Messi resterà fuori due mesi

Il responso medico sulle condizioni di Leo Messi dopo l'infortunio sofferto domenica è pesante Dalle 6 alle 8 settimane di stop saranno necessarie per curare la lesione al bicipite femorale sinistro. È l'infortunio più grave patito da Messi nella sua carriera: mai aveva dovuto stare così tanto tempo lontano dal campo e con questo infortunio il suo 2013 è praticamente terminato. Messi potrebbe tornare a giocare per la partita al Camp Nou contro l'Elche del 5 gennaio o nella giornata successiva, quando il Barcellona visiterá l'Atletico Madrid.

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, Messi è profondamente segnato per quest'infortunio e per i lunghi tempi di recupero che non si aspettava. È stato lui stesso a chiedere il cambio dopo 20 minuti nella partita contro il Betis di domenica sera, poi vinta dal Barcellona 4-1.

Gli infortuni muscolari sono stati una costante negli ultimi mesi per l'argentino: l'ultimo alla fine di settembre sul campo dell'Almeria, che lo costrinse a saltare la partita di Champions col Celtic e quella di Liga contro il Valladolid. "Non sappiamo il motivo di questi infortuni" ha detto chiaramente Martino nella conferenza stampa successiva al match col Betis. "Non so niente di medicina e quindi mi rimetto ai dottori. Siamo preoccupati perchè è la terza volta che soffre un problema muscolare e questo lo disturba anche a livello mentale" ha riconosciuto l'allenatore.

La prima parte del lavoro di recupero sarà effettuata a Barcellona, la seconda in Argentina ormai a ridosso delle festività natalizie. Ovviamente Messi non farà parte della selezione argentina impegnata nei prossimi giorni e rimarrà a Barcellona per iniziare le cure necessarie.

(Fonte Mundo Deportivo)