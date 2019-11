Il PSG non rallenta, inseguono Lilla e Monaco

AC Ajaccio vs. Olympique de Marseille 1-3

Sembra essersi ritrovato il Marsiglia che coglie sul campo dell'Ajaccio la seconda vittoria consecutiva dopo quella sul Sochaux prima della sosta. I marsigliesi chiudono in vantaggio il primo tempo grazie alle magie di Payet e Gignac, due autentiche prodezze che non hanno lasciato scampo a Ochoa. Coordinazione perfetta dell'ex Lilla su assist di Thauvin, mentre l'attaccante trova una perla al volo da fuori area. Aveva provato a spezzare l'incantesimo Perozo che di testa ha firmato il momentaneo pareggio, anche se la posizione del venezuelano era irregolare (chiamata difficile per l'assistente di Jaffredo). Nel secondo tempo Payet ricambia il favore a Thauvin, mettendolo in condizione di chiudere la partita con un cross molto preciso. Il Marsiglia torna a respirare l'aria dei quartieri alti, mentre per l'Ajaccio la situazione appare sempre più problematica.

Stade de Reims vs. Paris Saint-Germain FC 0-3

Il PSG è un'armata che non mostra il minimo segno di arretramento: il Reims viene liquidato con un risultato secco, senza dover ricorrere nemmeno all'artiglieria pesante (Cavani è rimasto in panchina). Nonostante il turn over pre-Champions la squadra di Blanc si conferma assolutamente solida e sblocca il risultato con Lucas su assist di tacco di un Ibra che deve essere sempre protagonista, anche quando non segna. Si prende le luci della ribalta anche Verratti che nel secondo tempo regala a Ménez il passaggio decisivo per il secondo gol in campionato dell'ex romanista. Il Reims potrebbe tornare in partita con un calcio di rigore causato da un fallo di Verratti su Ayité, ma Krychowiak tira sopra la traversa di Sirigu. Ormai demoralizzato, il Reims regala nel finale il terzo gol agli ospiti: su un rilancio corto di Agassa, la palla sbatte sui difensori e arriva a Ibrahimovic che può segnare il nono gol in campionato. Proprio su questo campo il PSG ha perso l'ultima partita di Ligue 1, era il 2 marzo: se gli uomini di Blanc non rallentano sarà dura per chiunque rimettere in discussione il campionato.

Évian TG vs. FC Lorient 0-4

Vittoria netta nel punteggio e importante per la classifica del Lorient che prova ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Esattamente con lo stesso punteggio l'Evian si era imposto nella semifinale della scorsa Coupe de France. Equilibri rotti in avvio dalla doppietta di Aboubakar, attaccante camerunense giunto a quota 7 reti in campionato. Piove sul bagnato in casa Evian quando l'arbitro Thual caccia dal campo Ehret per un brutto fallo commesso ai danni di Manga. Il Lorient aspetta il finale per chiudere la partita: Diallo approfitta di un errore della retroguardia savoiarda per infilare Hansen e Jouffré trasforma il penalty procurato da uno scatenato Aboubakar.

Olympique Lyonnais vs. Valenciennes FC 1-1

Non basta al Lione il gol di Gomis per superare un generoso Valenciennes che alla Gerland ottiene il terzo risultato utile di fila. Quinto centro in campionato per Bafé Gomis che capitalizza di testa su traversone di Bedimo. Tra i pali del Lione rientrava dopo molti mesi Vercoutre, costretto a capitolare sulla gran conclusione di Bahebeck che aveva portato via il pallone a Malbranque. Non riesce a decollare la squadra di Garde, comunque in crescita rispetto all'appannamento vissuto un mese fa.

Montpellier HSC vs. En Avant de Guingamp 1-1

Continua a non vincere il Montpellier che subisce lo sgambetto del Guingamp. Padroni di casa in vantaggio con Rémy Cabella (sesto gol in campionato) che trova il gol più bello di questa giornata con un tiro dai 30 metri che si infila nel sette della porta difesa da Assembe. Il pareggio del Guingamp arriva a stretto giro: fallo di Hilton su Mandanne e rigore trasformato da Giresse.

Stade Rennais vs. FC Girondins de Bordeaux 1-1

Un botta-risposta nel secondo tempo decide la sfida tra Rennes e Bordeaux. Dopo un primo tempo privo di emozioni Kana-Biyik trova la deviazione vincente di testa sugli sviluppi di un corner. Palla al centro e Bordeaux che permane al pareggio: settimo centro in campionato per Diabaté che punisce una retroguardia del Rennes disattenta.

FC Sochaux-Montbéliard vs. SC Bastia 1-1

Non regge il vantaggio del Bastia firmato alla mezz'ora della prima frazione da Boudebouz su assist di Krasic che sembrava aver trascinato il pallone fuori dal campo. Il pari del Sochaux arriva con il piatto destro di Mayuka a un quarto d'ora dal termine: leoncini ancora ultimi in classifica in compagnia dell'Ajaccio.

LOSC Lille vs. Toulouse FC 1-0

Deve faticare più del previsto il Lilla per avere ragione di un Tolosa che, nonostante fosse ridotto in 10 per buona parte del secondo tempo, ha tenuto fin che ha potuto. A essere espulso è Trejo, mandato negli spogliatoi per somma di ammonizioni. Il Lilla sblocca solo a sei dalla fine: il cross di Balmont viene messo in rete di testa da Souaré, difensore al terzo centro in questo torneo. Il Lilla è al momento l'unica squadra che riesce a tenere il passo del PSG.

OGC Nice vs. AS Saint-Etienne 0-1

Nuovo ko interno per il Nizza: dopo il Bordeaux, anche il Saint-Etienne passa all'Allianz Riviera. Il gol decisivo porta la firma del franco-turco Erving che trova il suo primo gol con la maglia dei Verts, anche se in questo campionato aveva già segnato alla prima giornata quando giocava ancora nel Rennes: rete frutto di un malinteso tra Pejinovic e il suo portiere Veronese. Il Saint-Etienne si porta al sesto posto in classifica, mentre il Nizza sta perdendo sempre più posizioni.

FC Nantes vs. AS Monaco FC 0-1

Torna a vincere il Monaco di Ranieri che si aggiudica lo scontro con il Nantes, portandosi a +5 sul Marsiglia quarto. La difficile trasferta della Beaujoire viene risolta a venti minuti dalla fine da Obbadi che trova il gol da trenta metri sulla ribattuta di Riou, oppostosi a una conclusione ravvicinata di James Rodriguez. Il Monaco non vinceva dal 27 ottobre (2-1 al Lione) e in trasferta i tre punti mancavano addirittura dal 1° settembre (successo al Vélodrome di Marsiglia). Per il Nantes la terza sconfitta casalinga di questo campionato, tutte quante rimediate con le squadre di vertice.