - Arriva il giallo anche per Uchida che ferma fallosamente Schurrle.

73' - Non rischia praticamente più nulla il Chelsea. Spazi chiusi e difesa schierata, rendono vani i tentativi di fraseggio dei tedeschi.

71' - Brutto intervento di Jones che ferma con il gomito la corsa di Willian. Giallo per l'americano.

70' - Segna Oscar, tutto fermo però, fuorigioco del fantasista brasiliano.

68' - Tifosi del Chelsea che urlano C'MON CHELSEA! Scatenati questa sera allo Stamford Bridge.

65' - Pronto ad entrare intanto il giovane Max Meyer, fuori Fuchs.

64' - La sensazione è che con l'uscita dal campo di Draxler, lo Schalke abbia perso quasi tutto il potenziale offensivo di questa sera. Completamente fuori partita Szalai e lo stesso Boateng.

62' - E' un sali scendi continuo questa partita che negli ultimi minuti è tornata ad essere giocata a ritmi blandi.

60' - Primo cambio per lo Schalke, fuori Draxler, che a quanto pare ha risentito del problema alla caviglia, dentro Christian Clemens.

57' - Vuole il gol Schurrle, stessa identica azione del primo tempo, stop di sinistro, rientro con il destro, tiro di prima intenzione. Questa volta respinge sicuro Hildebrand.

55' - Si è accesa all'improvviso la partita, quando lo Schalke accellera, e lo ha fatto con Draxler, il Chelsea si adegua e due volte su due ha punito i tedeschi.

53' - ETO'O!!!!!!!!!!!!!! RADDOPPIO CHELSEA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CONTROPIEDE FULMINANTE DI WILLIAN CHE SALTA JONES, VEDE ETO'O A DESTRA LO SERVE, TUTTO FACILE PER IL CAMERUNENSE CHE INFILA IL PALLONE ALL'ANGOLO BASSO ALLA DESTRA DI HILDEBRAND!!!

52' - DRAXLER!!!!!!!!!! SINISTRO VELENOSO DEL NUMERO 10 CHE SEMBRAVA INFORTUNATO E INVECE SI INVENTA UNA PARABOLA INSIDIOSA! GRAN RIFLESSO DI CECH!

50' - Avvio di ripresa non entusiasmante. Al Chelsea ovviamente il risultato va più chye bene.Ci si aspetta qualcosa in più dallo Schalke.

49' - Torna in campo Draxler, solo una botta per lui.

47' - Problemi per Draxler fermo a terra dolorante alla caviglia. Sofferente il numero 10 di Keller.

46' - Si riparte a Londra! Secondo tempo tutto da vivere quello tra Chelsea e Schalke.

21.44 - Lo Schalke è già in campo, torna in panchina anche Mourinho.

21.31 - Decide Hildebrand allo Stamford Bridge tra Chelsea e Schalke. Pasticcio in area del portiere che non rinvia e si fa bruciare da Eto'o che ribatte il pallone e segna un gol che non si vede spesso a questi livelli. Partita comunque equilibrata con i tedeschi ottimi in avvio con un paio di occasioni per Draxler e un bel tiro di Fuchs. Schurrle ha risposto impensierendo Hildebrand con due destri a giro. Dopo il gol del vantaggio il Chelsea ha concesso poco o nulla allo Schalke che anzi ha rischiato di rimanere addirittura in 10 per l'intervento scomposto di Draxler su Eto'o nei minuti di recupero. Chelsea 1 Schalke 0. A tra poco con la diretta del secondo tempo.

45'+1 - Rischia il rosso Draxler per l'intervento a forbice su Eto'o. Lo grazia Moen! Finisce intanto il primo tempo!

45' - Un minuto di recupero al Bridge!

43' - Invisibile fin'ora Boateng che si fa bruciare da Ivanovic, perfetto in chiusura l'esterno dei Blues.

42' - Vuole chiudere in avanti lo Schalke, si chiude la difesa del Chelsea che concede solo passaggi orizzontali agli avversari.

41' - Calcia male Willian, esce in presa alta Hildebrand.

40' - Cinque minuti alla fine del primo tempo. Calcio di punizione sull'out di destra per il Chelsea.

38' - Conclusione volante di Eto'o! Galvanizzato dalla rete il camerunense colpisce a botta sicura sulla sponda di Schurrle, si accartoccia sul pallone Hildebrand.

36' - Colpo psicologicamente da ko per i tedeschi che tanto bene avevano fatto nei primi minuti di partita. Ordinati e sempre pronti nelle ripartenze hanno sfiorato il gol in almeno tre occasioni. Allo Stamford però regna la legge del cinismo di Mourinho. Massimo risultato con il minimo sforzo.

34' - Vuole la reazione lo Schalke, conclusione dal limite di Fuchs, blocca in presa Cech.

32' - Ingenuità pazzesca di Hildebrand che aveva una linea di passaggio facile a sinistra, esitazione inaccettabile, poi è bravo Eto'o a crederci e segnare il più incredibile dei gol. Prima gioia in Champions per il camerunense se quest'anno.

31' - CHELSEA IN VANTAGGIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PASTICCIO CLAMOROSO DI HILDEBRAND CHE TENTENNA NEL RINVIO E SI FA LETTERALMENTE SOFFIARE IL PALLONE DA ETO'O CHE VINCE IL RIMPALLO E PORTA IN VANTAGGIO IN CHELSEA!!!

30' - Mezz'ora di gioco allo Stamford Bridge, 0-0 il punteggio tra Chelsea e Schalke. Continua il possesso palla, piuttosto sterile in verità, del Chelsea di Mourinho.

27' - Ancora Ivanovic che se ne va a destra, pallone in mezzo impreciso, si lamenta Eto'o che voleva il pallone teso verso la porta.

26' - Fase tranquilla del match con le due squadre che si limitano a controllarsi a vicenda senza rischiare nulla.

24' - Prova a costruire sempre da dietro il Chelsea con i fraseggi corti tra i quattro difensori.

21' - ANCORA IL TEDESCO SCHURRLE CHE RICEVE DA WILLIAN E PROVA IL DESTRO DA FUORI AREA! CONTROLLA LA TRAIETTORIA HILDEBRAND!

19' - PUNIZIONE DI SCHURRLE!!!!!!!!!! DESTRO A GIRO SOPRA LA BARRIERA! RISPONDE CON UN GUIZZO FELINO HILDEBRAND!

18' - Primo giallo della partita per Julian Draxler che ferma come può Azpilicueta! Punizione interessante per il Chelsea.

16' - Cross di Ivanovic, non c'è nessuno nel mezzo, calcione di Howedes a liberare l'area.

15' - Vuole correre il Chelsea con Schurrle che serve sulla corsa Willian, il brasiliano si affida ad Eto'o, tiro ribattuto, libera lo Schalke!

13' - Dopo 13 minuti Eto'o tocca il primo pallone della partita. Questo la dice lunga sull'avvio dello Schalke.

12' - Ha ripreso a gestire palla il Chelsea, quanta difficoltà però a trovare spazi nella perfetta struttura tattica degli ospiti.

10' - Nulla di fatto per i tedeschi da corner, non esce però dalla propria metà campo il Chelsea!

9' - Primo angolo della partita per lo Schalke che continua a premere in questo avvio.

8' - Brutta palla persa da Mikel a centrocampo, riparte ancora Draxler che questa volta serve a sinistra Fuchs, conclusione mancina, fuori!!

7' - Buon avvio dei tedeschi vicini al gol già in due occasioni.

5' - ANCORA SCHALKE! SE NE VA NEL MEZZO DRAXLER, SALTA UN AVVERSARIO, PALLA ALLARGATA A DESTRA DOVE RICEVE SZALAI, TIRO DI POCO A LATO!

4' - Ottimo fraseggio corto degli ospiti, l'azione si sviluppa poi a destra dove Uchida serve nel mezzo Draxler, tiro al volo, controlla Cech! Palla fuori di poco.

3' - Ivanovic sfonda a destra entrando in area, si chiude la difesa dello Schalke!

2' - Possesso palla del Chelsea, che vuole e fare la partita e gestire i ritmi del gioco.

1' - Si parte a Londra!

20.44 - Tutto pronto, può partire questa serata di Uefa Champions League!

20.41 - Chelsea e Schalke sono in campo, parte la musica della Champions!!

20.39 - Squadre nel tunnel pronte a scendere in campo! La concentrazione è massima sul volto di Howedes.

20.30 - Ha messo di piovere su Londra, il campo rimane comunque bagnato e scivoloso, sale la temperatura non solo in gradi, 14° al momento, ma quella dello stadio di casa! Chelsea-Schalke is underway!

20.22 - André Schurrle sfida il suo recente passato, lui cresciuto nelle giovanili del Magonza, prima di approdare al Bayer Leverkusen. Lo Schalke lo conosce molto bene e Mourinho si affida anche a lui, al suo dinamismo, le sue sgroppate e la sua duttilità per mettere ko i tedeschi.

20.10 - Questa l'immagine suggestiva dello Stamford Bridge che si prepara a diventare una bolgia!

— Otto Firnhaber (@FirnhaberOtto) November 6, 2013

19.56 - Attaccanti con le polveri bagnate in questa serata di Champions, con Samuel Eto'o da una parte, e l'ungherese Adam Szalai dall'altra, ancora a secco quest'anno. Per il Chelsea 2 gol a testa per il centrocampista Ramires e Fernando Torres, quest'ultimo out questa sera, Julian Draxler, numero 10 classe '93, capocannoniere dei tedeschi con due reti.

19.52 - Lo Schalke opta per una squadra più quadrata con il talentino Meyer inizialmente in panca, ma con Kevin Prince Boateng deciso a trascinare i suoi all'impresa.

19.50 - Partirà dalla panchina Frank Lampard, con Mourinho che gli preferisce Obi Mikel in mezzo al campo. Azpilicueta rileva Cole a sinistra, Mata e Ba pronti ad entrare a match in corso. Fuori Hazard dopo la brutta prestazione con il Newcastle.

19.48 - I due capitani saranno John Terry, alla presenza numero 90 in Champions League, e il 25enne Howedes, 25 caps per lui nella massima competizione europea.

19.47 - Risponde lo Schalke di Keller con Hildebrand, Howedes, Uchida, Fuchs, Matip, Boateng, Aogo, Draxler, Jones, Neustedter, Szalai!

19.45 - Ci siamo ecco gli undici titolari che si sfideranno nell'attesissima sfida di testa del gruppo E! Chelsea in campo con Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires,Mikel, Oscar, Willian, Schurrle, Eto'o!

19.44 - Un'ora esatta al kick off di Chelsea-Schalke! In attesa delle formazioni ufficiali dallo Stamford Bridge.

Amici di Vavel Italia benvenuti! Altra notte da sogno, tutti insieme a Londra, direzione Chelsea, per seguire l'attesissima partita dello Stamford Bridge tra Chelsea e Schalke 04. I padroni di casa vogliono i tre punti che spalancherebbero le porte degli ottavi di finale, e cancellerebbero la brutta prestazione di sabato al St James' contro il Newcastle. I tedeschi arrivano all'appuntamento con gli stessi punti del Chelsea, 6, ma netta testa e nelle gambe il ricordo delle tre reti subite a Gelsenkirchen, che hanno rovinato il ruolino di marcia fino ad allora perfetto degli uomini di Jens Keller.

Josè Mourinho ha chiesto ai suoi una pronta risposta dopo le scelleratezze di sabato, e soprattutto maggiore incisività ai suoi ragazzi in fase offensiva. Attacchi sterili sono costati carissimo con i Magpies, questa sera però una sconfitta potrebbe complicare il viaggio europeo del Chelsea. In Inghilterra si guarda alle statistiche per crederci ancora di più. Il Chelsea ha infatti vinto 6 delle ultime 7 partite contro avversari teutonici. La casellina vuota risale al 2004 quando fu pareggio con lo Stoccarda. La trasferta inglese diventa un baluardo insormontabile per lo Schalke se si pena che i Blues negli ultimi 47 match casalinghi con le tedesche non ha mai perso. Un successo allo Stamford Brigde del Chelsea, farebbe toccare alla società di Abramovic, quota 100 vittorie in tutte le competizioni Uefa. La sconfitta all'esordio con il Basilea è stata la prima per i Blues dopo trenta partite positive, frutto di 22 vittorie e 7 pareggi.

Lo Special One ha già anticipato che ci saranno interessanti novità di formazione, basti pensare che dall'inizio della stagione solo in tre, Lampard, Oscar e Ivanovic, sono sempre partiti titolari. La scarsa verve offensiva potrebbe essere un problema facilmente risolvibile con l'inserimento di Andre Schurrle, vero fattore aggiunto quando chiamato in causa. Certa l'assenza di Torres, che non sarà disponibile fino al ritorno in campo dopo la sosta. L'ex Newcastle Demba Ba potrebbe essere il vero favorito per partire dal primo minuto. Potenza fisica, corsa e voglia di mettersi finalmente in mostra, dovrebbero essere motivi sufficienti per affidargli le chiavi dell'attacco. Pronto come sempre Samuel Eto'o, ancora a secco in Champions quest'anno. In difesa Azpilicueta, dopo la prima rete in maglia Blues nella partita di coppa con l'Arsenal, dovrebbe essere certo di una maglia da titolare, ma il ruolo dell'esterno è ancora da definire.



Gary Cahill chiede invece spazio nel cuore della difesa per provare a contenere le folate offensive di Draxler e co. Proprio il difensore della nazionale inglese ha parlato alla vigilia sottolineando la volontà del Chelsea di reagire alla sconfitta di campionato:" Giochiamo in casa e dobbiamo assolutamente far capire chi comanda. Siamo partiti male in Champions ma dopo la sconfitta con il Basilea, abbiamo reagito da grande squadra. Sappiamo che con lo Schalke non sarà facile ma vincere sarebbe perfetto.All'andata loro hanno fatto molto possesso palla, ma noi siamo stati bravi a sfruttare il contropiede. Allo Stamford però la partita la dovremo fare noi".

Lo Schalke è reduce dal convincente colpo esterno sul campo dell'Hertha. Una vittoria fondamentale per mettere fine all'emorragia di punti, dopo due sconfitte consecutive, con Chelsea appunto, e Borussia Dortmund il fine settimana successivo, 3-1, con un rigore sbagliato dall'ex Milan Boateng. Sabato a Berlino una vera e propria prova di maturità. I padroni di casa hanno provato in lungo e largo a fare la partita per tutti i 90'. Cinici i "Knappen", capaci di segnare nel miglior momento dell'Herha con Szalai prima, e con un tiro da fuori area di Draxler nei minuti di recupero. Tre punti che hanno portato lo Schalke a quota 17, e al sesto posto solitario in zona europa.

Da valutare per Keller le condizioni dell'attaccante ungherese Adam Szalai, 7 gol in stagione fin'ora, uscito malconcio dalla sfida di sabato. Non ci dovrebbero però essere gorssi problemi per il suo utilizzo. Le assenze in casa Schalke sono sempre le stesse. Out per infortunio l'olandese Jan Huntelaar, tornato ad allenarsi un paio di settimane fa, il difensore greco Papadopoulos, rientrato nel week end con le riserve, Hoger a causa dell'infortunio al legamento crociato, Farfan e l'attaccante Obasi. Timo Hildebrand ha ottenuto contro l'Hertha la 100esima clean sheet in 296 partite con lo Schalke. Occhio al talentino 18enne Max Meyer, diventato il giocatore più giovane di Bundesliga a segnare in tre partite consecutive, e alla forma da trasferta dei tedeschi, la cui ultima sconfitta risale al 2011, 4-1 all'Old Trafford con lo United. Per gli amanti delle statistiche va ricordato che Huntelaar e Farfan sono i giocatori più prolifici dello Schalke in Champions con 17 reti realizzate in due. Come anticipato però, entrambi non saranno della partita.

Chi è Jens Keller? - Tedesco, classe 1970, cresce calcisticamente nelle giovanili dello Stoccarda, giocando però solo una partita in Bundesliga nel '90. La cavalcata vincente da giocatore arriva con il Monaco 1860 con il quale conquista due promozioni di fila. Prima di tornare a Stoccarda alla fine degli anni '90, gioca con il Wolfsburg, centrando l'ennesima promozione nel massimo campionato teutonico. Nel 2005 il ritiro dal calcio giocato a causa di ripetuti problemi alla cartlilagine del ginocchio. Nel 2009 comincia ad allenare l'under 19 dello Stoccarda, diventando immediatamente assistente della prima squadra al fianco di Christian Gross. Nell'estate del 2012 passa alle giovanili dello Schalke, prima di scalare la graduatoria subentrando in corsa a Huub Stevens, e portando i Knappen al quarto posto e alla qualificazione alla Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI, CHELSEA: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Lampard, Ramires, Oscar, Schurrle, Hazard, Eto'o.

Schalke 04: Hildebrand, Uchida, Howedes, Matip, Fuchs, Neustadter, Aogo, Boateng, Draxler, Meyer, Szalai.

Un pò si storia - Seconda sfida allo Stamford Bridge tra Chelsea e Schalke. Alla prima, era l'ottobre del 2007, i Blues erano allenati da Avram Grant,e strapparono un 2-0 con un gol per tempo di Malouda e Didier Drogba. Era il 1966 quando il Chelsea per la prima volta ospitò una squadra tedesca. Allora fu il terribile Monaco 1860 nei quarti di finale della Inter Cities Fairs Cup. In trasferta i Blues strapparono un buon 2-2 con doppietta di Bobby Tambling. A Londra il Chelsea vinse 1-0 grazie ad un autogol di Ossie, strappando il pass per la semifinale contro il Barcellona.

Arbitro della partita sarà il Svein Oddvar Moen. Il norvegese ha già arbitrato il Chelsea allo Stamford Bridge nel 2011 con il Copenhagen. Nel 2012 nella trasferta di Genk. Classe '79, arbitrerà per la 16esima occasione in Champions League, 65 in tutte le competizioni Uefa. Arbitro di buona esperienza e grande personalità, è stato fischietto dei giochi olimpici del 2012, oltre ad aver diretto i mondiali under 17 nel 2011, inclusa la finalissima. Assistenti di giornata saranno i norvegesi Haglund e Andas, arbitri addizionali di linea i signori Edvartsen e Nilsen, quarto uomo Leif Erik Opland.