Diretta Italia - Nigeria, segui il live della partita

E' TUTTO DA LONDRA, 2-2 AL CRAVEN COTTAGE! FINISCE COSì IL 2013 DELLA NAZIONALE ITALIANA, A TUTTI UN ARRIVEDERCI AL 2014!

-Quarto pareggio nelle ultime quattro partite per l'Italia, dopo Danimarca, Armenia e Germania. Resta il problema difesa per Prandelli, troppi i gol subiti dopo la Confederations, 7 nelle ultime 4 partite.

Ecco il gol del pareggio di Giaccherini.

Subito le parole del CT Prandelli:"Risultato bugiardo, abbiamo giocato a calcio. Vorrei vedere più spesso prestazioni del genere, complimenti ai ragazzi, avremmo meritato la vittoria. Sul primo gol nigeriano c'era fallo su Pasqual. Bilancio positivo per questo 2013".

90+2' E' FINITA!!! 2-2, PAREGGIO A CRAVEN COTTAGE TRA ITALIA E NIGERIA!! OTTIMA ITALIA NELLA RIPRESA, PECCATO PER IL BLACKOUT A FINE PRIMO TEMPO!!

90' OCCASIONI CHE PIOVONO DA TUTTE LE PARTI. Per ben due volte Cerci ad un passo dal 3-2, mentre sul capovolgimento di fronte, Onazi indugia troppo e perde l'attimo per calciare!

89 DIAMANTI INDIAVOLATO! DOPPIO TENTATIVO DEL CAPITANO DEL BOLOGNA, per ben due volte respinge Enyeama.

88' PAROLO!! NON VA A BUON FINE NEANCHE IL QUARTO TENTATIVO! DESTRO POTENTE DA FUORI AREA, respinge Enyeama.

87' Cerci fugge via sulla destra e crossa dal fondo, palla troppo alta.

85' E INVECE VA DIAMANTI!! TRAVERSA CLAMOROSA DI ALINO DIAMANTI, IMPIETRITO ENYEAMA!!! Sfortunatissimi gli azzurri che meriterebbero ampiamente la vittoria. Ora è un assedio azzurro, non riparte più la Nigeria.

84' Poli si guadagna una preziosissima punizione al limite dell'area. Pirlo o Balotelli?

80' Si guadagna un'ottima punizione dai 30 metri Balotelli, si incarica della battuta Pirlo che calcia centrale, comodo per Enyeama.

79' Enyeama devia goffamente in angolo un traversone di Pirlo. Sulla battuta da calcio d'angolo, altra GRANDE OCCASIONE PER PAROLO. Deviato il suo destro da centro area.

77' SFORTUNATO BALOTELLI! Ancora Super Mario, sempre Super Mario. Stavolta su ottimo cross di Maggio dalla destra, tenta il collo sinistro al volo e svirgola, coefficiente di difficoltà altissimo.

74' SIRIGU VOLA A DEVIARE IN ANGOLO IL SINISTRO DA FUORI, poi si ripete sul tirocross insidiosissimo sul primo palo. Spinge ora la Nigeria!

72' BALOTELLI!! ANCORA LUI, ITALIA A 20 CM DAL 3-2!! Grande sciabolata di Diamanti a servire il centravanti del Milan, che controlla di petto, rientra sul destro ed esplode il tiro a giro, che lambisce il palo!

70' Curiosa la sfida a centrocampo tra Pirlo ed i mediani delle Aquile, fioretto contro spada. Sembra essere entrato bene in partita il 21 bianconero.

68' CERCI!! CI PROVA SUBITO CON IL SUO CLASSICO SINISTRO A GIRO. PALLA FUORI DI UN METRO.

67' Balotelli cerca la magia a servire Diamanti a rimorchio, ma la sua assistenza è troppo corta.

65' Girandola di cambi: tra le fila azzurre, dentro Cerci e fuori Candreva. Nella Nigeria, dentro Musa ed Emenike, fuori Dike ed Ameobi.

64' Problemi per Ejide, staff medico in campo. Intanto al Craven Cottage il pubblico si diverte con la OLA! Ejide non ce la fa, al suo posto Enyeama.

62' Diamanti cerca di servire con il suo magico sinistro Balotelli, all'estremità opposta dell'area di rigore. Mario viene anticipato da un prodigioso recupero della retroguardia delle Aquile.

61' PALO, PALO DI PAROLO! ANCORA LUI, SFORTUNATO QUESTA VOLTA! Colpisce il montante alla sinistra dell'estremo difensore nigeriano su ottima assistenza di Diamanti.

58' PAROLO COSA HA SBAGLIATO?? Punizione velenosa di Pirlo, Ejide non trattiene e Parolo, ad un metro dalla porta, manda alto anticipando anche Balotelli. CLAMOROSA OCCASIONE PER L'ITALIA!

57' Balotelli incontenibile, si inserisce centralmente palla al piede, chiede lo scambio a Diamanti, che gli rende la palla. Egwekwue lo stende: ammonito!

56' Risponde subito la Nigeria, prima con un destro di Moses murato e poi con un'altra conclusione dalla distanza del laziale Onazi che termina larga.

54' Subito Pirlo, impugna la bacchetta e inizia a dirigere l'orchestra a modo suo. Apertura magistrale per Pasqual, che crossa di prima intenzione, si rifugia in angolo la Nigeria.

52' Ecco i cambi che anticipavamo prima: fuori Rossi, Motta e Montolivo. Entrano Pirlo, Parolo e Diamanti. Italia che passa al 4-3-2-1, con Candreva e Diamanti a supporto di Balotelli.

50' Brivido per gli azzurri, su una punizione dalla trequarti molto insidiosa che attraversa tutta l'area di rigore. Sarà calcio d'angolo.

48' Il gol di Giaccherini ricorda molto quello che segnò Snejider in una semifinale di Champions tra Inter e Barcellona, a San Siro.

47' GIACCHERINI!!! PAREGGIA SUBITO L'ITALIA!! LASCIATO COMPLETAMENTE SOLO IL CENTROCAMPISTA DEL SUNDERLAND, CHE SERVITO OTTIMAMENTE DA CANDREVA, BATTE EJIDE!! 2-2!!

46' SUBITO BALOTELLI! DOPPIA OCCASIONE PER SUPERMARIO! Prima Benjamin lo anticipa al momento di calciare, poi Ejide respinge il suo destro dopo azione da calcio d'angolo.

-Si sono scaldati durante l'intervallo Pirlo, Parolo e Diamanti. Entreranno a breve, per il momento rientreranno in campo gli stessi undici del primo tempo. Nella Nigeria, fuori Oduamadi, dentro Ogu.

LA PERLA DI AMEOBI PER IL VANTAGGIO DELLE AQUILE!

iL PAREGGIO DELLA NIGERIA CON L'INCORNATA DI DIKE.

IL GOL DEL VANTAGGIO AZZURRO FIRMATO DA GIUSEPPE ROSSI!

45+1': FINISCE QUI LA PRIMA FRAZIONE. NIGERIA IN VANTAGGIO PER 2-1 SUGLI AZZURRI. INCREDIBILE BLACKOUT DELL'ITALIA TRA IL 35' ED IL 40'.

45' Moses cerca il tiro a giro dal limite, ignorando la sovrapposizione a sinistra di Benjamin.

43' Si divertono ora i tifosi nigeriani presenti sugli spalti di Craven Cottage, intonando i classici Olè ad ogni passaggio riuscito delle Aquile.

41' BALOTELLI!! Straordinario Mario Balotelli, che in un fazzoletto arpiona una palla vagante e calcia di collo esterno verso la porta di Ejide. Destro potente, con il portiere nigeriano che non trattiene, ma blocca in un secondo momento.

39' AMEOBI!! LA NIGERIA CAPOVOLGE LA PARTITA IN 4 MINUTI!! MA CHE GOL AMEOBI, DEVIAZIONE VOLANTE DI ESTERNO SU CROSS DA SINISTRA. 1-2!!

37' Qualche dubbio sul gol del pareggio per una presunta spinta di Dike su Pasqual. Il contatto c'è, non nettissimo però.

35' PAREGGIO DELLA NIGERIA! DIKE!! INSACCA DI TESTA SU CROSS DI AMEOBI!

32' PALLA GOL CLAMOROSA PER BALOTELLI!! Contropiede orchestrato perfettamente da Montolivo, che serve Super Mario. Invece che servire Giaccherini solo in mezzo all'area, Balotelli cerca un tiro da posizione defilata, salva tutto Ejide.

29' Tirocross insidioso di Ameobi, che viene controllato con sicurezza da Sirigu. Sul ribaltamento, Giaccherini si guadagna un corner. La battuta si conclude con un nulla di fatto.

27' Si scuote anche la Nigeria, grazie a Moses che va sul fondo e cerca il cross teso, palla respinta in corner dalla retroguardia azzurra. Lo stesso centrocampista dei Reds si occupa della battuta, ma Thiago Motta libera. Ora i nigeriani hanno alzato il baricentro.

25' Balotelli si procura un'ottima punizione ai 30 metri, lui stesso si incarica della battuta: palla sulla barriera.

22' MONTOLIVO, PERICOLOSA DI NUOVO L'ITALIA! Grande assist di Giaccherini, che dalla linea di fondo riesce a servire il capitano del Milan, che in scivolata di destro non inquadra la porta!

20' Ammonito Candreva, che da dietro tocca Moses lanciato in contropiede.

19' Balotelli sembra in serata di grazia: serve Candreva sulla destra, che però indugia troppo e perde l'attimo per calciare.

15' Quando l'Italia attacca, da l'impressione di poter fare ciò che vuole. Balotelli prova il destro a giro dal limite, dopo che Giaccherini aveva rapinato il pallone a Oduamadi sulla trequarti.

14' Ora è tutt'altra partita! Balotelli entra in area e viene fermato con le maniere forti da Oboabona, e sul capovolgimento di fronte, gran tiro dai 25 metri di Onazi, respinto con sicurezza da Sirigu.

12' PEPITOOOOOO ROSSI!!! ITALIA IN VANTAGGIO!! E' TORNATO PEPITO!! GRANDISSIMO BALOTELLI CHE PROTEGGE PALLA E SERVE ROSSI A TU PER TU CON EJIDE, E IL 22 AZZURRO NON SBAGLIA!!! 1-0

10' Finisce a terra Giaccherini in area dopo una bella combinazione con Giuseppe Rossi; non ci sono gli estremi per il calcio di rigore secondo Atkinson.

7' Montolivo cerca di sorprendere la difesa nigeriana con un pallonetto a servire Balotelli, che viene anticipato. Fase di studio tra le due squadre, pochi spunti.

4' Punizione insidiosa per gli azzurri, battuta da Pepito Rossi e difesa nigeriana che libera senza affanni.

3' Batte Moses che cerca di sorprendere Sirigu sul palo scoperto; fuori di poco il destro rasoterra del giocatore del Liverpool.

2' E' Montolivo il capitano degli azzurri stasera. Subito atterrato Dike da Pasqual, punizione interessante per le aquile.

1' Partiti a Craven Cottage!

20:45. SQUADRE IN CAMPO, E' IL MOMENTO DEGLI INNI NAZIONALI.

20:20. Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA: (4-3-1-2): Sirigu; Maggio, Ogbonna, Ranocchia, Pasqual; Motta, Montolivo, Giaccherini; Candreva; Balotelli, Rossi.

NIGERIA: (4-2-3-1): Ejide; Oboabona, Ambrose, Egwuekwe, Benjamin; Onazi, Mikel; Moses, Dike, Oduamadi; Ameobi.

20:15. A voi gli highlights dell'unico precedente tra Italia e Nigeria, con la voce storica di Bruno Pizzul

19:00. Un caloroso benvenuto da Alberto Coriele su Vavel.com, seguiremo insieme la diretta della partita amichevole tra l'Italia e la Nigeria, che nel weekend ha strappato il biglietto per il Brasile, a seguito della doppia vittoria sull'Etiopia.

18:50. Sarà una partita speciale per il commissario tecnico degli azzurri, che si appresta a tagliare il traguardo delle 50 presenze sulla panchina della Nazionale. Dall'Africa all'Africa, da Londra a Londra. L'avventura di Cesare Prandelli iniziò nell'agosto del 2010 nella capitale inglese, nell'amichevole persa di misura contro la Costa D'Avorio, e stasera, a Craven Cottage, ci sarà un'altra africana sulla strada degli azzurri. Le SuperAquile nigeriane riportano alla mente quel pomeriggio americano del 5 luglio 1994, unico precedente tra le due selezioni, quando il Divin Codino Roberto Baggio salvò gli azzurri ad un passo da una clamorosa eliminazione.

18:40. Reduci dalla qualificazione al Mondiale, i nigeriani campioni d'Africa in carica, in Brasile punteranno a migliorare il loro record, ossia gli ottavi di finale raggiunti sia ad USA '94 che a Francia '98. "Mi aspetto di trovare un avversario molto fisico, la Nigeria ha almeno 10 giocatori che militano in Europa. Il calcio africano ha messo oramai le radici, con un sensibile miglioramento, sia a livello tecnico che tattico", queste le parole del CT Prandelli. Molte conoscenze italiane nella rosa degli africani, tra cui l'ex Inter e Chievo Obinna, Oduamadi, Onazi, oltre a giocatori con una solida esperienza a livello europeo, come Obi Mikel, Victor Moses, Emenike, Ambrose, Enyeama, Musa.

18:30. Finalmente potremo vedere all'opera la coppia d'attacco formata da Mario Balotelli e Giuseppe Rossi, che, smaltita la tonsillite, è in pole position per affiancare SuperMario dal primo minuto. Prandelli potrebbe optare per il ritorno al 4-3-1-2, con uno tra Candreva e Cerci a supporto delle due punte. Verosimilmente, questa è la coppia d'attacco che il CT vorrebbe riproporre in Brasile, con il fiorentino completamente ristabilito dopo i gravi infortuni che lo hanno tenuto lontano dalla maglia azzurra per troppo tempo. Pepito e Mario potrebbero realmente rappresentare una marcia in più la prossima estate.

18:20. Molti esperimenti nell'undici titolare in questa partita a Craven Cottage, storica casa del Fuhlam; tra i pali, occasione per Salvatore Sirigu, che tanto bene sta facendo a Parigi. La linea difensiva, complice anche il forfait di Barzagli, sarà composta da Pasqual, Ogbonna, Ranocchia e Maggio.

18:10. Qualche dubbio in più in mediana, anche a causa delle condizioni non ottimali di Daniele De Rossi; dovrebbe esserci spazio per Giaccherini e Montolivo, mentre scalpitano Poli e Parolo. Come detto, uno tra Candreva e Cerci agirà da collante tra il centrocampo e l'attacco.

18:05. Dopo il buon pareggio contro la Germania, si attendono indicazioni positive dagli azzurri, in quello che è l'ultimo impegno degli azzurri nel 2013, dopo il terzo posto alla Confederations Cup e la qualificazione ai Mondiali già in tasca. Le amichevoli sono tipicamente terreno ostile per gli azzurri, che cercheranno di regalare la 23esima vittoria sulla panchina azzurra a Mister Prandelli.

18:00. L' incasso dell'amichevole sarà interamente devoluto in beneficenza alle vittime del violento tifone che ha colpito le Filippine, grazie all'accordo raggiunto tra Fgic e Unicef.