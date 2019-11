Diretta Basilea - Steaua Bucarest in Champions League

Per stasera è tutto. Michele Patanè e Vavel.com - Italia vi ringraziano per averci seguito e vi augurano una buona notte.

Il risultato della partita tra Basilea e Steaua Bucarest è di 1-1. Questi i gol del match:

Questi i risultati delle altre partite della serata:

Gruppo F - Borussia Dtm-Arsenal 0-1, Napoli-O.Marsiglia 3-2

Gruppo G - Zenit-Porto 1-1 (giocata oggi pomeriggio), Atl.Madrid-Austria Vienna 4-0

Gruppo H - Barcellona-Milan 3-1, Ajax-Celtic 1-0

Come appena accennato, nell'altra gara del girone il Chelsea ha superato per 3-0 lo Schalke 04 a Stamford Bridge. Questa la classifica del girone E dopo la quarta giornata: Chelsea 9, Schalke 04 6, Basilea 5, Steaua 2.

Il pari era il risultato indesiderato da tutte e due le squadre e questa sera è arrivato. Il Basilea perde una grande occasione per occupare nuovamente un posto per la qualificazione agli ottavi, visto il ko dello Schalke a Londra (3-0 per il Chelsea). Guardando all'andamento del match, tuttavia, a recriminare maggiormente è lo Steaua, autore fino a quel momento di una gara senza sbavature in chiave difensiva, colpendo alla prima occasione con Piovaccari e creando altre opportunità per mettere al sicuro il risultato. L'inerzia finale del match, con il centrocampo totalmente in mano ai rumeni, sembrava suggerire la prima vittoria nel girone per la squadra di Reghecampf, eppure un calo d'attenzione su un'azione manovrata di facile lettura firmata Stocker-Sio demolisce uno scenario perfetto. Il Basilea può "consolarsi" con il distacco invariato sull'ultimo posto (+3) in chiave Europa League e un accesso ai playoff comunque ancora possibile, per lo Steaua continua la striscia negativa nella fase finale di Champions, dove non vince da 21 partite.

93' - Finisce il match.

91' - PAREGGIO DEL BASILEA!! SIO! Azione in rapidità, una delle poche in tutta la partita, degli svizzeri, parabola bassa in area di Stocker convertita in rete con un piatto destro in spaccata dell'ivoriano, immobile la difesa rumena, fino a quel momento ineccepibile. E il Basilea ora cerca l'insperato vantaggio! Che beffa per lo Steaua!

90' - Tre minuti di recupero.

88' - Il Basilea sembra ormai aver perso il supporto della mediana, incapace di imporsi fisicamente e lanciare con continuità gli avanti.

87' - Tentativo dal lato mancino dell'area di Tanase, centrale per Sommer.

85' - Kapetanos per poco non beffa Sommer appostandosi per il tap-in a fronte di un'incertezza tra il portiere e un compagno, ma l'estremo elvetico alla fine blocca. Degen, appena entrato, si fa ammonire per un'entrata in ritardo su Tanase.

84' - Uno stanco Salah, il migliore dei suoi, deve uscire per fare spazio a P.Degen.

82' - Lo Steaua attenua e ostacola il forcing comunque flebile del Basilea prendendo in mano le redini del centrocampo e lanciando in volata le mezzepunte. Fino ad ora gara magistralmente vinta alla lavagna da Reghecampf.

80' - Schar ferma fallosamente un'azione avversaria in contropiede, giallo.

78' - Nel Basilea dentro Diaz (autore del momentaneo vantaggio dell'andata) per Frei.

77' - Cominciano ad accumulare un sostanzioso dominio territoriale gli svizzeri, serpentina in area di Sio con tiro murato dalla difesa.

76' - Ultima sostituzione per Reghecampf: Federico Piovaccari, attuale match-winner della serata, lascia il posto a Kapetanos.

73' - Ottima opportunità per il Basilea: Streller libera in area in girata Stocker, l'esterno classe '89 cerca l'appoggio a centro area per la finalizzazione ma un difensore devia provvidenzialmente in angolo. Sprazzi di buone geometrie per i padroni di casa, ma come affermato pocanzi ogni situazione non viene adeguatamente capitalizzata.

71' - I ritmi degli svizzeri sono indubbiamente più sostenuti, ma è solo sfruttando le ingenuità avversarie che gli uomini di Yakin creano apprensione: palla persa dai rumeni nella corsia difensiva di sinistra, Sio mette in mezzo ma di fatto serve il pallone tra le braccia di Tatarusanu. Si può dire che manchi la lucidità a Streller e compagni.

66' - Nel Basilea dentro Sio, fuori Delgado. Yakin sacrifica quindi la fantasia dell'argentino per la rapidità dell'ivoriano, collocato a destra; nel terzetto sulla trequarti Stocker viene spostato al centro mentre Salah spinge ora a sinistra.

62' - Insiste il Basilea: prima Georgiesvki mura in angolo un tentativo di Stocker, liberato da Streller, poi Ivanov manda di testa sopra la traversa. Nello Steaua dentro Chipciu per Stanciu.

58' - Azione prolungata del Basilea nell'area di rigore avversaria, Stocker lamenta un intervento col braccio di Szukala su una sua conclusione, ma le immagini mostrano la regolarità dell'intercetto. I rossoblù alzano i ritmi e si sbilanciano, lo Steaua punge in rimessa.

56' - Incursione in area di Popa dalla sinistra, traversone basso per Piovaccari deviato in angolo. La difesa elvatica neutralizza poi l'azione ospite. Steaua che mantiene il copione della seconda parte del primo tempo, sapiente la disposizione in fase di non possesso e pochi pericoli, il Basilea al di là delle discese di Salah non riesce a creare nulla di rilevante.

51' - Si vede ben poco della ricerca del pari del Basilea in questo avvio di ripresa, ma il positivo Salah procura una punizione nella trequarti avversaria, archiviata con un nulla di fatto.

50' - Per poco Stanciu non confeziona una sgradita sorpresa a Sommer: punizione dalla zona cross sinistra, il rumeno calcia direttamente in porta sul primo palo con un destro a giro, la palla sibila la faccia esterna del montante.

46' - Riprende la gara con il secondo tempo a Basilea. Un cambio nello Steaua: dentro Filip, fuori Pintili.

Nell'altra gara del girone il Chelsea conduce 1-0 a Stamford Bridge sullo Schalke. Questa la classifica provvisoria del gruppo E: Chelsea 9, Schalke 04 6, Steaua 4, Basilea 4.

Il cinismo e la lucidità nei momenti fondamentali sta avendo prevedibilmente una certa rilevanza nell'economia di una gara "mors tua, vita mea", come Basilea-Steaua Bucarest. Gli svizzeri fanno possesso e creano alcuni spunti degni di nota, ma a passare sono i rumeni con il gol di Federico Piovaccari al 17'. Dopo la rete reazione immediata di Stocker e compagni, che però non riescono a fare breccia nella muraglia degli uomini di Reghecampf. Lo Steaua anzi rischia di raddoppiare nel finale di frazione ma Sommer si supera per due volte nella stessa azione.

45' - Dopo un minuto di recupero Benquerenca manda le squadre negli spogliatoi per l'intervallo. Steaua avanti 1-0 a Basilea.

44' - Doppia occasione per lo Steaua, sventata da un grande Sommer! L'estremo elvetico prima respinge un'inzuccata su angolo di Szukala, poi vola deviando con la punta della dita in corner la ribattuta di Piovaccari in girata.

43' - Salah raccoglie al limite dell'area una sponda di Streller e calcia in porta, ma il suo destro è debole e centrale per Tatarusanu: avrebbe potuto liberare Stocker, dopo la conclusione chiede scusa al compagno. Giallo per Ivanov.

41' - Solo a sprazzi il Basilea riesce a trovare spazi nella trequarti avversaria, agendo con maggiore incisività sulla destra con Salah, un po' in ombra finora Stocker sul lato opposto. Salvo piccole distrazioni, regge ottimamente il lavoro di interdizione della Steaua, anche se il capitano Borceanu spende un giallo per un'entrata in ritardo su Delgado a centrocampo.

29' - Dopo l'effervescenza seguita al gol subito, sembra essersi allentata la pressione del Basilea: subentra la necessità di ragionare, accompagnata da un pizzico di timore, a fronte della condotta da contropiede degli ospiti a protezione del risultato in questa fase di gara.

26' - Interessante spunto degli elvetici, Streller sfrutta un buco in area servendo Salah, il numero 22 rossoblù prova ad appoggiare al centro dal vertice dell'area piccola ma Tatarusanu intercetta. Ammonito Piovaccari.

21' - Questo risultato metterebbe anche a serio rischio la possibilità di "retrocedere" in Europa League per il Basilea, che ci prova pure con Delgado, ma Tatarusanu blocca.

18' - Reazione d'impeto degli elvetici, Frei manca il bersaglio.

17' - GOL STEAUA! FEDERICO PIOVACCARI!!! Primo gol in fase finale di Champions per il "Pifferaio magico"! L'ex Cittadella e Sampdoria, lanciato in profondità da Szukala, scatta sul filo del fuorigioco e rimane freddo a tu per tu con Sommer, liquidandolo con un destro sotto la traversa. L'attaccante scuola Pro Patria aveva prima reclamato invano un rigore per una spinta sospetta di Schar.

12' - La prima situazione degna di nota la crea Delgado su una punizione dal limite: destro a giro dell'ex River Plate sul primo palo, sfera di poco lato.

10' - Molta cautela e precisione nelle disposizioni senza palla da ambo le parti, con l'effetto di ridurre al minimo i margini di pericolosità. Lo Steaua fatica a costruire un possesso duraturo da metà campo in su, il Basilea insiste molto sulla spinta di Xhaka sulla sinistra ma gli avversari stano attenzionando bene tale corsia.

5' - Steaua comunque a fronte alta e non in trincea, autorevole discesa per vie centrali di Gardos che cerca un appoggio amico in Piovaccari, ma senza esito.

3' - Il Basilea prova subito ad imporre il proprio gioco, sfruttando la qualità nel fraseggio corto.

1' - Partiti! Primo possesso per il Basilea. Gli elvetici, in divisa casalinga con maglia a bande rossa e blu e calzoncini blu, attacca da destra verso sinistra; da sinistra verso destra attacca lo Steaua, in completo turchese.

20.41 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, grande risposta del pubblico elvetico che ha riempito il "St. Jacob Park" in ogni ordine di posti. Adesso giocatori schierati a centrocampo per il rituale inno della Champions.

Schemi a specchio quindi per le due compagini, che inseguono la massima posta in palio per rimanere in gioco nell'Europa che conta, come del resto vi avevamo ampiamente accennato nell'intro: un pari sarebbe inutile, come affermato anche ieri in conferenza dal tecnico svizzero Yakin.

Qui di seguito le formazioni ufficiali:

Basilea (4-2-3-1): Sommer; Voser, Schar, Ivanov, Xhaka; F.Frei, Serey Die; Salah, Delgado, Stocker; Streller.

Steaua Bucarest (4-2-3-1): Tatarusanu; Georgiesvki, Szukala, Gardos, Latovlevici; Borceanu, Pintili; Popa, Stanciu, Tanase; Piovaccari.

Benvenuti alla cronaca live scritta di Basilea - Steaua Bucarest, incontro valido per la quarta giornata del girone E della prima fase di Champions League, al via tra pochi minuti al "St. Jacob Park" di Basilea. Michele Patanè e Vavel.com - Italia vi augurano una buona serata in nostra compagnia.

Giunti ormai al giro di boa della fase a gironi, la gara di stasera al “St. Jacob Park” tra Basilea e Steaua Bucarest, partita valida per la quarta giornata del gruppo E, può intendersi a ragione come un’ultima occasione di cui godranno entrambe le compagini per rimanere ancorate al treno della qualificazione agli ottavi e assicurarsi in ogni caso il “paracadute” del terzo posto per i sedicesimi di Europa League.

Facile attendersi quindi grande fermento e partecipazione nella tana della squadra che sta recitando la parte del leone in questa fase storica del calcio svizzero, con nove campionati vinti nelle ultime tredici stagioni, che ne fanno la terza in patria per numero di scudetti (in tutto 16). Del resto le prospettive del cammino in Champions erano state illuminate dal blitz dell’esordio contro il Chelsea di Mourinho, sorpreso 2-1 a Stamford Bridge. Il successivo ko interno contro lo Schalke 04 e il pari in Romania all’andata (1-1, Leandro Tatu ha pareggiato nel finale il vantaggio ospite in apertura di ripresa di Diaz) hanno riportato sulla terra gli uomini di Murat Yakin, ex difensore con 49 caps con la nazionale rossocrociata nonché fratello del più famoso fantasista Hakan, alla guida dei rossoblù dall’estate 2012 dopo avervi chiuso la carriera nel 2006.

Sono ridotte al lumicino invece le speranze per lo Steaua, che deve fare bottino pieno stasera, cosa che non ha mai fatto finora nel proprio girone con il solo pareggio incamerato due settimane fa contro gli svizzeri. Vincere a Basilea significherebbe approfittare dello scontro diretto tra il Chelsea e lo Schalke che guidano con 6 punti e quindi mantenere vive le speranze di entrare nella top 16 europea, traguardo mai raggiunto da quando esiste la Champions League, dopo i fasti della seconda metà degli anni ’80 caratterizzati anche dall’impresa di Siviglia del 7 maggio ’86: i rumeni sconfissero ai rigori il Barcellona, nettamente favorito alla vigilia, e alzarono al cielo la loro unica Coppa dei Campioni. I tempi sono ormai cambiati e lo Steaua, guidato adesso da Laurentiu Reghecampf, è anzi reduce dalla vittoria nel campionato nazionale celebrata a sette anni di distanza dall’ultima volta.

Per quanto riguarda la vigilia, in casa Basilea Yakin medita una tattica più prudente rispetto al 3-4-3, adottato nelle precedenti uscite in campionato, e rilancia come titolari Schar in difesa e il gioiello Stocker in mezzo al campo, tirato a lucido dopo un periodo di riposo; lo stesso centrocampista ha suonato la carica nella conferenza stampa di ieri: «Confido in uno stadio tutto esaurito, il pubblico sarà il nostro 12° uomo in campo e il suo sostegno ci darà nuova energia». Nello Steaua, attualmente capolista nel campionato nazionale al pari degli avversari di stasera, Federico Piovaccari scalpita per il suo primo gol nella fase a gironi di Champions League: il “Pifferaio magico” ha già messo a segno tre reti nei turni preliminari, contribuendo all’accesso ai raggruppamenti. A dirigere l’incontro il portoghese Benquerenca, fischietto nella semifinale d’andata del 2010 tra Inter e Barcellona. Segui la diretta di Basilea - Steaua Bucarest (ore 20.45).