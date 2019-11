Premier League, undicesima giornata con United - Arsenal

Dopo l'abbuffata europea (ben 4 vittorie, 2 pareggi ed 1 sola sconfitta subita però dal Wigan Athletic club della Championship) torna in campo la Premier League. Ultime fatiche prima della sosta internazionale per le 20 squadre partecipanti, chiamate ad affrontarsi nell'undicesima giornata del massimo campionato inglese. Giornata atipica visto che Sabato non ci sarà il classico Lunch Match e quindi il programma si aprirà direttamente alle 16 italiane con ben 5 appuntamenti. Andiamo a vedere nel dettaglio il preview di questa giornata.

Come detto sono 5 le gare in programma nel primo pomeriggio di Sabato e tra queste partite troviamo quelle di Chelsea e Liverpool: impegno casalingo per i Blues di José Mourinho chiamati al pronto riscatto dopo la brutta sconfitta subita sabato scorso dal Newcastle United. Avversario è l'altalenante West Bromwich Albion che non sembra essere un ostacolo proibitivo per le ambizioni di vittoria del tecnico lusitano che dovrà comunque fare a meno di Fernando Torres infortunatosi alla coscia. Ad Anfield invece ecco arrivare il pericolante Fulham di Martin Jol reduce dalla batosta interna contro il Manchester United (3 gol presi nei primi 20 minuti al Craven Cottage). I Reds di Brendan Rodgers dal canto loro dovranno immediatamente reagire alla sconfitta di settimana scorsa nel big match contro l'Arsenal e la vittoria è d'obbligo per evitare di essere inghiottiti dal gruppo di centro classifica che sta avanzando.

Sfide simili in Southampton-Hull City e Crystal Palace-Everton. La classifica parla del resto molto chiaro con Saints e Toffies che partono ovviamente favorite sulle rispettive rivali giornaliere che cercano punti importanti per la zona salvezza, particolarmente delicata la situazione delle Eagles londinesi che con appena 3 punti e ben 9 sconfitte in 10 gare sono forse protagoniste della peggior partenza di una squadra nella storia della Premier League. Chiude il programma delle 16 italiane un Aston Villa-Cardiff City che darà alla squadra vincitrice una sosta felice con lo spauracchio della zona retrocessione ben lontano. Chiude invece la giornata il posticipo delle 18.30 a Carrow Road tra Norwich City e West Ham United. Canaries che devono vincere a tutti i costi per uscire dalla zona retrocessione e salvare la traballante panchina di Chris Hughton, Hammers che invece sono reduci da 1 punto in 3 gare e che perdendo si ritroverebbero nei guai fino al collo. Insomma un autentico spareggio salvezza.

Il Lunch Match va invece in scena di Domenica ad aprire un ricco programma che prevede i rimanenti 4 incontri che andranno a chiudere l'undicesima giornata. Si parte dunque dal White Hart Lane di Londra dove il Tottenham di Villas-Boas ospita il Newcastle United. Le magpies proveranno a ripetere l'impresa di 7 giorni fa, i londinesi invece vincendo manterrebbero il ruolo di prima inseguitrice alla vetta e soprattutto potrebbero approfittare di eventuali passi falsi delle rivali, anche se probabilmente è proprio quella degli Spurs la gara più difficile. Alle 15 tocca al Manchester City impegnato nell'ostico campo del Sunderland dove nelle ultime stagioni i Citizens hanno raccolto ben poche soddisfazioni. Ma anche qui la classifica è chiara e gli uomini di Pellegrini devono iniziare a raccogliere anche in trasferta se vogliono puntare a vincere il quarto titolo della loro storia e per farlo è necessario sfatare il tabù dello Stadium of Light. Il Sunderland non deve cercare i punti salvezza in queste sfide ma vedendo le sconfitte esterne del City sui campi di Cardiff e Villa ovviamente proverà ad emulare le sue dirette rivali.

Alle 17 infine 2 match: Swansea City-Stoke City è un match sulla falsariga di Aston Villa-Cardiff City: chi vince si regala una pausa tranquilla, chi perde è nei guai. Ma il piatto forte è ad Old Trafford dove arriva la capolista Arsenal. La sfida col Manchester United che ha fatto grande la Premier League nel suo primo decennio di vita torna ad essere una gara attesissima con i londinesi nuovamente in grado di giocarsi la vittoria finale del campionato e con lo United che è un po' indietro ma sta lentamente recuperando smalto e terreno perduto nei primi mesi di insediamento di Moyes. Appena 2 anni fa finì 8-2, la speranza è di vedere anche questa volta tante reti nel duello tra la coppia d'oro dello United Van Persie-Rooney e quella Gunners composta da Ozil e Ramsey. E' la partita della verità quella che darà molte risposte alle tante domande di questo inizio stagione: l'Arsenal è veramente da titolo? Lo United pagherà l'addio di Ferguson con una stagione da incubo? L'ardua sentenza la scopriremo alle 19 di Domenica.