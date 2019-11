Diretta Manchester United - Arsenal in Premier League

19.15 - Amici di Vavel grazie per essere stati in nostra compagnia, Giuseppe Lippiello vi augura una buona serata e un buon preoseguimento con le dirette di Vavel Italia. A breve il gol che ha deciso la sfida tra United e Arsenal.



Goal van Persie Manchester United 1-0 Arsenal...

19.07 - Finisce con una sorpresa all'Old Trafford. Il Manchester United vince 1-0 con la capolista Arsenal, rete da tre punti firmata dall'ex Robin Van Persie. Partita vibrante ma non esaltante quella di Manchester, con lo United bravo fin dai primi minuti a far intendere che non sarebbe stata una passeggiata ai Gunners. Il vantaggio arriva da calcio d'angolo con Rooney bravo a pennellare un cross perfetto sulla testa di Van Persie che anticipa tutti e brucia l'incolpevole Szczesny al 27'. Non reagisce l'Arsenal nel primo tempo perchè lo United è tatticamente perfetto. Nella ripresa i Gunners ci provano subito, ma di pericoli veri De Gea non ne corre mai. A cavallo dell'ora di gioco Ozil sfiora il pari, sul ribaltamento di fronte Rooney va vicino al colpo del ko. I Red Devils abbassano il baricentro concedendo metri pericolosi alle giocate dei Gunners. Gli ospiti però sono colpevoli di poca lucidità negli ultimi metri, tanto che di pericoli veri arrivano su un paio di cross interessanti di Sagna. Il finale però non cambia, Rooney è monumentale, Wenger è costretto alla resa. In classifica Arsenal primo, ma con soli due punti di vantaggio sul Liverpool secondo. Salto del Manchester United che sale a quota 20, agganciato l'Everton, quinto posto e zona Champions ad un passo. Finisce 3-3 la sfida tra Swansea e Stoke con il rigore nei secondi finali dell'ex Liverpool Adam ad impattare sul campo dei gallesi.

90'+3 - Arriva il triplice fischio di Oliver!!! Boato dell'Old Trafford!!! Braccia al cielo per Van Persie!

90'+2 - Immenso Rooney che si immola su Koscielny conquistando una fallo preziosissimo per lo United!

90'+1 - ANCORA UN CROSS TAGLIATO DI SAGNA, SFIORANO UN PO' TUTTI, NON CI ARRIVA SUL SECONDO PALO BENDTNER!!

90' - Tre minuti dice Marriner! Si lamenta e non poco Wenger che chiedeva almeno 4 minuti di added time!

88' - Si difende come può lo United, tutto dietro per preservare il gol di vantaggio di Van Persie! Ottimo Smalling su Gibbs.

86' - Succede di tutto a Swansea con i padroni di casa che hanno ribaltato il punteggio con lo Stoke grazie alla doppietta di Bony, 3-2!!!

85' - Ultimi cinque minuti da vivere in apnea all'Old Trafford!

84' - Terzo cambio anche per Moyes, dentro Fellaini, fuori il l'ex Van Persie che decide con la sua zuzìccata questa partita.

83' - Vuole il gol del pareggio l'Arsenal!! Ci prova Giroud in girata!!! Palla di poco a lato!

82' - Ultima mossa per i Gunners, dentro il giovanissimo Gnabry, out Arteta.

81' - Punizione di Van Persie, tutto solo Smalling non impatta come vorrebbe, spreca tutto lo United!

80' - Si fa vedere Wilshere, ma non come vorrebbe Wenger. Giallo per lui.

77' - Arriva il momento di Ryan Giggs, 50esima partita contro l'Arsenal, esce Kagawa. Risponde Wenger con i centimetri e il peso di Bendtner al posto di Cazorla.

76' - Prima Koscielny poi Gibbs!! Tiro rimpallato quello del francese, debole tra le braccia di De Gea quello dell'esterno sinistro.

75' - Giallo per Rooney, intervento scomposto su Ramsey.

73' - Cross bellissimo di Sagna, la palla attraversa tutta l'area di rigore sotto gli occhi di un preoccupato De Gea, angolo Arsenal dopo il tocco decisivo di Evans!

72' - Salva tutto Jones che fa una diagonale perfetta sull'imbucata di Ozil.

70' - Ha arretrato il baricentro lo United, lasciando il controllo ai Gunners negli ultimi minuti di gioco.

68' - Azione insistita in stile Arsenal, controlla il possesso palla avversario lo United che si chiude come meglio può con Rooney deisivo in fase di ripiego.

66' - Ancora Rooney che vuole il raddoppio, destro debole, controlla la traiettoria Szczesny.

65' - Ci mette il fisico Jones che chiude l'inserimento di Wilshere! Rimessa dal fondo per De Gea.

61' - Wenger fa la sua mossa, dentro Jack Wilshere fuori Flamini. Vuole maggiore imprevedibilità li davanti il tecnico francese.

60' - NON C'E' UN ATTIMO DI RESPIRO!!! GRAN SINISTRO DI ROONEY CHE FALLISCE UN RIGORE IN MOVIMENTO!!!!!!!! MANI NEI CAPELLI PER MOYES!!

59' -Salgono i Gunners, tiro da fuori area di Ramsey, facile in presa bassa De Gea!

58' - OZIL AGGANCIA IN AREA TUTTO SOLO!!!! SINISTRO A BOTTA SICURA!!! SOLO ESTERNO DELLA RETE PER IL TEDESCO!! PERICOLO UNITED!

57' - Salgono i ritmi in questi ultimi minuti, cross di Ozil, blocca De Gea, ma per l'assistente è angolo!

56' - Buona iniziativa sulla destra di Smalling che serve in area Kagawa, angolo United!

54' - Manca lucidità negli ultimi metri all'Arsenal, fraseggio lento e poco movimento senza palla. Occhio alle ripartenze del Manchester United.

52' - Lotta da terra Carrick, che aggressività dei giocatori dello United, la differenza quest'oggi è tutta qui.

50' - Ozil-Giroud, triangolazione che non si completa al limite dell'area.

48' - Punizione sbilenca di Ramsey da posizione favorevole. Spreca una buona opportunità l'Arsenal.

47' - Vuole una reazione veemente l'Arsenal, tenta la conclusione in area Ramsey, un muro la difesa dello United.

46' - Si ricomincia all'Old Trafford, fuori Vidic dopo il duro colpo subito sugli sviluppi di un'azione di gioco nel secondi finali, dentro Cleverley. Jones formerà quindi la coppia centrale con Evans.

18.02 - Dopo l'interruzione di almeno tre minuti Oliver manda tutti negli spogliatoi. Manchester United avanti 1-0 con l'Arsenal grazie al gol di testa di Van Persie su angolo di Rooney. Partita non bella all'Old Trafford, decisa da un episodio. Meglio tatticamente i Red Devils che hanno chiuso ogni spazio limitando le giocate offensive dei Gunners praticamente a zero. Attesa la reazione dei londinesi ma l'atmosfera di casa potrà solo spingere lo United verso il colpaccio. Gioco fermato un paio di volte per l'infortunio a Szczesny e quello nei minuti finali a Vidic che però ha lasciato il campo sulle proprie gambe. Perfetto l'arbitraggio del giovane Oliver.

45'+2 - Esce di pugno de Gea, rimane al suolo anche Vidic colpito duro nello scontro con Giroud. Finale di primo tempi in Galles Swansea sotto di due reti con lo Stoke.

45'+1 - In tribuna anche Ferguson...

45' - Saranno due i minuti di recupero all'Old Trafford.

43' - Non sfrutta l'errore di Carrick l'Arsenal, a gioco fermo Oliver ammonisce anche Flamini per il fallaccio su Jones.

41' - Rimane a terra Szczesny colpito involontariamente da Jones in uscita! Attimi di panico all'Old Trafford, ma il polacco è già in piedi! Sospiro di sollievo per Wenger. Ammonito Jones, ma non si capisce il motivo. Severo in questa occasione Oliver.

40' - Prova a sfondare Kagawa a sinistra, altro angolo per lo United dopo la chiusura di Sagna.

38' - Palla persa da Flamini in mezzo al campo, prosegue l'azione, Evra mette al centro libera l'Arsenal, quanta fatica per i Gunners!

37' - Prima Giroud che non può impensierire De Gea con un tiro ben oltre la traversa, dall'altra parte cross tagliato di Valencia, non può ricevere nessuno in area.

35' - Ci prova proprio Ramsey con un tocco in area a servire Giroud. Nulla da fare.

33' - Grande intensità difensiva del Manchester United che ha praticamente annullato i terminali offensivi di Wenger. Ancora da registrare Ozil e Ramsey.

29' - Vantaggio tutto sommato meritato per i Red Devils che avevano messo subito alle corde l'Arsenal con un atteggiamento aggressivo in goni zona del campo. Un gol che potrebbe finalmente sbloccare un match con poche emozioni per quasi trenta minuti.

27' - VANTAGGIO UNITED!!!!! CALCIO D'ANGOLO PERFETTO DI ROONEY CHE TROVA LA TESTA DI VAN PERSIE CHE SCEGLIE ALLA PERFEZIONE IL TEMPO E BRUCIA NELL'OCCASIONE GIROUD! UNITED AVANTI 1-0!! GOL DELL'EX PER L'OLANDESE, GIOIA INCONTROLLABILE PER LUI!

26' - Corner United....

23' - Poco spettacolo fin ora all'Old Trafford. Manchester United e Arsenal stentano in questo avvio di partita.

21' - Cross interessante di Rooney dalla sinistra, svetta Vermaelen in anticipo netto su Van Persie.

19' - Jones è indemoniato! Prova a sfondare in area il numero 4, ancora in affanno la retroguardia dei Gunners.

17' - Grande intervento difensivo di Phil Jones che chiude la linea di corsa a Giroud.

15' - Aggancia con una magia in area Giroud, bene in copertuta Vidic ed Evans.

12' - Partita che vive di folate, ancora nessuna azione degna di nota.

8' - Allarga la falcata in mezzo al campo di Jones, chiude in anticipo Vermaelen! Bella sgroppata del giocatore di Moyes.

6' - Bella giocata di Kagawa che allarga a sinistra sulla corsia di Evra, cross telefonato facile preda di Szczesny!

5' - Provano lo scambio ravvicinato Van Persie ed Evra, si chiude la difesa ospite.

4' - Non riesce ad uscire l'Arsenal, possesso di palla insistito del Manchester United.

2' - Subito forte i Red Devils che guadagnano un angolo, nulla di fatto, ma il pallone torna in possesso dei padroni di casa. Atteggiamento accorto dei Gunners.

1' - Si parte, primo pallone giocato dallo United.

17.09 - Minuto di raccoglimento per le vittime dei conflitti che hanno scosso la Gran Bretagna.

17.06 - Squadre nel tunnel pronte a fare il loro ingresso in campo! Spettacolo sugli spalti a Manchester!

17.02 - Giocatori in campo all'Old Trafford per l'ultimo riscaldamento prima del kick off.

16.59 - Tutti a Manchester adesso!!

16.57 - E' finita allo Stadium of Lihgt!!! Il Sunderland fa l'impresa battendo i Citizens grazie alla rete di Bardsley, e bissando il successo nel derby con il Newcastle!

16.55 - Ultima occasione intanto per il City a Sunderland....Punizione di Kolarov, mtte fuori Bardsley!!

16.50 - Meno di mezz'ora al calcio d'inizio del big match dell'Old Trafford tra Manchester United e Arsenal!

16.44 - La foto del gol di Bardsley che decide per ora Sunderland-Manchester City.

16.34 - Immagine live dallo Stadium of Linght dove siamo al minuto 73' e il City è ancora sotto 1-0 con il Sunderland.

16.23 - Rispetto alla vittoria con il Fulham, il Manchester United schiera Kagawa, Smalling e il rientrante Carrick, al posto del giovane Januzaj, di Rafael e Cleverley.

16.20 - Assenze pesanti per l'Arsenal che deve rinunciare sia a Mertesacker che a Rosicky per influenza. Vermaelen sosituisce il difensore titolare di Wenger, ritorna dal primo minuto invece Flamini.

Cari amici di Vavel Italia ed appassionati di "football" d'oltremanica, benvenuti da Giuseppe Lippiello all'attesissima diretta della partita tra Manchester United e Arsenal. L'Old Trafford è pronto ad alzare il sipario su una maestosa opera calcistica che è lo scontro tra i Red Devils e i Gunners. Tutto in novanta minuti. Tutto quello che ci si può attendere dal calcio inglese in due tempi da vivere tutto d'un fiato. E' iniziato il conto alla rovescia!

Il Manchester United arriva a questa partita con una striscia aperta di otto risultati utili consecutivi, dopo il pareggio di Champions League con la Real Sociedad. E' tutto un tripudio l'Arsenal dopo le vittorie in campionato con il Liverpool, e quella fondamentale di Champions nella tana del Borussia Dortmund. Prove di carattere e maturità che confermano una volta di più la grande voglia del gruppo di raggiungere i propri traguardi. Il titolo non sembra essere un'utopia, la Champions invece rimane un sogno proibito da cullare fino in fondo, partita dopo partita. Nella testa degli ospiti però è impossibile far assopire il ricordo di quel terribile 28 agosto 2011, quando l'Old Trafford fu attore protagonista della clamorosa vittoria dei Red Devils per 8-2 sul malcapitato Arsenal. Ultimo squillo dei Gunners il primo maggio 2011 all'Emirates, 1-0 il finale.

Entrambe le squadre sono chiamate a risposte concrete per proseguire nella corsa al titolo l'Arsenal, e nella rincorsa alla zona Champions lo United. Dopo la vittoria del Liverpool con il Fulham, i Reds sono soli al secondo posto a 23 punti. Pareggio interno del Chelsea con il West Bromwich che perde contatto con la vetta dopo il 2-2 agguantato nei secondi finali grazie ad un rigore trasformato da Hazard. I Gunners però devono difendersi dall'inserimento della sorpresa Southampton, terzo a 22 punti. In questi minuti arriva il finale dal White Hart Lane dopo a sorpresa il Newcastle espugna il campo del Tottenham grazie al gol di Remy. Parziale invece a Sunderland dove la squadra di Poyet conduce 1-0 con il City, gol del vantaggio firmato da Bardsley.

David Moyes proverà fino all'ultimo minuto a recuperare giocatori decisivi per il suo schema tattico come Michael Carrick, Johnny Evans e l'esterno Rafael. Potrebbe partire dal primo minuto Fellaini, dopo l'esplulsione rimediata in Spagna. Ancora fuori invece l'attaccante Danny Welbeck. Januzaj scalpita per una partita che potrebbe consacrare il suo immenso talento.Alla vigilia sono arrivate parole importanti da Moyes sui progressi della sua squadra:" Penso che stiamo migliorando partita dopo partita, il confronto con il loro centrocampo non ci preoccupa, sappiamo di poterli mettere in difficoltà. Con l'Arsenal sarà una partita ovviamente difficile, ma tre punti sarebbero fondamentali per il nostro processo di crescita e faremo di tutto per ottenerli, possiamo competere con chiunque".

Wenger dal canto suo è costretto a fare i conti con la tegola Wilshere, out nelle ultime due partite, ma sembra certo di poter contare, almeno partendo dalla panchina di Walcott e soprattutto di Mathieu Flamini. Lo United è imbattuto negli scontri diretti con l'Arsenal da quattro incontri, ultimo il pareggio dell'Emirates per 1-1 con reti di Walcott e l'ex Van Persie. Se scenderà in campo quest'oggi, Ryan Giggs toccherà il record di 50 partite giocate contro i londinesi. Da un record all'altro, Wenger, dopo il ritiro di Ferguson, è diventato il tecnico più longevo sulla panchina di una squadra inglese. Dice però male al francese che in 23 occasioni all'Old Trafford, ha vinto solo 4 volte. L'Arsenal arriva a Manchester ben conscio del fatto che una vittoria scaverebbe un solco profondo 11 punti con lo United, difficile da colmare. Parole di elogio sono arrivate da Wenger per la sua coppia di difensori centrali Koscielny-Mertesacker, protagonista delle due clean sheets ottenute con Liverpool e Dortmund:" Sono due giocatori che si adattano a meraviglai, un mix perfetto di tecnica e potenza. Credo però che la loro principale qualità stia nel fatto di non soffrire la pressione dei grandi eventi, e lo hanno dimostrato nelle ultime due partite. All'Old Trafford mi aspetto lo stesso atteggiamento".

Rooney ha nell'Arsenal il suo avversario preferito, avendo segnato 10 reti ai Gunners, compreso il primo gol assoluto in campionato e il suo 100esimo gol in Premier League. L'attaccante inglese ha sottolineato l'importanza dei tifosi in una partita cosi delicata:" I tifosi sono sempre straordinari, e anche quest'anno ci hanno dato una grossa mano nonostante le difficoltà. Nelle grandi serate come questa con l'Arsenal, scendiamo in campo sapendo di poter contare sul loro apporto in ogni momento e questo ci dà la spinta necessaria per ottenere il massimo ".

Probabili formazioni, Manchester United, De Gea, Evra, Smalling, Vidic, Jones/Ferdinand, Cleverley, Valencia, Giggs, Anderson/Carrick, Rooney, Van Persie.

Arsenal: Szczesny, Gibbs, Koscielny, Mertesacker, Sagna, Arteta, Flamini/Gnabry, Ozil, Ramsey, Rosicky, Giroud.

Arbitro del match il 28enne Michael Oliver, assistenti i signori Burt e Long, quarto uomo Marriner.