Diretta Everton - Liverpool in Premier League

15.40 - Finisce con un pareggio giusto, spettacolare, dinamico, che nessun tifos avrebbe mai voluto finire. Finisce in grande stile il derby del Mersey tra Everton e Liverpool, 3-3 il finale, gol spettacolo in campo e sugli spalti. Tre gol in venti minuti in avvio, con il Liverpool che chiude il primo tempo avanti 2-1 grazie ai gol di Coutinho e Suarez. Di Mirallas il momentaneo pareggio dei Toffees. Nella ripresa parte forte l'Everton sfruttando il tifo spietato dei suoi tifosi. Poi ecco la stella di Lukaku brillare in un pomeriggio da sogno, prima il tocco in area per il pareggio, poi lo stacco imperioso per il 3-2 che vale il delirio del Goodison. Poi eccolo. Il pezzo mancante della SAS, Sturridge entra e realizza di testa il gol del definitivo 3-3. Occasioni ce ne sarebbero negli ultimi scampoli di partita. Finisce però con il risultato più giusto. Partita pazzesca, bellissima, come solo il calcio inglese sa fare. Gran partita di Mignolet che evita una quantità industriale di problemi agli ospiti. Sorridono entrambe perchè entrambe potevano perderla. Queste sono due delle migliori, se non le migliori squadre inglesi in questo momento. Il Liverpool rimane al secondo posto a 24 punti, sale l'Everton che stacca momentaneamente United e Tottenham portandosi a 21.

90'+4 - Ultima azione dell'Everton, confusione in area del Liverpool, colpiscono tutti, Dowd però fischia la fine di uno dei derby più belli degli ultimi anni!

90'+3 - E' difficle stare dietro a tutte le azioni, gol annullato per evidente posizone di fuorigioco di Sturridge.

90'+2 - SUAREZ DI PRIMA!!!! CI METTE I PUGNI HOWARD!!!

90' - Quattro minuti di recupero.

89' - STURRIDGE!!!!! L'ORGOGLIO RED!!!!! ANTICIPA TUTTI DI TESTA ANCORA DA PALLA INATTIVA E INSACCA IL 3-3!!!!

88' - Ammonito intanto Distin.

87' - Non è consistente il Liverpool in zona offensiva, si difende con ordine e senza affanni l'Everton, fuori intanto Mirallas, dentro il veterano Leon Osman.

83' - Dentro intanto il difensore Stones, fuori Pienaar.

82' - LUKAKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RIBALTA TUTTO!!!!! GRANDE STACCO DI TESTA SU CALCIO D'ANGOLO, NON PUO' NULLA FLANAGAN!!!! EVERTON AVANTI NEL DERBY!!!

81' - MIGNOLET!!!!! ALTRO INTERVENTO DECISIVO DEL PORTIERE BELGA CHE NEGA IL VANTAGGIO A DEULOFEU!!

79' - Arriva il momento anche di Sturridge, fuori Lucas.

78' - SUAREZ!!!!!!!!!!!!!!!! MIRACOLO DI HOWARD!!!| CROSS DI GERRARD E COLPO A BOTTA SICURA DEL NUMERO 7!!!! CHE OCCASIONE PER I REDS!!!

77' - Gran giocata di Glen Johnson sulla destra, angolo Liverpool.

75' - Quindici minuti al termine della partita, ma la sensazione che ancora molto possa succedere al Goodison.

73' - Prova subito a reagire il Liverpool, sinistro dal limite di Gerrard, colpisce male il capitano, palla a lato.

72' - LUKAKU!!!!!!!!!! RACCOGLIE UN PALLONE VACANTE IN AREA E INSACCA IL GOL DEL PAREGGIO!!!!! RISTABILITA LA PARITA' AL GOODISON!

69' - Ancora Lukaku ben imbeccato da Barkley, tiro debole, blocca in due tempi Mignolet.

68' - Primo cambio per i Reds, fuori Allen, dentro Moses. Un gol fallito clamoroso del gallese e un'ammonizione, partita comunque positiva per lui.

67' - Giallo anche per Lucas che stende senza mezzi termini Pienaar. Prova la conclusione Barkley, niente da fare, palla in tribuna.

66' - Vive di folate la partita che rimane molto piacevole.

63' - MIRACOLO DI MIGNOLET CHE SALVA ANCORA IL LIVERPOOL DICENDO DI NO A LUKAKU!!!

61' - Prima ammonizione anche per il Liverpool, Allen interviene male su Mirallas.

59' - ALLEN!!!!!!!!!!!! A TU PER TU CON HOWARD SPRECA IL GOL DEL 3-1!!!!!!!!!!! ERRORE PAZZESCO DEL GALLESE!!!! SI DISPERA SUAREZ CHE AVEVA INVENTATO AL LIMITE DELL'AREA!

56' - Reagisce il Liverpool che ci mette intensità nel recuperare palloni vitali e intimorire l'avversario.

53' - RIPARTENZA IN CAMPO APERTO DI DEULOFEU, ERRORACCIO DELLA DIFESA DEL LIVERPOOL, GRANDE INTERVENTO CON I PIEDI DI MIGNOLET!!

52' - Aggredisce l'Everton che chiude il Liverpool nella propria metà campo. Soffrono i Reds in questo avvio di ripresa.

49' - Colpo di scena al Goodison, fuori Baines, dentro il talento ex Barcelona Deulofeu.

48' - Ancora Mirallas su Suarez, lascia il piede il belga rischiando il secondo giallo.

47' - Parte subito forte l'Everton, Liverpool in affanno nel cuore della difesa con Agger che anticipa all'ultimo l'intervento di Mignolet.

46' - Si parte per il secondo tempo!

14.48 - Tornano in campo le squadre, prima il Liverpool sul terreno di gioco, adesso i Blues.

14.33 - Finisce qui il primom tempo, Liverpool avanti 2-1 con l'Everton. Avvio shock di partita con ben tre gol nei venti dieci minuti. Prima Coutinho ha sbloccato il punteggio con un tocco di esterno in area, sugli sviluppi di un corner. Neanche il tempo di festeggiare e ancora da palla da fermo arriva il pareggio dell'Everton con Mirallas che anticipa Gerrard e fa esplodere il Goodison. Al 18' la magia. Punizione perfetta di Suarez che brucia Howard e fa gridare la Travelling Kop. Barkley e Mirallas ci provano dalla distanza sfiorando il pareggio. Poi la partita si incattivisce, Mirallas rischia il rosso per un intervento omicida su Suarez, di occasioni però se ne vedono poche. La partita resta piacevole fino al fischio finale di Dowd. Secondo tempo da non perdere!

45'+2 - Tiro sbilenco di Baines, controlla facile Mignolet.

45'+1 - Due angoli battuti da Coutinho, non li sfrutta a dovere il Liverpool.

45' - Saranno tre i minuti di recupero.

44' - Rischia grosso Johnson che perde un brutto pallone nella sua zona di competenza, Lukaku prova a raggiungere il pallone, chiusura perfetta di Lucas.

39' - Nervoso l'Everton adesso che non toglie in nessun caso la gamba. Rischiano i Toffees.

37' - Torna in campo Suarez dolorante.

35' - Non ha ancora deciso Dowd assurdo, solo adesso estrae il cartellino giallo per il belga, l'intervento però meritava assolutamente l'espulsione.

33' - Intervento killer di Mirallas su Suarez.

31' - Gioca con pazienza l'Everton, intanto arriva la prima amonizione, simulazione di Barkley.

28' - Si accentra Barkley, che tenta il tiro dal limite, palla alta sopra la traversa.

27' - Chiaro finora il gioco dell'Everton che cerca la sponda di Lukaku che può sfruttare la sua potenza fisica, bene Agger e Skrtel fino a questo momento.

26' - MIRALLAS CHE CONCLUSIONE!!! SI SALVA IL LIVERPOOL!!

24' - Cross tagliato di Baines, grande intervento in chiusura del giovane Flanagan.

22' - Ragazzi che partita, che intensità al Goodison , non sono ammesse soste!

21' - BARKLEY!!!! TIRO IMPROVVISO, CI METTE LA MANO MIGNOLET CHE SALVA TUTTO!!

19' - Non si era fatto ancora vedere, Suarez entra in partita con un destro perfetto all'angolino basso alla destra di Howard.

18' - SUAREZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PUNIZIONE MAGNIFICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LIVERPOOL NUOVAMENTE AVANTI!! MAGIA DELL'URUGUAYANO!!!!

17' - Gioca meglio in questo avvio l'Everton, si difende il Liverpool.

15' - Gran giocata di Barkley sulla destra, si chiude la difesa dei Reds.

12' - Che occasione per l'Everton, Lukaku a tu per tu con Mignolet, tocca l'attaccante per ultimo, solo rimessa dal fondo. Rischia il Liverpool.

10' - Che partita, era atteso un inizio fulminante, ma questo è spettacolo puro.

8' - PAREGGIO IMMEDIATO DELL'EVERTON!!! CALCIO DI PUNIZIONE DALLA MEDIANA,SPONDA DI BARRY E MIRALLAS ANTICIPA GERRARD!!!! CHE PARTENZA, PARTITA SUBITO FANTASTICA!

7' - Si sblocca subito il derby del Mersey, la gioia incontenibile di Rodgers, libera la tensione della vigilia.

5' - COUTINHOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!! LIVERPOOOL IN VANTAGGIO!!!!!!!!!!!!!!!!! ANGOLO DI GERRARD, TOCCANO TUTTI, COUTINHO RICEVE SOLO IN AREA E BATTE HOWARD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4' - Sventagliata di Gerrard, tocca Coleman, primo angolo per i Reds.

3' - L'urlo dei Toffees sulla pressione dei padroni di casa. Ha iniziato bene l'Everton.

2' - Pienaar prova a servire in profondità Barkley, esce in anticipo Mignolet.

1' - Si parte!!!!! Everton-Liverpool is underway!

13.44 - Se la ride Phil Dowd, ma occhio è uno degli arbitri più severi della Premier. Primo pallone affidato all'Everton.

13.41 - Squadre nel tunnel, i due capitani Gerrard e Jagielka a guidare i compagni sul terreno di gioco.

13.36 - Tutto pronto al Goodison Park! E' incredibile l'atmosfera, la tensione è tagliente, questo Everton fa davvero paura, ma occhio il Liverpool non giocherà per il pareggio.

13.15 - Questo il programma del 221esimo derby del Mersey.

13.12 - Lo score del derby parla chiaro, Liverpool 88 vittorie, 66 i pareggi, cosi come 66 sono le vittorie dell'Everton.

12.58 - In dettaglio le panchine, Everton con Robles, Hetinga, Stones, Naismith, Deulofeu, Osman, Jelavic. Risponde il Liverpool con Jones, Sakho, Tourè, Alberto, Moses, Sturridge e Sterling.

12.54 - Nessuna sorpresa nello starting eleven dell'Everton, Lukaku unica punta, Barry, McCarthy e il giovane Barkley a centrocampo.

12.49 -Everton (to face Liverpool): Howard, Baines, Distin, Jagielka (c), Coleman, Barry, McCarthy, Pienaar, Barkley, Mirallas, Lukaku. #EFC

12.47 - Fuori Sturridge, al suo posto occasione d'oro per il gallese Joe Allen.

12.46 -Confirmed #LFC team v @Everton: Mignolet, Johnson, Flanagan, Agger, Skrtel, Lucas, Gerrard, Allen, Henderson, Coutinho, Suarez

Un miglio o poco più. Un kilometro e mezzo o giù di li. Eppure in quello spazio percorribile di volata, partendo da un punto o dall'altro, all'arrivo tutto pare cambiato. Cambiano i colori, cambia la musica, la melodia che rieccheggia in quei teatri del calcio, che anche silenziosi, sanno portare alla mente qualcosa che riempe il cuore. Goodison Park e Anfield Road sono l'emblema del calcio inglese. Antichità, tradizione, folklore, passione, voglia di ricominciare, voglia di stare insieme, voglia di tornare a vincere. Oggi uno dei due giganti riposerà. Anfield sarà deserto, stranamente muto, il fratello Goodison invece, accoglierà la gloria del 221esimo derby del Mersey. Eppure i boati, le voci degli scousers si leveranno alte, ben oltre le barriere architettoniche dello stadio. Un tifoso in maglia Red potrebbe sedere nella Kop, lontano dalla battaglia, da solo o con i compagni di una vita, ad assaporare quel calore che solo Everton-Liverpool sa regalare. Sembrerà di averli li. Un miglio o poco più non basterà a nascondere il "dramma" di una partita che dalle parti dello Stanley Park si aspetta con trepidazione mai celata. Il Goodison si vestirà dell'abito migliore perchè in una tale occasione niente e nessuno vorrà risparmiarsi. Che lo spettacolo abbia inizio.

Cari amici di Vavel Italia lo avete capito, non sarà una partita come le altre, non lo è mai stata e non lo sarà quest'oggi. Benvenuti da Giuseppe Lippiello alla diretta live della partita tra Everton e Liverpool. Calcio d'inizio ore 13.45 (italiane). Goodison Park farà da sfondo al 221esimo derby del Mersey. Insieme seguiremo 90 minuti che si preannunciano spettacolari e assolutamente intensi e frenetici. Mai cosi in alto negli ultimi anni, Everton e Liverpool si affrontano non solo per lo strapotere cittadino, ma anche e soprattuto per quei tre punti che lancerebbero in orbita le ambizioni di entrambe le squadre. Non esiste nulla di più coinvolgente ed affascinante e Vavel Italia vi racconterà ogni emozione del match.

Mai cosi in alto e non potrebbe essere più vero. Il Liverpool è secondo con 23 punti, meno due dall'Arsenal capolista, e l',opportunità con una vittoria di balzare per qualche ora al comando della Barclays Premier League. Dall'altre parte l'Everton è partito forte, nessun contraccolpo dopo l'addio a David Moyes, solo tante certezze con l'ex Wigan Roberto Martinez a prendere per mano la squadra. Stesso ruolino di marcia di United e Tottenham, la dicono lunga sull'impatto dello spagnolo in panchina. Due squadre che parrebbero simili nel loro approccio alla gara. Intensità, voglia di imporre i propri ritmi, gestire il possesso palla e difesa attenta. In attacco Lukaku in Blue e Suarez in Red, sono spauracchi potenzialmente incontenibili, che non avranno fatto dormire sogni tranquilli ai rispettivi avversari del reparto difensivo. A tal proposito ha parlato il veterano Leon Osman, 32 anni e non sentirli:" Il nostro gioco con Martinez è stato improntato al possesso palla, abbiamo dominato diverse partite, la prova di maturità sarà gestire il pallone e controllare il match anche nel derby". Secondo Osman i dettami tattici saranno questi:" Ci aspettiamo che l'allenatore ci dica proprio questo, di tenere il possesso, perchè per lui adattarsi alle altre squadre non piace, e cambiare il sistema di gioco rispetto all'avversario non è contemplato dalla sua idea di gioco".

L'Everton però, arriva a questo appuntamento con appena due punti in due partite, zero gol subiti, che è un ottimo dato, ma anche zero gol fatti. Ok con il Tottenham, che vanta la seconda miglio difesa del torneo, meno in trasferta sul campo del disastrato Crystal Palace dove, nonostante il "feroce" possesso palla e i tanti tiri in porta, la squadra non è riuscita a strappare il bottino pieno. Meglio il Liverpool, reduce dal secco 4-0 con il Fulham, e una prestazione similare ai Blues, ma maledettamente concreta. Una prova di forza necessaria dopo la sconfitta rimediata all'Emirates con l'Arsenal. Nella passata stagione Rodgers esordì con un pareggio, 2-2 ad Anfield, 0-0 al ritorno nell'ultima sfida di quartiere di Jamie Carragher. L'ultima vittoria dei Toffees risale alla stagione 2010, 2-0 al Goodison con i gol di Artetea e Tim Cahill. Per trovare un altro squillo dei padroni di casa, bisogna addirittura tornare all'inizio della stagione 2006, in quell'occasione netto 3-0 con gol di Cahill e doppietta di Johnson. Importerà comunque poco, perchè ciò che è stato fatto in precedenza non potrà avere nessuno effetto sui giocatori che scenderanno in campo. Il derby è il derby. Conta solo questo.

Nessun problema di formazione per Martinez che, apparte gli infortunati di lungo corso Arouna Kone e Darron Gibson, può sorridere per i recuperi di Alcaraz e soprattuto del difensore Tony Hibbert. Qualche grattacapo in più per Rodgers, costretto ad alzare bandiera bianca per Josè Enrique, costretto ad un intervento al ginocchio, da valutare fino all'ultimo secondo Daniel Sturridge, a terra per qualche guaio fisico con l'Inghilterra. E' tornato ad allenarsi regolarmente invece Kolo Tourè. Sulla fascia destra molte indicazioni delle ultime ore vedono il giovane Flanagan favorito per una maglia da titolare al posto del deludente Cissokho. In campo regolarmente nonostante gli impegni oltreoceano con l'Uruguay, Luis Suarez, tornato a Liverpool già giovedi grazie ad un volo privato messo a disposizione della dirigenza americana. A questo punto, sia da una parte che dall'altra, ci sarà da scegliere con attenzione gli undici che daranno vita al primo tempo del derby. Martinez potrebbe confermare in tronco il reparto difensivo con Howard tra i pali, Jagileka e Distin al centro, Baines a sinistra, Coleman a destra. I due esterni sono statistiche alla mano tra i migliori del ruolo in questa prima parte di stagione, con l'irlandese 25enne sul taccuino di molti addetti ai lavori. Gareth Barry, Osman e Mc Carthy/Barkley a centrocampo, esterni Mirallas con Pienaar in ballottaggio con Naismith, Lukaku unica punta. Possibile anche un esterno in meno e un attaccante di peso in più, vedi Jelavic. Da non scartare l'ipotesi di una median più folta per togliere ossigeno alla fantasia di Coutinho.

Qualche dubbio in più per Brendan Rodgers, alla 50esima presenza in tutte le competizioni sulla panchina del Liverpool. Mignolet in porta. Difesa a tre o a quattro?. Probabile che la scelta ricada sui quattro con Glen Jonhson, 150 per lui con i Reds, Skrtel, Agger e Flanagan a comporre la linea. Lucas, Henderson, ancora imbattuto con l'Everton da quando è arrivato ad Anfield, e Gerrard la diga di centrocampo. Coutinho dietro le due punte Suarez e Sturridge che proverà a fare di tutto per esserci. Se non ce la dovesse fare, l'attaccante inglese potrebbe far spazio a Moses. In un'intervista rilasciata al Liverpool Echo Rodgers ha parlato cosi della partita:" Dobbiamo giocare con la testa prima di tutto, senza rischiare di perdere giocatori con ammonizioni o espulsioni premature, l'ambiente sarà ostile lo sappiamo, ma noi dobbiamo concentrarci solo sulla nostra prestazione. E' una partita difficile ma possiamo vincere". Rodgers ha poi proseguito:" E' un derby ovviamente, ma ciò che conta è la posta in palio, abbiamo un buon record in queste partite, ma loro in casa non perdono da molte partite, faremo di tutto per regalare una gioia ai nostri tifosi e renderli orgogliosi".

STORIA E STATISTICHE UTILI - In principo fu l'Everton, poi il Liverpool. Anno del signore 1892, il 3 giugno dalla ferra volontà di John Houlding nacque il Liverpool Football Club. E pensare che la prima squadra di Liverpool fu proprio l'Everton, e a giocare per primi ad Anfield furono proprio i Toffees. Poi la svolta con la scelta di Houlding di separarsi dal club vista l'impossibilità del board dell'Everton di pagare 240 sterline all'anno per l'affitto del terreno di gioco. Houlding possedeva un campo, ciò che mancava era una squadra. Fu l'inizio della leggenda. L'Everton grazie al contributo di Mahon si trasferì al Goodison. La prima sfida tra le due squadre avvenne nela stagione 1894/95, 3-0 in favore dei Toffees, 2-2 il ritorno ad Anfield con le prime storiche reti dei Reds firmate da Hannah e Ross. Fu l'anno della retrocessione del Liverpool in Division 2, con l'Everton ancora troppo forte e collaudato, secondo in quella stagione. L'Everton mantenne l'imbattibila fino al 1897 quando davanti a circa 30000 spettatori, era il 25 settembre, i Reds vinsero il primo derby, 3-1 con reti di bomber Becton, McQue e Walker.

Everton-Liverpool è sinonimo di spettacolo, 556 sono le reti sengate in tutti gli scontri diretti. Lo storico portiere dei Blues Neville Southall ha giocato ben 41 volte questa partita, nessuno come lui, alle sue spalle Ian Rush con 36, capitan Gerrard toccherà quest'oggi quota 30. Everton-Liverpool è la sfida tra due colossi del calcio inglese, sono ben 27 i titoli di campione d'Inghilterra in campo, meglio di qualsiasi altro binomio, basti pensare che Chelsea, Arsenal e Tottenham sono fermi a 19 in tre. Rush in 36 partite ha realizzato la bellezza di 25 gol, dietro di lui il vuoto, fatta eccezione per Dixie Dean dell'Everton , che in 17 partite ha totlizzato 19 gol, epoche passate ma la statistica rimane mostruosa. Dato confortante per Martinez, all'esordio assoluto nel derby, nel 1994 alla prima partita coach Royle vinse al debutto, 2-0,stesso punteggio nel 1997 quando alla guida dell'Everton c'era Kendall, anche lui all'esordio. Il tecnico più vincente rimane comunque Kenny Dalglish con 15 vittorie. Impossibile non ricordare una delle partite più spettacolari della storia. Anno 1933, ad Anfield il Liverpool si impose 7-4, in un match memorabile grazie alla tripletta di Barton. L'ultimo giocatore in ordine temporale a portarsi il pallone a casa dopo un hat trich è stato Steven Gerrard nel 3-0 del 2012. La prima tripletta nella storia è stata invece realizzata dall'Everton nella figura di Alex Young nel 1904. Unica partita giocata in questa data, 23 novembre 1986, terminò 0-0, ma a detta di molti fu una delle partite più divertenti finite a reti bianche.

Arbitro del 221esimo derby tra Everton e Liverpool sarà il signor Phil Dowd il direttore di gara con il facile cartellino rosso, assistenti Mullarkey e Cann, quarto uomo Howard Webb.