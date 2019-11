Barcellona sempre al comando, tengono Real e Atletico: il Siviglia stravince il derby

Nel quattordicesimo turno della liga spagnola vincono facilmente le tre big; continua la marcia trionfale del Barcellona che batte al Camp Nou il Granada con un sonoro 4-0. La squadra di Gerardo Martino, ancora orfana di Messi, va a segno con 2 calci di rigore nel primo tempo (realizzati da Iniesta e Fabregas) e chiude la partita nella ripresa grazie alle marcature di Sanchez ( che agguanta Messi con 8 gol in campionato) e di Pedro.

I blaugrana si portano a 40 punti in campionato e mantengono 3 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid che passeggia in casa contro il Getafe; 7-0 è il risultato finale a favore dei Colchoneros grazie alle doppiette di Villa e Garcia e alle reti di Diego Costa (14 gol per lui in campionato), Adrian e all'autorete di Lopo.





Vince anche il Real Madrid contro l'Almeria con un netto 0-5. Cristiano Ronaldo , che apre le marcature al 3', è però costretto ad uscire nella ripresa a causa di un guaio muscolare; nella ripresa la squadra di Ancelotti dilaga per merito delle reti realizzate da Benzema, Isco, Bale e Morata. Cr7 sale a quota 17 gol in campionato, 25 sono le reti stagionali con la maglia del Real e 163 sono le reti nella liga in 149 partite disputate: numeri incredibili per il probabile pallone d'oro 2013.





Terzo risultato utile consecutivo per il Villarreal che vince in casa del Levante 0-3 grazie alle reti di Soriano su rigore e alla doppietta di Uche; " il sottomarino giallo" consolida il quarto posto in classifica. Cade il Valencia ad Elche 2-1: squdra di casa in vantaggio con Fidel al 57', momentaneo pareggio del Valencia con Bernat al 73' e gol vittoria per i padroni di casa di Herrera all'84'.





Il Siviglia si aggiudica il derby con il Betis con una vittoria netta; finisce 4-0 con i gol di Bacca, Mbia, Machin ed Iborra. Il Betis resta ultimo in campionato, 9 sconfitte nelle prime 14 partite.





Vittoria esterna per l'Espanyol contro il Rayo Vallecano: l'altra squdra di Barcellona vince 1-4 grazie alla tripletta di Garcia e al gol di Stuani; inutile per i padroni di casa il gol del momentaneo 1-3 di Niguez.





Partita spettacolare tra Real Sociedad e Celta Vigo: 4-3 è il risultato finale. Vela sblocca la partita , il Celta Vigo rimonta e si porta in vantaggio 1-3 con i gol di Lopez e la doppietta di Rafinha. La squadra di Luis Enrique sembra avere la partita in pugno ma Carlos Vela realizza tre gol nel secondo tempo e consente alla Real Sociedad di vincere la partita. Nell'anticipo di venerdì vittoria esterna per l' Osasuna sul campo del Valladolid 0-1 grazie al gol di Oier all'84'.