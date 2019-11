Diretta Arsenal - Marsiglia in Champions League

22.44 - Amici di Vavel Italia grazie per essere stati in nostra compagnia in questa prima serata di Europa. Appuntamento a domani con i live di Vavel Italia per la seconda giornata di Champions League. Un saluto e un buon proseguimento di serata da Giuseppe Lippiello. A breve i gol della partita tra Arsenal e Marsiglia.

Goal Wilshere arsenal 1-0 olympique de...



Goal Wilshere arsenal 2-0 olympique de...

22.34 - Missione compiuta per l'Arsenal che batte 2-0 il Marsiglia e mette una serie ipoteca sulla qualificazione agli ottavi. Dopo trenta secondi del primo tempo il Marsiglia è scomposto in difesa lasciando lo spazio e il tempo a Wilshere di entrare in area e battere Mandanda con un chirurgico sinistro a giro. I francesi ci capiscono poco nel primo tempo, trovando mille difficoltà a farsi vedere dalle parti di Szczesny. Ramsey sfiora il raddoppio al 7' su suggerimento del solito Wilshere. La partita cala ma al 36' Lahoz fischia un rigore inesistente ai Gunners. Ozil dal dischetto spreca tutto, tirando male e debolmente, facendo fare bella figura a Mandanda che devia in corner. Nella ripresa i ritmi si alzano, il Marsiglia li accetta ma è punito al 65' ancora con un'azione meravigliosa a tre dell'Arsenal, Ramsey, Ozil, Wilshere libero in area, batte per la seconda volta Mandanda. Baup manda in campo Thauvin e il 20enne ci prova con un paio di giocate che mettono in mostra il suo infinito talento. L'Arsenal nel finale sfiora il terzo gol con Walcott e Cazorla. Il finale però non cambia. Tre punti e primo posto del girone F preservato per i Gunners che ricecono notizie piacevoli da Dortmund dove il Borussia, supera 3-1 il Napoli. Al San Paolo si può anche perdere per andare agli ottavi. Questo Arsenal però pare di un altro pianeta per il Napoli.

90'+2 - Non succede molto, se non una ripartenza del Marsiglia, triplice fischio di Lahoz!!!

90' - Due minuti di recupero all'Emirates.

90' - ANCORA ARSENAL VICINO AL GOL!!!!! SAGNA PESCA WALCOTT CHE PARTE DA SOLO VERSO LA PORTA DEL MARSIGLIA, TIRO TROPPO ESTERNO CHE SI PERDE SUL FONDO DI UN NIENTE!!! ALTRA PALLA D'ORO PER IL TERZO GOL!!! SI SPECCHIA TROPPO L'ARSENAL.

87' - CAZORLA SI DIVORA IL 3-0!!! LO SPAGNOLO RACCOGLIE UNA PALLA VAGANTE IN AREA E CALCIA DI POTENZA!! NON C'E' LA PRECISIONE PALLA IN CIELO!

85' - Giocata di Cazorla che salta due uomini in mezzo al campo.

84' - Nonostante il doppio svantaggio e l'eliminazione dalla Champions già archiviata, i tifosi francesi non fanno mancare il loro apporto alla squadra. Esemplari.

81' - Ultimo cambio per l'OM, dentro Cheyrou, risponde Wenger, dentro Arteta, fuori Ozil.

80' - E' un Marsiglia più aggressivo in questo finale di partita, in difficoltà l'Arsenal, non è soddisfatto Wenger in panchina.

78' - Si mangerà le mani Baup perchè un Thauvin cosi dall'inizio avrebbe forse messo in maggiore affanno la difesa dei Gunners.

76' - SCATENATO THAUVIN, SINISTRO DI PRIMA INTENZIONE VERSO L'ANGOLINO BASSO ALLA SINISTRA DI SZCZESNY!!! GRANDE INTERVENTO D'ISTINTO DEL PORTIERE DELL'ARSENAL!!!!

74' - Doppio cambio anche per l'Arsenal con l'ovazione per Wilshere che lascia il campo a Walcott, fuori anche Rosicky, dentro Cazorla.

73' - OCCASIONISSIMA PER IL MARSIGLIA CON THAUVIN CHE CONTROLLA E CALCIA A BOTTA SICURA!!! CI METTE IL CORPO SZCZESNY, TEMPESTIVO L'INTERVENTO SULLA LINE ADEL DIFENSORE DEI GUNNERS!!!

70' - Cross di Morel dalla sinistra, colpisce Thauvin, pallone difficile da indirizzare verso la porta di Szczesny, nulla da fare per l'OM.

68' - Le notizie che giungono da Dortmund con il doppio vantaggio dei tedeschi, aprirebbero uno spiraglio enorme agli ottavi di finale per i Gunners.

65' - RADDOPPIO ARSENAL!!!!!!!!!!!!!!! RAMSEY SERVE SUL FILO DEL FUORIGIOCO OZIL CHE TROVA LIBERO DI COLPIRE IN AREA WILSHERE!!!! A BOTTA SICURA L'INGLESE CHE BUCA MANDANDA PER LA SECONDA VOLTA!!!! VOLA VERSO GLI OTTAVI L'ARSENAL!!!!!

63' - Illumina Ozil che manda a vuoto Romao e Lamina lanciando la corsa di Wilshere, palla larga a sinistra per Giroud che fallisce l'impatto con il pallone.

60' - Magia di Thauvin che prova a sfondare a destra con un doppio dribbling, si chiude la difesa dei Gunners.

58' - Marsiglia che prova adesso il tutto per tutto, a trazione anteriore la squadra di Baup con la fantasia di Valbuena e Thauvin.

56' - Doppio cambio per Baup, dentro Valbuena e Thauvin, fuori Jordan Ayew e Imbula, assenti ingiustificati in questa partita.

56' - MANDANDA SALVA ANCORA SU OZIL!!! CONTROLLO EVIDENTE CON IL BRACCIO DELL'EX REAL CHE ENTRA IN AREA, TIRO DI DESTRO, RESPINGE IL PORTIERE!!!

54' - GIROUD!!!!! TIRO VERSO LO SPECCHIO, CI METTE LA PUNTA DEL PIEDE ABDALLAH CHE QUASI INGANNA IL SUO PORTIER!!! PALLA CHE SFILA A LATO DEL PALO DI POCO!!

53' - Non ci sono soste in questo avvio, Rosicky serve nel corridoio Monreal, chiuso lo spagnolo.

52' - Sull'azione che segue Ozil serve sulla corsa Sagna, cross senza senso del francese, palla in curva.

51' - Wilshere cerca la testa di Giroud, salva tutto in anticipo Mendes!

49' - Solo davanti al portiere Giroud, tiro potente che sbatte addosso a Mandanda!!! Fischia però Lahoz per posizione di fuorigioco. Inesistente l'offside!!

48' - Ennesimo cross sbagliato dal Marsiglia, questa volta è Morel che spara addosso a Sagna.

47' - Retropassagio pericoloso di Monreal al suo portiere Szczesny, se la cava il polacco che pesca con il rinvio Sagna.

46' - Si riparte a Londra, pallone affidato al Marsiglia che deve rincorrere!

45'+1 - Non succede praticamente nulla, fischia Lahoz la fine dei primi 45'.

45' - Un minuto di recupero dice il quarto uomo.

44' - Si avvicina la fine del primo tempo all'Emirates, Arsenal in vantaggio 1-0 sul Marsiglia grazie al gol di Wilshere dopo trenta secondi. Rigore fallito da Ozil al 37'.

42' - Azione avvolgente dell'Arsenal, rientra sul sinistro Wilshere, tiraccio che finisce lontano dallo specchio della porta.

41' - Spacca in due la difesa francese Ozil che ha vogia di rifarsi, palla larga per Sagna, anticipo tempestivo di Morel!

39' - Spreca tutto Wilshere, tiro ribattuto dalla barriera!

38' - Si è accessa all'improvviso la partita, arriva il giallo anche per Mendes, punizione dal limite per i Gunners!

37' - PARTE OZIL.... MIRACOLO DI MANDANDA CHE SI DISTENDE ALLA SUA DESTRA E PARA IL TIRO DEBOLE DEL TEDESCO!!!! SI SALVA IL MARSIGLIA!!!!!

36' - RIGORE!!!!!!!! RIGORE PER L'ARSENAL!!! RAMSEY SUPERA N'KOULOU CHE LO STENDE!!!!E' FUORI AREA PERO'!!! AMMONITO IL DIFENSORE CHE SALTERA' LA PROSSIMA PARTITA! CALA LA NOTTE SULL'OM!

35' - Qualche errore di impostazione inusuale per i padroni di casa. Ha qualcosa da ridire ai compagni Wilshere che non pare soddisfatto.

34' - Calati i ritmi in questa fase di match. Cammina il Marsiglia, corricchia l'Arsenal.

32' - Recupera subito palla l'Arsenal, cross telefonato di Ramsey, blocca facile Mandanda.

31' - Palla interessante in mezzo, ferma tutto l'arbitro, fallo in area di Giroud su Mendes. Punizione OM.

30' - Intervento scomposto di Khalifa su Sagna, punizione Gunners, niente giallo dice Lahoz.

27' - Vuole giocare palla a terra il Marsiglia, ritmi troppo blandi per gli uomini di Baup, controlla la partita l'Arsenal.

25' - Va al tiro Rosicky, sbilenco!! Peccato perchè era stata ottima la sovrapposizione a sinistra di Nacho Monreal.

23' - Deve fare attenzione l'Arsenal, superbo il possesso palla e gli inserimenti dei centrocampisti, ma occhio a difendersi con ordine perchè l'OM può far male e lo ha dimostrato.

20' - SALVA TUTTO SZCZESNY CHE ANTICIPA GIGNAC IN AREA!!! BRAVISSIMO L'ATTACCANTE FRANCESE AD EVITARE L'INTERVENTO DI KOSCIELNY, TEMPESTIVA L'USCITA DEL PORTIERE POLACCO!!

16' - Sale il Marsiglia, cross dalla destra di Abdallah, colpisce male Gignac, palla altissima sopra la porta di Szczesny!

15' - Ecco il gol realizzato dopo trenta secondi di Wilshere!

13' - Prova il tiro Khalifa, ribattuta di Mertesacker!

12' - Sale il pressing dei francesi, Sagna è costretto a chiamare in causa Szczesny.

10' - Cross sempre dalla destra di Sagna, chiude Mendes! Angolo Gunners!

9' - Prova a mettere il naso fuori il Marsiglia con Imbula, recupera bene posizione l'Arsenal in difesa, pallone recuperato.

7' - SFONDA ANCORA A DESTRA L'ARSENAL!!!!! GIROUD SERVE IN PROFONDITA' WILSHERE, TOCCO IN MEZZO PER L'ACCORRENTE RAMSEY!!!! SALVA TUTTO MANDANDA!!!!

5' - Storditi i francesi che pressano a tutto campo ma in maniera disordinata, ha vita facile il possesso palla dell'Arsenal che può sfruttare il momento.

3' - Avvio shock per il Marsiglia che dimostra tutti i propri limiti difensivi lasciando in avvio praterie dove trova gioco facile Wilshere. Un gioco da ragazzi per lui entrare in area e battere Mandanda. Opposizione nulla della difesa dell'OM.

1' - TRENTA SECONDI!!!!!!! SOLO TRENTA SECONDI!!!! JACK WILSHERE REALIZZA UN GOL PAZZESCO!!!!!!!!!!!!! SE NE VA A DESTRA, SALTA FACILE MENDES E INSACCA CON UN TIRO A GIRO DI SINISTRO!!!! ARSENAL SUBITO AVANTI!! INCREDIBILE ALL'EMIRATES!!

1' - Si parte all'Emirates!!!!

20.44 - I due capitani, Mertesacker e Mandanda si scambiano i gagliardetti.Primo pallone affidato ai Gunners.

20.43 - La musica epica, colossale, eroica della Champions accompagna il saluto dei giocatori!

20.40- Squadre nel tunnel che porta sul magnifico terreno di gioco dell'Emirates!

20.37 - Pochi minuti al calcio d'inizio di Arsenal-Marsiglia, ricordo l'arbitraggio affidato allo spagnolo Lahoz.

20.02 - Wenger lascia fuori Arteta preferendo la muscolarità di Flamini. Pronti a spaccare la partita nella ripresa anche Theo Walcott e Santi Cazorla. Out Gibbs per influenza.

20.00 - Stupisce tutti Baup che ha tenuto in panchina Valbuena e Thauvin su tutti e ha rinunciato all'esperienza di Cheyrou.

19.55 - FORMAZIONI UFFICIALI!! Arsenal in campo con Szczesny, Sagna, capitan Mertesacker, Koscielny, Monreal, Rosicky, Wilshere, Ozil, Ramsey, Flamini, Giroud!

Il Marsiglia risponde con, Mandanda, Abdallah, N'Koulou, Mendes, Morel, Lemina, Romao, Imbula, J.Ayew, Khalifa, Gignac!

19.52 - Arrivo in stile per Ramsey e Vermaelen...

19.45 - Bella serata a Londra, 8°gradi, un pò di freddo, ma la sensazione è che non ci vorrà molto prima che l'ambiente si surriscaldi!

19.40 - In attesa delle formazioni ufficiali un tweet di lusso all'arrivo all'Emirates per Mesut Ozil!

Amici di Vavel Italia e appassionati di calcio benevenuti alla diretta della partita Arsenal-Marsiglia, valida per il quinto turno del gruppo F di Champions League. Giuseppe Lippiello vi terrà compagnia accompagnandovi in un'altra notte europea che si preannuncia bollente. Questa l'immagine che ci giunge dai colleghi inglesi presenti all'Emirates!

Tutto in una notte, o quasi. L'Arsenal di Arsene Wenger ospita nel quinto turno della fase a gironi di Champions League il Marsiglia di Baup. I francesi hanno detto addio all'Europa nella serata del San Paolo con il Napoli ( 0 punti finora), ma come all'andata, proveranno a lottare fino all'ultimo secondo per sgambettare i Gunners lanciatissimi dopo la vittoria di Dortmund, ma in evidente calo di prestazioni dopo le ultime uscite non brillanti. Sembrerà un paradosso per una squadra capolista solitaria di Premier League a più 4 su Liverpool e Chelsea, eppure nelle ultime partite, il marchio di fabbrica dei londinesi, gioco spumeggiante, possesso palla asfissiante, pressione a tutto campo, inserimenti e gol, ha subito una frenata. Tutto normale, perchè reggere certi ritmi per tutta la stagione sarebbe stato impossibile, occhio però alle insidie perchè con il Marsiglia e l'orgoglio francese non c'è mai da scherzare.

L'Arsenal arriva all'appuntamento sulle ovvie ali dell'entusiasmo dopo il 2-0 con l'ottimo Southampton di questa stagione. Attenzione perchè non è tutto oro quel che luccica. I due gol sono arrivati su errrori individuali dei Saints, ai limiti della realtà quello di Boruc sull'1-0 che, credendosi Messi, ha provato a driblare nella propria area di rigore Giroud. Il risultato è stato il sequel di nightmare con il peggiore dei gol subiti, da quella che comunque rimane la miglior difesa di Premier. Tanto di cappello dunque ai Gunners, capaci di imporsi anche in un match complicato. A fine giornata la classifica sorrideva non poco a Ozil e compagni, primo posto a quota 28, Liverpool e Chelsea costrette a rincorrere. In netto recupero il Marsiglia che, dopo il filotto tremendo di sei sconfitte e un pareggio, sul campo del Rennes, ha ripreso a correre dopo un buon avvio di campionato, vincendo due partite di fila con Sochaux e Ajaccio. Sei punti che hanno permesso a l'OM di portarsi al quarto posto, 24 punti, che di questi tempi in Francia vale un titolo. Psg, Lille e Monaco dettano legge, Gignac e soci però rimangono in scia per la prossima europa. Proprio il ritorno al gol dell'attaccante ex Tolosa, ha permesso al Marsiglia di cambiare marcia. Il dato che chiarisce l'impatto di Gignac sul ruolino di marcia è evidente. I gol nelle prime tre stagionali hanno portato in dote tre vittorie, senza le sue reti la squadra ha faticato in maniera eccessiva. Dal 24 agosto data della sua ultima esultanza, il Marsiglia ha dovuto aspettare fino al 26 ottobre per vederlo segnare ancora, gol inutile nella sconfitta per 3-2 sul campo del Reims. Poi le due reti con Sochaux e Ajaccio hanno significato due successi, e un totale di quindici punti che fanno riflettere sulla sua importanza anche uscendo dalla panchina. Con lui in campo, statistiche alla mano,anche Payet e il talento Thauvin si esaltano, sei gol in due.

All'andata l'Arsenal giocò una buona partita, il 2-0 a pochi secondi dal termine, gol di Ramsey e Walcott, quest'ultimo tornato in campo dopo l'infortunio proprio con il Southampton, fu reso meno amaro dai padroni di casa dal gol nel recupero di Jordan Ayew. Impossibile per la squadra di Wenger non pensare al recente passato. Nel 2011 i suoi strapparono una vittoria al Velodrome grazie all'unica rete del match firmata da Ramsey al 92'. Al ritorno però, i francesi opposero strenua resistenza conquistando uno 0-0 che di questi tempi, sarebbe poco gradito dalle parti dell'Emirates. Un pareggio significherebbe 10 punti nel girone, una vittoria del Dortmund sul Napoli potrebbe significare giocarsi la qualificazione a Napoli, e tutti sanno che non sarà una gita di piacere. Numeri alla mano inoltre, il record in casa con le francesi non pare essere troppo rassicurante per l'Arsenal, 4 vittorie, ma anche 3 pareggi e 2 sconfitte. Il Marsiglia però ha fatto anche peggio perchè, in undici trasferte oltremanica, ha vinto appena una volta, Liverpool stagione 2007/2008, perdendone ben sei e pareggiandone quattro

.

Come all'andata saranno molti gli incroci tra compagni di squadra in nazionale e non solo. Mathieu Flamini ha iniziato la propria carriera proprio tra le fila dell'OM prima di passare ai Gunners nel 2004. La colonia francese a Londra è, come sempre negli ultimi dieci anni, ricca di elementi di livello internazionale. Da Sagna a Koscielny, da Giroud al giovane Sanogo, tutti hanno avuto un passato da calciatore in Francia. Anche Mikel Arteta ha nei suoi annali un anno a Parisi, stagione 2001/2002 con il Psg. I già citati elementi della rosa dell'Arsenal condividono la maglia della nazionale con gli avversari Valbuena, Thauvin, Gignac, il portiere Mandanda, oltre a Dimitri Payet e Rod Fanni. Nel 2010 proprio Valbuena si tolse l'immensa soddisfazione di segnare all'Inghilterra nella vittoria per 2-1 nell'amichevole giocata nel tempio di Wembley. Il futuro le due squadre ce l'hanno in casa, Sanogo da una parte e Thauvin dall'altra, sono stati i protagonisti della vittoria nella Coppa del mondo Under 20 in Turchia la scorsa estate.

PROBABILI FORMAZIONI - Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs, Ozil, Arteta, Ramsey, Wilshere/Flamini, Cazorla, Giroud.

Marsiglia: Mandanda, Abdallah, N'Koulou, Diawara, Mendy, Cheyrou, Romao, Thauvin, Valbuena, Payet, Gignac.

Alla vigilia sono arrivate parole interessanti da Wenger che non vuole sottovalutare la partita:"Loro non avranno nulla da perdere, e le francesi la mettono sempre sull'orgoglio, queste rende la sfida molto pericolosa. Dobbiamo mantenere la concentrazione perchè loro sono in un buon momento". La posta in palio è alta e i passi falsi non sono ammessi, Wenger lo sa:" Possiamo farcela in casa, e anche se i tre punti potrebbero non bastare siamo obbligati a conquistarli. La chiave per il successo è la costanza e noi quest'anno abbiamo iniziato ad esserlo".

Dall'altra parte della Manica pronta la risposta di Baup:" L'idea di finire con zero punti non ci soddisfa affatto, siamo fuori ma ce la giocheremo. Abbiamo un gruppo giovane e questo aiuterà i ragazzi a crescere e migliorare. Sulla carta eravamo sfavoriti già prima di iniziare eppure all'andata con l'Arsenal abbiamo giocato bene per un'ora poi siamo calati e ci hanno puniti". Parole di riguardo per i Gunners e per il compatriota Wenger:" E' una squadra che gioca bene in tutte le fasi, sono molto equilibrati, sono la squadra più forte di questo girone di Champions e arriveranno lontano":

STATISTICHE PER TUTTI - Quella in corsa è la 16esima partecipazione consecutiva dell'Arsenal alla Champions League, 13 le competizioni in cui ha conquistato l'accesso agli ottavi. Le glorie dei Gunners viaggiano di pari passo con la definitiva esplosione del talento cristallino del gallese Aaron Ramsey, 11 gol per lui in stagione, sono un dato enorme se si pensa ai precedenti 5 gol realizzati in 91 uscite. La stagione straordinatia dei Gunners però, dovrà fare a meno di Diaby fino a marzo, e degli attaccanti Podolski e Oxlade-Chamberlain fino addirittura al prossimo agosto. Il Marsiglia è a due gol appena dalle 150 marcature in competizioni Uefa, la squadra di Baup però, dovrà fare a meno di Andrè Ayew nelle ultime due partite del girone, ma potrà contare sul già acclamato Gignac e soprattuto Thauvin, al suo primo gol in Champions con il Napoli. Nella serata dell'Emirates occhio ai cartellini. Sulla lista dei diffidati ci sono N'Koulou, Romao e Payet, senza di loro, in casa con il Dortmund potrebbe essere ancora più complicato. 151esima panchina in Champions League per Arsene Wenger, sono 17 quelle di Elie Baup. Se scenderà in campo Mandanda, portiere del Marsiglia, firmerà la sua 40esima partita nella massima competizione europea.

Tecnici a confronto - Un monumento Arsene Wenger, non solo per l'Arsenal, ma per tutto il calcio mondiale. Emblema, binomio perfetto di Francia e Inghilterra. Mentalità da gentleman, eterno ragazzino dall'alto dei suoi 64 anni, rivoluzionario nel cuore e nella testa. Sempre pronto con il carisma dell'esperienza a scoprire e lanciare giovani che diventeranno stelle mondiali. A Londra dal 1996, diventa il primo allenatore non britannico a vincere il titolo nel 1998, stesso discorso per la Fa Cup. Nel 2002 la stagione della conferma in patria dopo la sconfitta nella finale di Coppa Uefa con il Galatasaray nel 2000. Nel 2004 è la squadra che non sa perdere mai. Gioco brillante, mai essenziale, ricerca della perfezione e giovani, tanti tantissimi giovani. Nel 2006 arriva l'amarezza più grande, finale di Champions League persa con il Barcelona dopo essere stati in vantaggio, 2-1 il finale. Quest'anno pare essere quello buono per tornare belli e vincenti in Inghilterra.

Elie Baup nasce il 17 marzo del 1955 nella zona dei Pirenei. Carriera da calciatore, portiere per la precisione, interrotta tragicamente per un incidente stradale che gli costa due ossa rotte del collo. L'eterna promossa stroncata a 20 anni si dedica alla carriera di allenatore, trovando elogi in Francia e dal Tolosa che nel 1984 gli affida le giovanili. Da buon portiere qual'era scova un certo Fabien Barthez. Il suo lavoro gli vale la chiamata del Saint Etienne nel 1991, che nel '96 gli affida anche la prima squadra. E' con i Girondins di Bordeaux che diventa un eroe. Titolo nel 1999 e vittoria nella Coppa di Lega nel 2002 contro il Lorient. Gioca in europa con il Bordeaux, Saint Etienne e Tolosa, prima di subire l'onta della retrocessione nel 2009 con il Nantes. Nel luglio 2012 sostituisce Deschamps alla guida del Marsiglia. La passata stagione il Marsiglia gioca un buon calcio, sei vittorie consecutive valgono un posto in Champions e un secondo posto in campionato da urlo. Il Psg è di un altro livello, poi solo Marsiglia. Quest'anno un buon avvio ha subito un brusco rallentamento, gioco non esaltante e tanti, troppi gol subiti. A Marsiglia qualcuno sbotta, ma lui parlerà...con i risultati.

L'arbitro della partita sarà lo spagnolo classe '77 Antonio Mateu Lahoz, terza presenza in Champions, 24 in Europa. I suoi assistenti i signori Paul Cebrian Devis e Javier Rodriguez. Gomez ed Estrada arbitri addizionali, quarto uomo Teodoro Sobrino. il belga Schelings e il danese Mikkelsen gli osservatori Uefa.