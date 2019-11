Ibra mette la terza e porta il PSG a +5 sul Monaco

Monaco vs. Evian 1-1

Secondo stop consecutivo per i ragazzi di Claudio Ranieri: dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Lilla, una prestazione opaca contro l'Evian non consente di andare oltre il pareggio. Il gol subito al minuto 20 da Wass mette in evidenza i limiti del Monaco, specialmente in difesa: la lentezza dei centrali difensivi è un problema grave e se la volontà è quella di andare a competere in ambito europeo, bisogna intervenire subito con dei nuovi innesti (magari meno costosi ma meglio studiati). Il gol del pari arriva al minuti 27, grazie al solito Falcao, al nono centro stagionale. Nella ripresa è sempre l'Evian a propporre gioco e a rendersi pericoloso; una traversa colpita a pochi minuti dal tripice fischio da Ocampos illude i tifosi del Monaco, ma il pari è il risultato più giusto. I monegaschi sono ora in terza posizione, a 5 punti dal PSG: partite come questa, se si vuole ambire al titolo, vanno vinte.

PGS vs. Nizza 3-1

Ci pensa sempre lui: Zlatan Ibrahimovic. Periodo di forma davvero straordinario per l'attaccante svedese che stende con una tripletta il Nizza, alla terza sconfitta consecutiva. Marcature aperte al minuto 39 del primo tempo: bellissimo traversone dalla destra di Lucas, Ibra anticipa il portiere in uscita ed insacca con un colpo di suola. Il raddoppio arriva al minuto 57 su rigore (procurato da Cavani, ottimamente imbeccato proprio da Ibrahimovic). Al 70' il Nizza accorcia le distanze: Cavani devia un cross basso proveniente da destra, la traiettoria che prende il pallone inganna tutti tranne Pejcinovic, che fa 2-1. Ma il 76' arriva il gol che chiude la partita: incornata di Ibra su assist di Lucas: gran partita del giovane brasiliano. PSG primo a +4 dal Lilla. Blanc sta facendo un lavoro incredibile, i risultati gli danno ragione.





Bastia vs. Rennes 1-0

Partita che vede due squadre il lotta a metà classifica. Si decide tutto nei primi minuti di gara: al minuto 8, Bruno trova il gol per la formazione di casa. Il Rennes prova la reazione, ma la convinzione è poca e complice la buona prestazione del portiere Landreau, il vantaggio del Bastia regge. Poche a dire il vero le emozioni della gara. Padroni di casa che vanno a quota 18 punti, ospiti a 17.

Guingamp vs. Lilla 0-0

Occasione sprecata per il Lilla, che avrebbe potuto e dovuto sfruttare il pareggio del Monaco per allungare di 2 punti sui diretti avversari. La squadra di Girard avrebbe effettivamente meritato qualcosa in più per quello che ha costruito nei 90 minuti, ma il Guingamp ha retto bene la pressione avversaria, concedendo davvero poco. Gli ospiti non hanno sfruttato al meglio l'inferiorità numerica dei padroni di casa, in 10 dal 35' del secondo tempo per l'espulsione di Mathis. Il Lilla mantiene comunque il secondo posto a quota 27 ed è senza dubbio la sorpresa del campionato.

Lorient vs. Stade Reims 0-0

Sfida davvero noiosa tra Lorient e Stade Reims. Pochissime le occasioni da gol create da entrambe le squadre, che non vogliono farsi male. Rosso a Barthelme al 26' secondo tempo che lascia i padroni di casa in dieci uomini, ma gli ospiti non ne approfittano. La squadra di Antonetti rimane così a 19 punti, a 2 punti dall'OM. Lorient a quota11, al momento fuori dalla zona retrocessione ma comunque nelle zone basse della classifica.

Tolosa vs. Ajaccio 1-1

Allo stadio Municipal di Tolosa i padroni di casa hanno davvero da recriminare qualcosa per questa partita, dove avrebbero meritato davvero i 3 punti. I gol tutti nel primo tempo: apre per gli ospiti Lasne 7', sul finire del primo tempo Sylla trova il pareggio del definitivo 1-1. Leggendo però le statistiche della gara è chiaro che il dominio sia stato del Tolosa: 22 tiri, di cui 8 nello specchio, a 4, di cui solo 2 in porta. Ospiti dunque che hanno raccolto 1 punto con il minimo sforzo e una prestazione quasi puramente difensiva. Ajaccio penultimo a quota 8, Tolosa a metà classifica.

Valenciennes vs. Montpellier 1-1

Che beffa per i padroni di casa: Angoua apre le marcature al 6', pareggio nel recupero del secondo tempo per gli ospiti, in 10 uomini, ad opera di Strambouli. Partita davvero importante in chiave salvezza: il Valenciennes rimane terzutimo a 9 punti, Montpellier a quota 14. Davvero sfortunati i padroni di casa, che avrebbero meritato di più e si vedono ancora invece relegati in zona retrocessione. La fortuna ha sorriso al tenace Montpellier, che deve partire da questo pareggio e cambiare qualcosa per vivere una stagione più tranquilla.

Bordeaux vs. Nantes 0-3

Il Nante è l'altra sorpresa di questo campionato: quarta posizione a 23 punti, la squadra di Der Zakarian ottiene un risultato pazzesco concretizzando praticamente tutte le occasione avute (3 gol con 4 tiri in porta). Apre le marcature Bessat al 41', raddopio a 61' di Djilobodji e chiuusura della pratica ad opera di Djordjevic al minuto 65 (gol numero 8 in campionato per l'attaccante serbo). Brutto stop per il Bordeaux autore di una gara nel complesso non brutta, ma poco concreta.

Marsiglia vs. Sochaux 2-1

L'OM sembra essere finalemente fuori dal periodo di crisi. Certo l'avversario non era tra i più impegnativi (Sochaux ultimo a 7 punti), ma l'importante era ottenere i 3 punti, che sono arrivati. Gara subito in discesa per i padroni di casa grazie al gol di Thauvin (classe 1993). Gli ospiti pareggiano al 60' grazie a Mayuka. La squadra di Baup è brava a non perdere la concetrazione e a continuare ad attaccare in modo ordinato. Gli sforzi sono ripagati al minuto 38 del secondo tempo, quando Gignac, appena entrato, trasforma il rigore della vittoria. Il Marsiglia sale così a 21 punti.

St. Etienne vs. Lione 1-2

Anche il Lione sembra aver superato il momentaccio vissuto nel mese di Ottobre; trend opposto quello del St. Etienne, che dopo un ottimo avvio, sembra aver perso gioco e brillantezza. I gol tutti nel secondo tempo: Lacazette colpisce al 50'. Risponde Hamouma al 65'. La beffa per i padroni di casa al secondo minuto di recupero, quando Briand gela il Geoffroy Guichard. Lione e St. Etienne a pari punti (18).