Ajax, lezione di calcio al Barcellona

Lezione di calcio all'Amsterdam Arena da parte dell'Ajax sul Barcellona. I lancieri si impongono 2-1 sui blaugrana, nella quinta giornata di Champions League e insidiano il secondo posto del Milan, contro cui si giocheranno il passaggio agli ottavi. Grande intensità fin dai primi minuti per gli olandesi, che al 19' vanno già in gol con Serero che sfrutta una dormita della difesa del Barça. Al 41’ ancora un errore difensivo permette a Hoesen di realizzare la rete che vale il 2-0 per l’Ajax. Al 49’ del seocndo tempo un rigore concesso al Barcellona, con conseguente espulsione di Veltman, che atterra Neymar lanciato a rete, potrebbe cambiare la gara. Xavi dal dischetto non sbaglia, è 2-1. I catalani vanno a caccia del pareggio ma non si fanno mai pericoloso. L'Ajax tiene e conquista i tanto insperati tre punti.

LA CRONACA

Primo tempo che parte subito forte: l'Ajax applica un pressing altissimo che asfissia il Barcellona e manda in confusione la difesa blaugrana, costretta a ripiegare su Pinto che, il più delle volte, deve rinviare in fallo laterale. La gara, allora, si sblocca: van Rhijn riceve palla sulla destra e la crossa bassa e teso in area. Né Mascherano e né Piquè riescono ad intercettare il pallone che finisce sui piedi di Serero. Il sudafricano, di prima in corsa, batte Pinto e realizza il gol che vale l'1-0. Delirio all'Amsterdam Area per un avvio di gara splendido e un vantaggio davvero a sorpresa. Sotto di un gol il Barcellona non riesce a reagire. Le assenze iniziano a pesare e il tentativo di schierare Fabregas da "falso nove" è un fallimento totale. Neymar in attacco è lasciato spesso solissimo, l'ex Santos tocca pochissimi palloni. Il Barça è assente dal terreno di gioco. Chi, invece, non ha intenzione di fermarsi è proprio l'Ajax. Gli olandesi si rendono più volte pericolosi con Fischer da fuori area. Proprio una sua conclusione propizierà il gol del 2-0. Al 41', infatti, il talento danese lascia partire un tiro insidioso. Pinto può solo respingere, ma lo fa male perchè la palla resta in area. Sul pallone vagante si avventa Hoesen che con una giocata magica salta due difensori blaugrana e a tu per tu con Pinto non sbaglia. È il 2-0, all'Amsterdam Arena non ci crede nessuno, ma l'Ajax è avanti sulla corazzata Barcellona. Sul finire del primo tempo cresce il nervosismo tra le fila spagnole, tanto che a fine partita gli ammoniti del Barça saranno ben 5.

Nel secondo tempo i lancieri scendono in campo convinti di poter ripetere la splendida prestazione del primo tempo, ma qualcosa va storto. Un errore difensivo di Moisander permette a Neymar di involarsi solo in area. Veltman decide di ricorrere al fallo da ultimo uomo e stende il brasiliano in area: calcio di rigore ed espulsione per il difensore olandese. Per qualche minuto crolla il mondo sulle spalle dei tifosi dell'Ajax, soprattutto quando Xavi realizza dal dischetto il gol del 2-1 al 49'. In 11 contro 10, per tutti i secondi 45', sembra scontato che il Barcellona riuscirà a trovare il pari, ma così non è. Frank de Boer riorganizza la squadra: manda in campo Denswil per Schöne e gli olandesi iniziano a ribattere al veemente attacco dei catalani. Neymar ci prova più volte ad impensierire Cillessen, ma stasera il meccanismo offensivo del Barcellona gira a vuoto, tanto che gli spagnoli chiuderanno la gra con soli 2 tiri nello specchio della porta. Capito l'andamento della gara, Tata Martino non fa drammi e manda in campo tre giovanissimi: Patric, Traoré e Roberto, più per fargli fare le ossa che per cercare di impensierire gli avversari. Il risultato, infatti, non cambia: L'Ajax batte il Barcellona 2-1, interrompendo la serie di 18 gare senza sconfitte dei catalani.

LE STATISTICHE

Ajax Statistiche Barcellona 10 (5) Tiri (in porta) 8 (2) 2 Calci d'angolo 10 21 Falli 16 2 (1) Ammoniti (Espulsi) 5 36% Possesso palla 64%

LA CLASSIFICA

Classifica complicata per quanto riguarda il secondo posto, che permette il passaggio del turno. L'Ajax è obbligato a battere il Milan per accedere agli ottavi. Al Barcellona, se il Milan dovesse vincere con l'Ajax, basterà un pareggio con il Celtic per conquistare il primo posto nel girone.

Classifica Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse Gol fatti Gol subiti Barcellona 10 5 3 1 1 10 4 Milan 8 5 2 2 1 8 5 Ajax 7 5 2 1 2 5 8 Celtic 3 5 1 0 4 2 8

