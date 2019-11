Diretta di Zenit - Atlético in Champions League

Match con poche emozioni, a esclusione dei due gol. L'Atlético interrompe la sua striscia di vittorie e lo Zenit aspetta il risultato di questa sera tra Porto e Austria Vienna per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi.

90'3. Fischio finale!

90'2. Gabi spreca un'occasione concludendo alto.

90'. L'arbitro assegna 3' di recupero.

85'. Hulk conclude da fuori ma non trova la porta.

83'. Cartellino giallo a Raul Garcia per un brutto intervento su Criscito.

82'. Grande occasione per l'Atlético con Raul Garcia! Lodygin riesce a evitare il gol!

80'. Primo cambio nell'Atlético Madrid: fuori Rodriguez, al suo posto Torres.

73'. GOOOL! PAREGGIO DELLO ZENIT! AUTOGOAL DI ALDERWEIRLD, CHE DEVIA UN CROSS DI SMOLNIKOV INGANNANDO IL PROPRIO PORTIERE. COURTOIS RIESCE SOLO S SFIORARE!

69'. Hulk ci prova da fuori ma la sua conclusione è troppo debole. Nessun problema per Courtois.

64'. Doppio cambio nello Zenit San Pietroburgo: fuori Fayzulin e Shirokov, dentro Bystrov e Arshavin.

59'. Lo Zenit cerca la reazione ma non riesce a rendersi pericoloso.

53'. GOOOL! ATLETICO MADRID VIN VANTAGGIO! CONTROPIEDE MICIDIALE DEI COLCHONEROS CONDOTTO DA ADRIAN, CHE SUPERA LODYGIN CON UN SINISTRO RASOTERRA!

50'. Conclusione dal limite di Koke, che non trova lo specchio della porta.

47'. Possibilità per lo Zenit! Hulk conclude in porta con un destro potente, ma Courtois respinge.

45'. Inizia il secondo tempo!

45'. Termina il primo tempo sul risultato di 0 a 0.

42'. Corner per lo Zenit. La squadra di Spalletti ha guadagnato metri e prova a rendersi pericolosa.

35'. Poche emozioni nella prima mezz'ora di gioco.

31'. Conclusione di Shatov alta sopra la traversa.

30'. Shatov guadagna un calcio di punizione dal limite. Ammonito Juanfran.

27'. Corner sprecato dall'Atlético. La palla finisce direttamente tra le mani di Lodygin.

23'. Fase di stallo della partita. Le due squadre sono chiuse in difesa e non vogliono prendere rischi.

19'. Assist pericoloso di Smolnikov: il pallone attrversa l'area ma nessuno riesce a deviare in porta.

17'. Tiro-cross di Juanfran intercettato da Lodygin.

15'. Lo Zenit prova a guadagnare metri, ma l'Atlético si chiude bene.

12'. Calcio di punizione per lo Zenit: nonostante i diversi tocchi, nessuna conclusione in porta.

7'. Lo Zenit è chiuso nella propria metà campo per evitare gli attacchi dell'Atlético.

2'. Il primo tentativo è dell'Atlético. Conclusione di Gabi da fuori; il capitano non trova la porta.

0'. Fischio d'inizio!

17:58. Suona l'inno della Champions League! Tutto è pronto al Petrovski!

17:56. Le due squadre sono pronte a entrare in campo.

17:55. Le immagini del riscaldamento dell'Atlético Madrid. (FOTO: @UEFAcomRichVP)

17:50. In questa edizione della Champions League, l'Atlético Madrid, insieme al Bayern Monaco, è l'unica squadra ad aver sempre vinto.

17:47. In panchina per l'Atlético Madrid: Aranzubia; Oliver; Manquillo; José Gimenez; Leo Baptistao; Lucas Hernandez; Ndoye.

17:45. Spalletti lascia in panchina: Baburin; Neto; Zyrianov; Arshavin; Bystrov; Tmoshchuk; Khodzhaniyazov.

17:36. Direttamente dal canale Youtube dell'Atlético, la presentazione dell'undici di partenza.

17:33. La formazione dell'Atlético Madrid: Courtois; Juanfran; Miranda; Alderweireld; Insua; Guilavogui; Gabi; Koke; Raul Garcia; Cebolla; Adrian.

17:30. Ecco l'undici titolare della squadra di casa: Lodygin; Smolnikov; Hubocan; Lombaerts; Criscito; Witzel; Fayzulin; Shirokov; Shatov; Kerzhakov; Hulk.

17:17. Manca poco più di mezz'ora al fischio d'inizio allo stadio Petrovski di San Pietroburgo. Preparatevi a vivere insieme a noi le emozioni della Champions League. La diretta di Zenit San Pietroburgo - Atlético Madrid è su Vavel. Fra pochissimo le formazioni ufficiali.

La protagonista, questa sera, è la Champions League. Va in scena la penultima giornata della fase a gironi, per decidere chi sarà a conquistare gli ottavi di finale. Alle ore 18:00, potrete seguire qui su Vavel la diretta di Zenit San Pietroburgo – Atlético Madrid. Gli uomini di Simeone guidano la classifica del gruppo G e sono già certi della qualificazione e del primo posto, mentre lo Zenit ha bisogno di consolidare il secondo posto, per allungare sul Porto, terzo a un punto di distanza.

L’unica certezza del gruppo G è l’Atlético, che con 12 punti conquistati e 7 di vantaggio sulla seconda, ha già passato il turno. Simeone può stare tranquillo, e permettersi il turn over. L’Austria Vienna chiude la classifica, con un solo punto, e vede sempre più lontano il sogno di qualificarsi agli ottavi. La situazione è incerta anche per Zenit e Porto: le due formazioni si sfideranno a distanza per aggiudicarsi il secondo posto. Una delle due, dovrà accontentarsi dell’Europa League.

Vista la certezza della qualificazione, Diego Costa ha optato per il turn over, lasciando a casa giocatori importantissimi per l’Atlético in questa stagione. Uno su tutti, Diego Costa, vero trascinatore dei Colchoneros nella Liga e in Europa. Restano a Madrid anche David Villa, Tiago, Arda Turan e Diego Godin. Sulla carta, quindi, il Porto sembra essere favorito. Vi ricordiamo la diretta di Zenit San Pietroburgo – Atlético Madrid a partire dalle 18:00.

Simeone è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia, e ha parlato della partita e degli avversari. Il tecnico spagnolo non si aspetta una partita semplice, e riconosce il valore dello Zenit: “La partita non sarà facile per nessuna delle due squadre”. “Abbiamo il problema di Hulk e di tutti gli altri giocatori, perché lo Zenit è una grande squadra. L’allenatore si è soffermato anche sul neo papà Cristian Rodríguez, che ha già raggiunto i compagni: “Siamo felici per lui, però la vita continua e questa notte arriverà, per essere a disposizione”.

Nella conferenza di vigilia, ha parlato anche il capitano dei madrileni, Gabi. Il numero 14, ha precisato che, nonostante la qualificazione sia già cosa certa, la partita di oggi non va presa sottogamba: “Dobbiamo dare il massimo, non regaleremo niente a nessuno. Questa partita ha la stessa importanza delle precedenti e vogliamo portare a casa una vittoria”. Il capitano ha poi elogiato i suoi compagni, spiegando che i risultati ottenuti fino ad ora, sono il frutto di un duro lavoro. Potete seguire la diretta di Zenit San Pietroburgo - Atlético Madrid, dalle ore 18:00.

Per quanto riguarda lo Zenit, Spalletti dovrà fare a meno di diversi giocatori fondamentali per la squadra russa, come Ansaldi, Anyukov, Malafeev e Danny. Il tecnico italiano pensa che queste assenze, e il turn over degli avversari, renderanno il match abbastanza equilibrato, anche se in conferenza stampa ha fatto sapere che sarebbe stato più “contento” se Simeone: “avesse convocato tutte le sue stelle”. I russi hanno bisogno dei tre punti, ma vista la qualità dell’avversario e le pesanti assenze, portare a casa un successo non sarà un’impresa facile.

L’Atlético Madrid, in questa stagione, è protagonista anche nella Liga spagnola. Secondi in classifica davanti ai cugini del Real Madrid e a soli tre punti dall’armata blaugrana di Gerardo Martino, gli uomini di Simeone continuano il loro cammino collezionando vittorie. L’ultimo successo è stato forse il più eclatante: 7 a 0 ai danni del Getafe, con il pubblico del Vicente Caldéron in delirio. A trascinare la squadra il solito Diego Costa, autore di un gol, accompagnato da Raul García, David Villa, Lopo e Adrian Lopez.

Lo Zenit da parte sua, non se la passa altrettanto bene nel campionato russo. Gli uomini di Spalletti, stanno attraversando un periodo di crisi, nonostante il primo posto in classifica a pari punti con Lokomotiv Moska. Un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite. I russi, infatti, nell’ultimo impegno di campionato, sono caduti sotto i colpi del Rostov, che si è imposto per 2 a 0, davanti al pubblico di casa, che ora si aspetta un risultato migliore in Europa.

Nel match d'andata giocato al Vicente Calderon, i Colchoneros avevano superato lo Zenit San Pietroburgo con un pesante 3 a 1. In quella occasione, il momentaneo pareggio di Hulk, dopo il gol di Miranda, si rivelò inutile. L'Atlético trovò il modo di riprendere le redini della partita e iniziare al meglio il suo cammino in questa Champions, dopo quattro anni di assenza dalla competizione. Oggi gli uomini di Simeone vogliono ripetere quell'ottima prestazione, ma lo Zenit scenderà in campo per i tre punti, e avrà dalla sua il pubblico di casa.