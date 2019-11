Premier League, 12a giornata: fuga Arsenal, City a valanga, United stop al 92'

EVERTON - LIVERPOOL 3-3 ore 13.45

Meyerside derby? Ne troverete una foto alla voce "spettacolo" del dizionario. Al Goodison Park dopo 20 minuti è già delirio: passano i Reds con Coutinho, risponde Mirallas, Suarez mette di nuovo la testa avanti, sfruttando la oscena barriera allestita da Howard su una punizione dal limite per gli ospiti. E Lukaku? Si sveglia tardi, ma arriva: con una doppietta in 10 minuti (imperioso lo stacco di testa del 3-2) fa sognare i Toffees. Ma manca qualcuno all'appello: Sturridge. Parte dalla panchina, gli bastano gli ultimi 600 secondi per la spizzata di testa del definitivo 3-3. Tutti scontenti, tranne gli spettatori.

ARSENAL - SOUTHAMPTON 2-0 ore 16

Arsenal cinico, Saints spreconi: 2-0 e Gunners ancora in testa alla classifica. Al pallone rimbalzatogli in testa dopo un rinvio da 95 metri, Boruc aggiunge un'altra schifezza alla galleria personale degli orrori: al 21' cerca di dribblare Giroud invece di rinviare, finisce per incartarsi sul pallone e lo perde. L'attaccante francese insacca e ringrazia. Gli uomini di Pochettino ci provano senza troppa convinzione, Fonte trattiene vistosamente per la maglia Mertesacker a 5 minuti dal termine e regala al destro di Giroud un altro brivido di piacere lungo 11 metri. Allunga la banda Wenger: +4 sulle inseguitrici.

NEWCASTLE - NORWICH CITY 1-2 ore 16

Due gol nel primo tempo ed un po' di sofferenza sul finale bastano al Newcastle per rimanere agganciato alla metà alta della classifica. Remy di testa ci mette solo 2 minuti ad approfittare di un pisolino della difesa dei Canaries su calcio d'angolo, Gouffran è lesto ad avventarsi su una respinta corta di Ruddy al 37'. Nel secondo tempo il Norwich accorcia troppo tardi il risultato: il superlativo colpo di testa all'80' è buono solo per le statistiche.





HULL CITY - CRYSTAL PALACE 0-1 ore 16

Colpaccio esterno delle Eagles che vincono sul campo dell'Hull City, costringendo i padroni di casa al primo zero tra le mura amiche e, contestualmente, portando in cassaforte i primi punti esterni dall'inizio del campionato. Il blitz esterno porta la firma di Barry Bannan che all'81', con i suoi in 10 per una discutibile espulsione di Bolasie, infila a porta vuota e fa sorridere il neo ct Pulis, già in tribuna ad assistere alla prima della sua nuova squadra. Talismano?

FULHAM - SWANSEA CITY 1-2 ore 16

Allarme rosso in casa Fulham: per gli uomini di Jol arriva la quarta sconfitta interna ed il baratro si spalanca. Gli Swans ringraziano sentitamente il goffo autogol di stinco di Hughes e timbrano i 3 punti esterni con il gioiello del limite dell'area di Shelvey all'80'. Nel mezzo il sontuoso pareggio di Parker (in collaborazione con il non eccellente Vorm) che regala solo un quarto d'ora di ossigeno ai Cottagers. Che adesso tornano a respirare i gas di scarico di fondo classifica.

STOKE CITY - SUNDERLAND 2-0 ore 16

Tutto facile per i Potters al Britannia Stadium. Il piattone di sinistro in corsa di Adam, al 30', spalanca l'autostrada della vittoria. Il biglietto al casello, tra l'altro, lo offre l'arbitro Kevin Frend, che si conferma per distacco uno dei peggiori direttori di gara della Premier League, inventandosi dal nulla l'espulsione di Brown 6 minuti dopo. Cartellino rosso che fa imbestialire Poyet in panchina e chiude virtualmente il match. Il gol della sicurezza è firmato in contropiede da Nzonzi all'81', su assist perfetto di Crouch.

WEST HAM - CHELSEA 0-3 ore 18.30

Il Chelsea si sporca a stento la maglietta per avere la meglio degli Hammers ad Upton Park. Lampard apre e chiude le marcature: su rigore al 21' (retropassaggio suicida di Demel, Jaaskelainen stende inesorabilmente Oscar), rasoterra dall'interno dell'area all'81'. Per il 2-0 sigillo personale di Oscar, che pascola indisturbato nel cuore della difesa di Allardyce, prima di scaricare il destro in porta. Liverpool agganciato in seconda posizione.

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 6-0 domenica ore 14.30

Il City risale la classifica e si piazza al quarto posto, battendo - anzi distruggendo - una squadra che aveva tutt'altre previsioni rispetto all'essere incenerita 6-0: il Tottenham. La prima rete arriva a bruciapelo: dopo nemmeno 20 secondi colpisce Navas (partito titolare al posto di David Silva) con un bellissimo tocco decentrato da posizione defilata, sulla respinta maldestra di Lloris. Raddoppia il connazionale Negredo al 34': un gol in comproprietà con Sandro che devia leggermente la palla in rete dopo un'altra respinta sbagliata da Lloris. Aguero triplica con un semplice tocco sotto-porta su assist di Navas. Tottenham in bambola: i nomi dei marcatori si ripetono nel secondo tempo, ma all'inverso: 4-0 enorme di Aguero. Ma di enorme c'è il fraseggio a metà campo dei piedi dolci dei Citizen, che catapultano Yaya Touré in profondità per l'assist all'argentino. 5-0 dello Squalo Negredo grazie al filtrante perfetto di Fernandinho. Chiude i conti Navas: merito di Clichy che apre il campo in maniera fenomenale per lo scatto dello spagnolo. Cappotto epocale agli Spurs di un Villas-Boas inerme. Statistica interessante: 21 gol su 34 nella squadra di Pellegrini hanno sangue latino (10 Aguero, 6 Negredo, 3 Silva, 2 Navas). Miglior attacco di Premier, so far. (Antonello Angelillo)

CARDIFF CITY - MANCHESTER UNITED 2-2 domenica ore 17

Il Manchester United si fa scavalcare in classifica dai cugini del City, grazie al gol al 92' di Kim. Al Cardiff City Stadium Rooney porta in vantaggio i Red Devils con un tiro deviato al 15': sembra tutto facile, ma la risposta degli arrembanti gallesi arriva al 33' con il classico gol dell'ex. Fraizer Campbell si infila alle spalle della difesa di Moyes e fredda De Gea in uscita con un bel diagonale. Il colpo di testa di Evra a fine primo tempo - e la ripresa in sostanziale controllo - sembrano aver chiuso il siscorso 3 punti, ma in pieno recupero il sudcoreano Kim sbuca in un nugolo di maglie dei Red Devils e regala uno straordinario pareggio ai padroni di casa.