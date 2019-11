Diretta Borussia Dortmund - Arsenal in Champions League

L'Arsenal sbanca il BVB Stadion di Dortmund con uno 0-1 sudatissimo, e forse immeritato. Il Borussia domina a larghi tratti la contesa ma non concretizza gli acuti di Blaszczykowsky, Reus, Mkhitaryan, Lewandowski e Subotic. Così, nel secondo tempo, ad un Arsenal addormentato basta la solita incursione di Ramsey suggerita dalla sponda di Giroud per svegliarsi. 0-1 del gallese. In serie arriveranno quattro occasioni inglesi per il raddoppio. Il Dortmund cerca l'assalto con Schieber, Hofmann ed Aubameyang ma non produce nessuna palla gol rilevante. Anzi, l'Arsenal si vede negfare un rigore sacrosanto per contatto Weidenfeller-Koscielny. Il risultato finale è 0-1.

I Gunners guidano ora la classifica del gruppo a quota 9 punti assieme al Napoli vincente per 3-2 in casa. Rimangono dietro il Borussia a 6 ed il Marsiglia, ormai fuori, a quota 0 punti. Qualificazione che ora passa per mano degli stessi uomini di Wenger.

Di sotto trovate la rete di Aaron Ramsey, propiziata dal cross da fermo di Ozil e assistita dalla sponda aerea di Giroud. Buonanotte a tutti!

90°+3 - FINISCE QUI. L'ARSENAL SI PRENDE 3 PUNTI CHE SANNO D'ORO ALL'EX WESTFALEN STADION!

90°+2 - Cronaca dell'estrema pacatezza d'animo del guardalinee che tace dopo essersi preso un'urlata in faccia di Papasthopoulos.

90°+1 - Wenger guadagna tempo: dentro Vermalen e fuori Rosicky. 5-4-1 per l'Arsenal. Il ceco sempre prezioso, anche stasera

90° - BOMBERONE NOSTRO. Entra Nicklas Bendtner con il codino. Esce Giroud

89° - UHHHHHHHHHHHH, Szczesny esce maaaaale male e Lewandowski quasi la pareggia di testa su cross di Grosskreutz

86° - Entra Schieber, centravanti, per Reus, 4-1-3-2 ora per il BVB

85° - Il Borussia cerca l'assalto ma l'arbitro non ci sta più capendo nulla francamente. Fischia quando non deve fischiare e non fischia quando deve.

82° - Ramsey raggiunge quota 9 reti personali in Champions League Bale nella classifica marcatori gallesi all-time. Primpo posto intaccabile di Giggs, sul trono con 28 reti. Magico soldato Ryan!

81° - Koscielny fa il suo rientro in campo.

79° - Questo è calcio di rigore tutta la vita! Weidenfeller distrugge in uscita Koscielny in uscita. Niente rigore per Kuipers. Il difensore è a terra ed il gioco fermo

77° - L'Arsenal ha acquistato malizia quest'anno. Ciò che gli mancava da anni. Poco da fare, era l'ingrediente che mancava a Wenger per vincere o tentare di farlo. Paradossalmente la consacrazione sotto questo punto di vista arriva nella serata in cui - offensivamente - ha prodotto poco o nulla.

76° - Vantaggio Napoli per 3-2 al San Paolo. Gli azzurri sarebbero - in questo momento - in testa alla classifica a quota 9 con i Gunners. Il gol é dell'implacabile Higuain

73° - Eccolo l'ingresso di Nacho Monreal per Santi Cazorla. Primo cambio per Wenger e Nacho Monreal a fare il finto esterno alto. Più che altro aiuterà Gibbs.

72° - Doppia sostituzione per il Borussia: dentro Hofmann ed Aubameyang per Blaszczykowski e Bender. Un attaccante in più per Klopp. 4-1-4-1 per i gialloneri con Sahin unico mediano e l'armeno più Hofmann dietro Lewandowski. Aubameyang e Reus larghi

70° - MERTESACKEEEEEEEEEEER, l'uomo altissimo, LUI, lasciato libero su calcio piazzato quasi fa 0-2 scavalcando di testa Weidenfeller. Fuori.

69° - Questi 22 ragazzi non mi danno un attimo di pausa...

69° - Contatto Arteta - Lewandowski in area Arsenal. Kuipers lascia proseguire giustamente.

68° - Ci si diverte ora. L'Arsenal ha sfiorato nel giro di sei/sette minuti tre volte lo 0-2 dopo aver taciuto per 60 minuti di fila.

67° - Reus in campo aperto. Parte. Uno-due con Lewaaaaaaaaaaaaa! Spazza la difesa! Prima l'Arsenal era andato ancora vicino al gol con un colpo di testa sfiorato che avrebbe battuto senz'altro Weidenfeller. Prima ancora Sahin salva sulla linea l'altra occasione per lo 0-2 dell'Arsenal.

66° - Ramseyyyyyyyyyyyyyyy, ma basta! Ad un passo dalla doppietta in sei minuti. Gran parata di Weidenfeller. Pareggio Marsiglia a Napoli intanto.

65° - The match is finally on fire.

64° - Reusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss. Liscio nell'area piccola solo , SOLO, davanti al portiere. Gol divorato dal biondo Picchiarello

61° - RAGAZZI NON CI CREDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! DAL NULLA! E SEMPRE LUIIIIIIIIIIIIIIIII. AAAAAARON RAMSEY. 1-0 ARSENAAAAAAAAAAAAAL. Spettacolare la sponda di Giroud di testa: un centravanti incredibile, una palla un assist. Undicesima rete per il gallese in stagione.

60° - Sahin sin inserisce, la difesa non lo segue, Mkhitaryan sì e lo serve: peccato che davanti a Szczesny l'ex-Real Madrid sia segnalato in fuorigioco.

59° - Rosicky prova una trivela per aprire il campo ma sulla sinistra un grande Kuba ruba palla e riparte. Senza dubbio il migliore il polacco dal nome impronunciabile

56° - Una delle poche volte in cui l'Arsenal si "presenta" in area avversaria. Subotic è nettamente in vantaggio su Giroud che non può che assistere all'uscita bassa di Weidenfeller.

53° - Punizione di MARCO REUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS....molto alta sopra la traversa. Il BVB deve sfruttare il dominio messo in atto per tutta la partita e evidenziato in questi primi minuti di secondo tempo

52° - Occhiooooooooooooooooo! Il buon Arteta rischia ancoraaaaaaaaaaa. Il secondo giallo non ci sta ma - cumulativamente - il basco al prossimo fallo sarà espulso.

51° - REEEEEEEETEEEEEEEEE! REUS! Nooooo, fuorigioco...che ci sta. Il tedesco é oltre la linea dell'ultimo difensore quando Kuba scocca il tiro ribattuto da Szczesny!

49° - Finalmente un emozione: girata di testa in area di Reus accentratosi su cross dalla destra. Szczesny mette fuori stendendosi sul prato tedesco bagnato.

Sugli sviluppi ci prova Mkhitaryan da fuori!!! Nulla da fare

47° - Il Dortmund si insinua in area avversaria con un fraseggio veloce ma la difesa spazza lontano. Almeno dietro l'Arsenal tiene alta la guardia

46° - Incantevole la dedizione/devozione con cui i curvaioli del Dortmund stanno inneggiando al BVB. Meravigliose immagini dagli spalti

46° - Nessun cambio, si riparte come avevamo finito

Prima frazione di gara che si conclude sullo 0-0. Risultato, partita e gioco deludente. A differenza di come affermato in conferenza pare proprio che Wenger sia venuto a Dortmund a cercare il pareggio. Poca manovra e nessun contropiede dato che praticamente si recuperano pochissime palle. Nessun occasione offensiva. Dall'altra parte il Dortmund cerca di mettere al sicuro la qualficazione con due chance : Mkhitaryan e Kuba mettono entrambi fuori di poco. Ci aspettavamo e ci aspettiamo molto di più

45°+1 - Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero.

43° Lewandowski ci prova con un destro da fuori area ma la palla finisce fuori

42° - Arsenal ancora una volta annichilito dal Dortmund! Dominante in Premier e gattino impaurito contro i gialloneri di Klopp. Dov'è finito lo smalto?

39° - Pioggia fitta ma leggera quella che si sta abattendo su Dortmund stasera

36° - Mkhitaryan mette fuori una grande occasione dopo la progressione di Kuba sulla destra. Passaggio in mezzo e sinistro fuori di pochissimo! Pericoloso il BVB

35° - Kuipers richiama Mikel Arteta, a cui aveva appena fischiato fallo, chiedendogli di non protestare: ricordiamo che l'ex-Everton è già stato ammonito

34° - Un cross simile a quello sul quale Lewnadowski ha deciso la partita dell'Emirates spiove in area Gunner ma stavolta non fa prigionieri

30° - Reus sorprende il centrocampo dell'Arsenal con un'accelerazione centrale disinnescata dalla coppia di difensori centrali.

29° - L'Arsenal sembra aver preso ora in mano la gara. Il Dortmund ora aspetta

28° - Fermata una ripartenza dei Gunners: Reus ferma irregolarmente Rosicky sulla destra

25° - Grosskreutz suggerisce a Kuba ancora una volta: la girata del secondo polacco fallisce

25° - Rimonta del Napoli, in pochi minuti 2-1 degli azzurri: ora la rete porta la firma del Pipita Higuain

23° - Ammonito Mikel Arteta per aver fermato irregolarmente Blaszczykowski a centrocampo

22° - 1-1 del Napoli al San Paolo. Rete di Inler. Il Napoli ora pareggia Arsenal e Borussia a 7

20° - Calcio d'angolo per il Borussia che deve sfruttare - come in questa occasione - la fascia destra dove annovera due ali vere e proprie come Kuba e Gorsskreutz.

16° - Calcio piazzato del Dortmund: sponda di Bender al centro, acrobazia di Subotic che calcia al volo e mette di poco al lato di Szczesny! Prima vera occasione della gara

15° - Partita bloccata. Giocata sopratutto a centrocampo dove il pallone fatica ad uscire dalle 10 maglie che si danno battaglio fra di loro.

9° - Notizia da Napoli! Vantaggio del Marsiglia con gol di A.Ayew. Il gruppo è sempre più aperto, mamma mia

8° - E' il Dortmund a fare la partita, l'Arsenal preferisce aspettare e studiare il contropiede. Joachim Loew in tribuna.

2° - E' Rosicky a fare l'esterno destro con Cazorla suo corrispettivo sulla sinistra per l'Arsenal. Ramsey fa il centrocampista

1° - Si parteeeeeeeeeeeeeeeeeee! Arsenal e Borussia, fateci divertire!

20.42 - Inno della Champions on! Che atmosfera

20.40 - Pochi minuti al calcio d'inizio. Piove molto forte sul muro giallo di Dortmund!

20.09 - Ecco le formazioni ufficiali. Il Borussia non recupera Hummels mentre Schmelzer ce la fa. Davanti Blaszczykowsky preferito ad Aubameyang. Fra le fila dei Gunners miracoloso recupero di Gibbs. Ecco le formazioni nel dettaglio: Borussia (4-2-3-1) : Weidenfeller; Grosskreutz, Papasthathopoulos, Subotic, Schmelzer; Sahin, S.Bender; Blaszczykowski, Mkhitaryan, Reus; Lewandowski. Arsenal (4-2-3-1) : Szczesny; Sagna, Mertesacker, Koscileny, Gibbs; Rosicky, Mikel Arteta; Santi cazorla, Ozil, Ramsey; Giroud. Panchine : Langerak; Kirch, Durm; Kehl, Hofmann, Aubameyang, Schieber. Fabiasnki; Jenkinson, Vermaelen; Hayden, Gnabry, Nacho Monreal, Bendtner.

Sembrava tutto così facile, così semplice ed in un attimo si è complicato. Nel giro di 90 minuti andati storti, l'Arsenal - perdendo con il Borussia in casa - è passato dall'avere un piede e mezzo agli ottavi di finale dopo due partite nel girone della morte (6 punti ottenuti con Marsiglia e Napoli) al tornare nella lotta, ripresa dallo stesso Napoli e dal Dortmund. Ora i Gunners sommano 6 punti, gli stessi che hanno accumulato il BVB e la squadra di Benitez. La sconfitta casalinga contro i gialloneri però sembra più un incidente di percorso nell'inizio di stagione scintillante della squadra londinese, ora prima con margine in Premier League. Arrivata due settimane fa all'Emirates per colpa di un gol al volo di Lewandowski, da allora in poi l'Arsenal non ha fatto che vincere: prima col Crystal Palace poi nel big-match con il Liverpool che ha incoronato la prima forza del campionato inglese.

L'Arsenal arriva alla seconda sfida con i tedeschi con le ossa ammaccate. Mancano ancora tanti pezzi importanti del puzzle che Wenger vorrebbe costruire ma ciò non gli ha impedito di far rendere la sua squadra al meglio. Walcott non gioca una partita dal 25 settembre per problemi all'addome, Diaby è fermo da marzo scorso. Alla lunghissima lista si aggiungono anche le altre ali Oxlade-Chamberlain e Podolski. Come se non bastasse Wenger ha appena perso Gibbs e Flamini e vede la presenza di Wilshere traballare. Insomma, uomini contati. Ma finora Arsene ha fatto di necessità virtù: senza ali vere e proprie, come Theo, Ox e Podolski, l'allenatore francese ha "inventato" il 4-2-3-1 dei registi che sta facendo impazzire la Premier. Schierati, dietro l'unica punta Giroud, 5 registi: da Mikel Arteta a Wilshere, da Cazorla ad Ozil passando per l'asso Ramsey tutti hanno doti di controllo palla eccezionali senza eccellere però in gioco sulle fasce. Così Wenger mette in crisi gli avversari ogni volta: centrocampo dai piedi buoni foltissimo che sembra un bosco.

Per la partita di oggi dovrebbe essere ripescato ancora una volta il buon Rosiscky, bravo a farsi trovare pronto nei momenti di bisogno. Fa un po' il Park Ji Sung della situazione, adattandosi ad ogni posizione e occasione: correre, creare, difendere o attaccare. Lui, Arteta e Ramsey - insieme alla fantastica coppia Ozil-Cazorla - dovrebbero formare il reparto di centrocampo che se la vedrà con il Dortmund. A prendere il posto di Gibbs sarà uno tra Vermaelen (un po' sparito dai radar Gunner, con Wenger che gli preferisce Koscielny e Mertesacket) e Nacho Monreal. Nel primo caso il belga sarebbe naturalmente adattato in quella posizione. Con lo spagnolo invece Sagna non sarebbe costretto a spostarsi a sinistra (cosa che succederebbe nella prima ipotesi) e Wenger non perderebbe un giocatore che gli piace inserire per dare trazione posteriore alla sua squadra nei secondi tempi. chiudono la formazione Koscielny e Mertesacker in mezzo, Sagna a sinistra/destra, Szczesny in porta e Giroud davanti.

Nemmeno i tedeschi sono messi benissimo per quanto riguarda l'infermeria. Sono fuori sia Kehl che Gundogan, entrambi scudieri di metà campo del Dortmund che da inizio stagione ha costretto Bender e Sahin agli starordinari per sostituirli. Il primo però oggi potrebbe fare il suo debutto stagionale: in settimana è tornato infatti ad allenarsi coi compagni. Assente sicuro sarà anche Pisczek. In dubbio fino all'ultimo saranno Mats Hummels di cui parleremo più tardi e Schmelzer. A differenza di Wenger, però, Klopp pare voler rischiare ed inserire i due di cui sopra. La formazione sarà allineata secondo l'abituale 4-2-3-1 con Weidenfeller fra i pali, Grosskreutz ancora una volta adattato a terzino destro (lui che nasce ala), Subotic più uno tra Hummels e Papastathopoulos in mezzo e Schmelzer a sinistra (se non ce la fa, pronto Durm). Scelte obbligate a centrocampo con Sahin e Bender. Le tre mezze punte saranno Blaszczykowski, Mkhitaryan e Reus, a meno di sorprese dell'ultima ora che potrebbero riguardare Aubameyang. Davanti il bomber Lewandowski.

Ecco, dicevamo di Hummels. Nella conferenza stampa di ieri Jurgen Klopp ha praticamente annunciato l'assenza del nazionale tedesco, fortissimo quanto fragile fisicamente: " Al 97.5% Mats non sarà disponibile. Schmelzer invece dovrebbe essere pronto". Strada spalancata per il buon Sokratis Papastathopoulos in mezzo, quindi. Sulla partita il santone tedesco si è pronunciato così :" Non penso che sia più possibile sorprendere gli avversari arrivati a questi livelli. Sono certo che le qualità dell'Arsenal non ci sorprenderanno ma credo che nemmeno noi li coglieremo alla sprovvista. No, non penso che l'Arsenal sia più pericoloso fuori casa piuttosto che fra le mura amiche. Sono forti sia in casa che in trasferta. Ho visto la loro partita in casa del Bayern Monaco della scorsa stagione: è stata combattuta fino alla fine e ne abbiamo parlato in spogliatoio perché hanno dimostrato grande concentrazione fino alla fine. Come affrontarli dipenderà da noi: se esprimeremo sul campo tutte le nostre qualità non sarà certamente facile giocare contro di noi."

A proposito di questo. L'Arsenal ha nella manovra lenta e ricamata a centrocampo il suo punto di forza. Ma se si comincia a pressarli in modo asfissiante dall'inizio alla fine? I Gunners hanno dimostrato pecche evidenti nel giocare contro squadre impostate a fare la fase difensiva in questo modo. Si è visto all'andata all'Emirates ed in casa del WBA qualche giornata di Premie fa, quando i londinesi hanno fatto il secondo di due passi falsi in PL, pareggiando solo in rimonta al The Hawthorns. Staremo a vedere oggi se Arteta, Ramsey e Rosciky si faranno trovare pronti contro il pressing giallonero. Sicuramente si sentirà la mancanza di Wilshere e Flamini.

Wenger non ci sta a perdere altri punti contro il Borussia e non firma per un pareggio che farebbe comodo al Napoli :" Il Dortmund è un'ottima squadra ma anche l'Arsenal, quindi dovremmo vedere una bella partita. Giochiamo per vincere ovunque e il nostro atteggiamento verso la partita è sempre positivo. Tutte e due le squadre giocano per vincere, abbiamo almeno questa garanzia. Non so se sarà una partita decisiva, dipende anche da quella tra Marsiglia e Napoli ma è molto importante perché in casa abbiamo perso ed ora dobbiamo vincere in trasferta. Vincere fuori ti rende più forte e motivato. Da noi abbiamo avuto qualche problema ma spero che siano finiti, visto che abbiamo battuto il Liverpool. Lewandowski è da sempre pericoloso a Dortmund, ma sta a noi controllare la palla: è il modo migliore per tenerlo a bada. Vogliamo fare bene in tutte le competizioni. Avere un vantaggio di 5 punti in PL non significa che non vogliamo fare bene anche in CL. Forse abbiamo perso la scorsa partita perché volevamo assolutamente vincere e ci siamo esposti. E' stata una battaglia a metà campo e siamo stati sorpresi in contropiede perché il pareggio non ci bastava. Cercherò di fare in modo che la squadra sia più determinata e giochi ad un livello diverso".

Negli ultmi due scontri diretti - se si fa eccezione per l'andata - l'Arsenal ha perso (2-1 con doppietta di Rosicky nel 2002) e pareggiato (1-1 con gol di van Persie e Perisic nel 2011) a Dortmund e vinto entrambe le volte in casa (2-1 nel 2011 firmato dalla doppietta di Van Persie e 2-0 nel 2002 con Ljungberg ed Henry in rete).

Le due squadre hanno finora un cammino simile nel proprio campionato: l'Arsenal è in testa con 8 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta mentre il Borussia, con lo stesso ruolino (una vittoria in più però, in Bundes sono alla 12° giornata) è secondo dietro il Bayern Monaco. Con una sola giornata di distacco però i Gunners hanno segnato ben nove reti in meno degli avversari di stasera. Un segno tangente di come la Premier sia tutt'altro campionato rispetto alla Bundesliga. Nel week-end appena passato l'Arsenal ha dominato e giustiziato il Liverpool che cercava l'aggancio in testa con un 2-0 casalingo. Il Dortmund ha giovato di quasi due giorni di riposo in più avendo anticipato al venerdì la vittoria in rimonta e di proporzioni poderose sullo Stoccarda per 6-1. I giorni di riposo in più potrebbero essere una fattore importantissimo di cui tener conto. I top bomber sono Lewandowski con 9 reti in campionato e 3 in Champions e Reus con 6 gol in Bundes ed 1 in Champions (ma occhio ad Aubameyang con 9 reti in 997 minuti). Dall'altra parte comandando Ramsey (6+1 e tre nei preliminari) e Giroud (5+2). Ci ritroviamo stasera alle 20.45, quando a Dortmund sono previsti precipitazioni e 7 gradi centrigradi!