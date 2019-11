La Germania piega un'Inghilterra imprecisa e viola Wembley

Inghilterra e Germania si affrontavano stasera nello storico stadio di Wembley organizzata per commemorare i 150 anni della FA, la Federazione Inglese di Football. Gli inglesi erano chiamati a vincere dopo la brutta sconfitta contro il Cile subita venerdì scorso, sempre a Wembley, e invece hanno perso di nuovo: un gol di Mertesacker al 39' ha dato la vittoria agli eterni rivali. Due sconfitte consecutive a Wembley non capitano spesso e per l'Inghilterra non è certo il modo migliore di chiudere il 2013.

La partita

Hodgson si affida al portiere Hart tra i pali, con Johnson e Baines sulle ali, mentre Cahill e Jagielka saranno i centrali di difesa. Mediana tattica, con Wilshere e Gerrard, che riforniranno il terzetto di trequartisti composto da Milner, Rooney e Townsend. Unico terminale offensivo sarà Sturridge. Germania: Speculare il modulo tedesco, con Weidenfeller tra i pali, protetto dalla coppia granitica di centrali Mertesacker e Hummels, quest'ultimo in rete contro l'Italia. Lateralmente agiranno Howedes e Schmelzer. Mediana composta da Kroos e Bender, con Kedhira e Gundogan fermati da un infortunio. La linea dei trequartisti sarà composta da Muller, Goetze e Reus, viste le assenze di Podolski e Schweisteiger. In avanti spazio a Kruse con Klose e Gomes out.







LA CRONACA - L'Inghilterra parte bene. La squadra di coach Roy Hodgson prova subito a mettere la Germania alle strette attaccando a tutto campo. I primi quindici minuti di gioco sono tutti appannaggio della squadra capitanata dal fuoriclasse del Liverpool Steven Gerrard. Pressing alto e belle ripartenze. Al 20' è Rooney di testa a spaventare il portiere tedesco, Weidenfeller ma la sua conclusione finisce sopra la traversa. La partita è comunque molto vivace e a tratti dominata interamente dagli inglesi che però difficilmente riescono ad inquadrare la porta avversaria.

La Germania comincia ad affacciarsi nella metà campo dell'Inghilterra alla mezz'ora. Ed è di testa che i tedeschi spadroneggiano e dopo essere andati vicini al gol del vantaggio e aver costretto ai miracoli l'estremo difensore inglese, Hart, trovano al 39' il gol del 1-0 con un bel colpo di testa di Mertesacker a centro area servito da un cross perfetto di Kroos. Colpevole Smalling che lascia troppo tempo al tedesco di prendere posizione e incornare in rete. L'Inghilterra comunque riparte col vento in poppa nonostante lo svantaggio e sfiora il gol del pareggio al 43' con Gerrard, il suo destro dal limite esce di pochissimo sopra la traversa. Si chiude così un primo tempo dominato dagli uomini di Hodgson ma che vede i tedeschi in vantaggio grazie al loro cinismo.







Nella ripresa l'Inghilterra continua sulla stessa falsa riga del primo tempo. Gran possesso palla ma poche azioni da gol. La Germania sembra addormentata e subisce la carica inglese, prepotente ma molto imprecisa. Al 57' l'inglese Townsend con un bel rasoterra di sinistro colpisce il palo. Il tecnico tedesco allora pensa bene di fare qualche cambio: escono Shmelzer e Boateng, entrano Hummels e Jansen e la partita comincia a cambiare. Al 54' è ancora Mertesacker che prova a raddoppiare dalla stessa posizione in area con un colpo di testa fotocopia del primo che gli ha regalato la gioia del gol ma questa volta il pallone non gira e finisce alto. La partita si fa spettacolare e vede gli inglesi assediare l'area dei tedeschi a più riprese. Escono Gerrard e Ashley Cole e al loro posto fanno il loro ingresso in campo Henderson e Gibbs.

Gli uomini di Loew si svegliano alla mezz'ora del secondo tempo e cambiano registro. Tra il 65' e il 70' Sidney Sam e poi Gotze sfiorano il raddoppio. La partita si accende e l'Inghilterra torna a farsi pericolosa. Smalling ci prova di testa al 77' ma Weidenfeller è bravo a bloccare il pallone. Da adesso in poi fino al 90' sono gli inglesi a dominare e a cercare affannosamente il gol del pareggio. I tedeschi schiacciati nel loro metà campo ce la mettono tutta per mantenere il vantaggio e quando al 92' la conclusione di Townsend esce di poco a lato la vittoria si concretizza. L'arbitro fischia la fine della gara che sancisce la sconfitta della squadra di Hodgson troppo sprecona e imprecisa sotto porta. L'Inghilterra non perdeva due partite consecutive a Wembley da ben 36 anni.