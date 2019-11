Pallone d'oro, inizia lo sprint finale

Il premio individuale più ambito per un calciatore è senza dubbio il Pallone d'oro, un trofeo che mette i brividi per la bellezza e il significato che porta con sè. Non è facile vincerne uno, eppure c'è in giro un argentino che ne ha vinti 4 di fila. Le ultime quattro edizioni infatti sono state vinte da Messi, e ci si chiede se quest'anno in cui la Pulga ha segnato e giocato un po' meno del solito (anche per i continui probemi muscolari) o se finalmente avremo un nuovo vincitore. Nella lista dei 23 finalisti c'è tutto il meglio del calcio mondiale, ma a poterlo vincere sono in pochi. Quest'anno la novità è nel numero dei finalisti, 5 al posto di 3.

RIBERY

Secondo molti il favorito n.1 per dato un apporto fondamentale al triplete del Bayern. La sua stagione è stata senza dubbio strepitosa, ma non è l'unico dei bavaresi ad essere stato decisivo nelle vittorie della squadra tedesca: è anche il preferito di Zidane, che ha espresso il suo voto chiaramente: "Quest'anno lo merita lui". Chissà com'è stato contento Ronaldo, che ha spesso rimproverato al club di non appoggiarlo nella diatriba con Messi sul miglior giocatore del mondo. Ha vinto il premio come miglior giocatore della scorsa edizione della Champions.

CRISTIANO RONALDO

La quantità spaventosa di gol segnati col Real Madrid (225 in 216 presenze) nonè bastata per vincere in questi anni e l'unico trofeo vinto dal portoghese rimane quello del 2008 nell'ultima stagione allo United. Quell'anno vinse anche la sua unica Champions League. Ronaldo ha iniziato la stagione alla grande (24 gol in 17 presenze) e nella passata ne ha messi 55 in 55 match: la sua candidatura sembra più forte rispetto agli altri anni. Il suo problema è non aver vinto nessun titolo nella stagione 2012-2013, al contrario di Messi, Ribery e altri favoriti.

MESSI

Detentore del trofeo nelle ultime quattro stagioni, ha monopolizzato il Pallone d'oro come nessun altro giocatore nella storia. Ha vinto il campionato con il Barcellona, segnando 60 gol in 50 partite tra Liga, Champions e Copa del Rey. In questi primi mesi ne ha infilati 14 in 16 partite, dunque la sua media è scesa leggermente. Ha saltato molte partite per problemi muscolari che continuano ad affliggerlo, e anche contro il Betis è stato sostituito. Mai così sfavorito nelle ultime quattro edizioni, ma il più forte rimane lui.

IBRAHIMOVIC

Giocatore unico nel suo genere, continua a cambiare squadre e a dare spettacolo. Alcune sue reti impossibili sono già nella storia e Ibra è sicuramente un fuoriclasse. In quanto a gol non arriva ai livelli di Messi e Cristiano ma poco ci manca: 35 in 47 presenze nella scorsa stagione col PSG, campione di Francai per la terza volta soprattutto grazie a lui. Anche in nazionale ha sempre fatto vedere grandi cose e si giocherà lo spareggio per Brasile 2014 contro il Portogallo di Ronaldo. Nonha mai vinto il trofeo e le sue opzioni sono poche, ma potrebbe entrare ella top 5.

VAN PERSIE

Il miglior acquisto dello United negli ultimi anni segna ancora di più di quando era all'Arsenal. Da quando è arrivato all'Old Trafford ha messo in ombra Rooney, che non è poco. Nella stagione 2012-13 ha segnato 30 reti in 48 presenze e proclamandosi campione d'Inghilterra nel'ultimo anno dell'era Ferguson. È tra i cinque attaccanti più forti del mondo e può aspirare alla top 5 anche nel Pallone d'oro.

NEYMAR

Santos, Barcellona e nazionale brasiliana. Con tutte lemaglie Neymar segna e diverte, ed è il più giovane tra i candidati alla vittoria. L'età potrebbe essere un handicap, avrà tempo. Ha vinto le ultime due edizioni del Pallone d'oro sudamericano, e punta ad entrare in finale grazie anche al successo in Confederations Cup. Nel Barcellona, dove si è già inserito perfettamente e migliora ad ogni partita. Predestinato.

GARETH BALE

Il giocatore più pagato della storia ha vissuto la miglior stagione della carriera con il Tottenham che gli è valsa il trasferimento in Spagna. Come Neymar, è molto giovane e il tanto rumore intorno al suo trasferimento non lo aiuterà nelle votazioni. Bale è comunque un giocatore straordinario che potrebbe avere ancora margini di miglioramento e non sfigura certo nella lista dei migliori giocatori del mondo. NOn ha vintonessun titolo col Tottenham e la nazionale non è un fattore nel suo caso.

FALCAO

Strepitoso il suo anno con l'Atletico Madrid, culminato con la vittoria in Coa del Rey sul Real. Una competizione minore ma ingigantita dall'impresa, visto che erao 14 anni che l'Atletico non vinceva un derby. 34 gol in 41 presenze nel 2012-13, anche con la nazionale colombiana ha segnato valanghe di gol.Quasi sicuro di entrare nei primi dieci.

ROBBEN

L'altro funambolo del Bayern campione d'Europa, il suo apporto è stato simile a quello di Ribery, con qualche pausa in più forse. Tredici gol in 30 presenze, ma dalla sua parte ci sono soprattutto i trofei vinti col Bayern e uno stile di gioco elegante e finalmente efficace. Difficile che vinca, ma prenderà molti voti.

La lista dei 23 possibili vincitori:

Gareth Bale (Galles), Edinson Cavani (Uruguay), Radamel Falcao (Colombia), Eden Hazard (Belgio), Zlatan Ibrahimovic (Svezia), Andres Iniesta (Spagna), Philipp Lahm (Germania), Robert Lewandowski (Polonia), Lionel Messi (Argentina), Thomas Mueller (Germania), Manuel Neuer (Germaniz), Neymar (Brasile), Mesut Ozil (Germania), Andrea Pirlo (Italia), Franck Ribery (Francia), Arjen Robben (Olanda), Cristiano Ronaldo (Portogallo), Bastian Schweinsteiger (Germania), Luis Suarez(Uruguay), Thiago Silva (Brasile), Yaya Toure (Costa d’Avorio), Robin Van Persie (Olanda), Xavi (Spagna).