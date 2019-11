Diretta Real Madrid - Real Sociedad in Liga

Il gol del 4 a 1 firmato Sami Khedira.

Il gran gol di Cristiano Ronaldo su calcio di punizione.

Partita dominata dai padroni di casa, che, a parte qualche svista difensiva, come quella di Marcelo sul gol di Griezmann, non hanno concesso nulla agli avversari. Questa sera anche il pubblico del Bernabeu è sembrato soddisfatto, e chissà che il "gioco", tanto atteso dai tifosi, non sia arrivato. Cristiano Ronaldo è sempre più trascinatore della squadra, e, dopo questa tripletta, conduce la classifica marcatori in attesa di Diego Costa, impegnato domani in casa del Villarreal. Il trio d'attacco si è confermato "galactico" ed è mancato solo il gol di Bale, dopo quello di Benzema. Ora, alle merengues, non resta che sperare in un passo falso di Barcellona e Atlético per accorciare le distanze.

Cristiano Ronaldo a bordo campo ai microfoni di CANAL+ commenta la sua ottima prestazione: "Io cerco di fare sempre il massimo per la squadra, e i miei compagni mi aiutano molto. [...] Il nostro obiettivo è sempre vincere".

90' 2. Finisce qui! Vittoria schiacciante del Real Madrid!

90'. Sono stati assegnati 2' di recupero.

87'. Morata spreca! Assist perfetto di Cristiano Ronaldo, ma il giovane del Real sotto porta spedisce fuori!

82'. Entra Morata al posto di Benzema, che lascia il campo tra gli applausi del pubblico.

81'. Bello scambio tra Isco e Benzema, il francese prova la conclusione ma non trova la porta.

77'. Dentro Isco, che sostituisce Khedira.

75'. GOOOL! CRISTIANO RONALDO! TRIPLETTA DEL PORTOGHESE! ESECUZIONE PERFETTA SU CALCIO DU PUNIZIONE!

69'. Prima sostituzione nel Real Madrid: fuori Xabi Alonso, dentro Illarra.

68'. Griezmann sfiora il raddoppio! Ancora un'incertezza della difesa madrilena.

66'. Modric prova la conclusione da fuori, ma non trova lo specchio della porta.

61'. GOOOL! GRIEZMANN APPROFITTA DELLA DISATTENZIONE DIFENSIVA DEL REAL SUPERANDO DIEGO LOPEZ CON UN PALLONETTO!

56'. Cristiano Ronaldo prova da fuori, ma il pallone finisce al lato.

Il secondo gol di Cristiano Ronaldo

52'. Scambio in area tra Benzema e Arbeloa, ma il francese non riesce a concludere.

50'. Nel Real Madrid si riscalda Isco.

Il gol di Karim Benzema

45'. Doppio cambio nella Real Sociedad: fuori Elustondo e Seferovic, dentro Zurutuza e De la Bela.

45'. Inizia la seconda frazione!

L'esultanza di Cristiano Ronaldo (REUTERS)

45'. Termina il primo tempo!

40'. Per Cristiano Ronaldo quella di oggi è la quarta doppietta nelle ultime quattro partite contro la Real Sociedad.

35'. GOOOL! POKER DEL REAL MADRID! TOCCO CORTO DI BALE PER KHEDIRA, CHE BEFFA BRAVO CON UN TIRO CENTRATO E POTENTE!

34'. Prima mezz'ora di dominio totale del Real Madrid. Diego Lopez mai chiamato in causa.

30'. Che spreco di Bale! Il gallese, libero di segnare davanti alla porta, spedisce al lato!

28'. Cartellino giallo per Pepe; è il primo della partita.

25'. GOOOL! CRISTIANO RONALDO DAL DISCHETTO NON SBAGLIA!

25'. Calcio di rigore per il Real Madrid! Sul tentativo di Ronaldo, il difensore della Real Sociedad tocca con la mano.

17'. GOOOL! KARIM BENZEMA! RONALDO AVANZA SULLA SINISTRA E SERVE IL FRANCESE, CHE DAVANTI ALLA PORTA NON SBAGLIA!

12'. GOOOL! CRISTIANO RONALDOOO! BENZEMA SERVE IL LUSITANO, CHE LASCIATO LIBERO SULLA DESTRA, SPEDISCE IN PORTA CON UN POTENTE RASOTERRA!

11'. Real pericoloso in area con Modric, ma la difesa ospite riesce a spazzare.

8'. Xabi Alonso sfiora il gol su calcio di punizione, ma Bravo devia in corner!

7'. Cristiano Ronaldo prova il gran tiro da fuori, ma la palla finisce di poco alta sopra la traversa.

2'. Benzema fermato in fuori gioco.

0'. Fischio d'inizio!

15:57. Le due squadre stanno entrando in campo. Tutto pronto per il fischio d'inizio!

15:52. Vediamo insieme le due panchine. Real Madrid: Casillas; Nacho; Jesé; Morata; Di Maria; Isco; Illarra. Real Sociedad: Zubikarai; Ansotegi; De la Bella; Ros; Zurutuza; Chory; Agirretxe.

15:49. Il Santiago Bernabeu è pronto a ospitare l'anticipo della 13° giornata della Liga spagnola.

15:41. La formazione ufficiale della Real Sociedad: Bravo; Martinez; Mikel; Inigo; José Angel; Markel; Elustondo; Xabi Prieto; Vela; Seferovic; Griezmann.

15:37. L'undici titolare del Real Madrid: Diego Lopez; Varane; Pepe; Khedira; Cristiano Ronaldo; Benzema; Bale; Xabi Alonso; Carvajal; Arbeloa; Modric.

15:30. Le due squadre sono appena arrivate al Santiago Bernabeu! Mancano 30 minuti al fischio d'inizio. Fra pochissimo, le formazioni ufficiali.

La Liga spagnola riparte, e il Real Madrid continua a inseguire Barcellona e Atlético. Gli uomini di Ancelotti aprono le danze, sfidando la Real Sociedad nell’anticipo delle 16:00. Su Vavel potrete seguire la diretta di Real Madrid – Real Sociedad, e vivere insieme a noi le emozioni del match.

Il Real Madrid è reduce dal pareggio in Champions League ottenuto a Torino. Il 2 a 2 in casa della Juventus è bastato alle merengues per assicurarsi l’approdo agli ottavi di finale. I madrileni guidano il gruppo B, con 10 punti, ottenuti anche grazie alle ottime prestazioni del solito Cristiano Ronaldo, che anche nell’ultimo incontro non si è fatto mancare il gol.

Per la Real Sociedad, invece, la situazione in campo internazionale è critica. Gli uomini di Arrasate, sono virtualmente fuori dalla Champions League: ultimi del gruppo A con un solo punto conquistato, gli spagnoli difficilmente riusciranno a consolarsi con un posto in Europa League. Ma portare a casa una buona prestazione nel match di oggi, aiuterebbe a risollevare il morale. Segui la diretta di Real Madrid - Real Sociedad.

Carlo Ancelotti, che ha parlato ieri in conferenza stampa, ha sottolineato le buone qualità dell'avversario: "La Real Sociedad è una buona squadra, e sta facendo bene. [...] Non sarà una partita facile. Hanno già dimostrato, contro il Manchester United, di poter giocare partite importanti e per noi sarà un test". Il tecnico ha confermato che Xabi Alonso sarà titolare, e ha fatto capire che anche Cristiano Ronaldo sarà in campo dal primo minuto. Qualche dubbio, invece, sulla presenza di Khedira e Marcello, cha hanno avuto qualche problema fisico ma potrebbero recuperare.

Cristiano Ronaldo, autore di sei gol nelle ultime tre partite, ha la possibilità di superare Diego Costa nella corsa al titolo di miglior marcatore della stagione. La Real Sociedad, infatti, è una delle vittime preferite del lusitano, che ha firmato una doppietta negli ultime tre sfide contro la squadra basca. Il portoghese al momento guida la classifica insieme all'attaccante dei Colchoneros; i due hanno messo a segno 13 gol a testa, ma in questo fine settimana entrambi cercheranno il sorpasso.

Il tecnico italiano potrebbe confermare il super attacco formato dal trio Bale - Ronaldo - Benzema. I tre hanno dimostrato di essere in sintonia: Cristiano Ronaldo colleziona ottime prestazioni, Bale ha dimostrato di essersi integrato al meglio, e a Benzema basterebbe qualche miglioramento per essere davvero decisivo. Il problema del Real, però, rimane il gioco, che non soddisfa il pubblico del Santiago Bernabeu. La difesa, in particolare, sta attraversando un periodo negativo: sono 16 i gol subiti.

La Real Sociedad ha bisogno di una prestazione ad alti livelli se vuole scalare la classifica e ripetere il successo ottenuto lo scorso anno con la qualificazione in Champions League. I baschi sono al settimo posto in classifica, dopo 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. La qualità mostrata in campo nella passata stagione, sembra essere lontana. Segui la diretta di Real Madrid - Real Sociedad a partire dalle ore 16:00.