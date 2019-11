Le qualificate del gruppo africano

Nessuna sorpresa nelle gare di ritorno degli spareggi della zona africana. Tutte le squadre che andranno in Brasile sono passate da uno spareggio e all’andata molte sfide avevano preso una direzione precisa. L’Egitto dopo il 6-1 in Ghana ha vinto in casa 2-1. L’Algeria ha ribaltato il sorprendente 2-3 dell’andata in Burkina Faso e ha vinto col minimo necessario in casa, 1-0. Nei giorni scorsi la Nigeria, già vincitrice all’andata per 2-1 in Etiopia, ha vinto anche in casa (2-0), con Obinna autore del secondo gol. Nella stessa giornata la Costa d’Avorio di Drogba pareggiava in Senegal 1-1 e festeggiava la qualificazione dopo il 3-1 dell’andata. Infine domenica il Camerun guidato da Eto’o batteva nettamente la Tunisia (4-1) dopo lo 0-0 in trasferta.

Risultati spareggi CAF, gare di ritorno

Nigeria – Etiopia 2-0





Senegal – Costa d’Avorio 1-1





Camerun – Tunisia 4-1





Egitto – Ghana 2-1





Algeria – Burkina Faso 1-0