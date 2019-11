Diretta Porto - Austria Vienna in Champions League

22:40 - Non è bastata al Porto la voglia di vincere la partita, le occasioni ci sono state ma è mancata concretezza in fase realizzativa. L'Austria Vienna ha fatto la sua onesta partita e trovato il primo gol in questa Champions, sfruttando a dovere l'arma delle ripartenze che il Porto non sempre ha saputo leggere.

90+4' - Finisce qui! Il Porto non va oltre il pareggio contro l'Austria Vienna e mette così a serio rischio la qualificazione agli ottavi.

90+3' - Hategan interrompe una possibile ripartenza dell'Austria Vienna per ammonire Leovac.

90+2' - Ricardo serve in area Jackson Martinez, ma Lindner salva.

90+1' - Punizione non sfruttata dal Porto con pallone bloccato da Lindner.

90' - Gran lancio di Quintero per Jakcson Martinez che controlla e viene atterrato da Rogulj, ammonito.

83' - Ennesima discesa di Alex Sandro, Jackson Martinez arriva all'appuntamento con il pallone con il corpo troppo all'indietro e di testa mette alto.

82' - Ultimo cambio nell'Austria Vienna: esce Suttner, entra Okotie.

77' - Il Porto sta provando a fare l'ultimo sforzo per vincere questa partita e continuare a sognare la qualificazione.

72' - Per il Porto dentro Quintero al posto di Josué.

70' - Bjelica manda in campo Mader al posto di Dilaver.

69' - Cross di Danilo, sul secondo palo arriva in scivolata Lucho González che mette alto.

65' - Doppio cambio. Nel Porto entra Ricardo al posto di Licá, nell'Austria Vienna dentro Leovac per Murg.

64' - Che occasione per il Porto! Lindner va a terra su una conclusione rimpallata dalla difesa, Jackson Martinez potrebbe calciare comodamente a porta vuota ma Varela lo disturba e mette alto.

57' - Hosiner prova a spaventare Helton con un tiro di prima intenzione che termina a lato.

56' - Porto vicinissimo al vantaggio! Lindner salva d'istinto sulla deviazione sotto porta di Lucho González.

55' - Ammonito Suttner che entra in ritardo su Varela.

54' - Non va il tiro di Danilo dai 20 metri, però il Porto è in grande crescita in questo avvio di ripresa. L'Austria Vienna sembra alle corde.

48' - PAREGGIO DEL PORTO! JACKSON MARTINEZ! Angolo di Josué, la palla spizzata arriva a Mangala che sul secondo palo fa la sponda di testa a Jackson Martinez che non può sbagliare.

46' - Iniziato il secondo tempo! Nel Porto c'è Varela che ha sostituito Defour.

21:40 - Davvero in pochi avrebbero potuto pensare che una squadra come l'Austria Vienna, praticamente mai andata in gol nelle prime quattro partite del girone, potesse passare a condurre sul campo del Porto. I lusitani hanno 45' per salvare la loro avventura in Champions ed evitare la terza sconfitta su tre gare casalinghe. Austriaci cinici nello sfruttare un errore della retroguardia portoghese e capaci anche di rendersi pericolosi in contropiede, anche se nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione si sono chiusi un po' troppo. Il Porto ha avuto numerose occasioni, ma fino adesso si è dovuto scontrare con un Lindner perfetto.

45+1' - Non c'è recupero! Si va a riposo con il Porto clamorosamente sotto in casa contro l'Austria Vienna.

45' - Danilo chiude in angolo il traversone di Royer. Può respirare l'Austria Vienna dopo gli assalti dei padroni di casa.

41' - Rischia l'autorete Ortlechner su traversone di Licá, la palla va in angolo.

37' - Cross di Licá, deviazione sotto misura di Jackson Martinez che Lindner riesce a respingere.

34' - Brutta entrata di Holland su Josué che rimedia il primo cartellino giallo della serata.

33' - Angolo di Josué che trova il colpo di testa di Defour, Lindner blocca con sicurezza.

30' - Fuorigioco di Fernando su sponda area di Jackson Martinez, ma la difesa austriaca era comunque risucita a spazzare.

28' - Lancio in area di Alex Sandro, ma Jackson Martinez non ci arriva.

22' - Verticalizzazione di Lucho González per l'inserimento di Defour che calcia addosso a Lindner.

19' - Sulla sinistra Licá libera la conclusione di un compagno, bloccata senza problemi da Lindner.

14' - Austria Vienna pericoloso in contropiede! Recupero provvidenziale di Lucho González che in scivolata ferma Hosiner a tu per tu con Helton.

13' - Subito la reazione del Porto! Cross di Alex Sandro, Jackson Martinez colpisce di testa e Lindner ci arriva con la punta delle dita.

11' - AUSTRIA VIENNA IN VANTAGGIO! Disimpegno sbagliato da parte di Danilo, Kienast si sposta la palla sul destro e dai 20 metri scaglia un diagonale su cui Helton non può nulla.

8' - Azione centrale di Jackson Martinez, scarico a sinistra per Josué che si coordina e calcia alto.

7' - Licá ruba palla sulla sinistra, ma il suo cross è facile preda di Lindner.

4' - Nonostante avesse goduto di grande libertà nello staccare di testa in area, Jackson Martinez non ha inquadrato la porta di parecchi metri.

3' - Primo angolo per il Porto, se l'è procurato Jackson Martinez.

1' - Inizia la partita! Calcio d'inizio battuto dall'Austria Vienna che attacca da sinistra verso destra.

20:45 - I capitani delle due squadre, Lucho González e Ortlechner, a rapporto da Hategan.

20:40 - Le squadre entrano in campo. Atmosfera come al solito calda quella offerta dal Dragão per una partita di fondamentale importanza per il futuro del Porto in questa Champions.

20:30 - Queste le panchine. Porto: Fabiano, Reyes, Otamendi, Herrera, Quintero, Varela, Ricardo. Austria Vienna: Kardum, Ramsebner, Leovac, Simkovic, Mader, Okotie, Jun.

20:10 - In attesa del fischio d'inizio riviviamo la partita d'andata, vinta di misura dal Porto grazie al gol di Lucho González in una partita dove l'Austria Vienna era riuscito a mettere in difficoltà i lusitani.

20:05 - Si è appena conclusa l'altra partita del girone tra Zenit e Atletico Madrid. Il risultato finale è di parità, il che consente al Porto di poter operare il sorpasso al secondo posto del girone in caso di successo stasera. Anche l'Austria Vienna può sperare di rientrare in corsa per gli ottavi, ma da una squadra poco blasonata e che per di più è l'unica in questa edizione della Champions a non aver segnato nemmeno un gol è molto difficile aspettarsi un evento di questo tipo. Al Porto potrebbe andare bene anche il pareggio, mentre l'Austria Vienna stasera può solo vincere.

20:00 - Buonasera dallo stadio do Dragão dove si affrontano Porto e Austria Vienna, gara valida per la quinta giornata del gruppo G di Champions League. La partita sarà diretta dal rumeno Hategan, internazionale dal 2008 e alla quinta direzione in Champions.

19:45 - Il Porto ha avuto fortuna con un'altra squadra austriaca, il Rapid Vienna, battuta due volte nella Champions 2010/2011. Al contrario, l'Austria Vienna non ha mai vinto contro avversarie portoghesi nelle competizioni europee: in Champions ha incrociato due volte il Benfica, mentre in Europa League si è scontrata in un'occasione con il Nacional.

19:30 - Porto e Austria Vienna si affrontano stasera per la quarta volta. Oltre alla partita d'andata, terminata 1-0 in favore del Porto, i due club si sono incrociati anche nella fase a gironi della Champions League 2002/2003. Ci fu una doppia affermazione dei portoghesi, vincitori sia in Austria (gol di Derlei) che in casa (Helder Postiga e sempre Derlei). Finora l'Austria Vienna non è mai riuscito a segnare nemmeno un gol al Porto.

19:00 - L'allenatore del Porto Paulo Fonseca sa benissimo che per sperare nella qualificazione agli ottavi è indispensabile vincere la partita di stasera: "Il Porto scende sempre in campo per vincere e in questa partita siamo obbligati a vincere. Da adesso le cose sono chiare: se pensiamo di poter andare avanti, dobbiamo battere l'Austria Vienna. Nella partita d'andata abbiamo avuto qualche problema, in più loro stanno migliorando con tre vittorie nelle ultime tre partite e una difesa che si sta comportando sempre meglio. Siamo comunque motivati a vincere, senza pensare troppo alla partita dello Zenit: nonostante sia già qualificato e abbia molte assenze, credo che l'Atletico andrà in Russia per vincere".

18:30 - Nenad Bjelica, allenatore dell'Austria Vienna, torna in panchina in Champions dopo che ha dovuto saltare per squalifica la partita di Madrid: "Il Porto è un animale ferito, sappiamo di non essere i favoriti e lotteremo per conquistare un gol che possa valere almeno un punto. Ho parlato a lungo con la squadra e riteniamo che il nostro recente momento positivo è dovuto al potere rigenerante delle crisi che aiutano a migliorare. Credo che diventeremo più forti e confido sempre nelle capacità del nostro attaccante Hosiner, dai cui gol dipendono le nostre fortune".

18:00 - Il Porto resiste in testa alla classifica del suo campionato, nonostante gli ultimi risultati abbiano avvicinato Benfica e Sport Lisbona che sono entrambe a una sola lunghezza dalla capolista. Dalla Champions League può quindi arrivare un motivo in più per affrontare con maggior serenità il torneo portoghese. L'Austria Vienna sta attraversando un buon momento in campionato, dove ha vinto le ultime tre partite senza subire nemmeno un gol. Questa serie positiva ha consentito agli austriaci di guadagnare posizioni in classifica, raggiungendo il terzo posto a due punti dai cugini del Rapid.

17:30 - Nel girone G resta da assegnare il secondo posto disponibile per gli ottavi di finale, dopo che l'Atletico Madrid ha blindato il primo vincendo tutti e quattro gli incontri. Zenit e Porto sono le favorite per arrivare alle spalle degli spagnoli, ma anche l'Austria Vienna sogna una storica qualificazione. I lusitani scenderanno in campo conoscendo il risultato della partita dei russi, impegnati alle 18 contro l'Atletico. Una vittoria della squadra di Spalletti costringerebbe il Porto a vincere stasera per non perdere terreno, dato che altrimenti lo Zenit volerebbe a +4 rendendo vana l'ultima partita. Anche l'Austria Vienna spera nella sconfitta dello Zenit, ma dovrebbe vincere a Porto e gli austriaci non sembrano in grado di costituire una minaccia per le sorti del ragguppamento. Comunque nel calcio non bisogna mai dire mai...