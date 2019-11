Diretta Almería - Real Madrid in Liga

90'3. Fischio finale!

90'. L'arbitro assegna 3' di recupero.

86'. Morata cerca la doppietta personale, ma Esteban questa volta intercetta.

84'. Il Real Madrid sfiora il sesto gol con Casemiro, che guadagna un corner.

80'. GOOOL! MANITA DEL REAL MADRID! PALLONETTO DI MORATA, LASCIATO SOLO DALLA DIFESA!

76'. GOOOL! POKER REAL! CONCLUSIONE CENTRALE DI ISCO CHE BEFFA ESTEBAN!

71'. GOOOL! BALE FIRMA LA TERZA RETE PER IL REAL APPROFITTANDO DI UN ERRORE DELLA DIFESA DI CASA!

70'. La conclusione di Isco finisce fuori.

67'. Ammonito Sergio Ramos per fallo di mano.

62'. Fuori l'autore del raddoppio, dentro Morata.

61'. GOOOL! BENZEMA FIRMA IL RADDOPPIO CON UN POTENTE RASOTERRA!

58'. Nell'Almeria fuori Verza, dentro Soriano.

56'. Suso ci prova da fuori, ma non trova il gol.

55'. Ammonito Arbeloa.

52'. José Rodriguez sostituisce Ronaldo.

51'. Cristiano Ronaldo chiede il cambio: possibile lesione muscolare.

50'. Carvajal sfiora il gol con un diagonale dalla destra!

45'. Inizia la seconda frazione!

Il gol di Cristiano Ronaldo.

45'. Termina il primo tempo!

43'. Rodri conclude dal limite dell'area ma non trova la porta.

39'. L'Almeria guadagna metri e prova a rendersi pericoloso.

38'. Bale da fuori! La conclusione del gallese finisce di poco alta sopra la traversa!

31'. Esteban evita il raddoppio di Cristiano Ronaldo e intercetta la conclusione del numero 7.

30'. Prima mezz'ora di dominio del Real Madrid, l'Almeria soffre.

24'. Conclusione potente di Bale da fuori area! Pallone al lato.

23'. Colpo di testa di Benzema, che non trova lo specchio della porta.

19'. Occasione per l'Almeria! Suso prova la conclusione a giro dalla sinistra, ma la palla termina di poco al lato.

18'. Ancora un tentativo di Ronaldo! Conclusione da fuori del portoghese! La difesa di casa non riesce a fermare il numero 7.

15'. Diego Lopez salva il risultato! Grandissima parata dell'estremo difensore madrileno sul colpo di testa di Rodri!

13'. Intervento provvidenziale di Esteban, che ruba palla a Benzema: il francese aveva sfruttato un errore della difesa dell'Almeria per entrare in area di rigore.

8'. Ci prova Isco sull'assist di Carvajal, ma trova solo un corner. L'Almeria continua a soffrire gli attacchi del Real Madrid.

5'. Cristiano Ronaldo sembra scatenato e continua a mettere in difficoltà la difesa dell'Almeria. Con il gol di questa sera il numero 7 madrileno arriva a quota 17 in questa edizione della Liga spagnola.

3'. GOOOL! CRISTIANO RONALDO PORTA IN VANTAGGIO IL REAL! CROSS DALLA DESTRA DI ISCO, IL PORTOGHESE AGGANCIA E DEVIA FACILMENTE IN PORTA!

2'. Primo tentatvo del Real Madrid! Retropassaggio dal centro dell'area di Benzema, che trova Ronaldo. La conclusione del lusitano viene deviata in corner.

0'. Fischio d'inizio!

19:57. Le due squadre entrano in campo! Il Real Madrid mostra il suo appoggio per Khedira con una t-shirt con su scritto "Animo Sami".

19:51. La panchina del Real Madrid: Casillas; Casemiro; Nacho; Modric; Jesé; Morata; José Rodriguez.

19:46. In panchina per l'Almería: Ustari; Tebar; Oscar; Raul Garcia; Barbosa; Rafita; Soriano.

19:44. Real Madrid: Diego Lopez; Pepe; Carvajal; Arbeloa; Ramos; Isco; Illarra; Xabi Alonso; Ronaldo; Benzema; Bale.

19:41. Ecco le formazioni ufficiali. Almería: Esteban; Nelson; Torsiglieri; Pellerano; Trujillo; Dubarbier; Verza; Azeez; Aleix; Suso; Rodri.

19:28. Nell’anticipo delle ore 16:00, il Barcellona, anche senza Messi, non ha avuto difficoltà a superare il Granada. Poker dei blaugrana, firmato da Iniesta, Fabregas, Sanchez e Pedro. Gli uomini di Gerardo Martino salgono a quota 40 punti e allungano momentaneamente in classifica su Real e Atlético.

19:00. Dopo la pausa dedicata alle nazionali, riprende il campionato, e la corsa verso il titolo. Nella Liga spagnola, il Real Madrid è ospite dell’Almería. Gli uomini di Ancelotti vogliono riprendere con una vittoria, per confermare le ottime prestazioni mostrate negli ultimi impegni. A partire dalle ore 20:00 potrete seguire la diretta di Almería – Real Madrid qui su Vavel.

Ancelotti non ha intenzione di rinunciare a Cristiano Ronaldo. Il lusitano sta attraversando un momento straordinario e continua a collezionare gol. Sono state proprio sue le quattro reti che hanno permesso al Portogallo di qualificarsi ai mondiali in Brasile eliminando la Svezia di Ibrahimovic. Per il numero 7 madrileno, il Pallone d’Oro è molto vicino.

Questa pausa, però, ha portato anche brutte notizie in casa Real. Una su tutte, l’infortunio di Khedira: stagione finita per lui. L’assenza del tedesco si aggiunge a quelle di Marcelo, Di María e Coentrao, mentre Varane resta ancora in dubbio. In attacco però il tecnico italiano può contare sul trio delle meraviglie: Bale, Ronaldo, Benzema.

Se il momento dei madrileni è abbastanza positivo, non si può dire lo stesso dell’Almería. Gli uomini di Francisco, in piena zona retrocessione, hanno bisogno di punti importanti, ma sarà difficile conquistarli contro la corazzata blanca. Il tecnico deve rinunciare al capitano, Corona, fuori per problemi fisici. Non sono stati convocati Marcelo Silva e Christian. Alle 20:00, diretta Almería – Real Madrid.

Carlo Ancelotti è fiducioso nonostante le pesanti assenze, e in conferenza stampa ha spinto la squadra a dare il meglio e non sottovalutare l’avversario. “Nei precedenti incontri di campionato abbiamo fatto bene; ad Almería dovrà essere lo stesso”. Il tecnico italiano di è soffermato anche sullo stato di grazia, e senza alcun dubbio ha affermato: “In questo momento è il miglior giocatore al mondo”.

Per quanto riguarda la situazione in classifica, il Real dovrà sperare in una frenata di Barcellona e Atlético Madrid per poter accorciare le distanze. Il Barcellona di Martino è impegnato al Camp Nou contro il Granada, nel primo anticipo di giornata. Mentre l’Atlético di Simeone, ospita il Getafe al Vicente Calderón, nel match delle ore 22:00. Vi ricordiamo, invece, la diretta di Almería – Real Madrid, a partire dalle ore 20:00.

L'Almería, nella sua rosa, vanta ben tre giocatori cresciuti nella cantera del Real Madrid. Uno di questi è Tebar, che ha parlato dell'importanza di questo match in un'intervista rilasciata al Diario de Almería. "È una partita speciale per tutti, e soprattutto per me che sono cresciuto nel Real. Sono stato per tredici anni nel Madrid, formandomi come giocatore e come persona, ma non ho alcun sentimento di rivalsa".