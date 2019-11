Borussia, difesa in emergenza e quei tre schiaffi presi dal Bayern

I vicecampioni d'Europa fanno un po' meno paura, la causa sono la serie di infortuni che stanno falcidiando un Borussia Dortmund chiamato ad affrontare questa sera il Napoli con una difesa da inventare. Klopp avrà un bel da fare, visto che dovrà sopperire ai ko di Hummels, Piszczek, Schmelzer e Subotic. L'intera retroguardia titolare in infermeria, nota più che lieta per la squadra di Benitez alla quale basta un pareggio per qualificarsi agli ottavi di Champions: sia chiaro, l'avversario resta di livello assoluto, ma indubbiamente un pacchetto arretrato così malmesso invoglia all'ottimismo.



Se il forfait di Subotic è cosa nota già da qualche settimana, a causa della lesione del legamento crociato del ginocchio, le novità in negativo per i gialloneri riguardano Hummels e Schmelzer entrambi infortunati qualche sera fa nell'amichevole con la Germania. Il primo ha rimediato una lesione al legamento del piede destro e starà ai box fino a fine anno; per quanto riguarda il terzino sinistro, invece, tre settimane di stop per effetto di un problema al bicipite femorale. A completare un quadro difficile per il Borussia, c'è da considerare anche il ko del polacco Piszczek.



Ma anche se incerottato e in piena crisi di risultati in conferenza stampa il Borussia è sembrato crederci fino in fondo nella possibilità di fare risultato contro il Napoli. Al fianco di Jurgen Klopp, il difensore del Borussia Dortmund Sokratis Papastathopoulos ha parlato della sfida di stasera lasciando intendere che il Borussia venderà cara la pelle nel big match di questa sera: "Sappiamo quanto sia importante questa partita, siamo pronti: è tutto nelle nostre mani. Difesa? So già chi giocherà al mio fianco in difesa - ha detto il difensore - abbiamo bisogno di lavorare di nuovo duro, è come una finale per noi. Conosciamo i giocatori, siamo pronti e sappiamo che tutto è ancora nelle nostre mani".



Il tecnico dei gialloneri della Ruhr, Jurgen Klopp, sempre in conferenza stampa ha poi fatto eco alle parole del suo giocatore spiegando così il delicatissimo incontro di questa sera: "Sappiamo che quello di questa sera sarà un match durissimo per noi, ma non perderemo quella che è la nostra proverbiale armonia. Siamo estremamente concentrati". Il Borussia Dortmund non sta attraversando un grande momento di forma: "Veniamo da tre sconfitte consecutive, ma magari visto che anche il Napoli viene da una sconfitta possiamo dire che è una partita tra squadre in crisi. Le nostre ultime tre gare non influiranno sulla partita di stasera, l'unico modo per avvantaggiare i nostri avversari è giocare male. Piszczek? E' recuperato e se dovessimo averne bisogno lo faremo giocare, è un giocatore che ci da delle opzioni in più. Kehl? Probabile che giochi titolare, la sua esperienza può esserci utile, vedremo".



Il Napoli si trova in una posizione privilegiata, un risultato positivo vorrebbe dire qualificazione: "Noi dobbiamo vincere sia stasera che con il Marsiglia altrimenti tutto diventa complicato. Il nostro destino dipende solo da noi e lo sappiamo, per questo con il Napoli proveremo a fare la partita". Il Borussia punta quindi al bottino pieno: "Vincere vorrebbe dire rendere molto emozionante l'ultima giornata del nostro girone, tutte le squadre sarebbero costrette a dare il massimo per vincere e raggiungere la qualificazione. Il nostro è il gruppo più emozionante".



Reduce al pesante ko interno col Bayern Monaco, comunque, il Borussia Dortmund, come detto all'inizio, dovrà fare a meno di Hummels, Subotic, Schmelzer e Gundogan. In difesa non sarà disponibile il neo-acquisto Friedrich e la difesa è davvero tutta da inventare: ai lati dovrebbero agire Grosskreutz e Durm, considerando che Piszczek non è ancora al meglio, mentre al centro Sokratis e Kehl (in vantaggio su Bender) per l'occasione trasformato in centrale difensivi. In mezzo al campo Bender (o Kehl, in base alla scelta in difesa) con Sahin ed in attacco i soliti Blaszczykowski (in ballottaggio con Aubameyang), Mkhitaryan e Reus alle spalle di Lewandowski. Dopo i tre gol presi dal Bayern il Borussia rischia un'altra goleada? Questa comunque la probabile formazione dei gialloneri: Weidenfeller; Grosskreutz, Sokratis, Kehl, Durm; Bender, Sahin; Blaszczykowski, Mkhitaryan, Reus; Lewandowski.