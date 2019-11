Bestia nera Basilea, il Chelsea va ko ma passa il turno

Di sicuro questa estate non vedremo Mourinho in vacanza in Svizzera. Murat Yakin ed il suo Basilea strappano sei punti su 6 ai londinesi nei due scontri diretti di Champions League del gruppo E, e le porte della qualificazione agli ottavi si riaprono clamorosamente. Il Chelsea conserva un punto di vantaggio sugli elvetici e due sullo Schalke (che pareggia 0-0 a Bucarest): in virtù dello scontro diretto tra svizzeri e tedeschi tra quindici giorni, gli inglesi sono già qualificati. Ma hanno poco da sorridere.

MONOLOGO SVIZZERO - Il primo tempo è un soliloquio del Basilea. Cech è chiamato ad almeno tre interventi prodigiosi e le occasioni da gol dei padroni di casa non si contano. Frei e Salah (due volte) fanno diventare bollenti i guanti dell'estremo difensore ceco. Dove la mano non arriva ci pensa il piede: quello di Mikel, appostato sulla linea di porta, che toglie praticamente dal fondo della rete la palla dell'1-0. Che sarebbe meritatissimo: il Chelsea non si vede per tutto il primo tempo, se non per un tentativo in scivolata di Eto'o che manca di poco la palla. Lo stesso Eto'o dovrà abbandonare il campo prima della fine della frazione di gioco, a causa di un risentimento muscolare. Dentro Torres per lui.

COLPACCIO FINALE - Neanche nei secondi 45 minuti Mourinho riesce a trovare il bandolo della matassa. I Blues fanno circolare palla troppo lentamente a centrocampo, Lampard è isolato dal pressing avversario e tanto Ramires quanto Willian girano a vuoto sulle fasce. Lo Special One prova a mettere dentro Hazard per uno spento Oscar e a togliere Willian sul finale per De Bruyne. Ma Ramires spreca due volte altrettante buone occasioni ed il Basilea, inesorabilmente, colpisce. Lo fa a tre minuti dallo scadere, col suo uomo migliore: Salah riceve palla su un taglio di 50 metri di Schär, lascia sul posto tutti gli avversari in accelerazione e fulmina Cech in uscita, con un tocco di piatto sinistro. Delirio al St. Jakob-Park.

Il Chelsea è tramortito e nel recupero non riesce nemmeno ad avvicinarsi alla porta avversaria. Serey Die spreca in contropiede il colpo del ko, il fischio finale di Lannoy dà il via alla festa. Lo scontro diretto di Gelsenkirchen tra due settimane deciderà chi tra Schalke e Basilea passerà il turno. Il Chelsea è già agli ottavi: questa è l'unica buona notizia della serata per Mourinho.

CLASSIFICA GRUPPO E