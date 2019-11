Diretta Svezia - Portogallo in spareggio per i Mondiali 2014

Per questa sera è tutto. Jonathan Scaffardi e Vavel Italia vi augurano una buonanotte, ringraziandovi per aver seguito la partita in nostra compagnia.

Finisce il sogno Mondiale di Ibrahimovic, prosegue l'avventura di C.Ronaldo. Sono loro, come previsto, ad animare una sfida che nella ripresa diventa bellissima. Apre il portoghese, bravo a tagliar fuori la difesa e a punire Isaksson. Risponde, due volte, il gigante di Malmoe. Prima di testa, poi con una punizione potente. Sembra rinata la Svezia, vicina all'impresa, ma arriva Cristiano a spegnere i propositi di gloria. In un amen segna due volte e chiude i conti. Superbo zittisce Stoccolma. Nel finale sfiora anche la clamorosa quaterna. Ha vinto la squadra più forte, che ha la fortuna di avere il giocatore, oggi, più forte del Mondo. Insidioso ora il gruppo di Bento per le grandi favorite della rassegna iridata.

90' + 2' - Ronaldo!! Con l'esterno supera Isaksson, ma mette a lato di pochissimo!!

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

89' - Gerndt per Larsson nella Svezia, mentre Durmaz spara alto sull'appoggio di Ibra.

87' - Tocco d'esterno, corsa supersonica, destro a sibilare il palo! Tutto il repertorio di C.Ronaldo!

84' - Ammonito Antonsson! Serataccia per lui.

82' - Un cambio per parte. Durmaz per Kacaniklic e Ricardo Costa per Hugo Almeida.

81' - Ronaldo, immarcabile, illegale. Sfiora il quarto centro col destro!

79' - GOOOOOLLLL! C.Ronaldo!! Tripletta! Il più forte giocatore al mondo! Stavolta col destro, ad evitare Isaksson! Esplode la gioia portoghese!

77' - GOOOLLLLLL!!!!C.Ronaldo!!! 2-2!! Stavolta è finita per davvero!!! Che giocatore pazzesco! Hugo Almeida lo lancia in verticale e il resto è copione già visto! Sinistro letale!

73 - Ai ripari Bento. Fuori Meireles, per lui William.

72' - GOOOOLLL!!! Ancora Ibrahimovic!! Di potenza!! Che finale a Stoccolma!! Una bolgia!! Il calcio è splendido!!

71' - Incredibile, in un attimo è cambiata l'inerzia della partita. Punizione interessante per la Svezia. Ingenuo Veloso.

69' - Kallstrom ammonito per simulazione! Grande fischio di Webb!

68' - GOOOOOLLLLL! Ibrahimovic!! Con dedica a Pepe, con cui aveva avuto uno screzio poco prima! Pareggio Svezia!! Prova a crederci Stoccolma!

65' - Venticinque minuti al termine. Svezia che sembra crederci poco. Servirebbero tre gol. Obbiettivamente troppo per quello visto in campo.

60' - Anche Svensson sul taccuino di Webb. Fallo su Joao Pereira.

59' - Giallo per Nani, mentre Ronaldo si infuria per un intervento non sanzionato ai suoi danni.

56' - Sinistro dal limite di Ronaldo, ma stavolta innocuo per Isaksson.

53' - Costretto a lasciare il campo Coentrao, vittima di un infortunio muscolare. Al suo posto Antunes.

50' - GOOOOOOOOOLLLLLL! Ronaldo!! Chi se non lui!!! Taglio perfetto a far fuori la retroguardia e sinistro a incrociare, imparabile! Portogallo vicino al Mondiale!

49' - Larsson! Cosa ha divorato?? Ibra tiene vivo il pallone e lo serve sulla linea dell'area piccola, ma Rui Patricio si salva!!

48' - Fuorigioco di Ronaldo, che a tu per tu con Isaksson non aveva colpito! Bella giocata di Coentrao!

46' - Primo cambio, subito a inizio ripresa, per la Svezia. Fuori Elm, dentro Svensson.

Intanto la Francia ha ribaltato il risultato dell'andata e conduece 2-0 a Saint Denis. La Croazia, in dieci, vede il Mondiale. A segno Mandzukic, poi espulso, e Srna. Romania e Grecia ferme sul punteggio di parità (1-1).

Finisce la prima frazione di gioco. Punteggio bloccato sullo 0-0 e per ora qualificato il Portogallo, che ha dimostrato, dopo un inizio letargico, di essere nettamente superiore a questa Svezia. Lusitani vicini più volte al vantaggio. Prima con Dani Alves, poi con Ronaldo e infine con lo stacco di testa di Hugo Almeida, pescato perfettamente da CR7. La squadra di Lagerback ha pensato, finora, a difendersi, limitando i rischi, ma nella ripresa servirà un atteggiamento diverso. Soprattutto un Ibrahimovic diverso.

45' - Ibra! Come Ronaldo! Destro al volo, sfruttando una palla vagante in area, ma niente da fare! Fuori misura anche lui!

43' - Pessima conclusione di Ronaldo! Va in anticipo sul cross basso di Nani, ma alza esageratamente il tiro.

42' - Sponda di Ibrahimovic per Kallstrom, ma Rui Patricio la tiene!

39' - Hugo Almeida! Contropiede letale! Ronaldo scodella, delizioso, per il centravanti che di testa, tutto solo, coglie l'esterno della rete!

36' - Ronaldo! Ancora! Col destro, impatta una palla difficilissima e per poco non la mette alle spalle del portierone svedese!

35' - Eccolo CR7! Controllo meraviglioso a far fuori il difensore e sinistro radente, ben controllato da Isaksson!

32' - In ombra al momento i due protagonisti più attesi. Ronaldo e Ibrahimovic non hanno ancora acceso i motori. Il portoghese ci prova, di testa, ma non trova la porta.

28' - Bellissima giocata di Ibra nel cerchio di centocampo. Gioco di prestigio e Stoccolma apprezza.

25' - Non prima punta vera e propria Ibrahimovic finora. Gioca in posizione più arretrata, nelle vesti di regista aggiunto.

21' - Esagera Ronaldo! Ben pescato sulla destra, calcia da posizione impossibile!

20' - Sinistro altissimo di Nani! Grande idea di Joao Moutinho col tacco!

17' - Olsson! Bella iniziativa! Salta l'uomo, accelera e calcia! A lato non di molto!

15' - Bruno Alves!! Ecco la prima grande occasione del match! Bravo Isaksson a salvare in angolo sul colpo di testa del centrale!

13' - La Svezia recupera agevolmente il pallone, ma fatica poi a rendersi pericolosa dalle parti di Rui Patricio.

10' - Due linee, molto vicine, per il Portogallo. Nani quasi a ridosso del suo compagno di corsia. Forse fin troppo remissivi i lusitani.

6' - Portogallo supponente, la Svezia sembra più in partita. Maggior vivacità e pressione da parte di Ibra e compagni.

4' - Difesa molto alta della Svezia in questo avvio. Sono i gialli a far la partita.

20.45 - Ibrahimovic e C.Ronaldo al centro del campo. I fuoriclasse chiamati a decidere partita e spareggio. Si parte.

20.42 - Inni nazionali, sguardi tesi. Atmosfera da brividi. In 90 minuti ci si gioca il futuro, per alcuni in ballo la carriera.

20.40 - Mancano ormai cinque minuti al fischio d'inizio. Tanti i temi del match. Il gol dell'andata concede un vantaggio importante al Portogallo. La squadra di Bento può attendere e ripartire. Con spazio Ronaldo e Nani possono diventare ingiocabili. Compito della Svezia sarà quello di gestire la situazione nell'arco dei novanta minuti. Evitare un deleterio arrembaggio.

20.35 - Intanto la Grecia mette un ulteriore sigillo alla sua qualificazione. Mitroglou porta avanti gli ellenici in Romania, dopo il 3-1 dell'andata.

20.30 - Sciolti i dubbi di formazione. Confermati Ronaldo e Nani, la punta centrale del Portogallo sarà Hugo Almeida e non Postiga. Nella Svezia, Elmander a supporto di Ibrahimovic.

19.45 - Benvenuti alla diretta scritta di Svezia - Portogallo, gara di ritorno, valida come spareggio per la qualificazione al Mondiale del 2014 in programma in Brasile. A Stoccolma la Svezia prova a ribaltare lo 0-1 dell'andata, affidandosi al clima amico e alla sua stella principe Zlatan Ibrahimovic. Proprio lo scontro tra due dei giocatori più forti al mondo, il colosso giallo e Cristiano Ronaldo, monopolizza l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

46 gol in 95 presenze per Ibrahimovic. 44 in 108 per Cristiano Ronaldo. Entrambi alla ricerca di record e consacrazione, perché se è vero che nei rispettivi club sono leader indiscussi, è in Nazionale che ancora manca qualcosa per assurgere all'Olimpo dei grandissimi. Nella massima competizione calcistica, il Mondiale, Ibra non ha mai trovato la gioia personale, mentre Ronaldo ha siglato solo 2 volte in dieci apparizioni. Tendono con la casacca del proprio paese a perdere quell'aura di immarcabilità che li contraddistingue invece con Psg e Real Madrid.

L'andata ha detto chiaramente che il Portogallo è più forte, ma, come spesso accade, tende a bearsi della sua tecnica. Pare a tratti dormiente. Un gol di Ronaldo ha garantito un vantaggio importante in vista della sfida di questa sera, ma il non aver chiuso i giochi potrebbe costare parecchio. Trema ancora la traversa di Isaksson, colpita dall'asso Real poco dopo il vantaggio. La Svezia è apparsa quadrata, attenta, ma inconcludente. Troppo Ibra-dipendente.



Portugal 1-0 Sweden (Extended Highlights) 15...

Diretta Svezia - Portogallo

Sull'incontro di stasera potrebbe pesare diverse variabili. Intanto il freddo, certamente amico della compagine di Lagerback. Poi la tensione. La minima disattenzione significherebbe addio ai sogni mondiali. Esperienza, sangue freddo, carisma. Doti che paiono in partite come questa più importanti delle qualità tecniche. Del colpo di genio. Il Portogallo può usufuire di calciatori già ampiamente abituati a atmosfere da dentro-fuori. Pepe, Moutinho, Veloso, tutti ragazzi che abitualmente calcano i campi europei più importanti. Meno la Svezia, costretta ad aggrapparsi alla larghe spalle del suo colosso.

Svezia - Portogallo quindi, ed è un peccato, occorre dirlo. Entrambe meriterebbero l'accesso alla fase finale del mondiale. Entrambe pagano un girone di qualificazione nel quale, aldilà di un cammino discreto, sono rimaste vittima di alcune incertezze, decisive per l'assegnazione del primo posto, che significava accesso diretto a Brasile 2014. La Russia di Capello ha respinto l'assalto dei lusitani, mentre per gli svedesi era proibitivo l'ostacolo Germania. Impossibile rivaleggiare con la corazzata di Loew.

A proposito di imprese, resta negli occhi la clamorosa rimonta degli scandinavi sui teutonici nella gara d'andata. Una Germania in controllo a fine primo tempo. Portata sul 3-0 dai gol di Klose (doppietta) e Mertesacker. Il 4-0 di Ozil a inizio ripresa. Poi il miracolo. Ibrahimovic apre la rimonta, completata nel recupero da Elm. Gioia e incredulità.

Bello invece il duello tra la Russia e il Portogallo. Fatale a Cristiano Ronaldo e compagni il doppio pareggio con Irlanda del Nord e Israele, a fronte di una squadra, quella di Capello, modellata a immagine e somiglianza del suo allenatore. Concretezza e terrificante capacità di ottenere il risultato al momento opportuno. Solo un punto, alla fine, a dividere i due undici.

Svezia - Portogallo, ma non solo. Occhi puntati anche a Saint Denis, dove la Francia chiede aiuto al suo pubblico per ribaltare la clamorosa sconfitta di Kiev. Lo 0-2 in terra ucraina ha sconvolto i piani di Deschamps, ora messo alla gogna dalla stampa transalpina. Servirà un'impresa, una partita d'altri tempi, per chetare acque non poco agitate.

Gli ultimi due incontri vedranno invece di fronte Grecia e Romania, con gli ellenici a un passo dal Mondiale, dopo il 3-1 dell'andata, e Croazia - Islanda, la sfida sulla carta più equilibrata. Riuscirà la piccola e indomabile Islanda a "cacciare" la storia croata?