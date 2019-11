Diretta Ajax - Barcellona in Champions League

22.53 Per stasera è tutto Vavel Italia vi ringrazia per aver seguito la diretta Ajax - Barcellona.

22.46 Mentre questa è la classifica agiornata del Girone H dopo la quinta giornata:

Classifica Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse Gol fatti Gol subiti Barcellona 10 5 3 1 1 10 4 Milan 8 5 2 2 1 8 5 Ajax 7 5 2 1 2 5 8 Celtic 3 5 1 0 4 2 8

22.45 Queste le stistiche finali della partita Ajax - Barcellona:

Ajax Statistiche Barcellona 10 (5) Tiri (in porta) 8 (2) 2 Calci d'angolo 10 21 Falli fatti 16 2 (1) Ammonizioni (espulsioni) 5 36% Possesso palla 64%

22.41 Per il Barcellona si interrompe una striscia positiva che durava da 18 partite.In Europa, i blaugrana non perdevano dal primo maggio scorso.

22.37 Secondo tempo di marca blaugrana che hanno giocato per tutti i secondi 45' con l'uomo in più. Gli uomini di Tata Martino, però, non sono mai riusciti a rendersi davvero pericoloso, grazie anche alla difesa organizzata dell'Ajax. Il Barcellona rimanda la conquista del primato del girone all'ultima gara contro il Celtic. L'Ajax grazie a questi 3 punti è terzo e si giocherà tutto contro il Milan, avanti di un punto, nella sesta giornata di Champions.

90' + 3' TRIPLICE FISCHIO DELL'ARBITRO. AJAX-BARCELLONA TERMINE 2-1. TRE PUNTI FONDAMENTALI PER GLI OLANDESI.

90' + 2' Ultimo tentativo per il Barcellona a un minuto dal termine: cross in area di Montoya para Cillessen. Mancano solo 30'' alla fine.

90' L'Ajax conquista un preziosissimo calcio d'angolo. Segnalati tre minuti di recupero.

88' Iniesta serve Neymar sul filo del fuorigioco. L'attaccante brasiliano arriva a tu per tu con Cillessen, ma il guardalinee aveva segnalato fuorigioco. Decisione corretta.

86' Uno due Pedro-Neymar. L'attaccante spagnolo cade in area a seguito di una lieve trattenuta di Moisander, troppo poco affinché sia rigore. L'arbitro lascia correre.

85' Tutti in attacco per il Barcellona, che così facendo lascia spazio al contropiede dell'Ajax. Pedro è costretto a fermare fallosamente Serero.

83' Frank de Boer effettua anche lui l'ultimo cambio a disposizione: entra Duarte esce l'autore del 2-1 Hoesen.

82' Ultimo cambio per il Barcellona: esce Fabregas entra Traoré.

80' Decimo calcio d'angolo per il Barcellona che prova il forcing finale per agguantare il pareggio.

79' Insiste il Barcellona che guadaga un angolo grazie ad un cross di Pedro deviato.

77' Che rischio per il Barcellona!! Su un retropassaggio a Pinto, il portiere blaugrana temporeggia e per poco non si fa rubar palla da van Rhijn.

74' Ultimo quarto d'ora all'Amsterdam Arena. L'Ajax conduce ancora per 2-1 sul Barcellona. I blaugrana attaccano soprattutto sulla fascia sinistra con Neymar.

73' Altro cambio nelle fila del Barcellona: esce Xavi entra Roberto.

70' I tifosi dell'Amsterdam Arena ora fischiano le azioni del Barcellona. C'è molta paura sugli spalti ad ogni attacco blaugrana.

68' Pronto il primo cambio per il Barcellona: entra Patric esce Puyol..

66' In 11 contro 10 il Barcellona può fare possesso palla e aspettare che la difesa dell'Ajax si apra. Al Barça, ricordiamo, basta un pareggio per assicurarsi il primo posto nel girone.

62' Serero anticipa Iniesta, ma nel tentativo di spazzare il giocatore dell'Ajax per poco non provoca un clamoroso autogol.

60' Il Barcellona adesso ha alzato il baricentro e attacca a tutto campo l'Ajax. Gli olandesi si sono schierati con un 4-4-1 e sono tutti rintanati nella loro metàcampo.

59' Ammonito van Rhijn per gioco pericoloso su Neymar. L'olandese colpisce al volto con un calcio il brasiliano.

57' Xavi serve Neymar che si fa spazio tra le maglie della difesa dell'Ajax. Il brasiliano prova il pallonetto ma la palla termina alta. Si è svegliato il Barcellona.

53' Ammonito anche Neymar per gioco pericoloso in area. La partita sta iniziando ad incattivirsi, con il Barcellona a caccia del pari.

Questo il video del rigore di Xavi che accorcia le distanze e porta il Barcellona sul 2-1

51' Fioccano i cartellini gialli nel Barcellona. Ammonito anche Iniesta.

50' Dopo il gol del Barcellona, con la sua squadra in dieci, Frank de Boer corre ai ripari: fuori Schöne dentro Denswil.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DEL BARCELLONA!!! XAVI ACCORCIA LE DISTANZE DAL DISCHETTO! È 2-1 ALL'AMSTERDAM ARENA!!

48' ESPULSO VELTMAN PER FALLO DA ULTIMO SU NEYMAR!! CALCIO DI RIGORE PER IL BARCELLONA!!

45' Ajax - Barcellona riparte all'Amsterdam Arena

21.49 Nessun cambio nelle due formazioni e le squadre sono già in campo.

21.41 Per l'Ajax primo tempo da favola. Frank de Boer sta dando una vera lezione di gioco al Barcellona. Nel secondo tempo, però, bisognerà capire se gli olandesi riusciranno a tenere i ritmi forsennati fin qui sostenuti.

21.39 Per il Barcellona statistiche impietose in questo primo tempo. Solo 3 tiri tra cui nessuno nello specchio della porta. Nel secondo tempo la squadra di Tata Martino dovrà fare molto di più per raggiungere il pareggio che consentirebbe ai blaugrana di passare agli ottavi come primi del girone.

21.38 Queste le statistiche del primo tempo tra Ajax - Barcellona:

Ajax Statistiche Barcellona 9 (5) Tiri (in porta) 3 (0) 1 Calci d'angolo 2 14 Falli 8 1 Ammoniti (espulsi) 2 46% Possesso palla 54%

21.36 Primo tempo pazzesco giocato dall'Ajax. I lancieri sono partiti fortissimo, pressando a tutto campo fin dal primo minuto. Il Barcellona stasera è davvero poca cosa. Complice anche i tanti infortunati, i blaugrana non sono mai riusciti a rendersi pericolosi. Per gli olandesi, grande partita di Fischer e Schöne, oltre agli autori dei due gol Serero e Hoesen.

45' + 2' Protesta Neymar per una trattenuto su calcio di punizione battuto da Xavi. Per l'arbitro non c'è nulla e fischia la fine del primo tempo. Ajax - Barcellona 2-0

45' + 1' Cresce il nervosismo in campo tra i giocatori del Barcellona, sorpresi per il risultato fin qui maturato.

Ed ecco il video del 2-0 dell'Ajax siglato da Hoesen:

41' Sul tiro di Fischer respinge Pinto. La palla però resta in area e ci si avventa Hoesen. L'attaccante dell'Ajax riesce a controllare palla e saltare la difensa blaugrana con un palleggio. Solo di fronte a Pinto non sbaglia. È 2-0, Barcellona annichilito.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DELL'AJAX!!! HOESEN REALIZZA IL GOL DEL 2-0!!!

39' Ammonito Fabregas per proteste. Lo spagnolo è diffidato e salterà l'ultima partita contro il Celtic.

38' Poulsen fa subito sentire la sua presenza in campo con un brutto fallo su Iniesta a centrocampo.

37' In questo momento il possesso palla dell'Ajax è superiore a quello del Barcellona. Sintomo della serata negativa dei blaugrana.

33' Resta a terra Veltman, ma l'Ajax procede ad un altro cambio. Fuori Boilesen dentro Poulsen, vecchia conoscenza del calcio italiano.

32' Sul conseguente calcio di punizione Pinto deve superarsi per evitare il 2-0.

31' Splendida azione di Boilesen che sulla sinistra va via a Puyol e Xavi. Piqué è costretto ad atterrarlo al limite dell'area e viene ammonito.

29' Palleggio insistito del Barcellona. Gli spagnoli provano a fare tiki-taka, ma l'Ajax a centrocampo oggi è insuperabile.

26' Finalmente si fa vedere il Barcellona: Neymar guadagna corner dopo una bella conclusione. Dall'azione di calcio d'angolo, Iniesta cerca Fabregas che si inserisce in area, ma Cesc non arriva sul pallone.

Ecco il video del gol di Serero per il vantaggio dell'Ajax:

22' L'Ajax non dà tregue al Barcellona. Fischer recupera palla e prova la conclusione, la palla finisce fuori. Sulla rimessa ennesimo errore di Pinto, serata pessima per il portiere catalano.

19' van Rhijn ha lasciato partire un cross basso dalla destra, la difesa blaugrana liscia clamorosamente la palla, per Serero è fin troppo facile trovare il gol dell'1-0.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'AJAX!! SERERO PORTA IN VANTAGGIO I LANCIERI ALL'AMSTERDAM ARENA.

17' È ancora l'Ajax a rendersi pericolo. Blind prova la conclusione da fuori area, la palla termina a lato.

15' Intervento dubbio in area del Barcellona: Serero va giù toccato da un difensore blaugrana. Per l'arbitro è tutto regolare e lascia continuare.

13' Immediata risposta del Barcellona: Pedro scende sulla destra e crossa basso e teso in area. Neymar si fa anticipare da van Rhijn, ma la palla carambola sui piedi di Fabregas. Il tiro dello spagnolo è deviato in corner.

11' Prima palla gol dell'incontro capitata sui piedi di Fischer dell'Ajax. L'attaccante olandese da dentro l'area lascia partire un tiro che trova pronto Pinto, che blocca.

10' Azione personale di Serero che salta un uomo e cerca un compagno in area, chiude la difesa del Barcellona.

8' Ammonito Schöne per un brutto fallo su Neymar. L'arbitro sventola il primo cartellino giallo della partita.

7' Retropassaggio riscosissimo da parte di Moisander per Cillessen, Pressato da Neymar, il portiere dell'Ajax spazza via.

5' Pressing asfissiante degli olandesi, che mettono in difficoltà Pinto. Il portiere del Barcellona è costretto a mettere palla in fallo laterale.

3' L'Ajax prova a partire subito forte. Klassen è il più attivo in questi primi minuti di gara. Il Barcellona attende gli avversari nella propria metà campo.

1' Dopo 46'' subito fallo su Neymar che aveva conquistato palla.

1' È iniziata la sfida tra Ajax -Barcellona. I lancieri hanno battuto il calcio d'inizio.

20.42 All'Amsterdam Arena è tutto pronto Ajax - Barcellona scendono in campo per l'inizio della partita. Risuona all'interno dello stadio l'inno della Champions League.

20.18 Ricordiamo che al Barcellona basterebbe un pareggio per conquistare matematicamente il primato nel Girone H. Per l'Ajax, invece, siamo all'esame più importante: solo una vittoria (se il Milan dovesse battere il Celtic) permetterebbe ai lancieri di continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi.

20.10 Confermate le indiscrezioni sulle formazioni, quindi. Il Barcellona schiera Puyol terzino destro, con Song a centrocampo al posto di Busquets. Per l'Ajax, Hoesen in campo al posto di Duarte.

20.04 Annunciate le formazioni ufficiali di Ajax - Barcellona.

Questo lo schieramento dell'Ajax: (4-3-3) Cillessen; van Rhijn, Veltman, Moisander, Boilesen; Klaassen, Blind, Serero; Schöne, Hoesen, Fischer.

Questo l'undici titolare del Barcellona: (4-3-3) Pinto; Puyol, Mascherano, Piqué, Montoya; Xavi, Song, Iniesta; Pedro, Fábregas, Neymar.

19.50 Il freddo di Amsterdam ha accolto i giocatori di Ajax - Barcellona, pronti a scendere in campo per il riscaldamento di rito. Riscaldamento che sarà fondamentale per i catalani, nella speranza che si possano evitare nuovi infortuni. Sono sette, infatti, i calciatori blaugrana fermi per noie muscolari.

19:45 - Benvenuti da Vavel per la diretta Ajax - Barcellona, partita valida per la quinta giornata del Girone H di Champions League.

Ajax - Barcellona cercheranno di ottenere il massimo da questa partita. I lancieri hanno bisogno di una vittoria avendo collezionato solo 4 punti in quattro giornate di Champions. I blaugrana sono già qualificati agli ottavi ma cercano la vittoria decisiva per raggiungere quota 13 punti e il primato nel girone.

Il cammino dell'Ajax, fin qui, non è stato esaltante. Gli uomini di Frank de Boer, in quattro partite, hanno totalizzato solo una vittoria, un pareggio e una sconfitta. I lancieri sono al terzo posto nel Girone H, ad un solo punto dal Milan, secondo e impegnato nella difficile gara di Glasgow contro il Celtic.

I blaugrana, invece, non hanno mai perso, vincendo tre gare e pareggiandone una, in trasferta a San Siro con il Milan. Per Tata Martino vincere oggi significherebbe raggiungere gli ottavi come primo del suo girone.

Per Ajax - Barcellona, Frank de Boer dovrà fare a meno dell'ex blaugrana Bojan, S. de Jong e Sightorsson. Il tecnico olandese non si affiderà al turnover ma manderà in campo la formazioni migliore, visto che è obbligato a vincere. Grande attesa per la diretta Ajax - Barcellona.

Per quanto riguarda il Tata Martino, la partita tra Ajax - Barcellona vede molte defezioni nelle fila dei blaugrana. Ben otto assenti tra cui Lionel Messi, Victor Valdes, Jordi Alba, Daniel Alves, Adriano e Sanchez, unico squalificato. Turnover praticamente obbligato, quindi, e la possibilità di schierare il "falso nove"

In vista di Ajax - Barcellona questa è la probabile formazione che Frank de Boer manderà in campo. Ajax (4-3-3): Cillessen; Van Rhijn, Veltman, Molsander, Bollesen; Serero, Blind, Duarte; Schone, Klaassen, Fischer.

Tata Martino, invece, per la sfida tra Ajax - Barcellona, dovrebbe mandare i blaugrana in campo così. Barcellona (4-3-3): Pinto; Montoya, Piqué, Mascherano, Puyol; Xavi, Busquets, Iniesta; Pedro, Fabregas, Neymar.

Per la partita Ajax - Barcellona riflettori puntati sulle stelle delle due squadre: Neymar per i blaugrana è il terminale offensivo di un attacco, anche se orfano di Messi, è uno dei più pericolosi d'Europa. Per l'Ajax occhi puntati su Fischer, già seguito dalla Fiorentina in estate.

Ajax - Barcellona mette di fronte due delle squadre più titolate in Europa. Lancieri e Blaugrana hanno vinto 4 Champions League a testa e sono sempre stati i dominatori dei loro campionati. Il Barça è primo nella Liga con 3 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid. L'Ajax è seconda nell'Eredivisie a 2 punti dal Vitesse.