Diretta Basilea - Chelsea in Champions League

Borussia Dortmund - Napoli 3-1

Celtic - Milan 0-3

Arsenal - Marsiglia 2-0

Ajax - Barcellona 2-1

Porto - Austria Vienna 1-1

Steaua Bucarest - Schalke 0-0

Zenit - Atletico Madrid 1-1 (giocata alle 18)

22.36: I RotBlau strappano 6 punti su 6 a Mourinho: Murat yakin imbavaglia Mourinho e si rilancia a pieno titolo nella corsa al secondo posto. Il pareggio dello Schalke è il risultato migliore possibile per gli svizzeri, che salgono a quota 8 nel girone e scavalcano lo Schalke. Classifica girone E: Chelsea 9, Basilea 8, Schalke 7, Steaua Bucarest (eliminata) 3. Al St. Jakob-Park il risultato finale è BASILEA - CHELSEA 1-0. Ecco il video del gol.





93': FINISCE QUI! BASILEA BATTE CHELSEA 1-0!

92': Esce Stocker, entra Sauro. Ultimo cambio per il Basilea.

92': Die sfiora il colpo del ko in contropiede, destro al volo alto!

90': 2 minuti di recupero. 120 secondi per tenere vivo il sogno del Basilea.

87': I rossoblu sono ufficialmente le bestie nere del Chelsea: l'egiziano riceve palla dopo un taglio perfetto di Schar, stoppa, accelera, punta Cech e lo fulmina. Vantaggio meritato dei padroni di casa. BASILEA - CHELSEA 1-0.

87': SALAAAAAAAAAAAAAAH!!! CONTROPIEDE LETALE, BASILEA IN VANTAGGIO!

86': Fuori Willian, dentro De Bruyne. Ultimo cambio per il Chelsea.

84': Bel contropiede del Chelsea, Ramires scivola al momento di stoppare palla.

83': Botta e risposta! Pericolo in area del Basilea, sulla ripartenza degli svizzeri Serey Die prova il tiro in corsa da fuori e la palla sfiora il palo: brividi finali! Il pubblico del St. Jakob-Park si risveglia...

82': Altra uscita bassa di Cech su Salah. Sono stati sicuramente loro i protagonisti del match.

79': Pasticcio di Ramires! Poteva concludere a rete un recupero offensivo del Chelsea, ma cincischia e, quando prova a servire Torres, è troppo tardi. Poco fa il brasiliano era stato anche ammonito.

78': Altro cambio nel Basilea, fuori Streller e dentro Sio. Applauditissimo il capitano elvetico.

75': Ultimo quarto d'ora, risultato inchiodato sullo zero a zero. Nella speranza di potervi raccOntare un gol, diamo spazio alle immagini. Passo a due Azpilicueta-Salah (foto REUTERS/Arnd Wiegmann)

74': Cech anticipa Salah in uscita bassa.

71': Esce Xhaka, entra Ajeti: primo cambio per il Basilea.

66': Colpo di testa centrale di Stocker, nessun problema per Cech.

65': Giallo anche per Mikel. Fallo su Elneny.

63': Fallo di Serey Die su Hazard. L'arbitro lo richiama per ammonirlo, lui in tutta risposta lo manda a quel paese. Prende il giallo, ma rischia.

60': Grande azione di Hazard, Ramires si addormenta al momento di ricevere il pallone.

55': Cambio nel Chelsea. Fuori Oscar, dentro Hazard. Non pervenuto il brasiliano oggi.

51': Basilea meno arrembante in questo inizio di ripresa. Ma non è che il Chelsea stia facendo meglio del primo tempo.

49': Fallo di Elneny su Azpilicueta che prende un 9 dalla giuria tecnica per il tuffo e tre sì dai giudici di X Factor per l'urlo poderoso. Ovviamente si rialza senza un graffio...

21.48: Si riparte.

21.46: Rientrano in campo le squadre.

21.44: Infografica di FourFourTwo sulle occasioni da rete nel primo tempo. A dir poco emblematica...

Borussia Dortmund - Napoli 1-0

Celtic - Milan 0-1

Arsenal - Marsiglia 1-0

Ajax - Barcellona 2-0

Porto - Austria Vienna 0-1

Steaua Bucarest - Schalke 0-0

Zenit - Atletico Madrid 1-1 (finale, giocata alle 18)

21.32: Monologo dei padroni di casa nel primo tempo. Almeno cinque occasioni nette per il Basilea, solo un tentativo in scivolata per il Chelsea con Eto'o (poi uscito per infortunio). Nell'altra partita del girone, Steaua Bucarest - Schalke 0-0. Classifica girone a fine primo tempo: Chelsea 10, Schalke 7, Basilea 6, Steaua 3.

46': Un minuto di recupero senza emozioni, poi si va negli spogliatoi. BASILEA - CHELSEA 0-0.

45': Stocker stampa il pallone sulla barriera.

44': Fallo di Mikel su Salah al limite dell'area, leggermente decentrato sulla destra. Posizione pericolosissima.

42': Torres per Eto'o. L'impressione è che Eto'o abbia avuto un problema ai flessori della coscia destra.

41': Problema muscolare per Eto'o che chiede il cambio. Ecco il motivo del riscaldamento anticipato di Torres.

39': Lotta a centrocampo tra Vosel e Willian (Foto REUTERS/Ruben Sprich)

37': Ammonito Xhaka per fallo su Ivanovic.

34': Salah fermato all'ultimo dal recupero in scivolata di Azpilicueta. Inizia già a scaldarsi Torres, ma l'impressione è che non sia Eto'o il problema del Chelsea stasera.

33': Uscita di Cech con i piedi ai 25 metri, per anticipare Streller. Oggi gli manca solo andare a fare il centravanti...

27': Deviazione sottomisura di Streller col sinistro, non c'era spazio per centrare lo specchio della porta.

24': Mi-ra-co-lo di Cech su Salah! Conclusione sporca dell'egiziano dal cuore dell'area di rigore, il portierone ceco con la mano sinistra alza sulla traversa.

17': Dubbio in area del Chelsea: Lampard tocca di mano su un cross deviato dalla sinistra, ma Lannoy opta per l'involontarietà. Distanza ravvicinata e palla che tocca prima il corpo e poi il braccio di Lampard. Decisione non facile.

16': Cech su Salah! Liscio di Ramires e sinistro dal limite dell'egiziano. I guanti del portiere del Chelsea sono incandescenti...

16': Eto'o manca di un soffio la deviazione dello 0-1! La risposta del Chelsea: traversone di Ivanovic e d il camerunense in spaccata manca il pallone di un nulla...

14': Mikel salva sulla linea a Cech battuto! Colpo di testa di Ivanov sugli sviluppi del corner: svizzeri vicinissimi al vantaggio!!! MONOLOGO DEL BASILEA!

13': Ancora Cech su Frei! Conclusione di sinistro da fuori area deviata, il portiere ceco si allunga e mette in corner!

12': Già 3 corner per il Basilea. Il Chelsea sembra un po' spaesato.

9': Il Chelsea fa girare palla, provando a far sbollire il furore agonistico dei padroni di casa.

5': Anticipo decisivo di Cahill su Streller, che avrebbe concluso a porta praticamente vuota! Ancora brivido per il Chelsea!

3': Cech respinge coi pugni sulla conclusione di Xhaka! Brivido per il Chelsea!

2': Fallo di terry su Stocker, posizione pericolosa sul lato corto dell'area di rigore dei Blues.

1': Basilea arrembante, Streller cerca la conclusione, ma la palla era già uscita sul cross.

20.46: PARTITI!

20.45: Palla al centro, il Basilea batterà il calcio d'inizio.

20.41: Si alza il volume nelle casse del St. Jakob-Park. Squadre in campo, inno della Champions League. Basilea in rossoblu, Chelsea in maglia bianca.

20.35: Pochi minuti e ci siamo. Basilea - Chelsea in diretta live su VAVEL!

20.03: Questa sera presenza numero 592 per John Terry con la maglia del Chelsea. Raggiunto John Hollins al quarto posto nella classifica delle presenze in maglia Blues. Umanamente controverso (chiedere a Wayne Bridge per approfondimenti), calcisticamente un monumento.

19.56: Un 4-1-4-1 per i padroni di casa, che diventa 4-3-3 in fase offensiva, con Streller unica punta e gli esterni Salah e Stocker a cercare spazio lungo le fasce. Classico 4-2-3-1 per Mourinho, con Willian al posto di Hazard e Eto'o confermato.

19.53: FORMAZIONI UFFICIALI. Questa la risposta del Chelsea:

19.50: FORMAZIONI UFFICIALI. Iniziamo dal Basilea e dal relativo schieramento in campo

Un pareggio può bastare: ma lo Special One saprà accontentarsi? Dal St. Jakob-Park in diretta Basilea - Chelsea, cronaca live in tempo reale 5a giornata del gruppo E di Champions League 2013/2014. Ai Blues basta un pareggio per avere la certezza matematica dell'accesso agli ottavi di finale, per i RotBlau il pari significherebbe Europa League, in caso di blitz esterno dello Schalke contro la Steaua. Come sempre il verdetto lo darà solo il campo: Francesco Guarino seguirà per voi il match su VAVEL Italia: buon divertimento.

QUI BASILEA - Gli svizzeri, guidati da Murat Yakin, hanno giocato un brutto scherzo al Chelsea di Mourinho nella prima giornata di questa Champions League. La loro unica vittoria nel gruppo E è arrivata infatti a Stamford Bridge, con le reti di Salah e Streller che hanno rimontato il vantaggio iniziale di Oscar. Da allora, il buio: ko immediato contro lo Schalke (in casa) e poi due pareggi. Il pubblico del St. Jakob-Park vuole l'impresa, ma questo Chelsea è molto diverso da quello di inizio stagione. Nel campionato elvetico il Basilea guida la classifica ed è reduce da un roboante 4-1 al Thun. Mai tanto roboante quanto fu il blitz esterno a Stamford Bridge...

QUI CHELSEA - I Blues, seppur con qualche incidente di percorso, hanno iniziato a macinare gioco e punti. In Premier League il Chelsea è appaiato al Liverpool in seconda posizione, mentre nel gruppo E non ha lasciato punti nei 3 match successivi al ko interno con l'avversaria di stasera: 0-4 alla Steaua a Bucarest e doppio 3-0 allo Schalke. Mourinho sembra aver trovato la quadratura del cerchio, Lampard è tornato ai suoi livelli e tutto il centrocampo ne beneficia: Eto'o, Torres e Ramires hanno segnato 2 gol a testa, a dimostrazione di un collettivo coeso e pericoloso in tutti i reparti. Difficile che il Chelsea stasera resti a guardare. I londinesi cercheranno la vittoria, chiudendo così contemporaneamente sia il discorso qualificazione che quello per il primo posto.

YAKIN: "PRONTI A RIPETERCI" - "Vogliamo restare in Champions League dopo la pausa invernale e vogliamo ottenere la nostra prima vittoria in casa. Un pareggio sarà sufficiente per il Chelsea, ma i grandi club di solito vogliono arrivare primi nel gruppo". Murat Yakin non usa mezzi termini e carica l'ambiente durante la conferenza stampa della vigilia. E' consapevole che un pareggio potrebbe condannare il Basilea all'Europa League in caso di vittoria dello Schalke a Bucarest e vuole giocarsi il tutto per tutto. "Faremo il possibile per arrivare ad una sorta di finale contro lo Schalke, ma, prima di tutto, vogliamo dare ai nostri tifosi una bella soddisfazione".

MOURINHO: "LA PRESSIONE E' TUTTA LORO" - Mourinho non usa mezzi termini. Consapevole della posizione privilegiata dei suoi, scarica la patata bollente agli avversari, ma non lesina attestati di stima agli avversari: "Il Basilea è una buona squadra, a Londra hanno giocato meglio di noi. Ma la loro situazione è difficile. La nostra è migliore. Abbiamo nove partite da giocare nel mese di dicembre, se possiamo vincere qui la partita contro lo Steaua sarà meno importante. Questa è la nostra motivazione. La pressione è tutta loro che devono vincere con noi e poi a Gelsenkirchen. Quindi per loro la situazione è difficile, il che dimostra chiaramente che dopo la prima partita persa abbiamo fatto il nostro dovere. L'ambiente, il loro stadio, potrebbe essere uno stimolo in più".

PRECEDENTI - Oltre alla prima partita di questo girone, Chelsea e Basilea si sono incontrate lo scorso anno in Europa League. Gli svizzeri provarono ad interrompere la cavalcata vincente dei londinesi in semifinale, ma furono sconfitti in casa per 1-2 (rete vincente su punizione di David Luiz al 94') e a Stamford Bridge furono regolati senza problemi con un secco 3-1 firmato Torres, Moses ed ancora David Luiz. I Blues in finale ebbero poi la meglio in finale sul Benfica. Questo il video dei gol di Basilea - Chelsea 1-2 del 25 aprile 2012.

UOMINI CHIAVE - Sembra una sfida impari. Anzi, molto probabilmente lo è. Marco Streller contro Samuel Eto'o è una sfida tra uomini chiave imprescindibili per i rispettivi allenatori. Condividono l'anno di nascita (1981) ed la posizione in campo, ed il camerunense ha segnato solo un gol in più del pari ruolo svizzero. Ma è quasi inutile soffermarsi sul gap tecnico tra i due. Il fatto che entrambi abbiano regalato 2 assist ai compagni è un indicatore più per l'attaccante del Basilea che per quello del Chelsea: se Streller riuscirà ad innescare i compagni (in particolare Sio, in caso di 4-4-2) potrà creare qualche grattacapo alla difesa avversaria. Per fermare Eto'o, bisogna sperare solo in due cose: che non sia in giornata di grazia, o che non giochi.

L'ARBITRO - Direttore di gara del match sarà il francese Stéphane Lannoy, classe 1969, internazionale dal 2006 e arbitro d'elite UEFA dal 2009. In Champions League ha arbitrato il Chelsea solo una volta. Due anni fa a Londra, nella fase a gruppi contro il bayer Leverkusen. Andò bene ai Blues, finì 2-0 per loro.

TWITTER ZONE BASILEA - I tifosi del Basilea sono caldissimi e rumorosissimi. Questa la loro spettacolare coreografia contro il Thun nello scorso weekend, direttamente dall'account ufficiale Twitter @FC_Basel

TWITTER ZONE CHELSEA - L'account ufficiale dei Blues ci regala invece una cartolina dal centro di Basilea. Giornata soleggiata ma fredda. Poco abituati ai raggi di sole, in quel di Londra...

DALLE 20.45 DIRETTA BASILEA - CHELSEA LIVE SU VAVEL ITALIA