Il vero Dio è Ronaldo: Portogallo qualificato!

A Stoccolma il verdetto finale dello spareggio più atteso: Svezia out, Portogallo qualificato. Per gli appassionati di calcio la sfida era l'occasione di vedere controppasti due tra i giocatorei più forti, seguiti ed amati (o odiati) degli ultimi anni. Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo; i due non hanno deluso le aspettative dei tifosi ed hanno davvero regalato un botta e risposta durato tutta la partita. La dichiarazione che nelle ore precedenti del match aveva catturato l'attenzione dei media è stata quella dell'attaccante svedese, che ha risposto così ad una domanda di un giornalista che chiedeva un pronostico della partita: "Lo sa solo Dio. E ci stai parlando in questo momento". Ma nonostante la prova splendida di Ibra, il Dio (calcistico) della serata non può che essere lui: CR7. Tripletta che zittisce lo stadio e assicura la partecipazione ai mondiali al Portogallo. Svezia che esce a testa altissima dal doppio confronto, con la consapevolezza di aver perso con una squadra dall'organico più completo e competitivo.



Sweden 2-3 Portugal (All Goals) 19.11 ourmatch.net

Primo tempo - Primo tempo in cui entrambe le squadre hanno timore a scoprirsi, ma il Portogallo si rende più pericoloso: ci provano Cristiano Ronaldo e Hugo Almeida, ma nulla da fare. Olsson e Ibra ci provano per la Svezia, ma poche emozioni nei primi 45' e risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo - Cambia totalmente il registro della partita, squadre più vive e propositive. Al 49' Larsson sbaglia tutto su un ottimo assit di Ibra e, come spesso accade, la legge del gol sbagliato gol subito colpisce un minuto dopo: al 50' Ronaldo, perfettamente trovato da un passaggio di Moutinh , scappa alla difesa svedese e una volta in area incrocia con un sinistro potente e preciso. La Svezia può affidarsi solo ad Ibrahimovic, che non tarda ad arrivare: al minuto 68 insacca di testa su calcio d'andolo. Al minuto 72 con una punizione potentissima insacca la palla del provvisiorio vantaggio. CR7 non ci sta e sfruttando la lentezza della retroguardia avversaria realizza 2 gol in 2 minuti, spegnendo del tutto le speranze di Ibra e compagni. Nei minuti di recupero il fenomeno del Real sfiora il poker.

Paritita davvero incredibile e ricca di emozioni. Ronaldo si dimostra in uno stato di forma strepitoso, al momento sembra impossibile arginarlo. Vedremo quali prodezze ci regalerà in Brasile. Tanti i rimpianti per Ibra: ci proverà per il prossimo mondiale. Un peccato non vederlo in questa edizione.