Diretta Ajax - Celtic in Champions League

Il risultato finale della partita tra Ajax e Celtic è 1-0! Vincono i tulipani con il gol di Schone. Per guardarlo clicca qua:

90' + 4 Il forcing del Celtic non sortisce alcun effetto! L'Ajax vince 1-0 ed è adesso a meno uno dal Milan, sconfitto a Barcellona.

90' L'arbitro decreta quattro minuti di recupero.

87' Palo dell'Ajax! Van Dijk commette il primo errore della partita, lasciando saltare Denswill che, sugli sviluppi di un corner, colpisce il palo di testa.

86' Occasionissima per capitan de Jong! A tu per tu con Forster si fa ipnotizzare e calcia addosso all'estremo difensore!

85' Dopo l'ingresso di Pukki per uno spento Commons, Celtic decisamente più dinamico e insidioso.

81' Dopo dieci minuti di timidi attacchi il Celtic ci prova con un sinistro a rientrare di Lustig, ma la sfera termina sul fondo.

71' Commons sfiora il gol con un pallonetto dalla lunga distanza. La sfera, però, si perde fuori.

68' Giallo anche per Denswil, quarto ammonito del match.

67' Commons ci prova ancora su punizione, ma Cilessen blocca senza problemi.

60' Gli ospiti hanno alzato il baricentro e provano a pungere gli avversari. Del resto, una sconfitta non solo comprometterebbe la qualificazione in Champions, ma anche quella in Europa League.

55' Ci prova ancora il Celtic con un sinistro di Stokes, ma il numero uno olandese blocca con tranquillità.

53' Punizione da trentacinque metri per il Celtic, palla scodellata in area, ma presa sicura di Cilessen che anticipa senza problemi van Dijk.

51' GOL DELL'AJAX! Capovolgimento di fronte e lanceri in vantaggio! Gol di Schone, servito da De Jong! Ma che azione superlativa!

Per guardare il gol, clicca qui:

50' Ci prova Kayal dalla distanza, ma il suo tiro supera la traversa.

49' Ritimi bassi anche nel secondo tempo. Nessuna delle due squadre sembra avere la forza di cambiare l'andamento dell'incontro.

46' Inizia la ripresa. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione di gioco. Nessun cambio nei due undici iniziali.

45' + 1 Finisce a reti bianche. Poche occasioni all'Amsterdam Arena, ma più Ajax che Celtic.

45' L'arbitro concede un minuto di recupero.

44' Cross invitante di Serero per Schone che, però, non riesce ad addomesticare la sfera che finisce tra le braccia del portiere.

40' Van Dijk ci prova di testa sugli sviluppi di un angolo calciato da Commons, ma la sfera termina fuori.

38' Colpo di coda del Celtic che si spinge in avanti e ottiene un corner.

31' Preme ancora sull'acceleratore l'Ajax, ma non riesce a concretizzare. Poche occasioni in questa prima mezz'ora di gara.

26' Nuovo calcio di punizione dal limite per i lanceri, palla sulla barriera. Ci ha provato Schone.

20' Ci prova ancora Denswill su punizione, ma la sfera è centrale e il portiere blocca.

19' Poco incisivo, finora, capitan Samaras. L'attaccante del Celtic si becca un giallo.

16' Ritmi lenti, le due formazioni sembrano ancora in fase di studio.

13' Il Celtic risponde con un altro calcio da fermo, ma lo schema sfuma.

8' Punizione di Denswil, Forster vola a mettere in angolo.

4' Il Celtic non riesce a mantenere il pallino del gioco. Una manovra fatta da lanci lunghi poco precisi quella degli uomini di Lennon.

3' L'Ajax prova la prima penetrazione del match con De Jong, ma il suo colpo di testa termina senza problemi tra le braccia dell'estremo difensore scozzese.

1' Il match è iniziato! A gestire la sfera la formazione di casa.

20:45 E' appena finito l'inno della Champions League. Le squadre si preparano a iniziare il match.

20:25 Ecco le formazioni ufficiali di Ajax - Celtic:

Ajax: Cillessen, Van Rhijn, Veltman, Denswil, Boilesen, Klaassen, Blind, Serero, Schone, De Jong, Sigthorsson. Subs: Vermeer, Moisander, Poulsen, van der Hoorn, Fischer, Andersen, Hoesen.

Celtic: Forster, Lustig, Ambrose, van Dijk, Mulgrew, Stokes, Commons, Kayal, Izaguirre, Forrest, Samaras. Subs: Zaluska, Boerrigter, Ledley, Rogic, Balde, Pukki, Fisher.

Arbitro: Deniz Aytekin (Germania)

20:15 Gentili lettori, benvenuti alla diretta testuale di Ajax - Celtic, quarta giornata di Champions League, Gruppo H. Un girone che interessa anche i tifosi del Milan, visto che anche i rossoneri e il Barcellona fanno parte di questo girone. Siamo ancora delle formazioni ufficiali, a momento debito ve le comunicheremo.

Ajax - Celtic è una sfida dal sapore antico tra due club che, per anni, hanno rappresentato i rispettivi Paesi in campo europeo. Gli olandesi vantano ben dieci trofei continentali, di cui quattro Champions League; gli ospiti hanno vinto una sola coppa dalle grandi orecchie, ma sono l'unico club scozzese ad essere riusciti nell'impresa (i Rangers, i loro rivali storici, infatti, vantano nel proprio palmares soltanto una Coppa delle Coppe).

La sfortuna ha voluto che questi due club capitassero in un girone di ferro con Barcellona e Milan. I catalani, nonostante l'ennesimo cambio in panchina, continuano a primeggiare in patria; i rossoneri, invece, hanno iniziato il campionato con il freno a mano, ma in Europa sono per tradizione un osso duro.

Ajax - Celtic, stasera si affrontano nel gruppo H, giocandosi le ultime opportunità di passare il turno. I tulipani, in particolare, si trovano fanalino di coda del gruppo H con solo un punto in tre giornate; si trova un po' più sopra il Celtic, in virtù dei tre punti conquistati proprio nel match d'andata contro la formazione allenata da Frank De Boer. Per guardare i gol che hanno deciso il match d'andata, clicca qui: Celtic 2-1 Ajax All Goals.

Queste le parole dei due allenatori, intervenuti in conferenza pre-gara.

Fran De Boer (Ajax): "Nella partita d'andata abbiamo dimostrato di non essere peggio dei nostri avversari. Stavolta avremo il supporto dei nostri tifosi e, quindi, più chance di vincere. I supporter si aspettavano più punti e sono delusi, li capisco. Al Celtic può andar bene anche il pareggio e stasera saremo noi a fare la partita".

Neil Lennon (Celtic): "E' un incontro cruciale per noi. Se vogliamo passare il turno, infatti, dovremo trovare i tre punti nel match di Amsterdam. I nostri avversari, però, sono i favoriti perché giocano in casa. Dovremo fare il massimo per cercare di raccogliere un buon risultato, in una cornice spettacolare come l'Amsterdam ArenA".

Queste le probabili formazioni di Ajax - Celtic:

Ajax (4-3-3): Cillessen; Van Rhijn, Veltman, Denswil, Blind; De Jong, Poulsen, Serero; Andersen, Sigporsson, Fischer. All.: F. De Boer.

Celtic (5-3-2): Forster; Izaguirre, Mulgrew, Ambrose, Van Dijk, Lustig; Ledley, Boerrigter, Forrest; Stokes, Samaras. All.: N. Lennon.