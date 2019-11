Tottenham per passare il turno, Swansea per credere all'impresa

Torna l'Europa League, tornano Tottenham e Swansea alla ricerca di punti pesanti che metterebbero a sicuro il passaggio ai sedicesimi di finale. Entrambe sono chiamate a dare risposte concrete ai loro tecnici dopo le prove incolore in patria. Abulico 0-0 degli Spurs al Goodison Park con l'Everton, ancora sotto shock invece i gallesi di Laudrup costretti ad alzar bandiera bianca nello storico derby gallese con il Cardiff. La testa e le gambe però, devono essere all'appuntamento da non fallire questa sera quando alle 18 scenderà in campo prima lo Swansea nell'insidiosa trasferta di Krasnodar con il Kuban. Storica la partita giocata lo scorso 24 ottobre per i "cigni", alla prima contro una squadra russa. All'andata finì 1-1 con la rete nei secondi finali dell'ex Liverpool Djibril Cissè, che riuscì ad impattare dopo il vantaggio di Michu. Era la prima partita del Kuban sotto la guida del neo allenatore bielorusso Viktor Goncharenko. Percorso netto quello dei russi nelle qualificazioni, con lo scalpo del Motherwell e del più blasonato Feyenoord. Poi black out. Sconfitte senza macchia e senza gloria, ma soprattutto senza reti con il St Gallo e il Valencia. In campionato la cura Goncharenko, subentrato a Monteanu, ha ripagato con due successi consecutivi con Anzhi, 2-0 doppietta di Bucur, e il 2-1 con nel derby con il Krasnodar, reti del solito Bucur e di Popov. In mezzo la sconfitta ai rigori di coppa con il Ryazan.

Lo Swansea può essere definita a pieno titolo da vera rivelazione di Europa League. Prima apparizione europea dal lontano 1992, sette punti in tre partite finora, e una vittoria storica con il Valencia, 3-0 il finale, che mancava in campo internazionale addirittura dal 1982, 5-0 con lo Sliema Wanderers. Prima di approdare alla fase a gironi la squadra di Laudrup aveva eliminato il Malmo prima e il Petrolul poi, grazie alla vena realizativa di Bony, Michu, Routledge e Pozuelo. Tanti intrecci tra le due squadre con il centrocampista Hernandez e il difensore del Kuban Dealbert, compagni di squadra per tre anni al Valencia. Stesso discorso per l'ala belga Lamah e l'attaccante dei russi, il senegalese Baldè, insieme all'Osasuna. Stasera è l'ultima spiaggia per il Kuban, alla prima apparizione in una competizione europea come Wigan, Pandurii ed Estoril, ma obbligata a dare un senso alla partecipazione in Europa League con una vittoria che rovescerebbe ogni pronostico della vigilia.

Probabili formazioni - Kuban Krasnodar: Belenov, Reame, Dealbert, Melgarejo, Kozlov, Tsoraev, Fidler, Khubulov, Popov, Bucur, Cissè.

Swansea: Vorm, Tiendalli, Chico, Amat, Rangel, Britton, Pozuelo, De Guzman, Routledge, Dyer, Bony.

CLASSIFICA GIRONE A

Swansea 7

Valencia 6

St Gallo 3

Kuban 1

Tottenham a caccia dei sedicesimi - Tre ore più tardi si accendono i riflettori del White Hart Lane dove il Tottenham di Villas Boas ospita lo Sheriff Tiraspol. Classifica già ampiamente delineta quello del gruppo K, con gli inglesi al comando a punteggio pieno dopo tre partite, e l'occasione di giocare sul velluto le ultime due partite in caso di vittoria questa sera. All'andata in Moldavia, gli Spurs hanno espugnato lo Sheriff Stadium, grazie alle reti del difensore Verthongen e dell'immortale Jermaine Defoe. Striscia positiva che dura da otto match per il Tottenham, la cui ultima sconfitta su suolo europeo risale al 2-1 con il Paok nel 2012. Dice male ai moldavi che non riescono a ottenere un successo da ben 12 trasferte in EUROPA. Il Tottenham arriva alla sfida forte del percorso netto, e del bomber di Europa League Defoe, 4 reti per lui a pari merito con Soriano del Salisburgo. Quasi certa l'esclusione di Hugo Lloris dopo il tremendo scontro di gioco con Lukaku, per il francese è solo rinviato l'appuntamento con la presenza numero 50 nelle competizioni europee. Al suo posto pronto il veterano e il più anziano della rassegna Brad Friedel, 42 anni. Potrebbe raggiungere il traguardo delle 50 caps invece Aaron Lennon. Dato statistico, l'allenatore dello Sheriff, Veaceslav Rusnac, vinse il primo titolo moldavo con lo Zimbru Chisinau, unica squadra moldava affrontata in precedenza dal Tottenham nel 1999, con gli Spurs capaci di vincere 3-0 all'andata con le reti di Leonhardsen, Perry e Sherwood. 0-0 al ritorno.

Probabili formazioni - Tottenham: Friedel, Kaboul, Dawson, Verthongen, Naughton, Holtby, Sandro, Eriksen, Lamela/Lennon, Dembelé, Defoe.

Sheriff: Tomic, Melli, Metoua, Paye, Samardzic, Ricardinho, Balima, Fernando, Cadu, Henrique, Isa.

CLASSIFICA GIRONE K

Tottenham 9

Anzhi 4

Sheriff 2

Tromso 1