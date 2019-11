Diretta Chelsea - West Bromwich Albion in Premier League

18.05: Elogio della follia a Stamord Bridge. Il Chelsea domina il primo tempo, crolla nella ripresa ed aggancia il pari al 96'. Una partita folle e divertente, in cui il West Bromwich Albion di Steve Clarke ha rischiato di mettere fine alla striscia di imbattibilità di Josè Mourinho. Risultato finale: 2-2. Reti di Eto'o, Long, Sessegnon e Hazard su rigore. Il video dei gol del match.





17.58: Mourinho salva l'imbattibilità: 66 partite in casa senza sconfitte, ma una grossa mano gliela dà Probert. Ramires si tuffa addosso a Mulumbu e guadagna un rigore a 15 secondi dal termine. Hazard è glaciale e pareggia il conto. Ma tutti gli applausi sono per il West Bromwich Albion di Clarke: primo tempo troppo in sordina, ripresa straordinaria. Il pareggio è duro da mandare giù per i Baggies. Grande prova di Myhill e Mulumbu, Cech disastroso sul raddoppio ospite. Tra poco i gol del match: grazie a tutti da Francesco Guarino e VAVEL Italia: CHELSEA - WEST BROMWICH ALBION 2-2.

98': FINISCE COSì: CHELSEA - WEST BROMWICH ALBION 2-2.

97': Si accende una mischia a centrocampo, Probert sventola un paio di cartellini, uno di sicuro è per Ivanovic. Succede di tutto nel finale.

96': HAZARD SPIAZZA MYHILL!!! IL CHELSEA PAREGGIA A TEMPO SCADUTO!

94': RIGORE INESISTENTE: RAMIRES SI E' BUTTATO ADDOSSO A MULUMBU, MA PROBERT HA FISCHIATO. HAZARD SUL PALLONE.

94': RIGORE PER IL CHELSEA A 15 SECONDI DALLO SCADERE!!!

93': CAHILL SALVA LA PORTA SU TIRO DI POPOV A PORTA VUOTA!

91': CONTROPIEDE DEL WEST BROMWICH DIVORATO DA BRUNT! IN 3 CONTRO 1 CERCA IL TIRO E MANDA IN CURVA!

90': Mourinho in piedi mentre il Chelsea prova gli ultimi assalti. Inizia ora il recupero: 4 minuti ancora.

88': Ultimo cambio nel WBA. Popov per Amalfitano.

87': Cross di Cahill che attraversa tutto lo specchio e Demba Ba non ci arriva!

85': Cinque minuti alla fine. Tutto il Chelsea nell'area del WBA.

83': Nulla di fatto sulla punizione.

82': Amalfitano ammonito per fallo su ramires. Punizione pericolosa dal vertice alto dell'area del WBA.

81': Altro cambio West Brom. Fuori Sessegnon, dentro Morrison.

80': Colpo di testa di Willian, alto.

80': Nel frattempo Hazard è rientrato. Gli steward si posizionano davanti alle tribune: dieci minuti alla fine, il Chelsea è sotto.

79': Cambio anche nel WBA: fuori Long, rientra Anichebe.

77': MIRACOLO DI MYHILL SU IVANOVIC! Parata a terra sulla conclusione ravvicinata del difensore del Chelsea! Assedio Blues!

75': Hazard a terra, colpo ginocchio contro ginocchio con Amalfitano. Esce dal campo zoppicante e Mourinho ha appena finito i cambi...

72': Altri 2 cambi nel Chelsea. Dentro Mikel e Mata, fuori Oscar ed Azpilicueta. Mourinho ridisegna la squadra e le prova tutte.

68': DISASTRO DI CECH! Bel contropiede del WBA, la palla arriva a Sessegnon al limite dell'area: il beninese si porta palla sul sinistro e calcia. Il tiro è centrale, Cech è indeciso se andare col piede o con le mani, alla fine ci va senza convinzione e buca clamorosamente l'intervento. A venti minuti del termine il Chelsea è sotto e l'imbattibilità storica di Mourinho è a rischio! CHELSEA - WEST BROMWICH ALBION 1-2!

68': SESSEGNON!!! PAPERA DI CECH E VANTAGGIO DEL WEST BROM!!

67': Bella palla in verticale di Eto'o per Demba Ba, uscita pronta di Myhill.

64': Cambio Chelsea: fuori Lampard, dentro Demba Ba. Mourinho si sbilancia in avanti.

63': Reazione Chelsea, Blues in massa nella metà campo del WBA.

60': Ancora McAuley di testa chiama Cech ad una parata miracolosa su calcio d'angolo. Sulla respinta Long salta più in alto di tutti e pareggia il match, interrompendo un digiuno lungo 11 partite. CHELSEA - WEST BROMWICH ALBION 1-1. Tutto da rifare a Stamford Bridge.

60': LONG! PAREGGIO DEL WEST BROMWICH!

59': Uscita rischiosa di Cech, anticipato di testa da McAuley che ha preso l'ascensore ed è andato più in alto delle mani del portierone ceco.

58': Risposta del Chelsea: uno-due Oscar-Hazard, palla a Lampard che calcia forte, ma alto sulla traversa.

56': PALO DEL WEST BROMWICH! Stacco imperioso di testa di Long, che brucia sul tempo Cahill s uun cross dalla destra e trova il palo. Occasionissima WBA!

54': Il West Bromwich alza il baricentro e cerca di mettere sotto pressione il Chelsea. Steve Clarke ora ci sta provando.

52': Stacco di Olsson in costless climbing su Ivanovic sugli sviluppi di un corner. Palla alta, ma c'era un fallo grosso come una casa sul difensore del Chelsea.

50': Lancio di 50 metri in diagonale di Oscar per Hazard M-E-R-A-V-I-G-L-I-O-S-O. Il belga manca l'aggancio, il brasiliano lo aveva messo in 1 contro 1 con Myhill. Applausi.

48': Il Chelsea cercherà di congelare la partita col possesso palla o proverà l'affondo? Le squadre sono rientrate in campo senza variazioni negli XI titolari.

17.05: Calcio d'inizio Baggies, si riparte.

17.04: Le squadre rientrano in campo per il secondo tempo.

17.00: CHELSEA - WEST BROMWICH ALBION 1-0 AL 45': IL GOL DI ETO'O - VIDEO

16.55: PREMIER LEAGUE, I RISULTATI DEI PRIMI TEMPI DELLE PARTITE DELLE 16

Aston Villa 0 - 0 Cardiff City

Liverpool 3 - 0 Fulham (Amorebieta aut., Skrtel Suarez)

Southampton 3 - 0 Hull City (Schneiderlin, Lambert rig., Lallana)

Crystal Palace 0 - 0 Everton

16.53: Il solito Chelsea: attacchi ordinati ma non famelici, possesso palla a sfiancare l'avversario in attesa della zampata. Che arriva allo scoccare del 45': Eto'o è un falco ad avventarsi sulla respinta bruciando Ridgewell. Il WBA si è difeso bene, rinunciando da metà frazione in poi agli attacchi. Il gol non è però una punizione eccessiva: solo il Chelsea ha osato qualcosa in più.

48': Squadre negli spogliatoi dopo 3 minuti di recupero. Eto'o allo scadere spinge il Chelsea in avanti. CHELSEA - WBA 1-0 al 45'.

46': Ammonito Eto'o per l'esultanza dopo il gol, ammonito anche Long per un contatto con Terry.

45': Gran giocata di Hazard, che si accentra e lascia partire un destro insidiosissimo. Bravissimo Myhill a rispondere in tuffo basso, poi Ridgewell fa scorrere la palla per rinviare di sinistro ed Eto'o lo brucia sul tempo rubandogli la palla di sinistro ed insaccando. Che zampata da animale da area di rigore... CHELSEA - WEST BROMWICH ALBION 1-0 (foto REUTERS/Dylan Martinez).

45': ETO'O!!! ANCORA UN GOL DI RAPINA, L'ISTINTO DEL GOLEADOR! CHELSEA IN VANTAGGIO!

44': Il WBA difende con 10/11 dietro la linea del pallone. Long da solo in avanti, 30 metri più in là.

40': Long e Terry a contatto in gioco aereo. Non se le mandano a dire: soprattutto JT ha un labiale eloquente.

39': Chelsea operaio. Palla a terra e tanta corsa.

37': Interessanti le statistiche di FourFourTwo sull'influenza dei giocatori in campo sull'andamento della partita. Questa la rilevanza dei singoli a metà primo tempo:

22 #CFC 0-0 #WBA http://t.co/qTFpe3jEVg Quiet at the Bridge but Ivanovic & Ramires heavily involved pic.twitter.com/dVPL0S8Zf2 — FourFourTwo (@FourFourTwo) November 9, 2013

36': Destro di Oscar da buona posizione. Spedito in curva.

34': A Stamford Bridge adesso piove con insistenza. Tanto per cambiare.

31': Altro pericolo per il WBA, punizione di Terry dalla trequarti respinta coi pugni da Myhill e poi difesa che libera sempre con difficoltà. Eto'o su ogni rinvio del portiere si apposta in attesa dell'errore o del palleggio...

30': CALCIA BENISSIMO OSCAR, Myhill intuisce e smanaccia in corner. Sugli sviluppi libera a fatica la difesa dei Baggies. pressione Chelsea.

28': Fallo di Yacob su Hazard al limite della propria area. Ammonito e punizione per il Chelsea da posizione pericolosissima.

28': Gran partita di Mulumbu finora. Una diga a centrocampo.

26': Possesso palla monocolore in Blues. Ma il WBA tiene bene.

24': Corner per il WBA, sull'uscita del pallone dall'area altro sinistro da fuori di Brunt. Inguardabile.

18': Cross teso di Willian dalla trequarti, colpo di testa sballato di Eto'o. Non era facile da impattare il pallone.

15: Doppio danno di Lampard: punizione da 30 metri sparata nel basso ventre di Mulumbu (che resta ko a terra), poi fallo tattico in contropiede su Long: ammonito.

12: Brunt da 30 metri, Cech guarda il pallone sfilare un metro sulla traversa. Si calcia molto verso la porta adesso, ma con poca concretezza.

11': Ci prova anche Eto'o, tiro deviato che finisce facile tra le braccia del portiere del WBA.

10': Oscar, stop a seguire e conclusione. Forzata, parata facile di Myhill.

8': Prova il tiro dal limite Amalfitano, conclusione strozzata. Fuori, senza problemi per Cech.

7': Ritmi blandi di inizio match. Come sempre, Mourinho non mette fretta ai suoi.

3': Prima occasione per il Chelsea, traversone basso di Willan dall'interno dell'area di rigore, respinto dalla difesa.

16.01: Calcio d'inizio dei Blues, partiti!

15.58: Ci siamo, squadre in campo. Un minuto di silenzio per tutti i caduti inglesi nelle guerre. Silenzio irreale a Stamford Bridge (foto REUTERS/Dylan Martinez).

15.50: I giocatori sono rientrati negli spogliatoi dopo il riscaldamento. Tra pochi minuti l'arbitro Lee Probert guiderà le squadre sul terreno di gioco. Alle 16 su VAVEL Italia in diretta Chelsea - West Bromwich Albion

15.44: Le maglie dei giocatori del Chelsea oggi avranno un papavero al di sotto del colletto, per supportare la Poppy Legion britannica, fondazione benefica di supporto economico, sociale ed emotivo alle forze armate di sua Maestà sparse in giro per il mondo.

15.25: Willian per Mata l'unica sorpresa nel Chelsea, Eto'o confermato unica punta. Nel WBA ancora Long al centro dell'attacco, alle spue spalle Brunt preferito a Berahino. Niente da fare per Anelka, Anichebe va in panchina.

15.20: FORMAZIONI UFFICIALI: E' il turno del West Bromwich Albion. Ecco i titolari e le riserve di Steve Clarke:

Albion team v @chelseafc: Myhill; Reid, McAuley, Olsson, Ridgewell; Yacob, Mulumbu; Amalfitano, Sessegnon, Brunt; Long. — WBAFCofficial (@WBAFCofficial) November 9, 2013

Albion subs v @chelseafc: L Daniels (gk), Dawson, Popov, Morrison, Berahino, Anichebe, Vydra. — WBAFCofficial (@WBAFCofficial) November 9, 2013

15.18: FORMAZIONI UFFICIALI: Come sempre ci affidiamo agli efficientissimi account Twitter delle squadre di premier League per gli XI dei team in campo. Iniziamo dal Chelsea:

.@chelseafc team to play West Brom: Cech; Ivanovic, Cahill, JT, Azpi; Ramires, Lampard; Hazard, Oscar, Willian; Eto'o. #CFC — Chelsea FC (@chelseafc) November 9, 2013

Subs: Schwarzer, Cole, Luiz, Mikel, Mata, De Bruyne, Ba #CFC — Chelsea FC (@chelseafc) November 9, 2013

Dopo la frenata del St. James' Park, la rincorsa di Mourinho a Wenger passa attraverso l'ostacolo WBA. Su VAVEL Italia, con la cronaca di Francesco Guarino, seguiremo assieme in diretta Chelsea - West Bromwich Albion, match della 11a giornata di Premier League. I Blues occupano il secondo posto in classifica con 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), i Baggies di Steve Clarke sono undicesimi con 13 punti (3 v, 4 p, 3 s). A Stamford Bridge sarà dura per gli ospiti: la frenata di Newcastle ha scosso lo Special One, che mercoledì in Champions League ha strapazzato lo Schalke senza troppe difficoltà.

I dubbi nelle formazioni di oggi pomeriggio sono prevalentemente nei reparti avanzati. Nel Chelsea non dovrebbe farcela Torres, alle prese con un problema muscolare alla coscia. Al centro dell'attacco quindi sarà verosimilmente confermato Samuel Eto'o (foto mirror.co.uk) dal primo minuto, ed al suo fianco, in caso di ipotesi offensiva, potrebbe toccare a Demba Ba, anche lui a segno contro lo Schalke In Champions, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

Qualche problema in più per il WBA: improbabile il recupero last minute di Scott Sinclair, ex dei Blues, al rientro da infortunio al ginocchio di media degenza. Altro ex di lusso è Nicolas Anelka ed anche lui è in dubbio. Buone notizie invece per il nigeriano Anichebe: potrebbe essere in campo dal primo minuto, ad affiancare (o scalzare dal ruolo di titolare, in caso di un nuovo 4-5-1 di Clarke) Shane Long, che sabato scorso contro il Crystal Palace non ha ben figurato, nonostante il 2-0 dell'Albion.

SEGUI LA DIRETTA CHELSEA - WEST BROMWICH ALBION

Steve Clarke è apparentemente uno dei pochi tecnici a potersi fregiare di un buon rapporto con lo Special One. Questa settimana, in conferenza stampa, è stato definito "my brother" da Mourinho. Tutt'altra storia rispetto alla glacialità di due settimane fa a Stamford Bridge, quando l'allenatore del Chelsea si tenne alla larga da Pellegrini nel pre-partita, per poi abbracciarlo calorosamente dopo la vittoria sul filo di lana e liquidarlo nel post-match ricordando i trascorsi spagnoli ed il suo esonero dal Real Madrid.

PRECEDENTI - I precedenti? Beh, forse per Clarke è meglio non guardarli. Nelle ultime sette apparizioni a Stamford Bridge, il West Bromwich Albion ha sempre perso, subendo 16 gol e realizzandone solo uno. L'ultima vittoria del WBA sul campo dei Blues risale al 30 settembre 1978, quando finì 3-1 per gli ospiti. In quella stagione il Chelsea di Ken Shellitto prima e Danny Blanchflowre poi concluse la Premier League con un tragico bottino di sole 5 vittorie , 10 pareggi e 27 sconfitte, con 92 gol al passivo. La retrocessione fu inevitabile.

Lo scorso anno invece il Chelsea di Benitez dovette scagliare ben 20 tiri verso la porta difesa da Foster per avere la meglio. Con un risultato minimalista: 1-0, firmato Demba Ba. Il dominio del match fu indiscutibile, ma il fortino dell'Albion riuscì a reggere l'impatto dei padroni di casa dopo il gol arrivato al 28' del primo tempo. Sul quale Foster, c'è da dire, avrebbe potuto - pardon, dovuto - fare qualcosina di meglio sul cross di Oscar.

Il Chelsea, assieme al Manchester City, è attualmente l'unica squadra di Premier League che ha fatto bottino pieno nelle gare giocate in casa. 100% di vittorie tra le mura amiche. L'unica volta in cui Josè Mourinho ha perso due match consecutivi in premier League è accaduto nel 2005/2006, nelle ultime due partite della stagione. Ma i Blues avevano già vinto il titolo. Ma lo Special One è ancora imbattuto tra le mura amiche come tecnico del Chelsea: in 65 partite, nelle sue due avventure nel massimo campionato inglese, ha collezionato l'incredibile bottino di 51 vittorie e 14 pareggi.

I Baggies del West Bromwich Albion hanno vinto solo una delle ultime 15 gare giocate contro squadre di Londra in Premier League, negli ultimi 3 anni. La vittoria risale allo scorso Boxing Day: fu un 2-1 al QPR, poi retrocesso. Tuttavia nelle ultime 7 partite di Premier, Steve Clarke (foto football365.com) ha incassato solo una sconfitta. E le uniche 3 vittorie esterne del WBA nel 2013 non sono state proprio contro squadre di secondo ordine: Liverpool, Southampton e Manchester United.

DIRETTA CHELSEA - WEST BROMWICH ALBION DALLE 16 SU VAVEL ITALIA

PROBABILI FORMAZIONI: Chelsea (4-2-3-1): Cech; Ivanovic, Luiz, Terry, Cole; Lampard, Ramires; Schürrle, Mata, Oscar; Eto'o. WBA (4-2-3-1): Myhill; Reid, McAuley, Olsson, Ridgewell; Mulumbu, Morrison; Amalfitano, Sessegnon, Berahino; Long. Arbitro: Lee Probert.