Diretta Barcellona - Milan in Champions League

Finale - Continua il periodo nero per il Milan. Barcellona convincente e senza sbavature; Messi zittisce tutti con una doppietta e una prestazione meravigliosa. Partita senza storie e risultato giusto: un 3-1 che non lascia alibi ai rossoneri. "Difficile fare partita diversa rispetto a quello che abbiamo fatto. Serviva sicuramente più coraggio": queste le parole di Montolivo a fine partita. Un Milan così rinunciatario non può andare avanti in Europa. Grazie per aver seguito la diretta di Barcellona - Milan con noi!



90'+2' - Arriva il triplice fischio. Verdetto finale 3-1. Le telecamere indugiano su Galliani e Barbara Berlusconi in tribuna: sarà interessante vedere cosa succederà all'interno della società rossonera dopo questa sconfitta.

90'+1' - Prova l'accelerazione Matri, Pique lo ferma.

90' - Saranno 2 i minuti di recupero.

88' - Ultimo cambio per i padroni di casa: fuori Xavi, sentro Song.

88' - Xavi cerca il colpo dal limite, palla fuori di un soffio.

86' - Messi penetra in area ma perde l'attimo per concludere in porta e Mexes lo ferma alla grande.

85' - Sostituzione Barca: Pedro al posto di Neymar. Ovazione per il brasialiano.

84' - Cambio nel Milan: fuori Kakà, dentro Matri.

83' - GOL! Ancora MESSI! Azione da manuale del calcio: Leo cerca Fabregas al limite dell'area, lo spagnolo chiude il triangolo di prima. Messi entra in area, passa in mezzo a due difensori del Milan e fa fuori con un tocco morbido sotto la traversa Abbiati. 3 - 1!

82' - Balotelli si accascia dopo un contatto con Mascherano. Bordate di fischi per lui.

80' - Le squadre si stanno allungando e sembra esserci qualche problema per Abate, che non corre quasi più.

79' - Salva Dani Alves in scivolata: il brasiliano intuisce il passaggio di Montolivo diretto a Muntati.

78' - Primo cambio per il Barcellona: esce Iniesta, dentro Fabregas.

76' - Barca che vuole chiudere la partita, tutti gli uomini del Milan nella propria metà campo.

75' - Palo di Messi, ma azione fermata per offside (inesistente)

75' - Occasionissima Barcellona! Azione meravigliosa, tutta di prima, ma Sanchez solo davanti ad Abbiati non è lucido e centra il portiere rossonero. Angolo.

74' - Cambio nel Milan: esce Poli, entra Birsa.

74' - Cosa ha fatto Neymar?! Parte da sinistra e fa fuori in rapida successione 4 difensori del Milan, ma la conclusione è alta.

72' - Momento si stallo: il Barca costruisce ma non vuole scoprirsi troppo. Il Milan lotta ma cercare il gol senza concedere nulla in difesa è davvero difficile.

69' - Numero pazzesco di Messi a metà campo su Mexes ma l'azione si conclude in un nulla di che.

67' - Corner battuto corto, Adriano prova la botta da lontano. Palla alta.

67' - Iniesta cerca Neymar in profonditò, Abate regge il confronto in velocità e mette in angolo.

66' - Angolo battuto da Kakà, Muntari di testa colpisce malissimo: palla fuori.

66' - Emanuelson mette in mezzo dalla sinistra, Mascherano anticipa in scivolata Balotelli e metti in angolo.

64' - Bella palla in mezzo dalla destra di Balotelli per Kakà, che prova ad anticipare Dani Alves in scivolata ma spara a lato.

62' - Fallo ingenuo di Sanchez su Mexes. Giallo per il cileno, che essendo diffidato salterà la prossima partita.

60' - Mexes anticipa Piquè, altro angolo.

59' - Sugli sviluppi dell'angolo palla bassa ad Iniesta che prova la botta dal limite ma trova la bellissima risposta di Abbiati. Ancora angolo.

59' - Messi parte sul filo del fuorigioco, entra in area e trova l'angolo.

58' - Fuorigioco millimetrico fischiato a Neymar, si salva il Milan

56' - Ammonito De Jong.

55' - Kakà molto vivace e fino ad ora il più pericoloso dei suoi. Prova ad entrare in area ma Pique dice di no.

54' - Il Milan prova a costruire, ma ogni cross in area dei rossoneri è messo fuori dalla difesa blaugrana. La paura di subire un contropiede del Barca è tanta.

52' - Gol (di tacco) annullato a Messi per un giusto fuorigioco.

50' - Ottimo spunto di Balotelli, che fa tutto da solo e dopo essere entrato in area sulla destra prova la botta, ma Valdes controlla bene. Supermario è entrato bene in partita.

49' - Prova fiammata la coppia Kakà-Balotelli, la difesa del Barca allontana e il Milan rischia di subire il contropiede. L'arbitro ferma il tutto per fuorigioco.

47' - Non cambia il copione della partita: il Barca non abbassa il ritmo e non sembra voler smettere di attaccare. Messi è in formissima nonostante le critiche degli ultimi giorni.

45' - Entra Balotelli, fuori Robinho. Il Camp Nou lo accoglie con una sonora fischiata. Si parte con il secondo tempo!

Intervallo - Come era prevedibile si scalda Mario Balotelli: con l'atteggiamento giusto potrebbe far male ai Blaugrana. Restano da chiarire i dubbi sul contatto del rigore tra Abate e Neymar e quelli sulla posizione di partenza di Busquets al momento della battuta di Xavi.

45'+1' - Finisce qui il primo tempo. Vantaggio meritatissimo dei catalani, che hanno il 65% del possesso palla. Il Milan riesce a tenersi in partita nonostante non abbia fatto neanche un tiro nello specchio della porta avversaria.

45' - GOL!! Il Milan accorcia le distanze! Discesa bellissima di Kakà sulla sinistra, entra in area e dal fondo cerca un tiro-cross in mezzo; la palla è deviata da Piquè ed entra in porta. 2 - 1 fortunato che ridà un minimo di fiducia ai ragazzi di Allegri.

43' - Botta di Adriano da fuori, Abbiati alza in angolo.

42' - Il Milan non riesce a costruire un'azione. Atteggiamento totalmente passivo e rinunciatario. Impossibile trovare il gol in questo modo.

40' - GOL!! Raddoppio del Barcellona! 2- 0!!! Sergio Busquets! Neymar conquista una punizione sulla sinistra. Batte Xavi , incornata di Busquets che angola benissimo il pallone. Nulla da fare per Abbiati. Qualche dubbio sulla posizione di partenza dello spagnolo.

39' - Occasione Barcellona: Messi in area prova a superare con un tocco morbido Abbiati, salva Mexes di testa.

37' - Sanchez prova il cross dalla destra, sicuro Abbiati.

35' - Ci prova in area Montolivo con un tiro a giro su appoggio corto di Poli: fuori di poco alla destra di Valdes.

33' - Il Milan prova a reagire, il Barca tiene bene in difesa e cerca di colpire in ripartenza.

31' - Ammonito Muntari per un fallaccio su Dani Alves. Inutile nervosismo del ghanese.

30' - Parte Messi ed è GOL!! Tiro centrale ma potente della Pulce, che non sbaglia. 1 - 0 Barcellona!

29' - RIGORE PER IL BARCELLONA! Fallo di Abate su Neymar, giallo per il difensore rossonero. Decisione molto discutibile quella dell'arbitro serbo: contatto da rivedere alla moviola.

26' - Fallo a metà campo di Mascherano su Robinho, l'arbitro non ammonisce l'argentino.

25' - Le squadre si stanno allungando un pò e la velocità delle ripartenze del Barca è notevole: Neymar crossa, Mexes mette fuori di testa.

24' - Primo angolo per il Milan guadagnato da Abate, sfruttato non bene dai rossoneri.

22' - Doppia occasione per Sanchez: prima Neymar cerca, ma la palla è lunga. Sulla rimessa in gioco pasticcio di Abbiati, che dopo aver scambiato con Mexes, spazza il pallone e colpisce l'attaccante cileno. Palla fuori, ma che rischio.

20' - Per la prima volta si vede il Milan attacco, ma il cross di Emanuelson non trova nessun compagno

18' - Ci prova Dani Alves da fuori: palla altissima.

17' - Angolo per il Barcellona. Abbiati allontana in tuffo con i pugni.

17' - Neymar è una spina nel fianco per il Milan, la difesa rossonare non lo fa entrare in area palla al piede. Assedio degli spagnoli fino ad ora, davvero impressionanti.

15' - Barca che continua a costruire ma non conclude: Sanchez controlla male in area, Abbiati salva tutto.

12' - Messi cerca il triangolo con Xavi, ma la palla è troppo lunga e Abbiati fa sua la sfera. Bene fino ad ora Messi, fulcro del gioco del Barca assieme a Dani Alves.

10' - Il Milan non riesce a costruire nulla per ora. Barca sempre nella metà campo rossonera. Neymar fermato fallosamente da Abate, che viene graziato dall'arbitro.

8' - Il Barca sta alzando il ritmo: pressing forte e palla sempre tra i piedi dei blaugrana. a

6' - Bellissimo scambio nello stretto tra Xavi e Messi: l'argentino entra in area ma Abate sventa il pericolo. Lazione prosegue, angolo per il Barca. Il Milan regge.

4' - Fallo ingenuo sulla sinistra di De Jong a circa 7 metri dall'area rossonera. Tiro in porta Xavi, palla fuori.

2' - Milan concentrato ed ordinato in questi primissimi minuti. Non lascia spazi e pressa con convinzione a metà campo. Barcellona che ha come sempre più possesso palla, ma tiene ritmi bassi.

20:45 - Calcio d'inizio. Palla ai rossoneri!

20:43 - Lo speacker annunciale le formazioni: è tutto pronto!

20:40 - Atmosfera caldissima, tantissimi i tifosi sugli spalti. Le squadre sono appena entrate sul terreno di gioco! Pronti per la diretta Barcellona - Milan!

20:25 - Manca pochissimo all'inizio del match. Emanuelson a sorpresa titolare oltre a Robinho. Nel Barca riconfermato Mascherano.

20:00 - Arrivano le prime indiscrezioni sulle formazioni e definirle clamorose è poco: fuori Mario Balotelli! Titolare Robinho, che sarà quindi il terminale offensivo dei rossoneri. Scelta discutibile di mister Allegri, che se dovesse risultare sbagliata potrebbe davvero scostargli la panchina.

Il Milan è sempre stata definita "squadra da Champios": la musica pre partita delle sfide europee ha sempre rinvigorito ed esaltato gli uomini rossoneri, anche nei periodi più bui e difficili. Questa sera al Camp Nou l'attenzione non è posta tanto sul risultato (la qualificazione per il Milan è alla portata anche in caso di sconfitta questa sera); l'attenzione è da porre su ciò che il risultato può comportare all'interno della società.

Il Milan arriva alla sfida del Camp Nou nel bel mezzo di una crisi sia tecnica che societaria. Oltre a Massimiliano Allegri, in discussione c'è anche Adriano Galliani criticato da Barbara Berlusconi per il modo di gestire la società. La situazione è degenerata dopo il ko interno contro la Fiorentina, colpa di una classifica che vede il Milan all'undicesimo posto a 19 lunghezze dalla vetta. Nel caso di una sconfitta (di per se accettabile con il Barcellona) accompagnata da mancanza di ordine di gioco e prestazioni svogliate di certi giocatori (fattori non tollerabili da allenatori competenti), la posizione di Allegri diverrebbe irrecuperabile.

Meglio dunque mettere da parte per qualche ora i guai del campionato ed i battibecchi nelle sfere alte e concentrarsi solo sull'Europa. Dopo tre giornate entrambe le squadre sono ancora imbattute: il Barcellona comanda il girone H con sette lunghezze, segue il Milan con una vittoria e due pareggi. Ajax e Celtic non sembrano avere i mezzi per poter competere alla qualificazione, quindi la gara di oggi è valida per l'ipoteca del primo posto nel girone. All'andata la partita finì 1-1, mentre la scorsa stagione, nell'ultima sfida disputata al Camp Nou, i padroni di casa calarono il poker e s'imposero 4-0 in una gara valida per gli ottavi di finale, recuperando la sconfita rimediata a Milano.

Come ha ricordato nella giornata di ieri l'AD rossonero, il confronto tra queste due squadre nelle ultime stagioni è diventato un classico della Champions League: questa sera, infatti, Barcellona e Milan si affronteranno per l'ottava volta in tre anni. I rossoneri al Campu Nou non sono mai andati oltre il pareggio in queste sfide; uscire indenni dalla tana del Barca è difficile, uscirne vittoriosi quasi impossibile.

La squadra del Tata Martino arriva alla sfida di Champions con uno score in Liga davvero impressionante undici vittorie e un pareggio. Nonostante i risultati incredibili, sembra però essere cambiato qualcosa: il gioco del Barca non è più quello totale visto con Guardiola. Forse i Blaugrana non sono più i marziani di qualche anno fa. Per la partita contro i rossoneri, l'argentino dovrebbe schierare 10/11 della squadra che due settimane fa ha pareggiato a San Siro: l'unico cambio sarà in difesa, con il ritorno di Puyol dal 1' al posto di Mascherano. Per il resto tutto confermato con Sanchez e Neymar che affiancheranno Messi nel tridente offensivo.

La Pulga non segna da quattro partite; l’ultimo gol lo ha messo proprio contro il Milan a San Siro. Lo stesso Messi ha ammesso su Twitter di non sentirsi al 100%, senza specificare il motivo. “Leo ha alzato moltissimo l’asticella e capisco che se ne parli perché era molto che non restava senza segnare per quattro partite” ha detto Martino, che ha concluso affermando:“Sono contento di lui, contento di averlo in squadra”. Che Messi vedremo stasera? La diretta di Barcellona - Milan sarà l'ccasione per chiarire il reale stato dell'argentino che notoriamente, quando vede Milan, fa male.

Massimiliano Allegri cambierà modulo per la sfida del Camp Nou passando dal 4-3-3 al 4-4-1-1. In difesa torna Mexes che affiancherà il colombiano Zapata, mentre in attacco sarà Kakà, autore di una buona prova nella scorsa partita, ad agire alle spalle dell'unica punta Balotelli. Pochi dubbi anche in mezzo al campo con Allegri che aggiungerà Andrea Poli ai tre calciatori scesi in campo sabato contro la Fiorentina.





Capitolo Balotelli. Mario ha subito un'involuzione incredibile rispetto allo scorso anno. Galliani ha parlato anche di questo: "Ora molti ce l'hanno con Balotelli, ma ricordo a tutti che l'anno scorso in 13 partite ha fatto 12 gol, senza di lui oggi non saremmo a Barcellona ma a fare un'amichevole, tutti si ricordano solo l'ultima partita"; ed aggiunge:"Kakà era un oggetto misterioso perché s'era fatto male alla prima partita e ora, invece, pare una genialata". I due saranno quindi gli osservati speciali della partita: Mario deve riprendersi la fiducia dei tifosi, che inizia a vacillare, e Kakà deve mostrarsi ancora decisivo (e certo, farlo sul campo del Barcellona farebbe piacere anche ai tifosi del Real Madrid).

PROBABILI FORMAZIONI

Barcellona (4-3-3) - Valdes; Dani Alves, Puyol, Piqué, Adriano; Fabregas, Busquets, Iniesta; Sanchez, Messi, Neymar.

Milan (4-4-1-1) - Abbiati; Abate, Zapata, Mexes, Constant; Poli, Montolivo, De Jong, Muntari; Kakà; Balotelli.