Diretta Francia - Ucraina in spareggio per i Mondiali 2014

23:10 - Contro tutto e contro tutti la Francia ribalta lo 0-2 di Kiev e si qualifica al Mondiale: è la prima volta che una nazionale riesce a passare il turno rimontando un doppio svantaggio. Una qualificazione assolutamente meritata per gli uomini di Deschamps che si sono tolti una gran bella soddisfazione nei confronti dei numerosi detrattori. L'Ucraina di Fomenko rimedia la prima sconfitta proprio nella partita decisiva: stasera gli ucraini sono stati sommersi dall'inarrestabile marea francese e hanno potuto poco contro una nazionale che solo venerdì sembrava fuori dai giochi. Ora Deschamps deve lavorare per preparare al meglio un Mondiale dove la Francia non parte certo come favorita, soprattutto per la discontinuità di prestazione che in Brasile può essere fatale. Nel sorteggio dei gironi del 6 dicembre la Francia dovrebbe essere in terza fascia, dunque si preannuncia un Campionato del Mondo duro. Intanto stasera i Bleus possono festeggiare un traguardo che sembrava insperato.

93+4' - È finita! La Francia compie l'impresa, batte 3-0 l'Ucraina e vola in Brasile!!!!

93' - Rakitskiy prova al volo, ma la palla termina docile tra le braccia di Lloris.

90' - Tiro di Valbuena deviato, angolo utile per guadagnare secondi. Saranno tre i minuti di recupero.

89' - Ammonito Rakitskiy che colpisce duro Valbuena dal dietro.

88' - Fallo di mano di Valbuena che concede una punizione interessante all'Ucraina. Nulla di fatto e palla tra le braccia di Lloris.

86' - Punizione di Valbuena che pesca Giroud completamente solo, ma Pyatov salva tutto.

82' - Standing ovation per Karim Benzema, uno dei più criticati fino a oggi, osannato adesso dallo Stade de France: al suo posto Olivier Giroud.

81' - Poteva chiuderla in contropiede la Francia! Ribéry si accentra, ma una zolla del disastrato terreno di gioco di Saint-Denis lo fa cadere a terra e il pallone si alza troppo.

78' - Prima mossa di Deschamps che richiama in panchina Debuchy, al suo posto Sagna.

76' - Secondo cambio nell'Ucraina: esce Zozulia, entra Seleznov.

74' - Situazione strana adesso per la Francia: virtualmente è qualificata al Mondiale, ma se l'Ucraina dovesse segnare cambierebbe tutto. L'unica certezza è che al 90' conosceremo il nome di chi andrà in Brasile.

72' - GOOOOL! SAKHO! Doppietta nella partita più importante della sua vita! Azione rocambolesca con Sakho che trova la deviazione decisiva sotto porta sulla conclusione provata da Valbuena.

71' - Torna in avanti la Francia: Pyatov manda in angolo il tiro dalla distanza di Cabaye.

70' - Occasione per l'Ucraina! Sinistro sporco di Rakitskiy, Lloris anticipa tutti e abbranca la sfera.

69' - Altra ammonizione nella Francia: stavolta la riceve Debuchy per un'entrata ai danni di Konoplyanka.

67' - Giallo per Evra che ha toccato duro Yarmolenko.

66' - Cross di Valbuena, Mandzyuk allontana e Debuchy si coordina al volo: palla a lato.

64' - Non va il tiro di Ribéry, alla Francia sta mancando la precisione in zona gol. Intanto, Gusiev prende il posto di Bezus per quello che era il ballottaggio della vigilia in casa Ucraina.

63' - Recupero sulla trequarti di Cabaye, Matuidi lancia in profondità per Ribéry che cerca di restituire il pallone al centrocampista del PSG, ma la difesa ucraina neutralizza la minaccia.

60' - Cross di Valbuena, sul secondo palo Pogba e Benzema si disturbano a vicenda. Nulla di fatto!

58’ - Benzema vicino al tre a zero! Servito in area di rigore, calcio alto sopra la traversa

54' - Valbuena appoggia dietro su Cabaye, non preciso il tiro di piatto del centrocampista autore fin qui di un'ottima prova.

51' - Ribéry manda in porta Matuidi, bravo Rakitskiy a fare la diagonale e chiudere.

50' - Fomenko manda Rotan a fare il centrale difensivo, decisione rischiosa considerando che è stato ammonito.

49' - Ucraina vicina al gol! Il tiro di Bezus sfiora il palo alla destra di Lloris. La Francia non deve pensare di avere la partita in mano perché l'Ucraina può ancora far male.

47' - Rosso per Khacheridi che stende Ribéry: adesso diventa durissima per i ragazzi di Fomenko. Un'entrata davvero sconsiderata quella del difensore ucraino, soprattutto visto che era già ammonito.

46' - Si riparte senza novità di formazione!

22:00 - Sono già rientrati in campo i giocatori dell'Ucraina, mancano ancora quelli della Francia che nel primo tempo ha annullato il doppio vantaggio dei gialloblù.

21:55 - Tutto da rifare nella doppia sfida tra Francia e Ucraina. I prossimi 45' saranno determinanti per scoprire chi andrà in Brasile. I Bleus hanno riscattato l'opaca prova di Kiev, spazzando via tutte le critiche piovute addosso in questi giorni. Un vantaggio decisamente meritato per gli uomini di Deschamps che stanno giocando con un'intensità agonistica davvero incosueta per una squadra che venerdì scorso era apparsa decisamente apatica. Ucraina frastornata dal piglio dei padroni di casa: gli uomini di Fomenko non sanno che pesci pigliare e ricorrono troppo spesso al fallo, rischiando di compromettere una partita già di per sé difficile. Il secondo tempo si preannuncia ricco di emozioni.

45+2' - Salvataggio sulla linea di Debuchy! Yarmolenko a botta sicura e Debuchy con la pancia salva un pallone che sembra destinato a entrare in porta.

45+1' - Angolo per l'Ucraina nell'unico minuto di recupero.

45' - Skomina ammonisce Khacheridi e Sakho per reciproche scorrettezze.

40' - Konoplyanka va da solo, ma sbaglia l'appoggio decisivo in mezzo: para Lloris.

37' - Impreciso calcio di punizione battuto da Rakitskiy, palla alle stelle.

34' - GOOOL DELLA FRANCIA! BENZEMA!! Disastroso il guardalinee che concede un gol stavolta irregolare a Benzema, pareggiando di fatto l'errore precedente. Conclusione di Cabaye, Valbuena accomoda con il petto il pallone a Benzema che era nettamente in offside.

31' - Assedio della Francia! Dopo un'azione fatta di rapidi passaggi, Valbuena conclude in porta e Pyatov alza in angolo.

30' - Annullato il raddoppio alla Francia! Pyatov buca sul cross di Ribéry, Benzema appoggia in rete e viene fermato per fuorigioco dall'assistente di Skomina. Segnalazione però errata perché il centravanti del Real partiva nettamente dietro ai difensori ucraini.

28' - Bezus si allaccia con Varane in area di rigore, ma campo non in buone condizioni stasera: si è sollevata una zolla di terreno gigantesca.

26' - Rimpallo favorevole per Pogba che ha spazio per calciare, palla alta.

24' - Francia indemoniata, davvero irriconoscibili i Bleus rispetto a venerdì scorso.

22' - GOOOL! SAKHO! Punizione dalla destra di Valbuena, Ribéry calcia dall'interno dell'area di rigore: Sakho è il più lesto a ribadire in rete sulla respinta corta di Pyatov.

19' - Brivido per la Francia! Zozulia colpisce di testa sul primo palo, la palla deviata finisce nuovamente in corner.

18' - L'Ucraina conquista il primo calcio d'angolo della sua partita.

17' - Dato sul possesso palla indicativo di quanto si sta vedendo: Francia 64%, Ucraina 36.

15' - Rimane a terra Edmar dopo uno scontro in mezzo al campo con Pogba.

10' - Punizione di Valbuena indirizzata sul secondo palo, dove Benzema stacca di testa: palla alta sopra la traversa di Pyatov.

9' - Altra brutta entrata degli ucraini: Khacheridi duro su Valbuena che si rialza solo adesso.

8' - Angolo di Valbuena, stacco di testa di Pogba che mette alto. Lo juventino ha saltato completamente solo, difesa ucraina da rivedere.

7' - Ammonito Rotan che ha atterrato Ribéry, inizio nervoso dell'Ucraina che non si aspettava un avvio così intenso da parte della Francia.

6' - Punizione che termina direttamente tra le braccia di Pyatov, imbattuto da ben otto partite.

5' - Rimprovero per Yarmolenko che ha steso Ribéry sulla sinistra. Avvio di fuoco della Francia, tutta un'altra storia rispetto a Kiev.

3' - Prima occasione per la Francia! Sugli sviluppi del corner Benzema prova il cross in mezzo, sul secondo palo va a calciare Valbuena: grande parata di Pyatov!

2' - Parte forte la Francia: cross di Ribéry messo in calcio d'angolo.

1' - Comincia la partita!

21:00 - Tutto pronto per il calcio d'inizio: l'arbitro Skomina arriva con il pallone in mezzo al campo.

20:57 - Sono eseguiti gli inni delle due nazionali. Partita talmente importante per la Francia che in tribuna c'è anche il presidente Hollande.

20:55 - Squadre nel tunnel degli spogliatoi, pronti a entrare in campo nella bolgia dello Stade de France! Uno sventolio di tricolori accoglie i ventidue protagonisti di questa serata. Non ci sono vie di mezzo per i francesi: stasera o è paradiso o è inferno!

20:50 - Cresce l'attesa allo Stade de France per conoscere chi tra Francia e Ucraina prenderà parte al prossimo Campionato del Mondo in Brasile. Secondo il ranking FIFA, sia Ucraina che Francia dovrebbero essere in terza fascia al sorteggio dei gironi che avverrà il prossimo 6 dicembre. Questo a meno che Portogallo, Grecia e Croazia non siano eliminate: una probabilità molto remota.

20:45 - Lo Stade de France è carico e pronto per la partita della storia, ma fuori dall'impianto di gioco il clima è tutt'altro che ottimista. Ha provato a spezzare una lancia a favore della Francia l'allenatore della Roma Rudi Garcia, secondo cui "Si può tranquillamente ribaltare il risultato dell'andata". Di contro, l'Ucraina stasera ha un tifoso illustre: Andrji Shevchenko, in questi giorni al centro di un intrigo di mercato che lo vorrebbe prossimo ad allenare il Milan, oggi in poltrona a sperare che i suoi connazionali conquistino il loro secondo Mondiale dopo il primo che l'aveva visto protagonista a Germania 2006.

20:30 - Fomenko si gioca la storia affidandosi al 4-3-2-1. Difesa da inventare viste le assenze degli squalificati Kucher e Fedetskiy: giocano Rakitskiy e Mandzyuk. La sopresa è l'impiego di Bezus, con Stepanenko che si accomoda in panchina. Zozulia confermato di punta con Yarmolenko e Konoplyanka alle sue spalle.

20:25 - Deschamps si gioca il tutto per tutto con il 4-3-3. Sakho e Varane nuova coppia di difensori centrali al posto di Abidal e dello squalificato Koscielny. Matuidi e Pogba giocano larghi con Cabaye perno centrale. Ribéry e Valbuena sostengono Benzema, con il centravanti del Real Madrid preferito a Giroud.

20:15 - Una notte che segnerà il destino della Francia: la mancata qualificazione al Mondiale comporterebbe un terremoto tale da sconvolgere non soltanto la gestione tecnica, ma anche l'organico della rosa. Deschamps verrebbe immediatamente sollevato dall'incarico e buona parte dei giocatori sarebbe sostituita dai talenti che hanno vinto l'ultimo Mondiale under 20. Per evitare tutto questo, serve l'impresa stasera.

20:00 - Serata di play off mondiali: stasera verranno assegnati gli ultimi quattro posti della zona europea. Su VAVEL potete seguire anche la sfida Ibra-CR7, la Croazia alle prese con la sorpresa Islanda e la Romania alla caccia della rimonta sulla Grecia.

19:30 - Cresce l'attesa per il fischio d'inizio di Francia - Ucraina, partita di ritorno dei play off di qualificazione al Mondiale che potrete seguire in diretta su VAVEL. Il direttore di gara è lo sloveno Damir Skomina, operatore turistico di 37 anni che è internazionale dal 2003.

Nella gara di Kiev non è sceso in campo Anatoly Tymoshchuk, unico giocatore della rappresentativa ucraina a militare all'estero, ha assistito dalla panchina alla vittoria dei suoi compagni. Stasera spera di essere titolare per sfidare il suo ex compagno di squadra al Bayern Monaco, Ribéry, per il quale ha parole di elogio: "Sono molto legato a Franck, con lui l'anno scorso al Bayern abbiamo vinto tutto. Voterei per dargli il Pallone d'oro perché se lo merita: è forte fisicamente e psicologicamente. Segna meno di Messi e Cristiano Ronaldo, però nelle ultime due stagioni abbiamo battuto sia Real Madrid che Barcellona. Faremo di tutto perché il nostro sogno Mondiale diventi realtà".

La partita di stasera sarà fondamentale soprattutto per Franck Ribéry che non può mancare in Brasile se vuole trovare la definitiva consacrazione anche a livello mondiale. All'andata la gabbia che Fomenko aveva predisposto per arginarlo ha avuto successo, stasera spera di mettersi in mostra per dimostrare di poter essere un'alternativa a Messi e CR7 per il Pallone d'oro: "È molto importante qualificarsi: l'Ucraina è una buona squadra, ma noi in Brasile dobbiamo esserci. Mancare il Mondiale sarebbe una vera catastrofe per l'intero paese, ma non dobbiamo caricarci addosso troppa pressione: in partite come questa occorre giocare senza paura. Quattro anni fa in Sudafrica non ci è andata benissimo, ecco perché vogliamo andare in Brasile per fare ammenda".

Subentrato in corsa a Blokhin, il ct ucraino Fomenko non si aspettava certamente che i suoi ragazzi potessero arrivare a giocarsi un posto al Mondiale. Sotto la sua guida l'Ucraina non ha ancora perso e si è affermata al secondo posto del girone (con appena quattro reti al passivo) dietro all'Inghilterra. Per la partita di Saint-Denis la prima raccomandazione è non pensare di aver già compiuto l'impresa: "Sarà una partita difficile per entrambe le squadre. I francesi faranno di tutto per qualificarsi e attaccheranno nel tentativo di segnare e cambiare il risultato". Da calciatore Blokhin non conserva un ricordo felice della Francia. Infatti, era venuto nei quarti di finale della Champions League 1985/86 per affrontare il Saint-Etienne dopo che la sua Dinamo Kiev aveva vinto la gara d'andata 2-0, lo stesso risultato con cui si presenta stasera a Saint-Denis: in quell'occasione gli ucraini persero 3-0 e furono eliminati dalla competizione.

Deschamps crede ancora nella qualificazione, anche perché il mancato accesso al Mondiale significherebbe il suo esonero dalla panchina della nazionale. Una vera e propria mazzata, considerando che dopo la Coppa del Mondo in Brasile ci sarà da preparare l'Europeo che la Francia ospiterà nel 2016. Ecco cosa ha dichiarato l'ex allenatore della Juve nella conferenza stampa di ieri: "C'è frustrazione dopo la sconfitta di Kiev, ma non abbiamo tempo di flagellarci. Dovremo giocare una partita che vada oltre il normale se vogliamo provare a qualificarci: è un rischio, ma non vedo alternative. Non serve chiamare a raccolta il pubblico, lo stadio sarà pieno e toccherà a noi trascinare i tifosi dalla nostra parte. Non pensiamo che l'Ucraina verrà a difendersi: se marcheranno stretto Ribéry come all'andata, vorrà dire che dovremo essere bravi a sfruttare le zone di campo libere".

Quella di stasera è la nona sfida tra le due nazionali. Nell'andata di questo play off l'Ucraina ha ottenuto la prima affermazione contro i francesi, mentre in precedenza il bilancio era di 3 pareggi e 4 successi per i Bleus. Finora l'Ucraina non è mai andata a segno sul suolo francese.

L'Ucraina sogna la seconda qualificazione al Mondiale dopo l'edizione di Germania 2006, dove la nazionale di Blokhin arrivò fino ai quarti di finale: fu l'Italia di Marcello Lippi, che avrebbe poi vinto il torneo per la quarta volta nella sua storia, a interrompere il cammino degli ucraini.

La Francia deve combattere contro una stampa che sembra essersi già rassegnata all'eliminazione dalle 32 partecipanti al Mondiale e contro una tradizione negativa che vuole i Bleus quasi sempre sconfitti nei play off. I Bleus vanno a caccia della quattordicesima partecipazione alla Coppa del Mondo: l'ultima volta in cui sono mancati è stata a Usa '94, prima della génération d'or che avrebbe vinto Mondiale '98 ed Euro 2000.

Francia con le spalle al muro dopo il ko di venerdì scorso a Kiev, dove i padroni di casa si sono imposti 2-0 con i gol di Zozulya e Yarmolenko su rigore. Ai Bleus serve una vittoria con almeno tre gol di scarto: un'eventuale marcatura dell'Ucraina sarebbe quasi fatale, costringendo in quel caso i Galletti a dover realizzare quattro reti per aggiudicarsi la doppia sfida.

Si preannuncia una serata di forti emozioni allo Stade de France, dove si affrontano Francia e Ucraina nel ritorno del play off di qualificazione al Mondiale in Brasile.