Johnson non ha dubbi:"Il miglior Liverpool degli ultimi anni"

Continua la corsa del Liverpool alle zone nobili della classifica. Dopo la debalce dell'Emirates con l'Arsenal, e qualche dubbio sulle reali possibilità della squadra di Rodgers di tornare ai piani alti del calcio internazionale, quella di sabato con il Fulham è stata la riprova che in questa stagione qualcuno è tornato a bussare forte in Premier. I Reds hanno battutto quattro colpi letali, doppietta di Suarez, gol di Skrtel e autogol di Amorebieta, che hanno messo ko il traballante Fulham di Martin Jol, portandosi nuovamente a due sole lunghezze dai Gunners, sconfitti domenica nel big match con il Manchester United. Al di là dei gol, quella che ha impressionato è stata la prova corale di un gruppo che, con il ritorno alla difesa a quattro con Agger titolare al fianco di Skrtel, e gli esterni Cissokho a sinistra, in attesa del pieno recupero di Enrique entrato al 60', e Glen Jonhson a destra, ha dimostrato solidità e personalità nell'azzannare l'avversario.

Avversario giusto al momento giusto, o Liverpool nuovamente protagonista in patria? Nel post partita a parlare è proprio Johnson, out per influenza con l'Arsenal, e fresco di ritorno in nazionale nella doppia sfida a Cile e Germania:" Tutte le grandi squadre reagiscono dopo una prestazione deludente, vincere con quattri reti senza subire gol è evidentemente il massimo. Quello che ha fatto la differenza è stata la voglia di lottare e recuperare ogni pallone perso qualche istante prima,e alcuni gol sono stati frutto di questa determinazione", ha dichiarato l'esterno di Rodgers. Anfield deve tornare ad essere il fortino inespugnabile di un tempo secondo Jonhson:" Dobbiamo fare in modo che chi venga qui abbia mille difficoltà a giocare, mentre noi dobbiamo essere liberi di esprimerci al meglio e fare quanti più punti possibili. Se continuiamo a lavorare duro credo che riusciremo a fare questo". L'ex Portsmouth non ha dubbi, questo è il miglior Liverpool da quando è arrivato all'ombra del Liver Bird:" Decisamente è il miglior gruppo da quando sono qui, in passato ci sono statai tanti grandi giocatori, ma se pensiamo alla collettvità credo che sia la miglior squadra".

Con le convocazioni di Hodgson per la doppia amichevole dell'Inghilterra, Jonhson sarà in compagnia di un folto gruppo di Reds, dal capitano Steven Gerrard, fino a Daniel Sturridge, otto gol in campionato per lui a parimerito con Luis Suarez, e al ritorno in nazionale maggiore di Jordan Henderson:" Jordan si è guadagnato questa chiamata, sta lavorando alla grande. Anche quando all'inizio della sua carriera qui non giocava, non ha mai mollato continuando ad impegnarsi in ogni allenamento. Le sue prestazioni quest'anno dimostrano che merita la maglia dell'Inghilterra".