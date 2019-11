Diretta Manchester City - Tottenham in Premier League

16.36: MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 6-0: Da Francesco Guarino grazie e appuntamento alla prossima su VAVEL Italia!

16.25: 6 gol subiti in 11 partite, altri 6 in 90 minuti. Il Tottenham oggi è stato demolito dal Manchester City all'Etihad Stadium. Nessun commento se non un: perché Il manchester City non gioca così anche in trasferta? Doppiette di Aguiero e Navas, gol di Negredo ed autorete di Sandro. Il Manchester City ora è a quota 23 punti in classifica, a 5 lunghezza dalla capolista Arsenal e ad un punto dall'accoppiata Chelsea-Liverpool. Risultato finale della partita: MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 6-0.

93': Fischio finale: il Manchester City di Pellegrini demolisce il Tottenham e porta a casa la vittoria più roboante della storia negli scontri diretti tra Citizens e Spurs.

92': Lancio lunghissimo di Milner, buco di Vertonghen, Navas stoppa ed incenerisce Lloris. MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 6-0. Serve dire altro (foto @MCFC)?

92': NAVAS CHIUDE IL SET! 6-0!

90': Inizia il recupero più inutile della storia del calcio moderno con la tempestiva uscita di Pantilimon su Lennon. Altri 3 minuti di gioco.

87': Ultimi 3 minuti di gioco, la furia dei padroni di casa si è fermata.

82': Fernandinho cicca il pallone del 6-0! Erroraccio del brasiliano che, dal limite dell'area piccola, si calcia col destro la palla sul sinistro. Molto poco verdeoro la sua conclusione...

80': Pantilimon si guadagna la sua razione di applausi: dice di no prima ad Adebayor, poi al colpo di testa (fiacco) di Lamela.

77': Ultimo cambio per il City. Fuori Nasri, dentro Milner.

76': Si affaccia anche Sigurdsson dalle parti di Pantilimon. Nessun problema per il 26enne rumeno.

75': Yaya Tourè sfiora la traversa! Ancora assist di Navas, indemoniato sulla fascia destra.

73': Colpo di testa di Negredo fuori di pochissimo! Cross perfetto di Navas.

69': Cambio City: riposo e standing ovation meritata per Aguero. Entra Javi Garcia (qui Aguero murato da Lloris, in una delle poche volte che il portiere del Tottenham non ha dovuto raccogliere il pallone dalla propria porta... foto @MCFC).

68': Dembelè va giù in area del City, intervento dubbio su di lui.

65': Prova anche Zabaleta ad iscriversi alla festa del gol, Sandro salva in scivolata.

64': Dembelè scalda il sinistro con un tiro teso da fuori. Pantilimon bloicca a terra senza problemi.

61': Sigurdsson per Soldado, Dembelè per Paulinho. Villas-Boas esaurisce i cambi a mezz'ora dal termine, ma gliene servirebbero altri 8...

59': Adebayor prova il destro su cross di Lamela, palla deviata in corner. Sugli sviluppi tiro da fuori di Sandro,, Paulinho cerca la deviazione e mette placidamente tra le braccia di Pantilimon.

55': Negredo riceve palla, ridicolizza Dawson e di sinistro, dal limite, impallina Lloris per la quinta volta. Se Villas-Boas potesse, getterebbe la spugna. MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 5-0 (foto @MCFC).

55': NEGREDOOOOOOOOOOOOOOOOOO! GRANDINA SUL TOTTENHAM!

55': Partita da sospendere per manifesta inferiorità. Il Tottenham rischia di prendere pià gol il 90 minuti di quanti ne abbia prese in 11 giornate.

52': TRAVERSA DI NASRI! Pallonetto magnifico di esterno, sull'ennesimo contropiede dei padroni di casa. Llloris forse la tocca con la punta delle dita e la palla si stampa sulla traversa, negando al centrocampista francese un gol da cineteca.

50'. Doppietta di Aguero, ma mezzo gol (ed anche qualcosa in piùà) è di Yaya Tourè: progressione martellante di Tourè, che resiste alla carica di Walker e serve di sinistro un pallone millimetrico ad Aguero che deve solo spingere dentro. Valanga Citizens: MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 4-0.

50': AGUEROOOOOOOOOOOO! POKER DEL CITY!

48': Aguero in area, fermato da Vertonghen al momento del tiro.

15.36: RIPARTITI! Secondo tempo di amministrazione del risultato o vedremo ancora spettacolo?

15.35: Cambio anche nel City, Lescott per Nastasic.

15.34: Un cambio nel Tottenham. Villas-Boas mette carico offensivo: Adebayor al posto di Holtby. All'Etihad si canta a gran voce Hey Jude.

15.32: IN DIRETTA PER VAVEL ITALIA MANCHESTER CITY - TOTTENHAM. Il primo tempo si è concluso 3-0: reti di Navas, Sandro (autogol) e Aguero.

15.27: Curiosità: quello di Navas non è il gol più veloce nella storia della Premier League. Il record è di un ex difensore proprio del Tottenham, Ledley King: il 9 dicembre del 2000, in un 3-3 tra Bradford City e Tottenham, il suo tiro - deviato - impiegò solo 10 secondi dal calcio d'inizio per violare la porta avversaria. Ovviamente vi mostriamo anche quel video...

15.25: MANCHESTER CITY - TOTTENHAM, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS: il terzo gol del Manchester City, firmato da Sergio Aguero.

15.22: MANCHESTER CITY - TOTTENHAM, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS: il raddoppio del City, con la mezza rovesciata di Negredo bloccata da Kaboul e ribadita in gol da Sandro. Autorete del difensore brasiliano.

15.20: MANCHESTER CITY - TOTTENHAM, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS: il gol di Navas dopo 13 secondi è il più veloce della Premier League 2013/2014: eccolo

47': Si va al riposo tra gli applausi scroscianti dell'Etihad Stadium: in diretta su VAVEL Italia MANCHESTER CITY - TOTTENHAM è già sul 3-0!

46': Walker allontana il pallone a gioco fermo ed ottiene un cartellino giallo di rara stupidità.

45': 2 minuti di recupero.

44': Yaya Tourè perde palla e poi commette fallo su Lennon. Ammonito anche lui.

42': Risposta flebile degli Spurs. Conclusione da buona posizione di Paulinho su assist millimetrico di Lamela. Palla alle stelle.

41': 9 gol e 4 assist per il Kun in questa Premier League. Tutto troppo facile per i padroni di casa: traversone basso dalla destra di Jesus Navas, Kaboul guarda il pallone passargli davanti ed Aguero col piatto sinistro non deve nemmeno citofonare per farsi aprire la porta da Lloris. MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 3-0.

41': AGUEROOOOOOOOOOOO!!! 3-0 DEL CITY, TOTTENHAM ALLE CORDE!

39': Villas-Boas ha urgentemente bisogno dell'intervallo per risistemare i suoi, che non ci stanno capendo davvero nulla. Prima mossa: lasciare Sandro negli spogliatoi, che rischia il cartellino rosso ad ogni intervento.

38': Ammonito Vertonghen, intervento in netto ritardo sui Zabaleta.

34': Rinvio ancora non impeccabile di Lloris e palla recuperata dal City. Nasri serve Aguero che calcia di sinistro dall'interno dell'area: Lloris è bravo a chiudere in uscita alta, la palla arriva a Negredo che in mezza rovesciata trova l'opposizione di Kaboul sulla linea di porta. Rimpallo su Sandro e palla in gol. MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 2-0 (foto @MCFC).

34': RADDOPPIO DEL CITY!!! NEGREDO CALCIA A PORTA VUOTA, MA E' AUTORETE DI SANDRO!

31': Sandro rischia con un intervento su Tourè. Webb avvisa, ma non estrae il cartellino. Uno dei migliori in campo al momento è l'arbitro inglese classe 1971.

29': Momento di pausa, l'account Twitter del Manchester City ci regala anche lo scatto del gol-lampo di Navas

25': Gioco fermo, Sandro a centrocampo si è piegato sulle gambe con evidenti problemi di stomaco. Rispettosissimo il pubblico inglese che quasi ammutolisce nell'attesa.

24': Dormita della difesa del City che spalanca un'autostrada a Vertonghen! Il belga arriva quasi sul fondo e prova la conclusione, Pantilimon chiude lo specchio senza problemi.

22': Kaboul ostacola la conclusione di Lamela sugli sviluppi del corner. L'argentino non la prende benissimo.

22': SUPER-GIOCATA DI LENNON che fa fuori due avversari e guadagna un corner.

21: Soldado prova il destro dal limite e lo mette fuori di un paio di metri. Buon contropiede finalizzato male dal Tottenham.

20': Ammonito Sandro, dopo trattenute reiterate su Aguero (che ha guadagnato ugualmente un corner)

18': Punizione tesa di Vertonghen, Pantilimon è bravo a bloccare un pallone insidioso che gli rimbalza davanti più volte.

16': Vertonghen in pressing sull'autore del gol Jesus Navas (foto @MCFC)

12': Dubbio in area degli Spurs! Sandro in scivolata su Nasri, palla piena e poi l'attaccante franco-algerino va a terra. Chiamata difficile, ma probabilmente giusta di Webb, che lascia proseguire.

10': Squadre lunghissime, ritmi indiavolati. Il primo fallo di gioco arriva dopo 10 minuti di gioco, a centrocampo...

9': Lloris a vuoto su Navas! Verticalizzazione per l'autore del primo gol, che salta il portiere francese in pallonetto, ma non trova la porta.

7': Lloris mura Aguero! Triangolo con Negredo, l'argentino si presenta da solo davanti al portiere frasncese che però stavolta si riscatta. Giornata da abuso di grassetti oggi... che meraviglia la Premier League!

5': Tottenham vicinissimo al pareggio! Buco di Pantilimon su cross di Walker, poi Lamela col sinistro non trova la porta praticamente spalancata!!! Ma che inizio è???

1': Inizio incredibile all'Etihad Stadium: retropassaggio del Tottenham a Lloris, rinviaccio col sinistro di Lloris sui piedi di Aguero, parata e poi ribattuta in rete vincente, splendida, di navas. Inizio shock per il Tottenham: 12 secondo per l'esattezza ed il City è in vantaggio!MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 1-0.

1': GOL DEL MANCHESTER CITY!!! DOPO 13 SECONDI JESUS NAVAS, PAZZESCO!

14.32: CALCIO D'INIZIO, PARTITI!

14.30: I 22 sono sul terreno di gioco, guidati dall'arbitro Howard Webb. Blue Moon time!

14.28: Squadre nel tunnel. Ci siamo!

14.27: Momento artistico-riflessivo invece per Alvaro Negredo sul terreno di gioco

14.25: Twitter time. Questo è ciò che vede Villas-Boas dalla sua panchina all'Etihad Stadium durante la partita. Immaginatevelo con i 60mila posti al completo...

14.15: Andiamo in collegamento in diretta. Tra 15 minuti calcio d'inizio di Manchester City - Tottenham, prima partita di questa domenica di Premier League. A commentare per voi su VAVEL Italia ed aggiornarvi in tempo reale su azioni, emozioni e marcatori ci sarà Francesco Guarino (su twitter @fraguarino). Per ora posso darvi una sola certezza: ci divertiremo!

Tra Citizens e Spurs oggi una delle due dovrà vedere ridimensionate le proprie aspettative: dall'Etihad Stadium di Manchester, su VAVEL Italia in diretta Manchester City - Tottenham, partita valida per la 12a giornata di Premier League, che apre questa domenica dedicata alle due metà calcistiche di Manchester. Gli uomini di Pellegrini sono a quota 19 in classifica e seguono la banda Villas-Boas, che staziona un punto più sopra a quota 20. Perdere oggi significa rimanere rispettivamente a -8 o a -7 dall'Arsenal capolista. Un lusso che non ci si può concedere.

PELLEGRINI - Manuel Pellegrini carica i suoi alla vigilia del match, consapevole della forza dei suoi tra le mura amiche (5 partite, 5 vittorie, 20 gol fatti e 2 subiti), ma anche conscio che prima o poi lo stop interno arriverà: "Il fatto che giochiamo in casa non è sinonimo di vittoria. Fuori casa dobbiamo migliorare, i numeri evidenziano certamente una nostra difficoltà, visto che abbiamo preso appena 4 punti su 18 disponibili. Quella contro il Tottenham sarà sicuramente una partita importante, contro una delle squadre più in forma della Premier".

VILLAS-BOAS - Il tecnico del Tottenham in settimana ha sottolineato la necessità di vincere questo match per tenere alte le ambizioni della propria squadra. Poi si è concentrato sul mercato, smentendo le voci riguardo al possibile arrivo a gennaio di un terzino: "Rose sta recuperando e il posto di esterno di difesa è suo. Non ci stiamo muovendo sul mercato per un giocatore che possa sostituirlo". Messe a tacere così anche le voci che volevano il difensore dell'Inter Pereira possibile obiettivo di mercato degli inglesi.

SEGUI LA DIRETTA MANCHESTER CITY - TOTTENHAM, LIVE SU VAVEL ITALIA. VIDEO GOL E HIGHLIGHTS

Questo il programma ufficiale del match di oggi. In copertina c'è Pablo Zabaleta. Il difensore dei padroni di casa oggi dovrà vedersela contro uno degli attacchi più "poveri" dela Premier League. Nonostante la buona posizione di classifica, il Tottenham ha infatti realizzato soltanto 9 gol in 12 partite. Ma la forza dei Lilywhites è assolutamente il reparto difensivo: soltanto 6 gol subiti da inizio campionato. Sarà la giornata della conferma o del crollo?

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY - TOTTENHAM: Ecco l'XI titolare di Manuel Pellegrini: Pantilimon, Zabaleta, Demichelis, Nastasic, Clichy, Navas, Fernandinho, Yaya Toure (C), Nasri, Negredo, Aguero. Questa invece la risposta degli ospiti: Lloris; Walker, Dawson, Kaboul, Vertonghen; Paulinho, Sandro; Lennon, Holtby, Lamela; Soldado. Da segnalare per Villas-Boas ben 6 cambi rispetto al ko con il Newcastle di 15 giorni fa.

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM: IN PANCHINA. Questi invece gli uomini a disposizione degli allenatori. Manchester City: Hart, Lescott, Richards, Guidetti, Garcia, Milner, Dzeko. Tottenham: Friedel, Chiriches, Dembele, Townsend, Sigurdsson, Adebayor, Defoe. Continua la bocciatura di Hart quindi, dopo le ultime prestazioni incolori. Partirà dalla panmchina anche Dzeko, che in settimana non era dato in condizioni ottimali.

Nel Tottenham è al debutto da tityolare l'ex romanista Erik Lamela. Per lui finora soltanto quattro apparizioni partendo dalla panchina. Riuscirà l'ex giallorosso ad incidere in un attacco che ha disperatamente bisogno di fantasia e peso offensivo? I 30 milioni di euro, più bonus, pagati dal Tottenham alla Roma dovranno pur valere qualcosa sul terreno di gioco...

PRECEDENTI - Complessivamente, nelle varie competizioni, tra Manchester City e Tottenham si è giocato 74 volte tra le mura dei Citizens. Il Manchester City ha portato il risultato a casa per 36 volte, contro le 22 del Tottenham. I pareggi sono stati 16. La vittoria interna più roboante dei Citizens è stata un 5-0 in Division One nel 1976/77, mentre il blitz esterno più clamoroso degli Spurs è lo 0-2 del 1993/94 in Premier League.

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 2-1, PREMIER LEAGUE 2012/2013: Lo scorso anno servì un gol di Dzeko all'88' per ribaltare la situazione all'Etihad Stadium. Vantaggio degli ospiti con Caulker al 22', pareggio di Aguero nella ripresa al 66', sigillo finale del bosniaco, entrato un quarto d'ora prima. Succedeva praticamente un anno fa: l'11 novembre 2012, ed era l'11a giornata di Premier.

